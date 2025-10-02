Partidul lui Costiuc, sancționat. A ascuns cheltuielile de pe TikTok
SafeNews, 2 octombrie 2025 07:20
Partidul „Democrația Acasă” a fost sancționat cu avertisment de Comisia Electorală Centrală (CEC), deoarece nu ar fi prezentat informații complete legate de publicitatea pe rețelele sociale. În penultima săptămână a campaniei electorale, Partidul „Democrația Acasă” nu a raportat cheltuieli pentru promovarea pe rețelele sociale, însă și-a făcut publicitate pe TikTok de pe conturi cu mii […] Articolul Partidul lui Costiuc, sancționat. A ascuns cheltuielile de pe TikTok apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
07:30
Trump semnează un ordin executiv prin care SUA garantează securitatea Qatarului. Decizia vine în urma atacului israelian de luna trecută asupra Doha # SafeNews
Preşedintele Donald Trump a semnat un decret prezidenţial prin care SUA garantează securitatea Qatarului, ceea ce reprezintă un angajament semnificativ faţă de un aliat arab care nu face parte din NATO, relatează CNN. „Statele Unite vor considera orice atac armat asupra teritoriului, suveranităţii sau infrastructurii critice a statului Qatar ca o ameninţare la adresa păcii […] Articolul Trump semnează un ordin executiv prin care SUA garantează securitatea Qatarului. Decizia vine în urma atacului israelian de luna trecută asupra Doha apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
07:20
Partidul „Democrația Acasă” a fost sancționat cu avertisment de Comisia Electorală Centrală (CEC), deoarece nu ar fi prezentat informații complete legate de publicitatea pe rețelele sociale. În penultima săptămână a campaniei electorale, Partidul „Democrația Acasă” nu a raportat cheltuieli pentru promovarea pe rețelele sociale, însă și-a făcut publicitate pe TikTok de pe conturi cu mii […] Articolul Partidul lui Costiuc, sancționat. A ascuns cheltuielile de pe TikTok apare prima dată în SafeNews.
07:10
Austria a expulzat un diplomat rus acuzat de spionaj la o companie petrolieră prezentă și pe piața din România # SafeNews
Austria a expulzat marți un diplomat rus, acuzat de spionaj la compania petrolieră austriacă OMV, prezentă și pe piața din România. Oficialul, declarat persona non grata, ar fi primit informații sensibile de la un fost angajat al companiei și le-ar fi transmis Kremlinului. Diplomatul rus, care activa ca angajat al Ambasadei Rusiei la Viena, a […] Articolul Austria a expulzat un diplomat rus acuzat de spionaj la o companie petrolieră prezentă și pe piața din România apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
07:00
Anatol Șalaru cere înlăturarea lui Valeriu Munteanu din funcția de președinte al Comisiei comune România–R. Moldova: Nu are calitatea morală # SafeNews
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a publicat o scrisoare deschisă, adresată președintelui Senatului României, Mircea Abrudean, și președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, cu solicitarea de a lua în considerare schimbarea din funcția de președinte al Comisiei comune România–Republica Moldova a lui Valeriu Munteanu. ”Domnul Valeriu Munteanu nu are calitatea morală de a reprezenta România […] Articolul Anatol Șalaru cere înlăturarea lui Valeriu Munteanu din funcția de președinte al Comisiei comune România–R. Moldova: Nu are calitatea morală apare prima dată în SafeNews.
06:50
Afirmația șefului Pentagonului despre „pregătirea de război pentru asigurarea păcii”, primită cu entuziasm la Kremlin: „Și noi ne consolidăm armata” # SafeNews
Purtătorul de cuvânt al Kremlinul a afirmat miercuri că Rusia depune și ea eforturi pentru consolidarea forțelor sale armate, când a fost întrebat despre declarația secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, potrivit căreia SUA trebuie să se pregătească pentru război pentru a asigura pacea, scriu Reuters, AFP și The Moscow Times. Într-un discurs ținut marți […] Articolul Afirmația șefului Pentagonului despre „pregătirea de război pentru asigurarea păcii”, primită cu entuziasm la Kremlin: „Și noi ne consolidăm armata” apare prima dată în SafeNews.
06:40
Cancelarul Merz vrea să o înlocuiască pe von der Leyen la conducerea Europei: „Lucrurile nu mai pot continua în acest fel” # SafeNews
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, își propune ca Berlinul să reia controlul asupra deciziilor-cheie ale Uniunii Europene, confruntându-se cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, colega sa de partid, transmite Bloomberg, preluat de The Japan Times. Merz le-ar fi spus recent liderilor săi de centru-dreapta că intenționează să „pună un băț în roțile mașinii de […] Articolul Cancelarul Merz vrea să o înlocuiască pe von der Leyen la conducerea Europei: „Lucrurile nu mai pot continua în acest fel” apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
06:30
Consiliul Concurenței a desfășurat inspecții inopinate la sediile unor companii active pe piața de import, furnizare și vânzare a cărnii, suspectate de posibile acorduri anticoncurențiale care ar fi restricționat accesul la sursele de aprovizionare și participarea la achiziții publice, inclusiv pentru instituțiile de învățământ. Autoritatea precizează că inspecțiile inopinate reprezintă o etapă preliminară a investigației […] Articolul Consiliul Concurenței a desfăşurat inspecții inopinate la companiile de carne apare prima dată în SafeNews.
06:20
VIDEO // Igor Grosu: „Trebuie să fim vigilenți și să nu ne gândim că odată ce Kremlinul a pierdut aceste alegeri se va resemna” # SafeNews
După avertismentul premierului Dorin Recean privind presiunile continue ale Kremlinului, în pofida rezultatelor recente ale alegerilor parlamentare, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că Federația Rusă nu va renunța la influența sa în Republica Moldova. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat pentru Digi24 la București. „Avem nenorocul să fim într-o zonă în care Rusia a fost […] Articolul VIDEO // Igor Grosu: „Trebuie să fim vigilenți și să nu ne gândim că odată ce Kremlinul a pierdut aceste alegeri se va resemna” apare prima dată în SafeNews.
06:10
Fostul deputat Mariana Lucrețeanu și-a anunțat plecarea din PAS: „Nu mai rezonăm pe unele valori” # SafeNews
Fostul deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și ex-secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI),Mariana Lucrețeanu, și-a anunțat plecarea din formațiune. Aceasta a precizat pe pagina sa de Facebook că decizia a fost luată înainte de campania electorală, dar că a ales să rămână implicată în „lupta extrem de importantă” pentru Moldova Europeană […] Articolul Fostul deputat Mariana Lucrețeanu și-a anunțat plecarea din PAS: „Nu mai rezonăm pe unele valori” apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
18:40
Ministerul Justiției cere limitarea activității partidului ”Moldova Mare” pentru un an de zile # SafeNews
Ministerul Justiției a solicitat Curții de Apel Centru să limiteze activitatea Partidului Politic ”Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, pentru o perioadă de 12 luni și să aplice măsuri asiguratorii înainte de pronunțarea unei decizii finale. Cererea a fost depusă pe 30 septembrie, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a transmis sesizarea pe 29 septembrie. […] Articolul Ministerul Justiției cere limitarea activității partidului ”Moldova Mare” pentru un an de zile apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
13:50
Chișinăul, recunoscut ca partener european la Summitul de la Timișoara. Anetta Dabija: „Orașele trebuie să fie susținute în parcursul european” # SafeNews
Consiliera municipală PAS, Anetta Dabija, a fost singura reprezentantă oficială a municipiului Chișinău la Summitul Orașelor Europene, desfășurat recent la Timișoara. În timp ce capitale europene precum Sofia, Zagreb sau Budapesta au fost reprezentate de primari și delegații oficiale, Chișinăul a fost prezent doar printr-o consilieră locală. Evenimentul, inaugurat de președintele României, Nicușor Dan, și […] Articolul Chișinăul, recunoscut ca partener european la Summitul de la Timișoara. Anetta Dabija: „Orașele trebuie să fie susținute în parcursul european” apare prima dată în SafeNews.
13:20
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat pe un fost primar al comunei Băcioi de comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Acesta a fost condamnat la opt ani de închisoare, cu amendă în valoare de 150.000 de lei și cu interdicția de a deține funcții publice timp de cinci ani. Instanța a dispus aplicarea arestului preventiv, […] Articolul Un fost primar al comunei Băcioi, condamnat la opt ani de închisoare pentru corupție apare prima dată în SafeNews.
12:10
Elon Musk a declarat marţi că dezvoltă un „rival” pentru Wikipedia prin intermediul startup-ului său de inteligenţă artificială xAI. Platforma online se va numi „Grokipedia”, srie DPA, preluată de Agerpres. Elon Musk, proprietarul reţelei sociale X, a declarat că noul serviciu va reprezenta „o îmbunătăţire semnificativă” faţă de enciclopedia online consacrată, ale cărei articole sunt […] Articolul Elon Musk anunță că va lansa „Grokipedia”, un rival al enciclopediei online Wikipedia apare prima dată în SafeNews.
12:00
Un tânar de 20 de ani, condamnat la închisoare după ce a încercat să vândă un permis de conducere. Ce sumă de bani a primit # SafeNews
Un tânăr de 20 de ani a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru trafic de influență. Potivit Procuraturii Generale (PG),în luna decembrie 2024, tânărul de 20 de ani, prin înțelegere prealabilă cu alte persoane care urmează să fie identificate, a pretins și primit […] Articolul Un tânar de 20 de ani, condamnat la închisoare după ce a încercat să vândă un permis de conducere. Ce sumă de bani a primit apare prima dată în SafeNews.
12:00
VIDEO // O avocată din Bălți a fost prinsă în timp ce transmitea droguri clientului său în penitenciar # SafeNews
O avocată din Bălți de 54 de ani a fost prinsă în timp ce transmitea droguri clientului său din Penitenciarul nr.11 Bălți. Ea a fost reținută. Investigațiile au fost desfășurate de ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI, în comun cu angajații penitenciarului. Potrivit poliției, femeia de 54 de ani a fost prinsă chiar în sala […] Articolul VIDEO // O avocată din Bălți a fost prinsă în timp ce transmitea droguri clientului său în penitenciar apare prima dată în SafeNews.
11:50
Deși datele preliminare arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate în urma alegerilor parlamentare, fracțiunea PAS va pierde doi deputați. Dinu Plîngău și Stela Macari, numărul 42 și respectiv 47 în lista PAS pentru alegerile parlamentare, ar urma să fie deputați independenți. Informația a fost confirmată pentru News Maker de către Dinu […] Articolul Fracțiunea PAS pierde doi deputați: Dinu Plîngău și Stela Macari vor fi independenți apare prima dată în SafeNews.
11:10
Îngrijorări în legătură cu excluderea Partidului Republican „Inima Moldovei”. Misiunea Internațională ENEMO: „Restricțiile impuse în faza finală, formulate în termeni generali, pot periclita dreptul de a candida” # SafeNews
Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor Parlamentare a Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), în Raportul cu concluziile preliminare privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 s-a referit și la cazul Partidului Republican „Inima Moldovei”, care a fost exclus din cursa electorală cu 2 zile înainte de ziua votării, remarcând faptul că partidelor politice […] Articolul Îngrijorări în legătură cu excluderea Partidului Republican „Inima Moldovei”. Misiunea Internațională ENEMO: „Restricțiile impuse în faza finală, formulate în termeni generali, pot periclita dreptul de a candida” apare prima dată în SafeNews.
10:50
Igor Grosu, întrevedere cu Ilie Bolojan: Am convenit ca în următorii ani să ducem relațiile noastre la un nivel fără precedent # SafeNews
Președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu, a avut astăzi o întrevedere cu primul ministru al României, Ilie Bolojan, în cadrul căreia cei doi demnitari au discutat despre proiectele comune ale Republicii Moldova și ale României. „Sunt astăzi într-o scurtă vizită la Bucuresți. În această dimineață, m-am întâlnit cu prim-ministrul României și bunul prieten al Republicii […] Articolul Igor Grosu, întrevedere cu Ilie Bolojan: Am convenit ca în următorii ani să ducem relațiile noastre la un nivel fără precedent apare prima dată în SafeNews.
10:40
Guvernul Statelor Unite şi-a închis miercuri mare parte din activităţi, din cauza unor profunde diviziuni partizane ce au împiedicat Congresul şi Casa Albă să ajungă la un acord privind finanţarea, declanşând ceea ce ar putea fi un blocaj lung şi istovitor, care ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă federale. Nu […] Articolul SUA, în criză. Guvernul se închide pe fondul luptelor politice apare prima dată în SafeNews.
10:40
Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, 1 octombrie, eliberarea lui Artur Mija din funcția de Secretar General al Executivului. Până la desemnarea unui nou titular, atribuțiile funcției vor fi exercitate de Ana Calinici. Premierul Dorin Recean i-a mulțumit lui Artur Mija pentru activitatea depusă la conducerea Cancelariei de Stat și pentru reformele inițiate: „Artur […] Articolul Ana Calinici preia atribuțiile de secretar general al Guvernului apare prima dată în SafeNews.
10:30
Cel puţin nouă morţi, inclusiv un copil, în sudul Ucrainei, în urma unor ploi diluviene. La Odesa, în şapte ore a plouat cât în două luni # SafeNews
Cel puţin nouă persoane – inclusiv un copil – au murit în urma unor ploi violente în regiunea ucraineană Odesa (sud), iar în oraşul omonim, în şapte ore a plouat cât în două luni, anunţă miercuri salvatori, relatează AFP. „Toată noaptea (de marţi spre miercuri, salvatorii au ajutat la evacuarea persoanelor blocate de inundaţii, la […] Articolul Cel puţin nouă morţi, inclusiv un copil, în sudul Ucrainei, în urma unor ploi diluviene. La Odesa, în şapte ore a plouat cât în două luni apare prima dată în SafeNews.
10:30
Președintele Maia Sandu participă în perioada 1-2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), desfășurat la Copenhaga, capitala Danemarcei, stat care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Șeful statului va susține un discurs la sesiunea de deschidere a reuniunii și urmează să aibă mai multe întrevederi bilaterale și multilaterale cu lideri europeni, […] Articolul Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga apare prima dată în SafeNews.
10:20
Guvernul implementează 11 proiecte de dezvoltare în țară cu o valoare totală de peste 200 de milioane de lei # SafeNews
11 proiecte noi de dezvoltare regională și locală, cu o valoare totală de circa 208 milioane de lei, vor fi implementate în localitățile din Republica Moldova. Includerea proiectelor în Documentul Unic de Program pentru anii 2025–2027 a fost aprobată de Guvern. Inițiativele vor contribui la creșterea calității vieții cetățenilor, prin sporirea mobilității urbane, reabilitarea infrastructurii de apă și […] Articolul Guvernul implementează 11 proiecte de dezvoltare în țară cu o valoare totală de peste 200 de milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
10:10
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat că a fost executată prima tranșă de pensii și alocații sociale pentru luna octombrie, în valoare totală de 73 de milioane de lei. Potrivit CNAS, începând cu 2 octombrie beneficiarii care își primesc pensiile și alocațiile își vor putea ridica banii de la bancă. Totodată, de pe […] Articolul CNAS anunță că prima tranșă de pensii și alocații pentru octombrie a fost executată apare prima dată în SafeNews.
10:10
„Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri în România și Polonia”. Analiza ISW după ce Moscova a amenințat cu Al Treilea Război Mondial # SafeNews
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a avertizat, marți seară, că Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj cu forțe speciale împotriva infrastructurii critice din țări NATO, posibil și alte incursiuni cu drone, pentru a da vina pe Ucraina. Mesajul vine după ce autoritățile ruse au acuzat Kievul că vrea să lanseze atacuri în […] Articolul „Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri în România și Polonia”. Analiza ISW după ce Moscova a amenințat cu Al Treilea Război Mondial apare prima dată în SafeNews.
09:10
Medvedev ironizează declarațiile lui Trump despre submarinele nucleare americane lângă Rusia # SafeNews
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a reacționat ironic după ce fostul președinte american Donald Trump a susținut că a trimis două submarine nucleare „complet nedetectabile” în apropierea Rusiei. „Situația legată de submarinele nucleare ale Washingtonului amintește de zicala despre o pisică neagră într-o cameră întunecată, mai ales dacă nu există nicio pisică”, […] Articolul Medvedev ironizează declarațiile lui Trump despre submarinele nucleare americane lângă Rusia apare prima dată în SafeNews.
09:00
LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 1 octombrie 2025 # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 1 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:00
Ministrul Educației în exercițiu, Dan Perciun, a declarat că își dorește să facă parte din viitorul Guvern, în contextul formării unui nou cabinet după alegerile parlamentare. Potrivit acestuia, discuțiile despre componența noii echipe guvernamentale nu au fost încă inițiate, dar continuarea mandatului ar permite finalizarea unor reforme începute. „Avem planuri mari pentru sistemul educațional și […] Articolul Dan Perciun vrea să continue la Ministerul Educației: „Avem planuri mari pentru școli” apare prima dată în SafeNews.
08:50
Guvernul vrea să excludă nouă state din lista „paradisurilor fiscale”. Nepal rămâne în afara listei, la solicitarea Ministerului Economiei # SafeNews
Guvernul pregătește excluderea a nouă state din lista jurisdicțiilor considerate paradisuri fiscale. Decizia vine în urma unui proiect elaborat de Ministerul Justiției și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care prevede actualizarea listei aprobate în martie 2024. Din listă urmează să fie eliminate următoarele state și regiuni: Emiratele Arabe Unite, Gibraltar, Insulele Cayman, Barbados, Iordania, […] Articolul Guvernul vrea să excludă nouă state din lista „paradisurilor fiscale”. Nepal rămâne în afara listei, la solicitarea Ministerului Economiei apare prima dată în SafeNews.
08:40
Aproape 58.000 de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore # SafeNews
Poliția de Frontieră a raportat că, în data de 30 septembrie 2025, fluxul total de persoane în punctele de trecere a frontierei a atins cifra de 57.905 traversări. Cele mai tranzitate puncte de frontieră au fost: În același interval, 32 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Încălcări înregistrate: Recomandări pentru […] Articolul Aproape 58.000 de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
08:30
ULTIMA ORĂ! Artur Mija demisionează din funcția de secretar general al Guvernului: „Iau o pauză de la activitatea politică” # SafeNews
Secretarul general al Guvernului și secretarul general al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Artur Mija, și-a anunțat demisia, după aproape un deceniu de activitate politică. Anunțul a fost făcut luni, 30 septembrie, printr-o postare pe pagina sa de Facebook. „Se fac aproape 10 ani de când sunt implicat politic la PAS. În acești 10 ani, […] Articolul ULTIMA ORĂ! Artur Mija demisionează din funcția de secretar general al Guvernului: „Iau o pauză de la activitatea politică” apare prima dată în SafeNews.
08:10
Prima zi din octombrie va fi ploioasă. La nordul și centrul republicii se așteaptă ploi slabe, iar la sud va fi cer variabil. Maximele termice vor fi cuprinse între +9 și +14 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est și va avea o viteză de 18 km/h. Umiditatea aerului va […] Articolul Octombrie începe cu ploi în toată țara: Ce prognozează meteorologii pentru 1 octombrie apare prima dată în SafeNews.
08:10
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile de plecare pe 14 octombrie, din cauza unei greve naționale # SafeNews
Aeroportul internațional din Bruxelles a anunțat marți, 30 septembrie 2025, că toate zborurile de plecare vor fi anulate în data de 14 octombrie, ca urmare a unei greve naționale organizate de sindicatele belgiene. Protestul vizează un plan de reducere a costurilor propus de guvern, transmite Adevărul.ro. „Din cauza acțiunii sindicale la nivel național de marți, […] Articolul Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile de plecare pe 14 octombrie, din cauza unei greve naționale apare prima dată în SafeNews.
08:10
Articolul LIVE // Ședința Guvernului din 1 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Ieri
07:30
În campania electorală, formațiunile politice nu s-au limitat doar la slogane și promisiuni. Toți concurenții, inclusiv cei care au trecut pragul electoral, au scos bani din buzunar pentru a convinge alegătorii. TV8 a analizat rapoartele financiare și a calculat cât a costat, în medie, fiecare vot și fiecare mandat de deputat. Partidul Democrația Acasă (PPDA), […] Articolul Topul celor mai scumpe voturi: Cât au costat mandatele în Parlament apare prima dată în SafeNews.
07:20
YouTube, platforma video deținută de Google, a acceptat să plătească 24,5 milioane de dolari pentru a încheia un proces intentat de președintele Donald Trump, după ce contul său a fost suspendat în urma atacurilor de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021. Potrivit documentelor depuse luni în instanță, din suma totală, 22 de milioane de dolari […] Articolul YouTube a acceptat să îi plătească lui Trump 24,5 milioane de dolari. Motivul apare prima dată în SafeNews.
07:10
Ambasadorul Africii de Sud în Franța, Nkosinathi Emmanuel „Nathi” Mthethwa, în vârstă de 58 de ani, a fost găsit mort marți în curtea interioară a unui hotel din Paris. Trupul ambasadorului a fost descoperit marți după amiază în curtea hotelului Hyatt Regency, un turn înalt din vestul Parisului, nu departe de Arcul de Triumf, potrivit […] Articolul Ambasadorul Africii de Sud în Franța, găsit mort la un hotel de lux din Paris apare prima dată în SafeNews.
07:00
Maia Sandu: Putem să rezistăm și să ne continuăm calea așa cum am decis noi, în R. Moldova # SafeNews
Federația Rusă va continua campaniile de dezinformare, dar e mai greu să pună acum presiune pe R. Moldova, după votul oferit de cetățeni la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Președinta Maia Sandu a declarat, la emisiunea „În context” de la Moldova 1, că moldovenii i-au demonstrat „prin vot onest” Moscovei că „putem să rezistăm și să ne continuăm calea […] Articolul Maia Sandu: Putem să rezistăm și să ne continuăm calea așa cum am decis noi, în R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
06:50
„Ești un tigru de hârtie?” Donald Trump îl umilește pe Vladimir Putin în fața generalilor americani # SafeNews
Președintele american Donald Trump a vorbit, în discursul său adresat generalilor SUA, despre una dintre conversațiile sale cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin, în timpul căreia a insinuat că Rusia este un „tigru de hârtie”. Trump a declarat încă o dată că este foarte dezamăgit de Putin, pentru că liderul de la Kremlin ar […] Articolul „Ești un tigru de hârtie?” Donald Trump îl umilește pe Vladimir Putin în fața generalilor americani apare prima dată în SafeNews.
06:40
Președintele României despre integrare europeană a R. Moldova: Cred că poate fi făcută cu tot cu Transnistria # SafeNews
Președintele României, Nicușor Dan, într-o ediție specială la Euronews România a declarat că „dacă câștigau pro-rușii în Moldova, erau probleme în Transnistria”. Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că alegerile din Republica Moldova au fost esențiale pentru menținerea parcursului european al țării: „Au fost alegeri esențiale, nu atât ptin prisma a ceea ce se va întâmpla […] Articolul Președintele României despre integrare europeană a R. Moldova: Cred că poate fi făcută cu tot cu Transnistria apare prima dată în SafeNews.
06:30
Ministrul Apărării din România s-a întâlnit cu emisarul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg. Care a fost subiectul central al discuțiilor # SafeNews
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a avut marți, 30 septembrie, la Varșovia, o întrevedere cu emisarul special al SUA pentru Ucraina, generalul-locotenent (r) Keith Kellogg, potrivit unui comunicat de presă al MApN al României. Discuțiile au evidențiat excelenta cooperare strategică dintre România și Statele Unite ale Americii. În context, ministrul Moșteanu și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul […] Articolul Ministrul Apărării din România s-a întâlnit cu emisarul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg. Care a fost subiectul central al discuțiilor apare prima dată în SafeNews.
06:20
Companiile din UE plătesc Rusiei miliarde de dolari în taxe pentru importurile de gaz lichefiat # SafeNews
Rusia profită semnificativ de pe urma vânzărilor de gaz natural lichefiat (GNL) către companii din Uniunea Europeană, se afirmă într-un studiu realizat de organizația de mediu Greenpeace și publicat marți, potrivit dpa, transmite Agerpres. Importurile de petrol și cărbune din Rusia sunt practic interzise în baza sancțiunilor UE impuse Moscovei după invadarea Ucrainei, iar importurile de […] Articolul Companiile din UE plătesc Rusiei miliarde de dolari în taxe pentru importurile de gaz lichefiat apare prima dată în SafeNews.
06:10
Datoria externă brută a Republicii Moldova a ajuns, la sfârșitul trimestrului II 2025, la 11,4 miliarde dolari, în creștere cu circa 770 milioane dolari față de trimestrul precedent și cu aproape 1 miliard dolari peste nivelul din trimestrul II 2024, arată datele Băncii Naționale a Moldovei, scrie Bani.md. Cel mai mare creditor rămâne administrația publică, […] Articolul Datoria externă a Republicii Moldova a ajuns la peste 11 miliarde de dolari apare prima dată în SafeNews.
30 septembrie 2025
16:40
VIDEO // Ucraina a anunțat eliminarea unui ofițer superior al Gărzii Naționale Ruse, într-o operațiune la peste 600 de kilometri de front # SafeNews
Un ofițer superior al Gărzii Naționale Ruse și alți doi militari ruși au fost uciși într-o operațiune a serviciilor de informații ucrainene în Caucazul de Nord, a anunțat Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), relatează Kyiv Independent. Locotenent-colonelul, adjunctul său și un șofer au fost uciși lângă satul Tambukan, în Ținutul Stavropol din Rusia, […] Articolul VIDEO // Ucraina a anunțat eliminarea unui ofițer superior al Gărzii Naționale Ruse, într-o operațiune la peste 600 de kilometri de front apare prima dată în SafeNews.
16:30
Marina Tauber, considerată mâna dreaptă a oligarhului fugar Ilan Șor, a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Sentința a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, într-un dosar de rezonanță ce vizează finanțarea ilegală a fostului partid „ȘOR”. Tauber a fost găsită vinovată de falsificarea rapoartelor financiare ale campaniei electorale, acceptarea […] Articolul Marina Tauber, condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare de Judecătoria Chișinău apare prima dată în SafeNews.
16:10
Rusia plănuiește să deschidă cel mai mare crematoriu din Europa în cel mai important oraș al său după Moscova # SafeNews
În fața pierderilor mari de pe frontul din Ucraina, autoritățile din Sankt Petersburg au decis să modernizeze și să extindă semnificativ crematoriul orașului, acesta urmând să devină cel mai mare din Europa, scrie The Moscow Times. Potrivit canalului de specialitate „Funeral Trust” de pe Telegram, crematoriul va fi echipat cu șase cuptoare Tabo cehe suplimentare, numărul total […] Articolul Rusia plănuiește să deschidă cel mai mare crematoriu din Europa în cel mai important oraș al său după Moscova apare prima dată în SafeNews.
16:10
Trei morţi şi 38 de dispăruţi în Indonezia, în urma surpării internatului unei şcoli islamice, în timp ce muncitori turnau beton pentru a ridica încă un etaj # SafeNews
Echipe de intervenţie încercau marţi, în Indonezia, să salveze cel puţin 38 de persoane date dispărute în urma surpării, luni, a unei şcoli islamice, al cărei bilanţ provizoriu era de trei morţi, relatează AFP. Peste 100 de eelevi s-au adunat la rugăciunea de după-amiază, luni, la internatul islamic Al-Khoziny, în oraşul Sidoarjo, în estul Insulei Java, atunci […] Articolul Trei morţi şi 38 de dispăruţi în Indonezia, în urma surpării internatului unei şcoli islamice, în timp ce muncitori turnau beton pentru a ridica încă un etaj apare prima dată în SafeNews.
16:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare Cod galben de înghețuri, valabilă în perioada 2–3 octombrie pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, în nopțile și diminețile acestor zile, se așteaptă înghețuri la suprafața solului de până la -1..-3°C, iar izolat, în aer, temperaturile ar putea coborî până la -1..-2°C. Autoritățile îndeamnă populația, […] Articolul Cod galben de înghețuri în toată țara: avertizare valabilă pentru 2–3 octombrie apare prima dată în SafeNews.
15:50
VIDEO // Mai mulți șoferi în stare de ebrietate, depistați de polițiștii INSP în ultimele 24 de ore # SafeNews
Mai mulți conducători auto au fost depistați de polițiștii INSP în stare avansată de ebrietate, unii dintre ei fără a deține permis de conducere. Cazurile au fost înregistrate în diferite raioane ale țării, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. La Briceni în satul Criva, polițiștii au oprit o motocicletă care circula fără plăcuțe […] Articolul VIDEO // Mai mulți șoferi în stare de ebrietate, depistați de polițiștii INSP în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
15:40
Un bărbat cu dublă cetățenie, prins la frontiera Giurgiulești-Reni cu droguri ascunse printre bagaje # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 37 de ani, cu dublă cetățenie Israel/Franța, a fost depistat în timp ce încerca să iasă din Republica Moldova având asupra sa mai multe tipuri de substanțe stupefiante și psihotrope, ascunse printre bunurile personale. Incidentul a avut loc la punctul de trecere a frontierei „Giurgiulești-Reni”, pe sensul de ieșire din […] Articolul Un bărbat cu dublă cetățenie, prins la frontiera Giurgiulești-Reni cu droguri ascunse printre bagaje apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.