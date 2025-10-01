Militarii francezi au urcat la bordul unui petrolier suspectat de legături cu „flota fantomă” a Rusiei și cu apariția dronelor în Danemarca
Unica.md, 1 octombrie 2025 23:00
Militarii francezi au intervenit miercuri la bordul unui petrolier aflat în largul coastelor Franței, suspectat că face parte din așa-numita „flotă fantomă" a Rusiei și că ar fi implicat în ...
• • •
Acum 30 minute
23:30
Mariana Lucrețeanu, fosta secretară de stat la MAI, părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate: „Nu mai rezonăm pe unele valori” # Unica.md
Mariana Lucrețeanu, fosta secretară de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a anunțat astăzi că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Potrivit acesteia, decizia de a se retrage din ...
23:20
Contestații la CEC amenință mandatele PPDA după scrutinul parlamentar: Vasile Costiuc respinge acuzațiile și explică situația # Unica.md
În zilele ce au urmat scrutinului parlamentar de duminică, în spațiul public s-a intensificat dezbaterea privind posibilitatea ca Partidul Democrația Acasă (PPDA), condus de Vasile Costiuc, să-și piardă mandatele în ...
Acum o oră
23:10
Mesaje îngrijorătoare după reuniunea liderilor europeni: „E o încercare a Rusiei de a ne amenința pe toți” # Unica.md
Mesaje îngrijorătoare vin din Copenhaga, unde tocmai s-a încheiat reuniunea șefilor de stat și de guvern din Europa. Unii lideri europeni avertizează că Rusia desfășoară deja un război hibrid împotriva ...
23:00
Militarii francezi au urcat la bordul unui petrolier suspectat de legături cu „flota fantomă” a Rusiei și cu apariția dronelor în Danemarca # Unica.md
Militarii francezi au intervenit miercuri la bordul unui petrolier aflat în largul coastelor Franței, suspectat că face parte din așa-numita „flotă fantomă" a Rusiei și că ar fi implicat în ...
Acum 2 ore
21:50
În fiecare an, la 1 octombrie, întreaga lume marchează Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului la Sân, un moment esențial pentru a atrage atenția asupra celei mai răspândite forme de ...
Acum 4 ore
21:20
Ofițerii Direcției investigații „Nord" a INI, în comun cu angajații Penitenciarului nr.11 Bălți și procurorii PCCOCS- oficiul Nord, au reținut o avocată din Bălți, în timp ce transmitea droguri clientului ...
21:10
Trecerea frontierei România–Republica Moldova, simplificată la punctul feroviar Fălciu–Cantemir printr-un control coordonat # Unica.md
Traversarea frontierei dintre România și Republica Moldova va deveni mai rapidă și mai eficientă la punctul feroviar Fălciu–Cantemir, datorită unui nou sistem de control coordonat, a anunțat miercuri seara purtătorul ...
21:00
Till Lindemann, solistul Rammstein, a lansat videoclipul „Prostitution” filmat la Chișinău: imagini din locații emblematice și controverse # Unica.md
Till Lindemann, solistul trupei germane Rammstein, a lansat videoclipul piesei „Prostitution", filmat în această vară la Chișinău. Clipul conține secvențe spectaculoase surprinse la Spitalul de Psihiatrie din Codru, pe podul ...
20:50
Incendiu de proporții lichidat după 20 de ore pe șoseaua Muncești din Chișinău: peste 3.000 mp afectați, nicio victimă # Unica.md
După 20 de ore de luptă continuă cu flăcările, pompierii au reușit să lichideze incendiul de amploare izbucnit la un depozit cu materiale de construcție de pe șoseaua Muncești nr. ...
20:10
Ministrul Alexei Buzu dă asigurări că statul va acorda compensații la căldură și în sezonul rece 2025-2026 # Unica.md
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a dat asigurări că statul va continua să sprijine cetățenii prin acordarea compensațiilor la căldură și în acest an. Astfel, în sezonul de ...
20:00
Partidul „Democrația Acasă”, sancționat de CEC pentru lipsa transparenței în publicitatea pe TikTok # Unica.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aplicat astăzi un avertisment Partidului „Democrația Acasă", acuzându-l că nu a prezentat informații complete privind publicitatea electorală desfășurată pe rețelele sociale. Sancțiunea vine pe fondul ...
19:50
Bărbatul care voia să arunce în aer Oktoberfest, și-a omorât tatăl, i-a incendiat casa, apoi s-a sinucis # Unica.md
O tragedie petrecută în nordul orașului München, Germania, a dus miercuri la închiderea temporară a celebrului Oktoberfest. Un bărbat de 57 de ani și-a incendiat casa părintească, și-a împușcat mortal ...
Acum 8 ore
17:40
Svetlana Sainsus l-a motivat pe Ionel Istrati să spună adevărul: de ce artistul nu acordă interviuri televizate și podcasturi # Unica.md
Într-un podcast recent, Svetlana Sainsus, co-fondatoarea caritate.md, a vorbit cu admirație despre interpretul Ionel Istrati, pe care îl consideră o voce unică în Republica Moldova. Ea a spus că regretă ...
17:20
Nicolae Botgros, declarații în exclusivitate despre starea de sănătate a nepotului său, Cristian: „E prima zi când se simte mai bine” # Unica.md
Cristian Botgros, fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros, instrumentist talentat, este internat de mai multe zile în spital din cauza unor complicații la nivelul pancreasului. Maestrul Nicolae Botgros, ...
17:00
Influencerița Marina Cârnaț trăiește momente speciale după ce a adus pe lume cel de-al zecelea ei copil. Vestea a fost împărtășită cu urmăritorii printr-o postare emoționantă pe rețelele sociale. Surse ...
16:50
Inspectorii de mediu din Sângerei au intervenit după ce pe rețelele sociale au apărut imagini cu saci de gunoi aruncați pe câmp # Unica.md
Inspectorii de mediu din Sângerei s-au autosesizat în urma apariției pe rețelele sociale a unor videoclipuri care surprindeau depozitarea ilegală a deșeurilor. În scurt timp, a fost demarată o investigație ...
16:50
În contextul toamnei, când în multe gospodării continuă arderea frunzelor și a altor resturi vegetale, inspectorii de mediu din raionul Briceni au intervenit în orașul Lipcani, ca urmare a unui ...
16:40
Consiliul Audiovizualului va verifica serialul „Plaha” difuzat la Jurnal TV pentru respectarea protecției minorilor # Unica.md
Serialul TV „Plaha", inițial intitulat „Șacalii", va face obiectul unui control din partea Consiliului Audiovizualului (CA) pentru a verifica respectarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale și a Regulamentului privind protecția ...
16:40
Vicepremierul Mihail Popșoi s-a întâlnit cu ambasadoarea Suediei: cooperare pentru reziliență instituțională și sprijin pe calea europeană # Unica.md
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, a avut o întrevedere cu ambasadoarea Regatului Suediei în Republica Moldova, Petra Maria Lärke, care și-a început recent activitatea diplomatică la Chișinău. Foto: ...
16:30
Situația securității la locul de muncă rămâne alarmantă în Republica Moldova: peste 500 de accidente în 2025, soldate cu 56 de decese # Unica.md
Republica Moldova se confruntă cu o situație alarmantă în domeniul securității și sănătății în muncă, arată datele oficiale. În 2024, au fost raportate 662 de accidente de muncă, dintre care ...
16:30
În viitorul Parlament va fi creată o comisie separată dedicată integrării europene, anunță Mihail Popșoi # Unica.md
Viitorul Legislativ al Republicii Moldova va include o comisie parlamentară distinctă, dedicată procesului de integrare europeană, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, ales deputat pe lista Partidului Acțiune și ...
16:20
Investiții de peste 26 de miliarde de lei în mediul rural și crearea a peste 5.000 de locuri de muncă în sectorul agroindustrial în ultimii cinci ani # Unica.md
Investițiile atrase în mediul rural pentru afacerile mici și mijlocii au depășit suma de 26 de miliarde de lei în ultimii cinci ani, arată datele Agenției de Intervenție și Plăți ...
16:10
Ministerul Justiției solicită suspendarea activității Partidului Politic „Moldova Mare” pentru 12 luni, acuzând finanțare externă ilegală # Unica.md
Ministerul Justiției a depus ieri, 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Politic „Moldova Mare", solicitând suspendarea activității formațiunii pentru o perioadă ...
16:10
Președinții organizațiilor teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid „Șor”, condamnați la câte 5 ani de închisoare cu executare # Unica.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat pe 1 octombrie sentința prin care președinții organizațiilor teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid „Șor" au fost condamnați la câte 5 ani de ...
Acum 12 ore
12:40
Tânăr influenser, reținut pentru escrocherie cu automobile: prejudicii de zeci de mii de euro # Unica.md
Un tânăr cunoscut în mediul online ca „Nanu Danu" (Daniel Cebotari) a fost reținut în această dimineață de ofițerii INI și procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger", fiind bănuit ...
12:40
Alexandru Slusari: ”Fără un elan economic calitativ și cantitativ, Moldova riscă să nu ajungă în Uniunea Europeană și să rămână o țară extrem de depopulată” # Unica.md
Alexandru Slusari, membru al Consiliului de Administrație al Energocom și fost deputat, afirmă că următorul guvern al Republicii Moldova trebuie să se concentreze pe dezvoltarea economică accelerată, sprijinirea producătorilor locali ...
12:00
Tânăr de 23 de ani prins conducând sub influența drogurilor pe strada Mihail Sadoveanu din Chișinău # Unica.md
Un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost depistat în noaptea trecută conducând sub influența drogurilor pe strada Mihail Sadoveanu din sectorul Ciocana al capitalei. Ofițerii de patrulare ...
12:00
Explozie și incendiu într-un imobil din Munchen: cel puțin o persoană grav rănită, Oktoberfest închis temporar # Unica.md
Cel puțin o persoană a fost grav rănită în urma unei explozii produse după un incendiu într-un imobil din Munchen, eveniment care a determinat autoritățile să închidă temporar sărbătoarea berii ...
11:50
Guvernul aprobă acordarea statutului de parc industrial pentru Moldova HiTech Park, un hub regional de inovație și tehnologie # Unica.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat acordarea titlului de parc industrial pentru SRL „Moldova HiTech Park", decizie elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) împreună cu Agenția Proprietății Publice. Parcul ...
11:50
Diaconia lansează campania „Povestea lor continuă” de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice # Unica.md
Pe 1 octombrie, marcând Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, organizația Diaconia lansează o nouă ediție a campaniei „Povestea lor continuă", prin care invită întreaga comunitate să se implice în susținerea ...
11:50
Dinu Plîngău și Stela Macari vor activa ca deputați independenți, separându-se de fracțiunea PAS # Unica.md
Deși Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, fracțiunea urmează să piardă doi deputați. Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși ...
11:40
Mandatul actualului Guvern încetează la validarea alegerilor parlamentare: etapele de tranziție și atribuțiile executivului # Unica.md
Mandatul Guvernului în exercițiu încetează în ziua în care alegerile parlamentare sunt validate, însă până la acel moment executivul își exercită atribuțiile în deplinătatea lor. După validare și până la ...
11:40
Guvernul aprobă o nouă metodă de finanțare a grădinițelor, aplicabilă din 2026 la nivel național # Unica.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat o nouă metodă de finanțare a instituțiilor preșcolare, care va intra în vigoare începând cu anul 2026, după ce a fost testată timp de un ...
11:40
La Leova a fost inaugurată o Spălătorie Socială și de Igienă Personală pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile # Unica.md
În orașul Leova a fost lansată oficial Spălătoria Socială și de Igienă Personală, un serviciu comunitar dedicat vârstnicilor singuratici, persoanelor cu dizabilități, familiilor vulnerabile și celor cu venituri mici. Beneficiarii ...
11:30
Ministrul Educației, Dan Perciun, cere stoparea colectelor de bani în școli cu ocazia Zilei Profesorului # Unica.md
În ajunul Zilei Mondiale a Educației și a Zilei Profesorului, marcate pe 5 octombrie, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a lansat un apel ferm către părinți și cadre didactice ...
11:30
Premierul Dorin Recean a deschis ședința Guvernului din 1 octombrie 2025 cu un mesaj de mulțumire adresat alegătorilor moldoveni și reprezentanților instituțiilor de stat care au apărat integritatea votului. „Ceea ...
11:30
Premierul Dorin Recean mulțumește lui Artur Mija pentru activitatea sa și anunță numirea Anei Calinici ca nou secretar general al Guvernului # Unica.md
Premierul Dorin Recean a deschis ședința Guvernului din 1 octombrie 2025 cu un mesaj de mulțumire adresat lui Artur Mija, care și-a anunțat demisia din funcția de secretar general al ...
11:20
Guvernul aprobă 11 proiecte noi de dezvoltare regională și locală în Republica Moldova, în valoare de circa 208 milioane de lei # Unica.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat includerea a 11 proiecte noi în Documentul Unic de Program pentru anii 2025–2027, cu o valoare totală de aproximativ 208 milioane de lei, care vor ...
11:20
Tânăr condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare pentru trafic de influență în cazul obținerii ilegale a permisului auto # Unica.md
Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost găsit vinovat pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale. Instanța i-a aplicat o pedeapsă ...
11:20
Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, în dialog cu ambasadorul Lituaniei despre integrarea europeană și provocările politice # Unica.md
Vasile Costiuc, liderul Partidului Politic „Democrația Acasă", a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Lituania la Chișinău, Tadas Valionis. Potrivit lui Costiuc, discuțiile s-au axat pe situația politică actuală din ...
11:10
Incendiu de proporții la un depozit de materiale bituminoase pe șoseaua Muncești din Chișinău: intervenție masivă a pompierilor IGSU # Unica.md
În seara zilei de 30 septembrie 2025, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit cu nivel sporit de alertă pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit ...
Acum 24 ore
10:00
Cafeaua este una dintre cele mai iubite băuturi din lume, apreciată nu doar pentru gustul său intens și aroma inconfundabilă, ci și pentru efectele benefice pe care le are asupra ...
10:00
Ziua Persoanelor Vârstnice: Povestea blândeții, înțelepciunii și legăturilor care ne unesc # Unica.md
Într-o lume care aleargă nebunește înainte, există o zi care ne cere să ne oprim, să privim înapoi și să ne amintim de cei care ne-au clădit drumul: Ziua Internațională ...
08:40
Guvernul american, se oprește la miezul nopții: ce înseamnă shutdown-ul pentru Statele Unite. Sute de mii de angajați federali, trimiși acasă # Unica.md
În noaptea aceasta, la ora 7:00 (ora Moldovei), Statele Unite intră oficial în shutdown guvernamental, după ce președintele Donald Trump și Congresul nu au reușit să ajungă la un acord ...
08:30
Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 grade pe scara Richter a zguduit marți seara centrul Filipinelor, lăsând în urmă un bilanț tragic: cel puțin 31 de persoane și-au pierdut viața ...
08:20
Astăzi, astrele vă oferă oportunități importante pentru a vă echilibra viața personală și profesională. Energia zilei favorizează introspecția, dar și acțiunile bine gândite. Fiecare semn zodiacal are în față un ...
08:00
În fiecare dimineață, aroma inconfundabilă a cafelei pătrunde în case, trezind simțurile și aducând cu sine promisiunea unei zile noi
01:00
Dmitri Medvedev a comentat declarațiile lui Donald Trump despre trimiterea submarinelor americane la țărmurile Rusiei # Unica.md
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a comentat declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, potrivit cărora acesta ar fi trimis submarine nucleare americane în apropierea coastelor Rusiei. Foto: ... Post-ul Dmitri Medvedev a comentat declarațiile lui Donald Trump despre trimiterea submarinelor americane la țărmurile Rusiei apare prima dată în Unica.md.
00:50
Noua variantă Covid Stratus are un simptom distinctiv. Cum se diferențiază de gripă și VRS # Unica.md
O nouă variantă de Covid-19, denumită Stratus, începe să se răspândească rapid, aducând cu sine o serie de simptome care pot fi ușor confundate cu cele ale gripei sau ale ... Post-ul Noua variantă Covid Stratus are un simptom distinctiv. Cum se diferențiază de gripă și VRS apare prima dată în Unica.md.
00:40
Volodimir Zelenski avertizează asupra situației critice de la centrala nucleară Zaporojie: risc major de catastrofă nucleară # Unica.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că situația de la centrala nucleară Zaporojie a devenit critică, după ce bombardamentele au împiedicat restabilirea alimentării cu energie electrică necesară pentru răcirea ... Post-ul Volodimir Zelenski avertizează asupra situației critice de la centrala nucleară Zaporojie: risc major de catastrofă nucleară apare prima dată în Unica.md.
