Un asteroid ar putea lovi Luna. Cercetătorii se întreabă dacă ar trebui să-l distrugă cu o bombă nucleară

De la 1 noiembrie 2025, un nou medicament pentru osteoporoză va fi compensat din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Potrivit Ministerului Sănătății, circa 5.000 de femei vor beneficia anual de acest preparat, pentru care urmează să fie alocate peste 6 milioane de lei.