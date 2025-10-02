Partidul lui Costiuc, sancționat. A ascuns cheltuielile de pe TikTok

16:10

În fața pierderilor mari de pe frontul din Ucraina, autoritățile din Sankt Petersburg au decis să modernizeze și să extindă semnificativ crematoriul orașului, acesta urmând să devină cel mai mare din Europa, scrie The Moscow Times. Potrivit canalului de specialitate „Funeral Trust” de pe Telegram, crematoriul va fi echipat cu șase cuptoare Tabo cehe suplimentare, numărul total […] Articolul Rusia plănuiește să deschidă cel mai mare crematoriu din Europa în cel mai important oraș al său după Moscova apare prima dată în SafeNews.