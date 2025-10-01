Centrala nucleară de la Cernobîl, fără curent după un atac cu dronă rusească asupra orașului Slavutici

Agora.md, 1 octombrie 2025 23:20

Centrala nucleară de la Cernobîl, fără curent după un atac cu dronă rusească asupra orașului Slavutici

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 30 minute
23:20
Centrala nucleară de la Cernobîl, fără curent după un atac cu dronă rusească asupra orașului Slavutici Agora.md
Acum 2 ore
22:40
Cafeaua dincolo de abur și like-uri: ce înseamnă Ziua Internațională a Cafelei Agora.md
22:20
Consiliul Audiovizualului inițiază un control privind difuzarea serialului „Plaha” Agora.md
22:00
Ce este Lifelong Learning și de ce vom întâlni acest concept tot mai des? Agora.md
Acum 4 ore
21:00
Președintele Kârgâzstanului cere reintroducerea pedepsei cu moartea ca reacție la uciderea unei adolescente Agora.md
20:30
Deranjament la rețeaua de contact pe strada Ion Creangă din Chișinău: circulația troleibuzelor este afectată (UPDATE) Agora.md
Acum 6 ore
19:50
Deranjament la rețeaua de contact pe strada Ion Creangă din Chișinău: circulația troleibuzelor este afectată Agora.md
18:30
Till Lindemann a lansat videoclipul „Prostitution”, filmat în mai multe locații din Chișinău Agora.md
18:20
De neoprit: Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, victorioși la Tokyo și Beijing Agora.md
18:10
„Dacă va fi necesar, vor fi pregătiți”. Rusia deschide prima școală extracurriculară de pilotare a dronelor pentru copii Agora.md
Acum 8 ore
17:50
Incendiul de pe str. Muncești, lichidat după 20 de ore. Peste 3.000 de metri pătrați au fost afectați Agora.md
17:50
PAS mai rămâne fără un membru. Mariana Lucrețeanu pleacă din partid: „Nu mai rezonăm pe unele valori” Agora.md
17:30
CA: Patru posturi TV ar fi admis agitație electorală, pe 27 și 28 septembrie. A fost aplicată o amendă totală de 11 mii de lei Agora.md
17:30
Tinerii care au ajuns în Parlamentul Republicii Moldova în 2025 Agora.md
17:10
Ziua Națională a Vinului 2025: maib și Mastercard susțin celebrarea tradițiilor Moldovei Agora.md
17:00
Neconformități în rapoartele financiare. Partidul „Democrația Acasă”, sancționat cu avertisment, iar BUN - lipsit de alocații de la stat Agora.md
16:40
Raport al Departamentului de Stat al SUA: „Economia Moldovei nu s-a recuperat încă după declinul din 2022” Agora.md
16:30
Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli vor beneficia de echipamente asistive Agora.md
16:20
Furtuni și inundații masive în Odesa. Cel puțin nouă persoane și-au pierdut viața (FOTO/VIDEO) Agora.md
16:20
Arderea frunzelor, sancționată la Briceni. Un locuitor din Lipcani a primit o amendă de 10.000 de lei Agora.md
16:10
Femeile cu osteoporoză vor avea un nou medicament parțial compensat Agora.md
Acum 12 ore
15:50
Liderii OT Soroca și Cimișlia ai fostului partid „Șor”, condamnați la câte cinci ani de închisoare. Au fost găsiți vinovați de complicitate la finanțare ilegală Agora.md
15:40
„Când o să simt că trebuie, atunci o să fiu”. Emilian Crețu ar fi refuzat invitația de a candida la parlamentare pe lista PAS (VIDEO) Agora.md
15:30
Activitatea Partidului Politic „Moldova Mare” ar putea fi limitată. Cererea, depusă de Ministerul Justiției Agora.md
15:30
„IQ FEST” – Primul festival de jocuri intelectuale va avea loc la Chișinău Agora.md
15:20
„Acum strâng actele”. Primarul de Iași, Mihai Chirica, își dorește să obțină cetățenie moldovenească Agora.md
15:00
PeScurt // Tânăr de 23 de ani, prins drogat la volan. Polițiștii au tras pe dreapta o mașină care se deplasa neuniform noaptea trecută, în sectorul Ciocana. Agora.md
14:40
Dinu Plîngău și Stela Macari vor fi deputați independenți, deși au candidat pe lista PAS? „Noi ne-am folosit de PAS, PAS s-a folosit de noi” Agora.md
14:40
Literatura a adus împreună inimi și idei la FILIT Chișinău 2025 Agora.md
14:30
Cum să alegi cel mai eficient granulator pentru procesarea furajelor Agora.md
14:30
Poșta Moldovei: Trimiterile poștale către Canada vor fi livrate cu întârzieri Agora.md
14:10
PeScurt // Cum va fi vremea în octombrie? Temperatura medie va fi între +9 și +11°C. Precipitațiile vor fi apropiate de valorile medii multianuale, între 30 și 55 mm, transmite Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Agora.md
14:00
Zity Office marchează un reper în Moldova prin Certificarea LEED Agora.md
13:30
PeScurt // Din cauza suspendării bugetare, contul de Facebook al Ambasadei SUA nu va fi actualizat regulat.Vor fi postate doar informații urgente despre siguranță și securitate. Agora.md
13:30
Furtuni și inundații masive în Odesa. Cel puțin nouă persoane și-au pierdut viața (FOTO) Agora.md
13:20
Colectările de bani în școli, descurajate de Ministerul Educației. Perciun îndeamnă cetățenii să raporteze cazurile la CNA (VIDEO) Agora.md
12:30
Nouă formulă de finanțare pentru grădinițele din R. Moldova. Din 2026, banii se vor împărți în funcție de nevoile fiecărei instituții Agora.md
12:30
Un fost primar din Băcioi, condamnat la opt ani de închisoare pentru corupere pasivă Agora.md
12:30
O avocată, reținută în timp ce transmitea presupuse droguri unui deținut în penitenciar (VIDEO) Agora.md
12:30
Ministrul Mediului: „Prețul lemnului a rămas același, iar rezerve sunt destule” Agora.md
12:00
Cea mai mare centrală nucleară din Europa, fără energie externă de opt zile. Zelenski: „Situația e critică” Agora.md
11:30
Când vom avea un Guvern nou? Ce (nu) poate face actualul Cabinet de miniștri Agora.md
11:20
În noul Parlament ar urma să fie instituită o nouă Comisie. Grosu: „De lucru vor avea toți” Agora.md
11:00
„Sunt convins, aș paria că va fi membră a UE în trei ani”: Nicușor Dan, despre R. Moldova Agora.md
Acum 24 ore
10:50
Liderul PAS: Candidatura lui Recean poate fi luată în calcul pentru o nouă funcție de premier Agora.md
10:40
Din octombrie, UE va implementa sistemul EES la frontierele externe Agora.md
10:40
Vor să fie deputați sau să cârmuiască ministerele? Ce spun Popșoi, Nosatîi și Lazarencu Agora.md
10:40
PeScurt // Maia Sandu va participa la Summitul Comunității Politice Europene, la Copenhaga, în perioada 1-2 octombrie. Aceasta va susține un discurs la deschidere și va avea întrevederi cu lideri europeni. Agora.md
10:30
Peste 10 ore de intervenție: Continuă lichidarea incendiului de la un depozit din capitală Agora.md
10:20
Recean: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Kremlinul nu o să ne lase așa, pur și simplu” (VIDEO) Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.