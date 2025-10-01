Ministerul Justiției solicită în instanţă limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare”
Politik, 1 octombrie 2025 23:00
Ministerul Justiției a depus marţi, 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Politic „Moldova Mare". Instituția solicită limitarea activității partidului pentru o perioadă de 12 luni și aplicarea unei măsuri asigurătorii până la pronunțarea deciziei instanței. Sesizarea survine în urma constatărilor Comisiei Electorale Centrale (CEC),care a concluzionat ... Ministerul Justiției solicită în instanţă limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare"
Acum o oră
23:00
Noul partid intrat în Parlament ”Democrația Acasă”, a fost sancționat de Comisia Electorală Centrală – Vezi motivul # Politik
Partidul "Democrația Acasă", condus de Vasile Costiuc, a fost sancționat de Comisia Electorală Centrală. Potrivit CEC, formațiunea a comis mai multe abateri în ceea ce privește finanțarea campaniei electorale. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, susține că Partidul "Democrația Acasă" nu și-a raportat cheltuielile pentru promovare pe rețelele de socializare. Asta deși, formațiunea a avut o campanie ... Noul partid intrat în Parlament "Democrația Acasă", a fost sancționat de Comisia Electorală Centrală – Vezi motivul
23:00
Ministerul Lazarenco infirmă – Prețul la lemne nu se majorează, iar stocurile sunt suficiente # Politik
Nu există motive de îngrijorare în privința prețului la lemnele de foc. Asigurarea vine din partea ministrului Mediului, Sergiu Lazarencu, care a declarat că nu sunt premise pentru scumpiri și că rezervele sunt suficiente pentru a acoperi necesarul populației. „Rezerve sunt destule. Informația nu este adevărată, astăzi nu sunt premise pentru ca lemnul să fie ... Ministerul Lazarenco infirmă – Prețul la lemne nu se majorează, iar stocurile sunt suficiente
23:00
Igor Grosu, întrevedere cu premierul României, Ilie Bolojan: Vom aprofunda relațiile noastre în special pe infrastructură, energie și schimb de capital # Politik
Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),Igor Grosu s-a întâlnit miercuri, 1 octombrie curent, la București, cu premierul României, Ilie Bolojan. Vizita are loc la trei zile de la alegerile parlamentare din 28 septembrie, care conform rezultatelor preliminare, menține actuala Legislaturǎ a Parlamentului și în urmǎtorii patru ani. Igor Grosu i-a mulțumit premierului ... Igor Grosu, întrevedere cu premierul României, Ilie Bolojan: Vom aprofunda relațiile noastre în special pe infrastructură, energie și schimb de capital
23:00
Ministerul Justiției solicită în instanţă limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare” # Politik
Ministerul Justiției a depus marţi, 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Politic „Moldova Mare". Instituția solicită limitarea activității partidului pentru o perioadă de 12 luni și aplicarea unei măsuri asigurătorii până la pronunțarea deciziei instanței. Sesizarea survine în urma constatărilor Comisiei Electorale Centrale (CEC),care a concluzionat ... Ministerul Justiției solicită în instanţă limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare"
23:00
Fostul deputat Mariana Lucrețeanu pleacă din PAS – A activat și la MAI: „Nu mai rezonăm pe unele valori” # Politik
Fostul deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și ex-secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI),Mariana Lucrețeanu, și-a anunțat plecarea din formațiune. Aceasta a precizat pe pagina sa de Facebook că decizia a fost luată înainte de campania electorală, dar că a ales să rămână implicată în „lupta extrem de importantă" pentru Moldova Europeană ... Fostul deputat Mariana Lucrețeanu pleacă din PAS – A activat și la MAI: „Nu mai rezonăm pe unele valori"
Acum 12 ore
15:00
Ambasada SUA în Moldova anunță lipsă de fonduri – Acordarea pașapoartelor și vizelor, vor fi limitate # Politik
Ambasada Statelor Unite (SUA) la Chișinău a anunțat miercuri, 1 octombrie, că își va suspenda activitatea online și va limita actualizările, ca urmare a shutdown-ului din SUA, provocat de lipsa fondurilor. Pagina sa de Facebook va fi actualizată doar pentru transmiterea mesajelor urgente de securitate și siguranță. „În lipsa fondurilor alocate pentru desfășurarea activității, această ... Ambasada SUA în Moldova anunță lipsă de fonduri – Acordarea pașapoartelor și vizelor, vor fi limitate
15:00
Cei mai buni cadre didactice din Republica Moldova vor fi distinși cu titlurile "Educatorul Anului", „Învățătorul Anului" și "Profesorul Anului" cu ocazia Zilei Pedagogului, sărbătorită anual pe 5 octombrie. "Aproximativ 650 de cadre didactice și alți angajați ai sistemului educațional vor participa la un eveniment festiv organizat de Ministerul Educației și Cercetării la Palatul Republicii, ... Statul va premia cei mai buni profesori de Ziua Pedagogului
15:00
Mai multe localități din Moldova vor beneficia de proiecte investiționale pentru construcția unor piețe regionale, reparația străzilor și a clădirilor # Politik
În Republica Moldova vor fi realizate 11 proiecte noi de dezvoltare, cu o valoare totală de aproximativ 208 milioane de lei. Decizia a fost aprobată de Guvern și are scopul de a îmbunătăți condițiile de trai în mai multe localități. Proiectele includ construcția unor piețe regionale la Edineț, Comrat și Cahul, unde producătorii agricoli își ... Mai multe localități din Moldova vor beneficia de proiecte investiționale pentru construcția unor piețe regionale, reparația străzilor și a clădirilor
15:00
Dinu Plîngău și Stela Macari nu vor face parte din fracțiunea PAS – „Nu vă agitați prea tare, criză politică sau sfadă nu există și nu va exista” # Politik
Chiar dacă Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate în urma alegerilor parlamentare, fracțiunea PAS va pierde doi deputați. Dinu Plîngău și Stela Macari, numărul 42 și respectiv 47 în lista PAS pentru alegerile parlamentare, ar urma să fie deputați independenți. Plîngău a venit cun mesaj în care a punctat poziția sa ... Dinu Plîngău și Stela Macari nu vor face parte din fracțiunea PAS – „Nu vă agitați prea tare, criză politică sau sfadă nu există și nu va exista"
15:00
Ministrul Perciun cere stoparea colectărilor de bani cu ocazia Zilei Profesorului – Se încalcă flagrant codul de etică a cadrului didactic # Politik
În ajunul Zilei Mondiale a Educației și a Zilei Profesorului, marcate pe 5 octombrie, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a cerut oprirea practicii de colectare a banilor în școli cu prilejul acestei sărbători. "Încurajăm pe toată lumea să raporteze aceste cazuri, în special la CNA. Acolo sunt solicitări din partea cadrelor didactice pe acest ... Ministrul Perciun cere stoparea colectărilor de bani cu ocazia Zilei Profesorului – Se încalcă flagrant codul de etică a cadrului didactic
15:00
Prețul cepei în Moldova a scăzut cu circa 20% din cauza ofertei excesive de pe piața internă # Politik
Săptămâna trecută, prețul angro al cepei în Moldova a scăzut cu aproximativ 20%. Dacă acum zece zile comercianții plăteau fermierilor între 3,6 și 3,8 lei/kg pentru ceapa de „calitate de magazin", la începutul acestei săptămâni prețul mediu a ajuns la 2,8 lei/kg, potrivit datelor EastFruit. Aceasta este mult sub media de circa 5 lei/kg înregistrată ... Prețul cepei în Moldova a scăzut cu circa 20% din cauza ofertei excesive de pe piața internă
15:00
Guvernul a aprobat o nouă metodă de finanțare a grădinițelor, care va fi aplicată începând cu anul 2026. Sistemul a fost testat pe parcursul anului 2025 în patru raioane – Anenii Noi, Cahul, Florești și Nisporeni – și urmează să fie extins la nivel național. Potrivit noii formule, bugetul fiecărei grădinițe se va stabili în ... Statul vrea o nouă metodă de finanțare a grădinițelor – Proiectul aprobat de Guvern
11:20
Ministrul, Doina Nistor optimistă în privința economiei moldovenești care a înregistrat o creștere de doar 1,1% – Sectoarele care o mențin pe linia de plutire # Politik
Economia Republicii Moldova a înregistrat o creștere modică de doar 1,1% în trimestrul al doilea din 2025, iar autoritățile afișează o notă de optimism în legătură cu aceste cifre sumbre. Ministrul Economiei, Doina Nistor spune că dincolo de această creștere modestă există sectoare care mențin economia moldovenească pe linia de plutire „Vreau să zic că ... Ministrul, Doina Nistor optimistă în privința economiei moldovenești care a înregistrat o creștere de doar 1,1% – Sectoarele care o mențin pe linia de plutire
Acum 24 ore
10:00
Președintele Sandu pleacă la Copenhaga -Va participa la Summitul Comunității Politice Europene # Politik
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa pe 1 și 2 octombrie la Summitul Comunității Politice Europene, organizat la Copenhaga. Șefa statului va avea o intervenție la deschiderea evenimentului. Anunțul a fost făcut de instituția prezidențială de la Chișinău, care a amintit că summitul inaugural al Comunității Politice Europene a avut loc la Praga, în ... Președintele Sandu pleacă la Copenhaga -Va participa la Summitul Comunității Politice Europene
08:40
Igor Grosu va continua la șefia Legislativului -Noul Parlament va avea 12 comisii permanente, inclusiv una pe profilul inegrării europene # Politik
În noua legislatură vor activa 12 comisii parlamentare de profil, inclusiv una pe domeniul integrării europene, a anunțat liderul PAS, Igor Grosu, la PRO TV. „Toate țările candidate au o astfel de comisie, iar acum și noi vom institui una. În total vor fi 12 comisii, iar de lucru vor avea toți", a precizat Igor ... Igor Grosu va continua la șefia Legislativului -Noul Parlament va avea 12 comisii permanente, inclusiv una pe profilul inegrării europene
Ieri
22:40
Nicușor Dan, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Un termen de trei ani este foarte realist – Ce a spus despre o decuplare de Ucraina # Politik
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Euronews, că este „extrem de optimist" în ceea ce privește procesul de integrare a Republicii Moldova în UE după victoria obținută de forțele pro-europene la alegerile parlamentare de duminică, „care a fost incontestabilă", notează hotnes.ro Nicușor Dan a estimat că „un termen de trei ani este foarte realist" ... Nicușor Dan, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Un termen de trei ani este foarte realist – Ce a spus despre o decuplare de Ucraina
22:40
Igor Grosu despre o posibilă schimbare a premierului după alegeri: „Haideți puțin să așteptăm” – Ce ministru are mandatul asigurat # Politik
În spațiul public au apărut informații despre o posibilă schimbare a premierului după instaurarea noului Parlament. Mai multe nume se vehiculează că vor fi cei propuși pentru funcția de prim-ministru. Printre acestea se numără actualul premier Dorin Recean, investitorul Vasile Tofan, ministrul Educației, Dan Perciun, fostul șef de la Externe, Nicu Popescu, notează unimedia.info „ ... Igor Grosu despre o posibilă schimbare a premierului după alegeri: „Haideți puțin să așteptăm" – Ce ministru are mandatul asigurat
22:40
Bursa de Valori a Moldovei se confruntă cu lipsă de capital, iar asta scade atractivitatea pentru investitori # Politik
Bursa de Valori a Moldovei S.A., singurul operator al pieței de capital din țară, se confruntă cu probleme majore care amenință continuitatea activității, informează Agenția Proprietății Publice. Principala problemă este neconformarea cu cerința legală privind capitalul propriu minim de un milion de euro, prevăzută în Legea nr. 171/2012 privind piața de capital. Bursa nu a ... Bursa de Valori a Moldovei se confruntă cu lipsă de capital, iar asta scade atractivitatea pentru investitori
17:20
15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Prezidențială – Șeful statului a semnat decretul # Politik
Președinta Maia Sandu a semnat decretul prin care 15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Președintelui pentru anul de studii 2025–2026. Distincția se acordă tinerilor cu rezultate academice remarcabile, implicați în cercetare și activități sociale. Bursa reprezintă o recunoaștere a muncii și perseverenței lor, dar și un sprijin pentru continuarea studiilor. 10 studenți din ... 15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Prezidențială – Șeful statului a semnat decretul
16:20
ULTIMA ORĂ: Marina Tauber condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare – Termenul de detenție începe din momentul arestului # Politik
Deputatul, Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare în penitenciar de tip semiînchis. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, Buiucani. Termenul de închsioare începe din momentul arestului. Marinei Tauber i se incriminează cinci capete de acuzare. E vorba de: falsificarea rapoartelor privind finanțarea partidului și a campaniei electorale. ... ULTIMA ORĂ: Marina Tauber condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare – Termenul de detenție începe din momentul arestului
16:20
Fostul deputat, Vladimir Andronachi va mai sta încă 30 de zile în arest preventiv – Judecătorii au admis demersul procurorului # Politik
Încă 30 de zile de arest pentru Vladimir Andronachi. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind prelungirea arestului preventiv. „Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demers
16:20
Expert: PAS o mașină de vot care nu își justifică statutul de partid de guvernământ – Ratingurile liderilor săi sunt sub 1%, iar partidul se bazează pe autoritatea șefului statului # Politik
PAS este o mașinărie de vot care interacționează slab cu cetățenii și nu reușește să se ridice la înălțimea statutului său de partid de guvernământ. Această afirmație vine de la expertul Igor Boțan, exprimată într-un interviu video oferit agenției de știri IPN. Expertul consideră că partidul de guvernământ nu își îndeplinește rolul de entitate politică ... Expert: PAS o mașină de vot care nu își justifică statutul de partid de guvernământ – Ratingurile liderilor săi sunt sub 1%, iar partidul se bazează pe autoritatea șefului statului The post Expert: PAS o mașină de vot care nu își justifică statutul de partid de guvernământ – Ratingurile liderilor săi sunt sub 1%, iar partidul se bazează pe autoritatea șefului statului appeared first on Politik.
14:30
Numărul elevilor din școlile din Chișinău în creștere – Cifrele prezentate de municipalitate # Politik
Numărul elevilor din școlile din Chișinău a ajuns la 108 161 în acest an de studii, în creștere cu peste 26% față de 2017, când erau înregistrați 85 458, potrivit datelor prezentate de municipalitate. Viceprimarul Angela Cutasevici a precizat că, comparativ cu anul trecut, cifra elevilor a crescut cu 2 435. „Această dinamică este continuă, ... Numărul elevilor din școlile din Chișinău în creștere – Cifrele prezentate de municipalitate The post Numărul elevilor din școlile din Chișinău în creștere – Cifrele prezentate de municipalitate appeared first on Politik.
14:30
Moldova printre statele cu cea mai rapidă scădere a populației – Aproape 3% din locuitori pierduți într-un an # Politik
Republica Moldova se află printre statele cu cea mai rapidă scădere a populației la nivel global, potrivit unei analize realizate de Visual Capitalist pe baza datelor Băncii Mondiale. În 2024, țara noastră a înregistrat o rată negativă de creștere demografică de -2,83%, ocupând locul 4 în lume, notează bani.md Clasamentul este dominat de țări și ... Moldova printre statele cu cea mai rapidă scădere a populației – Aproape 3% din locuitori pierduți într-un an The post Moldova printre statele cu cea mai rapidă scădere a populației – Aproape 3% din locuitori pierduți într-un an appeared first on Politik.
14:30
Peste jumătate dintre moldoveni rămân în afara pieței muncii. În trimestrul II 2025, rata inactivității populației de 15 ani și peste a atins 58,2%, ceea ce înseamnă că aproape 6 din 10 persoane nu sunt încadrate în câmpul muncii. Fenomenul afectează în special femeile și locuitorii din mediul rural, unde șansele de ocupare rămân semnificativ ... Peste jumătate dintre moldoveni nu muncesc – 58% din populația țării rămâne inactivă The post Peste jumătate dintre moldoveni nu muncesc – 58% din populația țării rămâne inactivă appeared first on Politik.
14:30
Costurile pentru resursele tradiționale de încălzire continuă să crească în Republica Moldova, afectând majoritatea gospodăriilor care depind de acestea. Potrivit anunțurilor de mică publicitate, în 2025 prețul unei tone de cărbune a ajuns la 5100 lei, comparativ cu 4800 lei în 2024, notează Bani.md. Tarifele pentru lemnele de foc variază în funcție de esență și ... Încălzirea devine mai scumpă în Moldova – Prețurile la cărbune și lemne în creștere The post Încălzirea devine mai scumpă în Moldova – Prețurile la cărbune și lemne în creștere appeared first on Politik.
14:30
Datoria externă brută a Republicii Moldova a ajuns, la sfârșitul trimestrului II 2025, la 11,4 miliarde dolari, în creștere cu circa 770 milioane dolari față de trimestrul precedent și cu aproape 1 miliard dolari peste nivelul din trimestrul II 2024, arată datele Băncii Naționale a Moldovei, notează bani.md Cel mai mare creditor rămâne administrația publică, ... Moldova se adâncește în datorii – Peste 11 miliarde de dolari obligații externe The post Moldova se adâncește în datorii – Peste 11 miliarde de dolari obligații externe appeared first on Politik.
13:30
Noul Legislativ trebuie să se convoace până în 14 noiembrie – După constituire vor fi alese organele de conducere # Politik
Noul Parlament al Republicii Moldova trebuie să se convoace la prima ședință până la data de 14 noiembrie. Conform procedurilor legale, centralizarea rezultatelor scrutinului se va face în cel mult 5 zile de la încheierea alegerilor, după care Curtea Constituțională are la dispoziție 10 zile pentru a valida rezultatele. ”Decizia privind declararea scrutinului valabil sau ... Noul Legislativ trebuie să se convoace până în 14 noiembrie – După constituire vor fi alese organele de conducere The post Noul Legislativ trebuie să se convoace până în 14 noiembrie – După constituire vor fi alese organele de conducere appeared first on Politik.
13:30
Deputat – Ședințele de judecată în cazul lui Plahotniuc nu vor fi tergiversate – Legislația a fost modificată # Politik
Tergiversările repetate ale ședințelor de judecată în cazul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc nu vor mai fi posibile, susține Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică și candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la parlamentarele din 28 septembrie. Aceste întârzieri făceau parte dintr-o strategie prin care Plahotniuc spera la ... Deputat – Ședințele de judecată în cazul lui Plahotniuc nu vor fi tergiversate – Legislația a fost modificată The post Deputat – Ședințele de judecată în cazul lui Plahotniuc nu vor fi tergiversate – Legislația a fost modificată appeared first on Politik.
13:00
În Moldova va fi introdus un nou permis de conducere – Va avea un nivel sporit de securitate și elemente digitalizate # Politik
Republica Moldova se pregătește să pună în circulație un nou model de permis de conducere, denumit „model 2025”. Documentul va avea un design modern și un nivel sporit de securitate și va fi disponibil atât pentru permisele obișnuite, cât și pentru cele provizorii. Noul model va include extinderi ale câmpului informațional nr. 12, destinat restricțiilor, ... În Moldova va fi introdus un nou permis de conducere – Va avea un nivel sporit de securitate și elemente digitalizate The post În Moldova va fi introdus un nou permis de conducere – Va avea un nivel sporit de securitate și elemente digitalizate appeared first on Politik.
13:00
Deputatul, Marina Tauber își află astăzi sentința în dosarul finanțării ilegale – Procurorii cer 13 ani de închisoare # Politik
Deputatul, Marina Tauber își va afla astăzi sentința în dosarul finanțării ilegale a fostului partid ”Șor”. La începutul lunii august au fost încheiate replicile părților în dosar. Decizia urmează să fie pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Ședința este programată la ora 16:00. Amintim că, procurorii cer 13 de închisoare pentru Marina Tauber în dosarul ... Deputatul, Marina Tauber își află astăzi sentința în dosarul finanțării ilegale – Procurorii cer 13 ani de închisoare The post Deputatul, Marina Tauber își află astăzi sentința în dosarul finanțării ilegale – Procurorii cer 13 ani de închisoare appeared first on Politik.
13:00
Schimbǎri în cabinetul primarului Ion Ceban, la două zile după alegeri – Cine va fi responsabil pe comunicare # Politik
La douǎ zile dupǎ alegerile parlamentare din 28 septembrie, Ion Ceban anunțǎ schimbǎri în cabinetul primarului. „De astăzi, funcțiile de șef al Cabinetului primarului general vor fi preluate de dna Tatiana Oboroc, iar comunicarea publică de dna Ludmila Corduneanu”, a anunțat marți dimineațǎ, 30 septembrie, edilul Chișinǎului, unul dintre liderii Blocului electoral „Alternativa”, care a ... Schimbǎri în cabinetul primarului Ion Ceban, la două zile după alegeri – Cine va fi responsabil pe comunicare The post Schimbǎri în cabinetul primarului Ion Ceban, la două zile după alegeri – Cine va fi responsabil pe comunicare appeared first on Politik.
13:00
Comisia Medicamentului din cadrul AMDM a autorizat 27 medicamente, în luna septembrie. 19 dintre acestea în premieră, iar opt repetat. Printre medicamentele autorizate se numără Parkonets, Entecoliv, Simponi. Potrivit AMDM, printre medicamentele autorizate se numără Parkonets pentru tratamentul bolii Parkinson. Poate fi utilizat cu sau fără levodopa. Medicamentul ajută la creşterea şi menţinerea nivelului dopaminei ... Agenția Medicamentului a autorizat 19 produse noi care vor apărea în farmaciile din țară The post Agenția Medicamentului a autorizat 19 produse noi care vor apărea în farmaciile din țară appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Slusari după victoria PAS-lui în alegeri – Ar fi bine ca următorul guvern să fie mai tehnocrat, să se axeze pe dezvoltarea economică, crearea locurilor de muncă, sprijinul producătorilor și reforma descentralizării reale # Politik
Fostul vicepreședinte al Parlamentului, Alexandr Slusari le sugerează celor de la PAS să-și schime abordarea în modul de a guverna țara, inclusiv de a discuta o formulă de guvernare cu mai multe forțe politice parlamentare și extraparlamentare proeropene plus societate civilă. Slusari mai spune că ar fi mult mai bine dacă următorul cabinet de miniștrii ... Slusari după victoria PAS-lui în alegeri – Ar fi bine ca următorul guvern să fie mai tehnocrat, să se axeze pe dezvoltarea economică, crearea locurilor de muncă, sprijinul producătorilor și reforma descentralizării reale The post Slusari după victoria PAS-lui în alegeri – Ar fi bine ca următorul guvern să fie mai tehnocrat, să se axeze pe dezvoltarea economică, crearea locurilor de muncă, sprijinul producătorilor și reforma descentralizării reale appeared first on Politik.
16:50
Plahotniuc judecat separat în cauza penală privind „Frauda Bancară” – Decizia luată de magistrați – Avocatul: Se vrea un show televizat # Politik
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, extrădat recent în Moldova va fi judecăt într-un caz separat din dosarul „Frauda Bancară”. Fostul lider PD nu s-a prezentat la ședința pe furtul miliardului. Procurorul pe caz crede drept „o reușită” decizia instanței de disjungere a cauzei în care este vizat Vladimir Plahotniuc. „A fost separat dosarul de învinuire a lui ... Plahotniuc judecat separat în cauza penală privind „Frauda Bancară” – Decizia luată de magistrați – Avocatul: Se vrea un show televizat The post Plahotniuc judecat separat în cauza penală privind „Frauda Bancară” – Decizia luată de magistrați – Avocatul: Se vrea un show televizat appeared first on Politik.
16:50
Curtea Constituțională ar putea valida rezultatele alegerilor parlamentare în două săptămâni # Politik
Curtea Constituțională a Republicii Moldova urmează să se expună asupra rezultatelor finale ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie și să valideze mandatele noilor deputați în cel mult două săptămâni. Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), până marți seara, 30 septembrie, instituția va recepționa în original procesele-verbale de la toate birourile electorale, la 48 de ore de ... Curtea Constituțională ar putea valida rezultatele alegerilor parlamentare în două săptămâni The post Curtea Constituțională ar putea valida rezultatele alegerilor parlamentare în două săptămâni appeared first on Politik.
16:50
Vasile Costiuc, prima reacție după ce a acces în Parlament: „Băieți, am reușit” – Felicitări pentru toți care ne-au fost alături” # Politik
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a venit cu o primă reacție după ce a reușit să acceadă în Parlament în urma alegerilor din 28 septembrie. Formațiunea le-a mulțumit alegătorilor pentru votul de încredere acordat. „Putem să ne felicităm. (…) Am reușit, băieți! (…) Felicitări nouă, tuturor, pentru toți băieții care ne-au fost alături”, ... Vasile Costiuc, prima reacție după ce a acces în Parlament: „Băieți, am reușit” – Felicitări pentru toți care ne-au fost alături” The post Vasile Costiuc, prima reacție după ce a acces în Parlament: „Băieți, am reușit” – Felicitări pentru toți care ne-au fost alături” appeared first on Politik.
13:20
Liderii blocului „Patriotic” au protestat în fața Parlamentului – Aceștia acuză guvernarea de fraudarea alegerilor # Politik
Liderii blocului „Patriotic”, format din partidele PSRM, PCRM, Inima și Viitorul Moldovei, au protestat, alături de mai mulți susținători, în fața Parlamentului. Aceștia susțin că rezultatul alegerilor de duminică a fost fraudat și afirmă că au depus deja o contestație la Comisia Electorală Centrală în acest sens. ”Toate partidele de opoziție au învins în aceste ... Liderii blocului „Patriotic” au protestat în fața Parlamentului – Aceștia acuză guvernarea de fraudarea alegerilor The post Liderii blocului „Patriotic” au protestat în fața Parlamentului – Aceștia acuză guvernarea de fraudarea alegerilor appeared first on Politik.
13:20
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, vrea să recapete cetățenia Republicii Moldova # Politik
Traian Băsescu vrea să recapete cetățenia moldovenească pe care i-a ridicat-o fostul președinte Igor Dodon. Fostul șef al statului român a adăugat că nu a vrut să depună acum actele pentru cetățenie, pentru ca gestul său să nu fie interpretat ca „un act electoral”. „Puteam să o fac înainte de alegeri, am primit toate formularele, ... Fostul președinte al României, Traian Băsescu, vrea să recapete cetățenia Republicii Moldova The post Fostul președinte al României, Traian Băsescu, vrea să recapete cetățenia Republicii Moldova appeared first on Politik.
13:10
Blocul „Alternativa” ar urma să vină în Legislativ cu opt parlamentari, conform rezultatelor preliminare ale alegerilor legislative organizate pe 28 septembrie, după ce au fost procesate 99,5 % dintre procesele verbale. Primii pe listǎ se regǎsesc Ion Ceban, Ion Chicu, Marc Tkaciuk, dar și Alexandr Stoisnoglo. Potrivit rezultatelor de la aceastǎ orǎ, ar putea accede ... Blocul „Alternativa” va avea în Legislativ opt parlamentari – Cine sunt aceștia The post Blocul „Alternativa” va avea în Legislativ opt parlamentari – Cine sunt aceștia appeared first on Politik.
13:00
Marile cancelarii europene salută votul moldovenilor – Mesajele lui Macron, von der Leyen și Metsola: „Ați făcut o alegere clară: Europa, democrație, libertate” # Politik
Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a reafirmat sprijinul pentru Republica Moldova, apreciind alegerea cetățenilor la alegerile parlamentare drept „decisivă”. Mesajul a fost publicat luni, 29 septembrie, pe rețeaua de socializare X. Macron a subliniat că Franța va continua să susțină parcursul european al Chișinăului: „În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova ... Marile cancelarii europene salută votul moldovenilor – Mesajele lui Macron, von der Leyen și Metsola: „Ați făcut o alegere clară: Europa, democrație, libertate” The post Marile cancelarii europene salută votul moldovenilor – Mesajele lui Macron, von der Leyen și Metsola: „Ați făcut o alegere clară: Europa, democrație, libertate” appeared first on Politik.
13:00
Mesajul liderului PAS după victoria în alegeri: „A fost o luptă extraordinar de grea – Vouă, oameni dragi, vă mulțumim!” # Politik
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),Igor Grosu, a transmis luni, 29 septembrie, un mesaj după prezentarea datelor în urma scrutinului parlamentar. Liderul formațiunii a reiterat că PAS va deține din nou majoritatea în Parlament și a mulțumit alegătorilor pentru sprijinul acordat. „Moldova, mă-nchin în fața ta! Ai câștigat bătălie după bătălie în fața unor dușmani ... Mesajul liderului PAS după victoria în alegeri: „A fost o luptă extraordinar de grea – Vouă, oameni dragi, vă mulțumim!” The post Mesajul liderului PAS după victoria în alegeri: „A fost o luptă extraordinar de grea – Vouă, oameni dragi, vă mulțumim!” appeared first on Politik.
13:00
Cine sunt cei 6 deputați din partea partidului „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc # Politik
Partidul „Democrația Acasă” ar urma să vină în Legislativ cu şase deputați, conform rezultatelor preliminare ale alegerilor legislative organizate pe 28 septembrie, după ce au fost procesate 99,5 % dintre procesele verbale. Liderul formațiunii „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, este capul listei electorale. Potrivit rezultatelor de la aceastǎ orǎ, ar putea accede managerul Sergiu Stefanco, specialista ... Cine sunt cei 6 deputați din partea partidului „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc The post Cine sunt cei 6 deputați din partea partidului „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc appeared first on Politik.
13:00
Deputați din partea Blocului „Patriotic” în viitorul Parlament – Dodon, Voronin, Tarlev și Greceanîi se regǎsesc pe listǎ # Politik
Blocul „Patriotic” ar urma să vină în Legislativ cu 26 de deputați, conform rezultatelor preliminare ale alegerilor legislative organizate pe 28 septembrie, după ce au fost procesate 99,5 % dintre procesele verbale. Primele cinci persoane din lista electorală a Blocului „Patriotic” sunt Igor Dodon, Diana Caraman, Vasile Tarlev, Zinaida Greceanîi și Vlad Batrîncea. Potrivit rezultatelor ... Deputați din partea Blocului „Patriotic” în viitorul Parlament – Dodon, Voronin, Tarlev și Greceanîi se regǎsesc pe listǎ The post Deputați din partea Blocului „Patriotic” în viitorul Parlament – Dodon, Voronin, Tarlev și Greceanîi se regǎsesc pe listǎ appeared first on Politik.
09:20
Alternanța la guvernare nu s-a produs -PAS învinge în alegerile parlamentare și acumulează o majoritate confortabilă în Parlament – Va guverna de unul singur, încă 4 ani # Politik
Alternanța la guvernare în Republica Moldova nu s-a produs. Partidul Acțiune și Solidaritate(PAS) este marile câștigător în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Actualul partid de guvernământ acumulează o majoritate confortabilă în jur de 55 de mandate, suficient pentru a guverna RM de unul singuri pentru a-și continua politicile promovate. Imediat după ce Curtea Constituțională va ... Alternanța la guvernare nu s-a produs -PAS învinge în alegerile parlamentare și acumulează o majoritate confortabilă în Parlament – Va guverna de unul singur, încă 4 ani The post Alternanța la guvernare nu s-a produs -PAS învinge în alegerile parlamentare și acumulează o majoritate confortabilă în Parlament – Va guverna de unul singur, încă 4 ani appeared first on Politik.
09:20
Cine sunt viitorii deputați din partea Partidului „Nostru” care vor ocupa funcția de legislator # Politik
Partidul „Nostru” ar urma să vină în Legislativ cu șase parlamentari, conform rezultatelor preliminare ale alegerilor legislative organizate pe 28 septembrie, după ce au fost procesate 99,5 % dintre procesele verbale. Liderul formațiunii PN, Renato Usatîi, este capul listei electorale. Dupǎ el, ar mai putea accede juriștii Elena Grițco și Alexandr Berlinschii, primara orașului Drochia, ... Cine sunt viitorii deputați din partea Partidului „Nostru” care vor ocupa funcția de legislator The post Cine sunt viitorii deputați din partea Partidului „Nostru” care vor ocupa funcția de legislator appeared first on Politik.
00:10
LIVE: Briefing de presă susținut de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, după anunțarea rezultatelor preliminare – Formațiunea a depus contestații privind voturile din diasporă # Politik
The post LIVE: Briefing de presă susținut de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, după anunțarea rezultatelor preliminare – Formațiunea a depus contestații privind voturile din diasporă appeared first on Politik.
28 septembrie 2025
21:30
Stop vot pe teritoriul Republicii Moldova – Aproape 52% din alegători au votat până la închiderea secțiilor de votare – În diaspora votul mai continuă – Peste 266.000 de moldoveni au venit la vot # Politik
La ora 21:00 au votat în total aproximativ 1 milion 600 de mii de alegători, ceea ce constituie dintre care peste 12 mii de cetățeni din localitățile din stânga Nistrului și peste 267 de mii la secțiile de votare în străinătate. Potrivit unor estimări dispora ar putea furniza peste 15 mandate în viitorul Parlament The post Stop vot pe teritoriul Republicii Moldova – Aproape 52% din alegători au votat până la închiderea secțiilor de votare – În diaspora votul mai continuă – Peste 266.000 de moldoveni au venit la vot appeared first on Politik.
21:20
LIVE: Renato Usatîi și echipa Partidului Nostru susțin declarații de presă la sediul formațiunii politice # Politik
The post LIVE: Renato Usatîi și echipa Partidului Nostru susțin declarații de presă la sediul formațiunii politice appeared first on Politik.
20:10
„Moldova Mare” exclusă definitiv din cursa electorală – iar toate voturile acumulate de acest partid vor fi declarate nevalabile – Formațiunea va rămâne pe buletinul de vot # Politik
Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul Partidului „Moldova Mare” împotriva deciziei CAC prin care a fost menținută hotărârea CEC privind excluderea formațiunii din cursa electorală. Astfel CEC a decis că, la etapa dată, pentru a nu periclita procesul de vot pe buletinele de vot aflate acum în secții nu va fi aplicat ștampila ... „Moldova Mare” exclusă definitiv din cursa electorală – iar toate voturile acumulate de acest partid vor fi declarate nevalabile – Formațiunea va rămâne pe buletinul de vot The post „Moldova Mare” exclusă definitiv din cursa electorală – iar toate voturile acumulate de acest partid vor fi declarate nevalabile – Formațiunea va rămâne pe buletinul de vot appeared first on Politik.
