Tinerii din Republica Moldova pot aplica la programul plătit de stagii în serviciul public

18:40

Câte sondaje, cam atâtea scenarii electorale. Aşa a arătat campania pentru parlamentarele din Republica Moldova, după publicarea unor studii sociologice menite să clarifice opţiunea de vot a cetăţeanului. Doar că cele mai multe s-au dovedit a fi departe de realitatea de după alegerile de duminică. Dintre cele 11 case de sondaje şi alte instituţii care au primit permisiunea CEC de a face chestionare, doar câteva au fost foarte aproape de adevăr. Celelalte au înclinat constant balanţa în favoarea unor anumite partide şi au fost acuzate de partizanat.