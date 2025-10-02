Pană de curent la centrala de la Cernobîl, din cauza unui atac rusesc. Zelenski: Rusia creează în mod intenționat un risc radiologic

07:00

Federația Rusă va continua campaniile de dezinformare, dar e mai greu să pună acum presiune pe R. Moldova, după votul oferit de cetățeni la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Președinta Maia Sandu a declarat, la emisiunea „În context” de la Moldova 1, că moldovenii i-au demonstrat „prin vot onest” Moscovei că „putem să rezistăm și să ne continuăm calea […] Articolul Maia Sandu: Putem să rezistăm și să ne continuăm calea așa cum am decis noi, în R. Moldova apare prima dată în SafeNews.