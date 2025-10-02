„Are radar la oameni răi” – Fina lui Gabriel Stati rupe tăcerea și dezvăluie adevărul ascuns despre milionar!
EA.md, 2 octombrie 2025 07:10
Omul de afaceri Gabriel Stati și-a sărbătorit ziua de naștere, fiind surprins de soția sa, Anastasia Fotachi, cu un tort și un mesaj emoționant. „La mulți ani celui mai drag om! Ești un om minunat, frumos la chip și la suflet. Îți doresc să rămâi mereu la fel de puternic, calm și plin de
• • •
Alte ştiri de EA.md
Acum 30 minute
07:20
Fosta iubită a lui Cristian Botgros și Andreea Cuciuc, conectate după tragedie: ce a făcut Alexandra Cuhuteac după moartea artistei? # EA.md
A trecut aproape un an de la moartea subită a Andreei, fiica îndrăgitului interpret de muzică populară Igor Cuciuc, însă durerea a rămas vie în sufletele apropiaților. Printre personale profund afectate de trecerea în neființă a adolescentei la doar 17 ani se numără și fosta iubită a lui Cristian Botgros, fiul Adrianei Ochișanu și al
07:20
(Video) „Deputat? Nu, mulțumesc!” Emilian Crețu refuză să candideze pe lista PAS la parlamentare # EA.md
Actorul Emilian Crețu a comentat public zvonurile care sugerau că ar fi fost supărat pe Partidul Acțiune și Solidaritate pentru că nu a fost inclus pe lista de deputați. El a precizat că a primit oferta chiar de la președinta Maia Sandu, însă a refuzat-o, explicând că nu se simte încă pregătit, scrie UNIMEDIA. „Înțeleg
07:20
Octombrie începe cu prețuri mai mici la pompă: 2 octombrie aduce reduceri la benzină și motorină! # EA.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță noi ieftiniri la carburanți pentru joi, 2 octombrie. Litrul de benzină scade cu 5 bani, ajungând la 23,19 lei, iar motorina se ieftinește tot cu 5 bani, până la 19,94 lei.
07:20
Perciun promite reforme majore: Planuri ambițioase și angajamente ferme pentru sistemul educațional # EA.md
Ministrul Educației, Dan Perciun, a afirmat că își dorește să rămână în viitorul Guvern, evidențiind existența unor proiecte importante pentru modernizarea sistemului educațional. „Urmează să avem o discuție în acest sens. Nu am discutat încă despre garnitură, așa că nu cred că cineva vă poate da acum un răspuns precis. Dar, bineînțeles că mi-ar
07:20
Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, a declarat că Republica Moldova a reușit să evite scenariul georgian. El a adăugat că acest lucru a fost posibil datorită unui sprijin puternic din partea Occidentului, scrie point.md. „În timp ce în 2012 administrația Obama, care în sfârșit era pregătită să se confrunte cu Rusia, considera guvernul
07:10
(Video) Din prieteni, rivali? Gonța îl felicită pe PAS, iar Morari îl ridică în slăvi pe Costiuc! # EA.md
Scântei în platou! Natalia Morari îl ia la întrebări pe Gheorghe Gonța după ce acesta a felicitat PAS pentru victoria în alegeri, deși până ieri îl critica dur: „Cum poți să-i ridici în slăvi după ce i-am combătut cot la cot?" Totul ar fi început de la mesajul de felicitare a lui Gonța: „Felicitări
07:10
07:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a explicat situația privind activitatea maestrului și deputatului Nicolae Botgros în legislativ. „Concertele sunt sâmbăta și duminica, iar acum, maestre, la datorie", a declarat Grosu la Pro TV, menționând că programul artistic nu interferează cu cel politic. „- Botgros a venit să rămână în Parlament? – Dacă vă referiți la
07:10
(Video) Tragedie la Odesa: 9 morți și sute de evacuați după ploile torențiale care au lovit orașul # EA.md
Cel puţin nouă persoane, inclusiv un copil, au murit în urma unor ploi violente în regiunea ucraineană Odesa (sud), iar în oraşul omonim, în şapte ore a plouat cât în două luni, relatează AFP, potrivit adevarul.ro. „Toată noaptea, salvatorii au ajutat la evacuarea persoanelor blocate de inundaţii, la degajarea maşinilor, la pomparea apei din clădiri",
07:10
Nicușor Dan, optimist despre aderarea Moldovei la UE: „În trei ani se poate, chiar și cu Transnistria” # EA.md
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Euronews, că este „extrem de optimist" în ceea ce privește procesul de integrare a Republicii Moldova în UE după victoria obținută de forțele pro-europene la alegerile parlamentare de duminică, „care a fost incontestabilă", scrie hotnews.ro. Nicușor Dan a estimat că „un termen de trei ani este foarte realist"
07:10
(Video) „Cine are nevoie de o mașină ideală, sunați-o pe Nina Crețu” – Află la ce preț își vinde bolidul # EA.md
Actorul și influencerul Emilian Crețu a dezvăluit pe rețelele sociale că sora sa, Nina, își vinde automobilul Range Rover Evoque 2022, cu doar 25.000 km parcurși, la prețul de 40.000 de euro. „Nina vinde mașina, Range Rover Evoque 2022, cu 25 de mii de km la bord. Dacă cineva vrea o mașină în stare perfectă,
07:10
„Primele țipete în ambulanță!”: O tânără din Drăgănești a adus pe lume o fetiță chiar în drum spre spital # EA.md
O mamă de 26 de ani își întâmpină al treilea copil… chiar în ambulanță! Cazul s-a petrecut pe 29 septembrie, în raionul Sîngerei. „În dimineața zilei de 29 septembrie curent, echipa PAMU Drăgănești din cadrul SAMU Sîngerei a asistat nașterea unei fetițe, chiar în timpul transportării la spital. La ora 07:43, gravida de 26
07:10
Un tânăr a fost reținut în această dimineață de ofițerii INI și procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger", fiind suspectat că ar fi pus la cale o schemă de escrocherie cu mașini. Astfel, potrivit surselor pulsmedia.md ar fi vorba despre Daniel Cebotari, influencer cunoscut în mediul online ca „Nanu Danu". Acesta este acuzat
Acum 24 ore
15:20
Coada înaltă este una dintre cele mai simple și practice coafuri. O putem purta acasă, la birou, când ieșim cu prietenii sau chiar la evenimente speciale, așa cum fac adesea și celebritățile care optează pentru acest look pentru aparițiile pe covorul roșu. Deși este o opțiune la îndemână, coada înaltă are și câteva dezavantaje, mai
13:10
Influencera și „zâna Aloe Vera", Marina Cârnaț, a devenit mamă pentru a 10-a oară! Fetița ei a venit pe lume, iar Marina a împărtășit deja primele imagini emoționante. „A 10-a noastră minune, care încă nu știe cât de mult a fost așteptată și e iubită. Sunt profund recunoscătoare Domnului pentru mâna Lui în toate și
11:20
De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, Diaconia lansează o nouă ediție a campaniei „Povestea lor continuă” # EA.md
Pe 1 octombrie, marcăm Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice – o zi în care ne amintim de cei care au construit lumea în care trăim astăzi și cărora le datorăm recunoștință, grijă și sprijin. În acest context, Diaconia lansează o nouă ediție a campaniei „Povestea lor continuă", prin care invită întreaga comunitate să se implice
08:20
Premieră în politica moldovenească! Vladimir Voronin va prezida prima ședință a noului Parlament # EA.md
Fostul președinte al Republicii Moldova și lider al Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, va prezida prima ședință a noului Parlament de la Chișinău, după alegerile din 28 septembrie. Conform Regulamentului Parlamentului, până la alegerea conducerii oficiale, ședința inaugurală este condusă de cel mai vârstnic deputat, iar ulterior președintele sau unul dintre vicepreședinți preiau conducerea. În cadrul
08:20
(Video) Vladimir Plahotniuc, prezent în țară, dar judecat tot „în lipsă”! Fostul lider PD a absentat la ședința privind furtul miliardului # EA.md
Vladimir Plahotniuc va fi judecat separat în dosarul „Frauda Bancară", au decis recent magistrații Judecătoriei Chișinău. Ședința a avut loc în absența fostului lider PD.
08:20
Cristina Ich a trecut printr-o situație neplăcută, după ce s-a trezit că a fost amenințată cu moartea. O femeie i-a scris mai multe mesaje, iar influencerița a decis să apeleze la poliție. Cristina Ich se declară șocată de faptul că a ajuns să primească astfel de mesaje de la oameni necunoscuți, scrie spynews.ro. Cristina Ich
08:20
Primăria Chișinău anunță că traficul rutier va fi suspendat între 3 octombrie, ora 16:00, și 6 octombrie, ora 06:00, pe următoarele sectoare: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, între str. Columna și str. 31 August 1989 Măsura a fost luată în legătură cu
08:20
Chișinău, mulțumit, dar precaut! Cetățenii apreciază victoria PAS, dar așteptările de la noua majoritate rămân mari. În timp ce unii spun că aleșii trebuie să fie onești și să țină cont de vocea poporului, alții pun mai mult accent pe imaginea și ținuta lor, considerând că acestea contează mai mult decât orice altă calitate, transmite
08:20
Partidul proeuropean „Acțiune și Solidaritate" al președintei Maia Sandu ar putea lua în considerare o alianță de guvernare sau o colaborare în Parlament, chiar dacă reușește să obțină majoritatea necesară pentru formarea Guvernului. Prima alegere în acest sens ar fi formațiunea Partidul Nostru, care, prin intermediul liderului său, Renato Usatîi, ar putea să asigure
08:20
Conform regulamentului Parlamentului, ședința de constituire trebuie să aibă loc în cel mult 30 de zile de la alegeri, la convocarea președintelui țării. Fostul lider comunist Vladimir Voronin urmează să o prezideze. Conform Regulamentului Parlamentului, ședința de constituire este prezidată de cel mai în vârstă deputat. Ulterior, după alegere, de președintele sau de unul
08:20
Serialul „Plaha", inspirat din viața lui Vladimir Plahotniuc și difuzat gratuit de Jurnal TV, a fost retras temporar de pe canalul de YouTube al televiziunii, la o zi după alegerile parlamentare din Republica Moldova. Conform unui comunicat oficial, Jurnal TV poartă discuții cu mai multe platforme internaționale de streaming pentru a relua difuzarea serialului.
08:20
Vacanțele de familie nu sunt deloc ieftine. De aceea, majoritatea familiilor sunt nevoite să economisească la toate capitolele pentru a-și permite o astfel de călătorie și să aleagă cu grijă destinația. Experta în călătorii pentru familii și fondatoarea platformei The Travel Mum, Jen Carr, a împărtășit cinci dintre opțiunile sale preferate și totodată accesibile pentru
08:10
(Video) Soții Kovalsky așteaptă o fetiță! Iată numele surpriză ales pentru al patrulea copil # EA.md
Surpriză de proporții pentru soții Kovalsky! Serghei și Irina au organizat un gender reveal intim, convinși că al patrulea copil va fi băiețel. Toată familia paria pe un frățior pentru unicul fecior, iar părinții chiar pregătiseră prenume precum Leo sau Lev. Însă realitatea le-a dat planurile peste cap – artiștii vor mai avea o fetiță!
08:10
Lilu revine pe micile ecrane! Prezentatoarea povestește despre ofertele tentante primite și planurile de viitor # EA.md
Lilu se pregătește de o posibilă revenire spectaculoasă pe micile ecrane! După mai bine de câțiva ani de pauză, timp în care și-a construit o carieră și o imagine în afara televiziunii, îndrăgita prezentatoare recunoaște că are din nou oferte din partea producătorilor TV. Deși a lăsat în urmă experiențele neplăcute din holdingul controlat de
08:10
Președinta Maia Sandu a declarat că obiectivul său este ca Moldova să adere la Uniunea Europeană împreună cu regiunea Transnistria. Totuși, dacă acest lucru nu va fi posibil din cauza prezenței ilegale a trupelor ruse, există o alternativă: integrarea în UE în două etape. „Ne dorim să aderăm la UE într-un singur pas cu
08:10
Irina Rîngaci strălucește din nou! Sportiva cucerește aurul la Campionatul Mondial de lupte pe plajă # EA.md
Sportiva Irina Rîngaci a obținut medalia de aur la Campionatul Mondial de lupte pe plajă, desfășurat în Katerini, Grecia. În drumul spre titlu, Rîngaci a trecut de adversare din Bulgaria, Grecia și Ungaria în rundele preliminare, iar în semifinale a învins-o pe ucraineanca Olena Nikitinska, asigurându-și astfel locul în finală.
08:10
Atenție, transportatori! Letonia blochează transportul ocazional de persoane la frontierele cu Belarus și Rusia # EA.md
ATENȚIE, transportatori! Letonia impune noi restricții: începând cu 15 octombrie 2025, transportul internațional ocazional de persoane prin punctele de frontieră cu Belarus și Rusia – Pāternieku, Grebņevas și Terehovas – va fi interzis.
Ieri
19:10
(Video) Surpriză în avion: Actrița Victoria Roșca într-un avion cu Vlad Plahotniuc – „Am intrat în panică” # EA.md
Victoria Roșca, cunoscută drept „Fata din pădure”, a povestit experiența intensă din avion, atunci când s-a aflat alături de Vlad Plahotniuc în momentul extrădării acestuia din Grecia în Republica Moldova: „Atmosfera era extrem de tensionată, toți pasagerii se întorceau să-l privească, iar eu am trăit clipe de teamă și panică”. „Am fost în vacanță în […] Articolul (Video) Surpriză în avion: Actrița Victoria Roșca într-un avion cu Vlad Plahotniuc – „Am intrat în panică” apare prima dată în ea.md.
19:00
Marina Tauber, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare, după ce procurorii au cerut 13 ani de detenție # EA.md
Hotărârea a fost emisă în lipsa Marinei Tauber, care se află în căutare. Instanța a găsit-o vinovată de patru capete de acuzare: falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului politic, precum și acceptarea finanțării ilegale de la un grup criminal organizat. Prin cumul parțial al pedepselor, aceasta a fost condamnată la 7 ani […] Articolul Marina Tauber, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare, după ce procurorii au cerut 13 ani de detenție apare prima dată în ea.md.
18:00
Transport persoane Germania – soluția ideală pentru călătorii internaționale Călătoria între Germania și România poate fi o experiență confortabilă și sigură dacă alegi serviciile profesionale de transport persoane Germania. Aceste servicii oferă flexibilitate, siguranță și costuri accesibile, fiind potrivite atât pentru persoanele care călătoresc frecvent, cât și pentru cei care pornesc la drum ocazional. Clienții beneficiază […] Articolul Călătoria care începe cu zâmbetul – transport modern între Germania și România apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Din formațiunea lui Usatîi, șase deputați acced în Parlament: juriști, primari și un fermier # EA.md
Liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, conduce lista candidaților care vor ajunge în Parlament. Alături de el, de la acest partid vor primi mandate doi juriști, doi primari și un fermier. Este vorba despre juriștii Elena Grițco și Alexandr Berlinschii. De asemenea, în organul legislativ vor intra primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu […] Articolul Din formațiunea lui Usatîi, șase deputați acced în Parlament: juriști, primari și un fermier apare prima dată în ea.md.
07:20
Partidul lui Costiuc obține șase mandate: printre aleși se numără un jurist, un politolog și un filolog! # EA.md
Partidul „Democrația Acasă” intră în Parlament cu șase mandate, printre aceștia fiind specialiști din diverse domenii — de la drept până la științe politice, potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor. Liderul partidului, Vasile Costiuc, profesor de formare, conduce lista electorală, scrie agora.md. Alături de el, în Parlament vor accede: Sergiu Stefanco, care în lista electorală […] Articolul Partidul lui Costiuc obține șase mandate: printre aleși se numără un jurist, un politolog și un filolog! apare prima dată în ea.md.
07:20
Liderul Partidului Republican „Inima Moldovei” și fostă bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, a descris alegerile parlamentare din țară drept o farsă și un spectacol de prost gust, regizat intenționat. „Acestea nu au fost alegeri, dar o farsă, un spectacol de prost gust regizat de PAS cap-coadă, cu roluri distribuite din timp, iar rezultatul este […] Articolul Irina Vlah: „Nu au fost alegeri, ci o farsă!” apare prima dată în ea.md.
07:10
Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți începând de astăzi, 30 septembrie. Conform Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică (ANRE), litrul de benzină se va scumpi cu 2 bani, ajungând la 23,26 lei, iar motorina va crește cu 4 bani, ajungând la 20,00 lei pe litru. Articolul Carburanții explodează în preț! Află cât vei plăti astăzi apare prima dată în ea.md.
07:10
În noul Parlament al Republicii Moldova vor activa 37 de femei, reprezentând 36,6% din totalul deputaților – o scădere față de legislativul anterior, când femeile erau 39,6%. Aceasta marchează un regres în privința reprezentării de gen, potrivit unui comunicat al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Pe partide, distribuția arată astfel: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) trimite […] Articolul Câte femei ar putea să-și facă loc în noul Parlament? apare prima dată în ea.md.
07:10
Cel mai în vârstă deputat din noul Parlament al Republicii Moldova va fi Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor și membru al Blocului „Patriotic”, care împlinește 84 de ani. Potrivit legislației, cel mai în vârstă deputat este cel care va deschide prima ședință a Parlamentului, la care deputații vor depune jurământul, vor alege speakerul și […] Articolul Voronin, deputatul „veteran” al noului Parlament! apare prima dată în ea.md.
07:10
Președintele Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, a declarat după închiderea secțiilor de vot că această campanie electorală a fost dominată de frică și divizare. El a acuzat atât propaganda rusă, cât și mesajele promovate de autoritățile de la Chișinău, care, potrivit lui, au influențat decizia unor alegători. „Din păcate, semănarea urii și cultivarea fricii […] Articolul Liderul PNM: Mulți cetățeni au votat mai mult din frică decât din speranță apare prima dată în ea.md.
07:10
Fostul lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc, a fost adus joi dimineață în Republica Moldova și reținut, fiind plasat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Procurorul anticorupție Alexandru Cernei a precizat că, odată cu reținerea, au intrat în vigoare toate cele patru mandate de arest preventiv emise anterior pe numele său, iar […] Articolul Plahotniuc, reținut și dus la penitenciar: Ce pedeapsă riscă? apare prima dată în ea.md.
07:10
Serviciul Vamal bate recordul: Peste 925 milioane lei colectați în doar 7 zile pentru buget! # EA.md
Serviciul Vamal a adus peste 925 milioane lei la buget într-o singură săptămână! Între 22 și 28 septembrie 2025, instituția a depășit planul de colectări, realizând 105,9% din cifra de control. De la începutul anului, încasările totale se ridică la aproximativ 29,5 miliarde lei, atingând 100,4% din planul anual. Persoanele fizice care au introdus bunuri […] Articolul Serviciul Vamal bate recordul: Peste 925 milioane lei colectați în doar 7 zile pentru buget! apare prima dată în ea.md.
07:10
Moscova pune sub semnul întrebării alegerile din Moldova? Peskov: „Sute de mii de cetățeni nu au avut posibilitatea să voteze” # EA.md
Kremlinul susține că zeci de mii de moldoveni din Rusia au fost privați de dreptul de a vota la parlamentare. Dmitrii Peskov a declarat că o evaluare oficială a scrutinului va fi posibilă abia după ce autoritățile de la Chișinău vor analiza rezultatele. Totodată, în ultimele săptămâni, presa de la Moscova a început să semnaleze […] Articolul Moscova pune sub semnul întrebării alegerile din Moldova? Peskov: „Sute de mii de cetățeni nu au avut posibilitatea să voteze” apare prima dată în ea.md.
07:10
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar urma să ocupe 55 de locuri în noul Parlament. Igor Grosu, Dorin Recean, Doina Gherman, Nicu Popescu și Marcel Spătaru sunt primele cinci persoane din lista electorală a formațiunii, transmite agora.md. Printre cele 55 de persoane se regăsește sportiva Anastasia Nichita, artistul Nicolae Botgros, dar și jurnalistul Constantin […] Articolul Nichita, Botgros și Cheianu intră în Parlament pe listele PAS! apare prima dată în ea.md.
07:10
Blocul „Patriotic” ar urma să intre în Legislativ cu 26 de deputați. Cel puțin asta arată rezultatele alegerilor. Igor Dodon, Diana Caraman, Vasile Tarlev, Zinaida Greceanîi și Vlad Batrîncea sunt primele cinci persoane din lista electorală a formațiunii, transmite agora.md. În lista blocului se regăsesc și Grigore Novac, Pavel Voicu, Bogdan Țîrdea, Vladimir Voronin […] Articolul Dodon, Caraman, Tarlev, Greceanîi și Țîrdea, în Parlament din partea Blocului Patriotic! apare prima dată în ea.md.
07:00
(Foto) Oops… a făcut-o din nou! Teodor Cârnaț, show incendiar la plajă: din nou în slipi cu drapelul național # EA.md
Teodor Cârnaț nu renunță la aparițiile șocante! După ce, în 2023, a stârnit un val de critici și amuzament pozând pe o plajă din Thailanda în slipi cu stema Republicii Moldova imprimată pe fese, fostul avocat și ex-membru CSM revine în atenția publicului. De această dată, soțul Marinei Cârnaț și-a etalat bronzul într-o pereche de […] Articolul (Foto) Oops… a făcut-o din nou! Teodor Cârnaț, show incendiar la plajă: din nou în slipi cu drapelul național apare prima dată în ea.md.
29 septembrie 2025
15:20
Weekend plin de emoții la Teatrul Național „Eugène Ionesco”: trei spectacole pentru toate vârstele și gusturile # EA.md
Teatrul Național „Eugène Ionesco” își așteaptă publicul cu un program special în primul weekend de octombrie. De la melodrama intensă „O istorie foarte simplă”, la comedia clasică plină de reflecții existențiale „Pescărușul”, și până la aventura magică pentru întreaga familie „Peter Pan”, spectatorii sunt invitați să trăiască emoții puternice, să redescopere povești atemporale și să […] Articolul Weekend plin de emoții la Teatrul Național „Eugène Ionesco”: trei spectacole pentru toate vârstele și gusturile apare prima dată în ea.md.
12:00
O treime dintre alimentele bune pentru consum ajung la gunoi, iar mii de oameni îndură foame. Din anul 2019, la inițiativa Organizației Națiunilor Unite, pe 29 septembrie este marcată Ziua Mondială de Conștientizare privind Risipa și pierderile alimentare. Evenimentul a fost instituit cu implicarea Agenției Națiunilor Unite pentru alimentație și Agricultură (FAO) și Programul Națiunilor Unite pentru […] Articolul 29 septembrie – Ziua Mondială de Conștientizare privind risipa și pierderile alimentare apare prima dată în ea.md.
11:40
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat 55 de mandate la alegerile parlamentare din 28 septembrie, obținând din nou majoritatea în Legislativ. Potrivit datelor prezentate de CEC, pe locul doi se află Blocul Patriotic, cu 26 de mandate, urmat de Blocul „Alternativa”, condus de Ion Ceban, care a obținut 8 mandate. În Parlament vor mai […] Articolul Rezultate finale la parlamentare: PAS obține majoritatea. Cine mai intră în legislativ apare prima dată în ea.md.
11:40
Opoziția, împărțită după alegeri: „Votul fiecăruia merită respect” vs. „Moldova nu mai e stat democratic” # EA.md
După procesarea a 99% din voturi, mai mulți candidați ai opoziției extraparlamentare la alegerile legislative au venit cu primele reacții. În timp ce unii au declarat că „acceptă” rezultatele, alții s-au arătat profund nemulțumiți de situația din țară, scrie zdg.md. Ion Ceban, unul din liderii blocului „Alternativa”, a venit cu un mesaj scurt în […] Articolul Opoziția, împărțită după alegeri: „Votul fiecăruia merită respect” vs. „Moldova nu mai e stat democratic” apare prima dată în ea.md.
