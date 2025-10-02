Elon Musk a devenit primul om din lume cu o avere de peste 500 de miliarde de dolari
Realitatea.md, 2 octombrie 2025 07:10
Elon Musk, CEO-ul Tesla, a devenit prima persoană din istorie a cărei avere netă s-a apropiat de 500 de miliarde de dolari. Această creștere spectaculoasă a fost determinată de redresarea acțiunilor producătorului de vehicule electrice și de majorarea valorii celorlalte startup-uri tehnologice deținute de antreprenor. Averea netă a lui Musk se ridica la 499,5 miliarde
Acum 10 minute
07:30
Cernobîl, în beznă după un atac rusesc. Zelenski avertizează asupra riscurilor nucleare # Realitatea.md
Președintele Ucrainei a acuzat Rusia că a generat în mod deliberat riscul producerii unor incidente radiologice, după ce un atac rusesc asupra unei instalații energetice din orașul Slavutici a dus la întreruperea alimentării cu energie electrică a centralei nucleare de la Cernobîl. Potrivit Ministerului Energiei de la Kiev, a fost afectată alimentarea structurii de izolare
Acum 30 minute
07:10
Elon Musk a devenit primul om din lume cu o avere de peste 500 de miliarde de dolari # Realitatea.md
Elon Musk, CEO-ul Tesla, a devenit prima persoană din istorie a cărei avere netă s-a apropiat de 500 de miliarde de dolari. Această creștere spectaculoasă a fost determinată de redresarea acțiunilor producătorului de vehicule electrice și de majorarea valorii celorlalte startup-uri tehnologice deținute de antreprenor. Averea netă a lui Musk se ridica la 499,5 miliarde
Acum o oră
07:00
Leul moldovenesc se apreciază față de principalele valute internaționale, conform cursului stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru data de 2 octombrie. Astfel, cotațiile valutare sunt următoarele: Euro: 19,5837 lei, în scădere cu 0,02 lei; Dolarul american: 16,7039 lei, în creștere cu 0,02 lei; Leul românesc: 3,8532 lei; Hrivna ucraineană: 0,4054 lei; Rubla rusească: 0,2061
Acum 2 ore
06:10
Se anunță înghețuri în Moldova, conform avertizării cod galben emise de meteorologi pentru zilele de 2 și 3 octombrie 2025. În timpul nopții și dimineții, temperaturile la suprafața solului vor coborî până la -1…-3°C. Conform unui comunicat al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada următoare, înghețurile izolate din aer ar putea atinge valori de până
Acum 12 ore
23:10
Un asteroid ar putea lovi Luna. Cercetătorii se întreabă dacă ar trebui să-l distrugă cu o bombă nucleară # Realitatea.md
Un grup de cercetători, inclusiv oameni de știință de la NASA, analizează dacă un asteroid cu o probabilitate de 4% de a lovi Luna în 2032 ar trebui deviat sau distrus. Studiul, publicat pe platforma arXiv pe 15 septembrie, explorează metode de prevenire a unui impact care ar putea genera un nor periculos de resturi
22:40
Captură masivă în Italia: Un șofer de TIR român a fost prins cu droguri ascunse într-un compartiment secret # Realitatea.md
Un şofer de TIR român a fost prins de poliţişti în localitatea Guidonia, în apropiere de Roma, Italia, în timp ce transporta 540 de kilograme de hașiș, transmite antena3.ro. Bărbatul, de 43 de ani, a fost oprit în zona Guidonia, lângă intersecția cu autostrada, după ce camionul său înmatriculat în Spania a atras atenția ofițerilor:
22:00
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, s-a întâlnit la Bruxelles cu Gert Jan Koopman, șeful Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) din cadrul Comisiei Europene. Întrevederea a avut loc în marja Forumului Inițiativei de la Viena 2025, iar discuțiile s-au concentrat pe modul în care Banca Națională poate sprijini parcursul european
21:30
Serviciul Fiscal: încasările la buget au crescut cu 7,3 miliarde de lei față de anul trecut # Realitatea.md
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 59,9 miliarde lei pentru 9 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 7,3 miliarde lei sau cu 13,9%în raport cu perioada similară a anului precedent. Astfel, laBugetul de stat (BS), s-au încasat circa 24,8 miliarde lei,
20:30
Campioni la sport și la responsabilitate: olimpicii țării vor planta copaci la Valea Morilor # Realitatea.md
Olimpicii din Republica Moldova, alături de alți sportivi de performanță, antrenori și conducători ai Federațiilor Naționale, vor participa sâmbătă, 4 octombrie, la o nouă ediție a evenimentului Olympic ECOFest, menit să încurajeze eforturile de înverzire și să promoveze educația ecologică, transmite IPN. Cea de-a IX-a ediție se va desfășura în Parcul Valea Morilor, un loc
20:20
Autoturism cu acte neconforme, descoperit la frontieră. Ce le-a spus șoferul polițiștilor de frontieră # Realitatea.md
În punctul de trecere a frontierei de stat „Lipcani-Rădăuți Prut", pe sensul de intrare în Moldova, polițiștii de frontieră au depistat nereguli în documentele unui autoturism transportat pe platformă. Incidentul a avut loc astăzi, 1 octombrie. Potrivit Poliției de Frontieră, în urma verificărilor s-au constatat neconcordanțe între seria de caroserie a vehiculului și datele înscrise
19:40
Creștere pe piața bancară: Depozitele moldovenilor în lei au crescut cu 46% într-un an # Realitatea.md
În august 2025, volumul depozitelor noi atrase la termen a însumat 4 281,4 milioane de lei, în creștere cu 11,4% față de luna precedentă. Cele mai multe plasamente au fost efectuate în moneda națională, care a avut o pondere de 72,3% din total – echivalentul a 3 094,3 milioane de lei, în creștere cu 11,8%
19:40
O persoană a fost observată pe acoperișul Hotelului Național. Pompierii au intervenit # Realitatea.md
O femeie a fost surprinsă pe acoperișul Hotelului Național din orașul Chișinău. Redacția Realitatea.md a solicitat informații de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), care a comunicat următoarele detalii despre incident. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri, însă angajații IGSU nu au depistat nimic. Autospecialele s-au întors ulterior la bază.
19:20
Ungaria nu este gata să renunţe la importurile de petrol rusesc. „Nu avem nicio altă opţiune” # Realitatea.md
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că țara sa nu este pregătită să renunțe la importul de petrol rusesc, așa cum solicită SUA, conduse de Donald Trump, și majoritatea țărilor din UE. „Nu avem nicio altă opţiune, niciuna", a afirmat el în faţa presei la Copenhaga, susţinând între altele că preşedintele american nu i-a cerut
18:40
Moldova, principal exportator de semințe de floarea-soarelui către Uniunea Europeană în 2025 # Realitatea.md
Între 1 iulie și 21 septembrie 2025, Republica Moldova a rămas principalul exportator de semințe de floarea-soarelui către Uniunea Europeană, cu o pondere de 57,5% (34.813 tone). Cota este identică cu cea din sezonul precedent, dar cu volume mai mici, în timp ce alte origini tradiționale, precum Serbia, China sau Turcia, au livrat mai puțin,
18:40
O femeie aflată într-o stare de disperare a încercat să-și pună capăt zilelor cu un cablu electric, dar a fost salvată la timp. Incidentul a avut loc astăzi, 1 octombrie, pe traseul Pușkin din orașul Soroca, scrie Observatorul de Nord. Scena șocantă a fost observată de un trecător, care a alertat imediat poliția. În mai
Acum 24 ore
18:20
Alegeri parlamentare: Linia telefonică de informare a alegătorilor a înregistrat peste 4.500 de apeluri # Realitatea.md
4.579 de apeluri au fost recepționate de operatorii Liniei telefonice de informare a alegătorilor în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Linia a fost activă în perioada 12 august – 29 septembrie, oferind suport informațional tuturor participanților la procesul electoral. „Alegătorii, registratorii, operatorii, funcționarii electorali, reprezentanții concurenților electorali și observatorii se numără printre beneficiarii
18:00
ALERTĂ pe piața cărnii. Consiliul Concurenței a desfășurat inspecții inopinate la întreprinderi # Realitatea.md
Consiliul Concurenței a efectuat controale inopinate la mai multe companii care importă și vând carne în Republica Moldova. Autoritatea suspectează că unele firme ar fi încheiat înțelegeri ilegale prin care au limitat accesul altor întreprinderi la surse de aprovizionare și la licitații publice, inclusiv pentru furnizarea de carne către școli și grădinițe. Instituția subliniază că
17:30
Incendiul de la depozitul de pe șoseaua Muncești, stins după 20 de ore de intervenție a pompierilor # Realitatea.md
După 20 de ore de intervenție continuă, pompierii au reușit să lichideze complet incendiul izbucnit la un depozit cu materiale de construcție situat pe șoseaua Muncești nr. 801 din municipiul Chișinău. În prezent, la fața locului se efectuează lucrări de demontare și spălare a materialelor constructive afectate de foc. „Potrivit primelor cercetări, incendiul a prejudiciat
17:30
Solistul trupei Rammstein, Lindemann, a lansat videoclipul filmat la Spitalul de Psihiatrie din Chișinău # Realitatea.md
Till Lindemann, solistul trupei germane Rammstein, a prezentat marți, 1 octombrie, videoclipul piesei „Prostitution", parte a noului său proiect solo. În doar patru ore de la lansare, clipul a acumulat peste 40.000 de vizualizări pe YouTube. Filmările au avut loc în Chișinău, în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie, informație confirmată anterior, pe 25 august, chiar
16:50
Folclor – pe unul dintre cele mai spectaculoase monumente ale lumii. Surorile Osoianu au cântat la Marele Zid Chinezesc # Realitatea.md
La sfârșitul lunii septembrie, Surorile Osoianu au oferit un moment muzical de excepție pe Marele Zid Chinezesc, unul dintre cele mai spectaculoase monumente ale lumii. Vocile lor au atras zeci de turiști, impresionați de armoniile folclorice românești, chiar dacă nu înțelegeau versurile cântecelor. Prestația lor a inclus și o doină interpretată cu intensitate și emoție, transformând
16:20
STOP CADRU Dacă va lipsi Botgros, Nichita sau…? Grosu dă de înțeles că PAS nu va face coaliție în Parlament # Realitatea.md
Lista de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în ordinea cu care s-a înregistrat în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, nu reprezintă o majoritate confortabilă. Întrebat la emisiunea „În PROfunzime" de la Pro TV Chișinău, cum se va proceda, dacă persoanele publice, cum ar fi maestrul Nicolae Botgros, sportiva Anastasia Nichita sau alți
16:20
Sprijinul Suediei pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană a fost reconfirmat în cadrul întrevederii dintre ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, și noua ambasadoare a Suediei la Chișinău, Petra Lärke. Diplomatul suedez și-a început recent mandatul în Republica Moldova. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea dialogului politic la nivel înalt și extinderea cooperării în domenii-cheie precum
16:20
Explozii în München. Festivalul Oktoberfest a fost amânat după ce au fost găsite „mai multe capcane explozive” # Realitatea.md
O persoană a decedat în timpul unei explozii cu bombă la un bloc rezidențial din orașul München din Germania. La scurt timp după explozie a fost anunțată o alertă cu bombă la cel mai mare festival al berii, Oktoberfest, care se desfășoară zilele acestea în München, transmite IPN. Presa locală relatează despre faptul că în
15:50
MJ a cerut măsură asiguratorie în privința partidului „Moldova Mare”. Instanța decide joi dacă îi limitează activitatea # Realitatea.md
Ministerul Justiției (MJ) a cerut instanței măsură asiguratorie în privința partidului „Moldova Mare". Autoritatea solicită judecătorilor să limiteze activitatea formațiunii, până când va exista decizia privind restricționarea activității pentru 12 luni. Chestiunea urmează să fie examinată pe 2 octombrie, începând cu ora 9:00. Solicitarea de chemare în judecată a partidului a fost înaintată de Ministerul
15:40
Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli vor primi echipamente asistive în valoare de 17 milioane lei # Realitatea.md
Peste 10.000 de copii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din Republica Moldova vor beneficia de echipamente asistive în valoare totală de peste 17 milioane lei. Donația este oferită de UNICEF, cu sprijinul Uniunii Europene, Parteneriatului Global pentru Educație, Guvernului Japoniei și Guvernului SUA. Printre echipamentele oferite se numără mașini de scris și
15:30
De Ziua Internațională a Persoanelor în Etate, echipa Realitatea a stat de vorbă cu mai mulți pensionari pentru a afla cum se descurcă din punct de vedere financiar. Cei mai mulți au mărturisit că pensia nu le acoperă cheltuielile zilnice și că au noroc de sprijinul copiilor pentru a face față. „Nu mă întrebați, că-mi
15:30
Pe 11 octombrie, parcarea magazinului Kaufland
15:20
În baza mesajelor primite de la consumatorii de informații… „Plaha” a ajuns în vizorul Consiliului Audiovizualului # Realitatea.md
Serialul „Plaha”, intitulat inițial „Șacalii”, va deveni obiectul unui control din partea Consiliului Audiovizualului (CA). Verificarea vizează respectarea prevederilor Codului Serviciilor Media audiovizuale și a Regulamentului privind protecția minorilor în conținuturile audiovizuale. Filmul regizat de Igor Cobileanski a fost difuzat între 15 și 26 septembrie la postul de televiziune Jurnal TV. Propunerea de a iniția […] Articolul În baza mesajelor primite de la consumatorii de informații… „Plaha” a ajuns în vizorul Consiliului Audiovizualului apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Rusia caută benzină în China: Penurie de carburant după ce ucrainenii au atacat cele mai mari rafinării # Realitatea.md
Autoritățile ruse au elaborat un pachet de măsuri pentru a începe importul de benzină din China și alte state asiatice, în încercarea de a compensa deficitul de combustibil apărut după atacurile cu drone asupra celor mai mari rafinării ale țării, scrie „Kommersant”, citată de The Moscow Times. Potrivit sursei, Moscova intenționează să aducă benzină și […] Articolul Rusia caută benzină în China: Penurie de carburant după ce ucrainenii au atacat cele mai mari rafinării apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Un bărbat a cumpărat o substanță suspectă din Germania și a încercat să o introducă în țară. Ce a declarat acesta? # Realitatea.md
O substanță sub formă de pulbere, despre care se presupune că are efect psihotrop, a fost găsită asupra unui cetățean moldovean. Incidentul a avut loc în punctul de trecere a frontierei Leușeni. „Incidentul s-a produs la data de 30 septembrie, când, pentru autorizarea intrării în Republica Moldova, la controlul de frontieră a ajuns un autocar […] Articolul Un bărbat a cumpărat o substanță suspectă din Germania și a încercat să o introducă în țară. Ce a declarat acesta? apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Raportul SUA arată că Moldova încearcă, dar nu reușește încă să oprească traficul de persoane # Realitatea.md
Republica Moldova rămâne și în acest an pe Nivelul 2 în Raportul privind traficul de persoane 2025, publicat de Departamentul de Stat al SUA pe 1 octombrie. Asta înseamnă că autoritățile nu îndeplinesc toate standardele minime în lupta contra traficului de ființe umane, dar fac eforturi importante în această direcție. Printre progresele recunoscute de raport […] Articolul Raportul SUA arată că Moldova încearcă, dar nu reușește încă să oprească traficul de persoane apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Teleradio-Moldova (TRM) se consultă cu artiștii pentru a decide dacă Moldova va participa la Eurovision 2026. În același timp, discuțiile au vizat și posibila organizare a preselecției naționale, dar și formatul eventualei competiții. Muzicienii au vorbit despre preocupări şi provocări ale mediului creativ, precum şi au propus idei pentru îmbunătățirea desfășurării competiției la etapa națională. […] Articolul Va participa sau nu Moldova la Eurovision 2026? TRM se consultă cu artiștii apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Pentru luna octombrie 2025, meteorologii prognozează valori apropiate de normele climatice multianuale. Temperaturile medii lunare vor fi între +9 și +11°C, iar cantitatea de precipitații va fi în jurul a 30–55 mm, adică la nivelul obișnuit pentru această perioadă a anului. Astfel, vremea va fi una obișnuită pentru octombrie, cu nopți și dimineți mai reci […] Articolul Pornim căldura în octombrie? Află cum va fi vremea luna aceasta apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Nanu Danu a fost reținut în baza plângerii lui Patric Hanganu și a altor victime. Cântărețul: „Îmi pare rău pentru el” # Realitatea.md
Un tânăr a fost reținut în dimineața de miercuri, 1 octombrie curent, de către ofițerii INI și procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților BPDS „Fulger”, fiind bănuit de crearea unei scheme de escrocherie cu automobile, scrie Pulsmedia.md. Ar fi vorba despre Daniel Cebotari, influencer cunoscut în mediul online ca „Nanu Danu”. Acesta ar fi acuzat că […] Articolul Nanu Danu a fost reținut în baza plângerii lui Patric Hanganu și a altor victime. Cântărețul: „Îmi pare rău pentru el” apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Sâmbătă și duminică, 4-5 octombrie curent, activitatea troleibuzului turistic va fi suspendată. Măsura a fost luată în contextul desfășurării, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), a sărbătorii „Ziua Națională a Vinului” – ediția a XXIV-a. Municipalitatea solicită înțelegere și scuze cetățenilor pentru incomoditățile create. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Circulația troleibuzului turistic, suspendată în weekend. Vezi motivul apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Republica Moldova poate adera la UE în 3 ani, cu tot cu Transnistria, consideră președintele român Nicușor Dan. Liderul de la Cotroceni a vorbit într-un interviu acordat pentru Euronews România despre faptul că, în cazul victoriei forțelor pro-ruse la parlamentare, procesul de aderare putea fi stopat, țara urmând scenariul Georgiei. În același timp, Dan a […] Articolul Nicușor Dan: Republica Moldova poate adera la UE în 3 ani, cu tot cu Transnistria apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Mesaj de felicitare de la Maia Sandu cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice # Realitatea.md
Astăzi, 1 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. În acest context, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare, urând seniorilor multă sănătate, liniște și bucurii alături de cei dragi. „Buneii și părinții noștri ne-au învățat ce înseamnă să fim oameni, să iubim țara și să ținem la familie. Ei ne-au crescut […] Articolul Mesaj de felicitare de la Maia Sandu cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Pentru luna octombrie 2025, meteorologii prognozează valori apropiate de normele climatice multianuale. Temperaturile medii lunare vor fi între +9 și +11°C, iar cantitatea de precipitații va fi în jurul a 30–55 mm, adică la nivelul obișnuit pentru această perioadă a anului. Astfel, vremea va fi una obișnuită pentru octombrie, cu nopți și dimineți mai reci […] Articolul Pornim căldura în octombrie? Află cum va fi vremea apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, invitat la Rezoomat! Nu pierdeți ediția de la ora 20.00! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul emisiunii este liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, ex-președinte al Republicii Moldova. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Rezultatele alegerilor parlamentare • Contestațiile depuse […] Articolul Liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, invitat la Rezoomat! Nu pierdeți ediția de la ora 20.00! apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Tragic. Un copil a murit, iar alți doi și mama lor au ajuns la spital după ce ar fi mâncat crenvuști # Realitatea.md
Tragedie pentru o familie din Bârlad, România. Un băiat de 11 ani a murit, iar surorile sale de 14 și 16 ani, împreună cu mama lor, au fost duși la spital miercuri dimineața, 1 octombrie, după ce ar fi mâncat crenvuști. Aceștia aveau simptome de grețuri, vărsături și somnolență. Autoritățile au fost alertate după ce […] Articolul Tragic. Un copil a murit, iar alți doi și mama lor au ajuns la spital după ce ar fi mâncat crenvuști apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Republica Moldova nu este afectată de situația de la centrala nucleară din Zaporojie # Realitatea.md
Pe teritoriul Republicii Moldova nu există riscuri de contaminare radioactivă, din cauza problemelor raportate la centrala nucleară din Zaporojie, aflată sub ocupație rusă. Despre aceasta anunță Inspectoratul General pentru Situații Urgență (IGSU). Instituția precizează că nivelurile de radiație sunt normale și monitorizate permanent, fără depășirea limitelor admise. Agenția Internațională pentru Energie Atomică nu a transmis […] Articolul Republica Moldova nu este afectată de situația de la centrala nucleară din Zaporojie apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Asigură-ți progresul financiar. Deschide un depozit și poți câștiga un depozit PROGRESS de 10.000 sau 50.000 MDL! # Realitatea.md
Fie că economisești pentru un plan măreț sau pur și simplu vrei siguranță financiară pentru familia ta, un depozit la termen rămâne o alegere perfectă. La OTP Bank, îți oferim o soluție simplă și sigură de a-ți crește economiile. În plus, acum fiecare depozit deschis îți poate aduce și un premiu special. Alege siguranța și […] Articolul Asigură-ți progresul financiar. Deschide un depozit și poți câștiga un depozit PROGRESS de 10.000 sau 50.000 MDL! apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Marina Cârnaț a născut, în timp ce soțul ei se află în vacanță. Primele imagini cu mezina familiei # Realitatea.md
Marina Cârnaț a născut al 10-a copil, în timp ce soțul ei se află în vacanță. Teodor Cârnaț împreună cu = în Thailanda. Influencera a adus pe lume o fetiță. Influencera a publicat primele imagini cu micuța pe rețelele de socializare. „A 10-a noastră minune, care încă nu știe cât de mult a fost așteptată […] Articolul Marina Cârnaț a născut, în timp ce soțul ei se află în vacanță. Primele imagini cu mezina familiei apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Se caută director la Parcul Industrial „Tracom”: Consiliul Societății a anunțat concurs # Realitatea.md
Pentru ocuparea funcției de director al S.A. „TRACOM”, Consiliul Societății a lansat concurs public, conform hotărârii din 15 septembrie 2025. Data-limită pentru depunerea dosarelor este 15 octombrie 2025, ora 16:00. Dosarele incomplete sau depuse după acest termen nu vor fi examinate, potrivit Agenției Proprietăți Publice (APP). Mai multe informații pot fi consultate aici. Pentru cele […] Articolul Se caută director la Parcul Industrial „Tracom”: Consiliul Societății a anunțat concurs apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Peste 250 de tineri cercetători vor putea accesa studii de doctorat și postdoctorat cu finanțare de la bugetul de stat, în anul academic 2025–2026. Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi planul de admitere, oferind 229 de granturi pentru doctorat și 23 pentru postdoctorat, destinate cetățenilor moldoveni și străini. Pentru studii de doctorat, ciclul III, vor […] Articolul Vrei să faci doctorat? Statul oferă 229 de locuri cu finanțare integrală apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Drone defensive vor fi produse în România, pentru apărarea NATO. Ucraina – partener la fabricarea lor # Realitatea.md
În România vor fi produse drone defensive, pentru protejarea spațiului aerian al Alianței Nord – Atlantice. Ucraina va fi partener la fabricarea lor, a declarat la ONU șefa diplomației de la București, Oana Țoiu. Ministra română de Externe a menționat că negocierile cu Ucraina au început înainte să aibă incursiunile rusești din ultimele săptămâni în […] Articolul Drone defensive vor fi produse în România, pentru apărarea NATO. Ucraina – partener la fabricarea lor apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Elon Musk anunță că va lansa „Grokipedia”, un rival al enciclopediei online Wikipedia # Realitatea.md
Elon Musk a declarat marţi că dezvoltă un „rival” pentru Wikipedia prin intermediul startup-ului său de inteligenţă artificială xAI. Platforma online se va numi „Grokipedia”, srie DPA, preluată de Agerpres. Elon Musk, proprietarul reţelei sociale X, a declarat că noul serviciu va reprezenta „o îmbunătăţire semnificativă” faţă de enciclopedia online consacrată, ale cărei articole sunt […] Articolul Elon Musk anunță că va lansa „Grokipedia”, un rival al enciclopediei online Wikipedia apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
VIDEO Grosu rămâne în Parlament, Recean – premier și Gherasimov – viceprim-ministra pentru Integrare Europeană # Realitatea.md
Liderul PAS, Igor Grosu, rămâne în noul Parlament, iar Dorin Recean ar putea să-și mențină funcția de premier al Republicii Moldova, la fel ca și Cristina Gherasimov – cea de viceprim-ministră pentru Integrare Europeană. Politicianul a dat de înțeles despre asta la emisiunea „În PROfunzime” de la Pro TV Chișinău, ediția din 30 septembrie curent, […] Articolul VIDEO Grosu rămâne în Parlament, Recean – premier și Gherasimov – viceprim-ministra pentru Integrare Europeană apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Un tânăr de 23 de ani a fost depistat conducând sub influența drogurilor pe strada Mihail Sadoveanu din sectorul Ciocana al capitalei. Incidentul a avut loc în noaptea trecută, când ofițerii de patrulare au observat că șoferul unui Ford se deplasa neuniform în trafic. Conducătorul auto a fost oprit și condus la Dispensarul Republican de […] Articolul Conducea haotic prin Chișinău. Șofer drogat, prins în toiul nopții apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Din 1 noiembrie, un medicament pentru osteoporoză va fi compensat: 5.000 de femei vor beneficia # Realitatea.md
De la 1 noiembrie 2025, un nou medicament pentru osteoporoză va fi compensat din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Potrivit Ministerului Sănătății, circa 5.000 de femei vor beneficia anual de acest preparat, pentru care urmează să fie alocate peste 6 milioane de lei. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! […] Articolul Din 1 noiembrie, un medicament pentru osteoporoză va fi compensat: 5.000 de femei vor beneficia apare prima dată în Realitatea.md.
