Zi cu nori și temperaturi moderate:Cât de stabilă va fi vremea azi
UNIMEDIA, 2 octombrie 2025 07:20
Astăzi, vremea în Moldova este caracterizată de condiții meteo stabile, fără precipitații semnificative și cu temperaturi ce se mențin la niveluri moderate.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
07:30
Ursula von der Leyen înfruntă două moțiuni de cenzură în Parlamentul European: Grupurile care o vor demisă # UNIMEDIA
Europarlamentarii vor dezbate şi vor vota cele două moţiuni de cenzură depuse împotriva preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care va putea evalua statutul majorităţii sale la Strasbourg, relatează AFP, preluată de presa română.
Acum 30 minute
07:20
Astăzi, vremea în Moldova este caracterizată de condiții meteo stabile, fără precipitații semnificative și cu temperaturi ce se mențin la niveluri moderate.
07:10
Angajații Pentagonului, obligați să facă teste poligraf: Pete Hegseth vrea să îi găsească pe cei care nu îi sunt loiali lui Donald Trump # UNIMEDIA
Mii de oficiali civili și militari ar urma să fie obligați să semneze acorduri stricte de confidențialitate și să se supună testelor poligraf aleatorii, în condițiile în care secretarul apărării, Pete Hegseth, își intensifică lupta împotriva scurgerilor de informații și a disidenței interne, scrie adevarul.ro.
Acum 12 ore
22:10
(video) Dodon: PAS a câștigat alegerile prin frică și manipulări, iar acum sunt pe planeta Marte. Să vedeți ce show-uri vor face # UNIMEDIA
Igor Dodon acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că ar fi câștigat alegerile parlamentare prin manipulări și frică. Liderul PSRM a declarat în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Rlive că PAS „s-a rupt de realitate” și că urmează „show-uri”.
22:00
Octavian Iachimovschi, ultima zi la PA: „Am avut sentimentul că cineva dă cu piciorul în căldările cu apă pe care le car” # UNIMEDIA
După 14 ani de activitate în Procuratura Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a încheiat cariera. Fostul adjunct al Veronicăi Dragalin a subliniat că, deși a muncit cu devotament și a obținut rezultate apreciate internațional, a simțit că munca sa nu mai poate sprijini eficient independența sistemului de justiție. „Am decis că ajunge, am înțeles ca am făcut tot ce am putut și sper sincer ca alții sa faca mai bine”, a menționat Iachimovschi.
21:50
Fără lumină, mâine în capitală și în alte localități din țară: Graficul deconectărilor și lista adreselor care nu vor avea curent electric # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că mâine, 2 octombrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electric.
21:30
Primarul Iașului, Mihai Chirica, vrea să devină cetățean al Republicii Moldova: „Am promis” # UNIMEDIA
Primarul Mihai Chirica susține că își va depune dosarul pentru obținerea cetățeniei moldovenești, scrie presa română. „Am promis în fața electoratului, a studenților, a tinerilor, a celor cu care m-am tot întâlnit în perioada anterioară alegerilor parlamentare că, dacă rezultatul este bun, îmi voi depune dosar pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova”, a menționat Chirica.
21:10
Andreea Bostanica, pe lux și opulență, de ziua ei de naștere: Și-a închiriat din nou un avion privat # UNIMEDIA
Andreea Bostanica lovește din nou. Influencerița își sărbătorește ziua de naștere în avans, pe lux și opulență și în acest an. Tânăra și-a închiriat iarăși în avion privat. Spynews.ro scrie ce petrecere fastuoasă a avut în timpul zborului.
21:00
Ungaria va continua să cumpere petrol rusesc. Viktor Orban: „Nu avem nicio altă opţiune, absolut niciuna” # UNIMEDIA
Premierul ungar Viktor Orban a afirmat miercuri, 1 octombrie 2025, că Ungaria va continua să cumpere petrol rusesc, adăugând și că președintele american Donald Trump nu i-a cerut niciodată să înceteze aceste importului, relatează AFP, citat de digi24.ro.
20:30
Maia Sandu, mesaj de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice: „Ei ne-au crescut cu răbdare și sacrificii, iar astăzi este datoria noastră să fim aproape de ei ” # UNIMEDIA
Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. „Ei ne-au crescut cu răbdare și sacrificii, iar astăzi este datoria noastră să fim aproape de ei – să-i sunăm și să-i vizităm mai des, să-i ascultăm și să le facem viața mai ușoară”, a menționat președinta.
20:20
Un bloc cu 17 etaje din New York s-a prăbuşit parţial: Salvatorii folsesc câini și drone pentru a căuta răniții # UNIMEDIA
O clădire cu 17 etaje din Midtown Manhattan a fost evacuată, după ce un zid al subsolului s-a prăbușit parțial. Nu au fost raportate imediat victime, dar salvatorii folosesc câini și drone pentru a verifica molozul și a se asigura că nimeni nu a fost rănit în prăbușire, scrie adevărul.ro.
20:10
(video) Maria Zaharova compară rezultatul alegerilor din Republica Moldova cu cele din România: „Un alt pas înapoi al Occidentului” # UNIMEDIA
Maria Zaharova a susținut că alegerile parlamentare din Republica Moldova nu sunt doar „o rușine”, ci și o altă „înfrângere globală pentru Occident”. Mai mult, purtătoarea de cuvânt a MAE rus a comparat rezultatul scrutinului din țara vecină cu cele din România,scrie digi24.ro
19:50
Patru posturi TV, sancționate pentru modul de reflectare a alegerilor parlamentare: Ce încălcări a stabilit CA # UNIMEDIA
Consiliului Audiovizualului (CA) au dispus amenzi în sumă totală de 11 000 lei pentru „TVR Moldova”, „R Live TV” și „Jurnal TV”, precum și o avertizare publică pentru „Agro TV Moldova”, în rezultatul încălcării de către posturile vizate a legislației electorale privind reflectarea alegerilor recente, în speță, nerespectarea interdicției de a nu admite nicio formă de agitație electorală în zilele de 27 și 28 septembrie curent.
19:30
Tatăl lui Meghan Markle, blocat după cutremurul devastator din Filipine: Mesajul disperat transmis de sora Ducesei de Sussex, la scurt timp după incident # UNIMEDIA
Thomas Markle, tatăl lui Meghan Markle, a fost prins în cutremurul din Filipine. Bărbatul, care este înstrăinat de soția Prințului Harry, s-a mutat în țara asiatică în urmă cu mai multe luni, scrie protv.ro.
19:10
Vino la „O istorie foarte simplă”! Teatrul Național „Eugène Ionesco” aduce pe scenă povestea unei iubiri imposibile # UNIMEDIA
O poveste de dragoste aparent imposibilă prinde viață pe scena Teatrului Național „Eugène Ionesco”. Spectacolul „O istorie foarte simplă”, regizat de Petru Vutcărău, readuce în atenția publicului tema iubirii interzise, dintre doi tineri care provin din lumi diferite: ea – fiica unei familii înstărite, el – crescut fără mamă, alături de un tată alcoolic.
19:10
Alertă în capitală: O femeie, surprinsă pe acoperișul hotelului Național. Patru echipaje, la fața locului # UNIMEDIA
O femeie a fost observată cu puțin timp în urmă pe acoperișul hotelului Național. Patru echipe au intervenit la fața locului.
18:50
Incendiul izbucnit la un depozit de pe șos. Muncești, stins după 20 de ore: 75 de pompieri au luptat cu flăcările # UNIMEDIA
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI anunță că după 20 de ore de luptă cu flăcările pompierii au reușit lichidarea incendiului de proporții de pe șoseaua Muncești nr. 801 din capitală.
Acum 24 ore
18:30
Europa își face scut contra amenințărilor aeriene: Cum va funcționa „zidul anti-drone” luat în discuție la summitul din Copenhaga # UNIMEDIA
Liderii Uniunii Europene vor discuta propunerile privind construirea unui „zid anti-drone” pentru protejarea continentului, în cadrul summitului de miercuri de la Copenhaga, la doar câteva zile după ce încălcarea spațiului aerian de către aeronave fără pilot neidentificate a forțat închiderea temporară a aeroporturilor daneze, arată Reuters. Summitul va fi, de asemenea, prima ocazie pentru liderii celor 27 de țări ale UE de a dezbate o propunere de utilizare a activelor rusești înghețate în Europa pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro către Ucraina, scrie digi24.ro.
18:10
(video) „Mi-au dat lacrimile”. Prima reacție a lui Teodor Cârnaț, după ce a aflat că a devenit tată a 10-a oară: Vestea l-a prins departe de soție # UNIMEDIA
Juristul Teodor Cârnaț a fost emoționat până la lacrimi, când a aflat că a devenit tată pentru a 10-a oară. Vestea l-a găsit la mii de kilometri distanță de soția sa. „Tati vine pe aripile vântului”, a scris bărbatul.
17:40
Președinții Oficiilor „Șor” din Soroca și Cimișlia, condamnați la 5 ani de închisoare și dați în căutare: Instanța a dispus confiscarea a aproape 13 milioane de lei # UNIMEDIA
Președinții Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor” au fost condamnați la cinci ani de închisoare. Potrivit Procuraturii Anticorupție, instanța i-a primit și de dreptul de a exercita activități ce țin de organizarea contabilă și financiară în cadrul partidelor politice, precum și de a fi membri ai formațiunilor politice, pentru o perioadă de patru ani.
17:40
Andra Măruță, la un pas să leșine pe scenă. I s-a făcut rău după dieta draconică impusă de medici: „Eram pe tratament” # UNIMEDIA
Ultimele apariții ale Andrei au uimit fanii cu o siluetă aproape perfectă, dar adevărul din spatele acestei transformări ascunde o luptă serioasă pentru sănătate. Vedeta s-a confruntat cu tensiune ridicată, care i-a pus viața în pericol și a dus la un episod îngrijorător chiar pe scenă, în timpul unui concert. Slăbirea ei spectaculoasă, de aproximativ 10 kilograme, nu a fost doar o dorință estetică, ci mai degrabă o necesitate medicală, scrie cancan.ro.
17:30
Aliați neașteptați pentru premierul maghiar Viktor Orban în efortul de a bloca aderarea Ucrainei la UE: Cum s-au complicat lucrurile # UNIMEDIA
Viktor Orbán ar putea găsi sprijin neașteptat în tentativa sa de a bloca aderarea Ucrainei la UE, inclusiv din partea președintelui Franței, Emmanuel Macron, relatează Politico, potrivit adevarul.ro.
17:20
„Îi dorim mult succes”. Zimbru Chișinău anunță despărțirea de un fotbalist din echipă. Despre cine este vorba # UNIMEDIA
F.C. Zimbru Chișinău anunță oficial despărțirea de Artiom Rozgoniuc, ca urmare a încheierii contractului cu clubul de fotbal. Fundașul s-a alăturat echipei în vara anului trecut.
17:00
Fără gaz în Cruzești, Budești și unele străzi din Tohatin: Autoritățile anunță întreruperi pe 4 zile # UNIMEDIA
Locuitorii satelor Cruzești și Budești, precum și ai unor adrese din satul Tohatin, vor rămâne fără gaze naturale timp de câteva zile din cauza lucrărilor programate de SRL „Chișinău-gaz”.
16:40
(video) „Ce mai face văcuța Lola?”: Emilian Crețu, primele dezvăluiri la aproape un an de la primirea cadoului inedit # UNIMEDIA
Emilian Crețu a revenit cu detalii șocante despre văcuța Lola, cadoul inedit pe care l-a primit în urmă cu aproape un an și care a stârnit atunci zeci de reacții pe rețelele de socializare. Actorul a povestit într-un video publicat pe Instagram că aceasta a decedat la scurt timp după ce i-a fost făcută cadou, scrie SHOK.md.
16:40
Ultima oră! Fosta deputată PAS, Mariana Lucrețeanu, părăsește formațiunea: „Nu mai rezonăm pe unele valori” # UNIMEDIA
Fosta deputată și ex-secretară de stat la Ministerul Afacerilor Externe, Mariana Lucrețeanu, își anunță oficial plecarea din Partidul Acțiune și Solidaritate. „Din păcate nu mai rezonăm pe unele valori”, a scris politiciana.
16:10
„Situația este critică”. Volodimir Zelenski avertizează despre pericolul de la cea mai mare centrală nucleară din Europa # UNIMEDIA
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că centrala nucleară din Zaporojie, ocupată de Rusia, a fost deconectată de la rețeaua electrică timp de șapte zile consecutive, cea mai lungă întrerupere de acest fel de la începutul războiului pe scară largă, scrie digi24.ro.
16:00
(video) „Prostitution” rupe barierele. Videoclipul piesei, filmat la Chișinău, lansat oficial: Alina Stoianov, dezgolită, apare în scene erotice alături de Till Lindemann # UNIMEDIA
Till Lindemann, solistul trupei Rammstein, a lansat în urmă cu puțin timp videoclipul oficial pentru piesa „Prostitution”, filmat la Chișinău. Imaginile se remarcă printr-o estetică intensă, brutală și vizual șocantă, caracteristică universului artistic al cântărețului german.
15:40
Hailey Bieber ar fi depus actele de divorț la un tribunal din Los Angeles. Controverse și speculații după căsătoria Selenei Gomez cu Benny Blanco # UNIMEDIA
Există speculații potrivit cărora Hailey Bieber ar fi depus actele de divorț la un tribunal din Los Angeles. Momentul nu pare deloc întâmplător, având în vedere că decizia vine la scurt timp după ce Selena Gomez și Benny Blanco au devenit, oficial, soț și soție, scrie spynews.ro.
15:20
(video) Primele declarații ale lui Nicolae Botgros despre nepotul său, Cristian, internat după o supradoză de droguri: „Este prima zi când a băut apă singur” # UNIMEDIA
Nepotul lui Nicolae Botgros, Cristian, care de mai multe zile este internat în spital, se simte mai bine. Potrivit dirijorului, acesta și-ar fi apucat bunicul de mână, transmițând salutări orchestrei „Lăutarii”. „E prima zi când Cristi a băut apăr singur”, a declarat maestrul la PRO TV.
15:00
(video) „M-a dus de nas cu 25 mii de euro”. Declarațiile lui Patric Hanganu în exclusivitate pentru UNIMEDIA, după reținerea lui „Nanu Danu” # UNIMEDIA
Interpretul Patric Hanganu a declarat în exclusivitate pentru UNIMEDIA că ar fi fost înșelat de influencerul Daniel Cebotari, cunoscut în mediul online ca „Nanu Danu”, într-o schemă de escrocherie cu automobile. În acest sens, artistul a depus anterior o plângere la poliție.
14:40
(video) Scandal de proporții: Influencerul „Nanu Danu”, reținut de poliție, după o plângere a lui Patric Hanganu: „Să-și asume!” # UNIMEDIA
Influencerul Daniel Cebotari, cunoscut pe internet ca „Nanu Danu”, ar fi fost reținut în această dimineață de oamenii legii. Potrivit surselor UNIMEDIA, acesta este suspectat că ar fi pus la cale o schemă de escrocherie cu automobile.
14:10
Igor Dodon a felicitat China cu ocazia a 76 de ani de la fondarea RPC: „Sunt convins că legăturile politice și economice dintre statele noastre vor continua să se consolideze” # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare conducerii și poporului Republicii Populare Chineze cu ocazia celei de-a 76-a aniversări de la fondarea statului chinez.
14:00
PAS rămâne fără doi deputați în Parlament. Dinu Plîngău și Stela Macari vor fi neafiliați: „Vorba șefului unora - nu vă prea agitați” # UNIMEDIA
Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, vor activa în Parlament ca deputați independenți. Astfel, formațiunea rămâne cu 53 de parlamentari în noul Legislativ. „Nu facem parte din PAS. Am avut o responsabilitate civică să acționăm așa cum am acționat și acum avem și o datorie ca să reprezentăm vocile celor tăcuți”, a scris politicianul.
13:50
(video) Momentul care a uimit internetul: Un bărbat s-a trezit în mijlocul operației pe creier și a început să cânte: „E conștient?” # UNIMEDIA
Un moment în care un pacient se trezește în mijlocul unei operații pe creier a uimit internetul. Bărbatul a început să cânte în timp ce medicii își continuau procedurile medicale, scrie protv.ro.
13:40
(video) „E ca un soldățel teleghidat”. Fost premier dă de pământ cu Nicușor Dan: Nu învață nimic. Protocolul chiar nu-i poate desena pașii necesari?! # UNIMEDIA
Fostul prim-ministru român, Călin Popescu Tăriceanu a criticat dur prestația lui Nicușor Dan la o ceremonie de la Timișoara, care a devenit virală pe rețele de socializare. „Văd că nu învață nimic, parcă e un soldățel teleghidat. Protocolul chiar nu poate să-i deseneze pașii necesari?!”, comentează Tăriceanu.
13:30
Grădinițele vor primi bani în funcție numărul copiilor și cheltuielile instituției: Noua formulă de finanțare, aprobată de miniștri # UNIMEDIA
Guvernul a aprobat o nouă formulă de finanțare pentru grădinițele din întreaga țară, care va intra în vigoare începând cu anul 2026. Bugetul fiecărei instituții preșcolare va fi stabilit în funcție de numărul de copii înscriși și necesitățile specifice ale acestora. La fel, vor fi luate în calcul salariile personalului, costurile pentru energie și utilități, alimentația și materialele educaționale.
13:00
Cazul Partidului „Inima Moldovei”. Misiunea comună a ODIHR, AP OSCE, APCE și PE: „Impunerea restricțiilor în privința partidelor se permite doar în cazuri excepționale, ca o măsură de ultimă instanță” # UNIMEDIA
Misiunea comună de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova – formată din Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), Adunarea Parlamentară a OSCE (AP OSCE), Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Parlamentul European (PE), a constatat că modificările frecvente ale legislației, în special cele survenite cu puțin timp înainte de scrutin, au afectat aplicarea eficientă și certitudinea juridică, dar și că anularea înregistrărilor concurenților electorali „în ultimul moment” a afectat principiul de incluziune.
13:00
(foto) „A 10-a noastră minune”: Marina Cârnaț a născut și a publicat imagini adorabile cu fetița # UNIMEDIA
Marina Cârnaț, cunoscută pentru familia sa numeroasă și valorile pe care le promovează, a devenit mamă pentru a zecea oară. Femeia a adus pe lume o fetiță, iar primele imagini cu micuța au stârnit emoție și admirație în rândul celor care o urmăresc.
12:40
(video) „Eu deputat-galocikă nu o să fiu”. Emilian Crețu a refuzat să candideze pe lista PAS la parlamentare: „Am fost invitat de Maia Sandu” # UNIMEDIA
Actorul Emilian Crețu a reacționat public la speculațiile potrivit cărora ar fi fost supărat pe Partidul Acțiune și Solidaritate pentru că nu a fost inclus pe lista de deputați. Acesta a declarat că a primit o astfel de propunere din partea președintei Maia Sandu, dat a refuzat-o, pentru că nu este pregătit.
12:30
Început de brumărel cu minus cinci bănuți la pompă. Ziua de 2 octombrie aduce reduceri la benzină și motorină # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță noi ieftiniri la carburanți pentru ziua de miercuri, 2 octombrie.
12:20
(video) Avocată cu „atribuții” de curier de droguri: Momentul în care o apărătoare transmite narcotice clientului său în închisoare. A fost reținută pentru 72 de ore # UNIMEDIA
O avocată din municipiul Bălți a fost reținută în flagrant de ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI, în colaborare cu angajații Penitenciarului nr. 11 și procurorii PCCOCS – Oficiul Nord, în timp ce transmitea substanțe psihotrope unui client aflat în detenție.
12:00
PAS rămâne fără doi deputați în Parlament. Dinu Plângău și Stela Macari vor fi neafiliați: „Vorba șefului unora - nu vă prea agitați” # UNIMEDIA
Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, vor activa în Parlament ca deputați independenți. Astfel, formațiunea rămâne cu 53 de parlamentari în noul Legislativ. „Nu facem parte din PAS. Am avut o responsabilitate civică să acționăm așa cum am acționat și acum avem și o datorie ca să reprezentăm vocile celor tăcuți”, a scris politicianul.
11:40
(video) Accidentul de pe Muncești, surprins de camere: Tânărul de 19 ani a intrat cu Mazda în bordură, apoi într-un pilon, fugind de Poliție # UNIMEDIA
Un grav accident rutier s-a produs pe șoseaua Muncești din Chișinău, în noaptea 28 septembrie. Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.
11:20
(video) „Concertele sunt sâmbăta și duminica”: Ce va face Nicolae Botgros cu mandatul de deputat # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a clarificat situația prezenței maestrului și deputatului Nicolae Botgros în legislativ. „Concertele sunt sâmbăta și duminica, iar acum, maestre, la datorie”, a spus Grosu, la protv, subliniind că activitatea politică a acestuia nu este afectată de programul artistic.
11:10
(foto) IGSU, în alertă maximă, continuă să stingă incendiul devastator de pe șos. Muncești: 19 autospeciale și 75 de angajați luptă cu focul. Gărzile de rezervă, ridicate pe alertă # UNIMEDIA
Pompierii continuă intervenția pentru lichidarea incendiului izbucnit la un depozit de pe șoseaua Muncești nr. 801 din municipiul Chișinău. Pentru asigurarea continuității intervenției, în această dimineață a avut loc rotația de efectiv, fiind ridicate pe alertă gărzile de rezervă, anunță IGSU.
11:10
Asigură-ți progresul financiar. Deschide un depozit și poți câștiga un depozit PROGRESS de 10.000 sau 50.000 MDL! # UNIMEDIA
Fie că economisești pentru un plan măreț sau pur și simplu vrei siguranță financiară pentru familia ta, un depozit la termen rămâne o alegere perfectă. La OTP Bank, îți oferim o soluție simplă și sigură de a-ți crește economiile. În plus, acum fiecare depozit deschis îți poate aduce și un premiu special. Alege siguranța și câștigă mai mult!
11:10
Maia Sandu va participa la Summitul Comunității Politice Europene: Ce subiecte vor fi abordate # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga. În prezent, Danemarca deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
11:00
(foto) IGSU, în alertă maximă, continuă să lichideze incendiul devastator de pe șos. Muncești: 19 autospeciale și 75 de angajați luptă cu focul. Gărzile de rezervă, ridicate pe alertă # UNIMEDIA
Pompierii continuă intervenția pentru lichidarea incendiului izbucnit la un depozit de pe șoseaua Muncești nr. 801 din municipiul Chișinău. Pentru asigurarea continuității intervenției, în această dimineață a avut loc rotația de efectiv, fiind ridicate pe alertă gărzile de rezervă, anunță IGSU.
10:50
(galerie foto) Incendiu de proporții la un depozit de materiale de construcție din capitală: 70 de pompieri luptă cu flăcările # UNIMEDIA
În seara zilei de 30 septembrie 2025 pompierii IGSU au intervenit conform nivelului sporit de intervenție la lichidarea unui incendiu izbucnit într-un depozit cu materiale de construcție bituminoase situat pe șoseaua Muncești nr. 801 din municipiul Chișinău.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.