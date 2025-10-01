Ursula von der Leyen înfruntă două moțiuni de cenzură în Parlamentul European. Care sunt grupurile care o vor demisă
ProTV.md, 1 octombrie 2025 22:50
Ursula von der Leyen înfruntă două moțiuni de cenzură în Parlamentul European. Care sunt grupurile care o vor demisă
• • •
Acum o oră
23:00
Drona ucraineană „Baba Iaga” face o nouă victimă de rang înalt: un oficial acuzat de trădare de Kiev a fost ucis în Herson. Momentul, surprins de camerele de supraveghere - VIDEO # ProTV.md
Drona ucraineană „Baba Iaga” face o nouă victimă de rang înalt: un oficial acuzat de trădare de Kiev a fost ucis în Herson. Momentul, surprins de camerele de supraveghere - VIDEO
22:50
Ursula von der Leyen înfruntă două moțiuni de cenzură în Parlamentul European. Care sunt grupurile care o vor demisă # ProTV.md
Ursula von der Leyen înfruntă două moțiuni de cenzură în Parlamentul European. Care sunt grupurile care o vor demisă
22:50
Orban anunță că Ungaria va continua să cumpere petrol rusesc, „indiferent de cerințele politice”. Ce susține că i-a transmis Trump # ProTV.md
Orban anunță că Ungaria va continua să cumpere petrol rusesc, „indiferent de cerințele politice”. Ce susține că i-a transmis Trump
Acum 2 ore
22:40
Portarul Joaquin Enrico a reușit un gol fantastic din propriul careu - VIDEO
22:30
Federația de fotbal a Israelului a solicitat găzduirea meciului contra Moldovei pe stadionul Zimbru din Chișinău - VIDEO # ProTV.md
Federația de fotbal a Israelului a solicitat găzduirea meciului contra Moldovei pe stadionul Zimbru din Chișinău - VIDEO
22:30
O țintașă din India a devenit prima campioană mondială din lume fără brațe, în proba paralimpică de tir cu arcul - VIDEO # ProTV.md
O țintașă din India a devenit prima campioană mondială din lume fără brațe, în proba paralimpică de tir cu arcul - VIDEO
22:30
A doua etapă din grupa unică a Ligii Campionilor a început cu o mare surpriză. Una dintre principalele favorite, Liverpool, a pierdut în fața lui Galatasaray - VIDEO # ProTV.md
A doua etapă din grupa unică a Ligii Campionilor a început cu o mare surpriză. Una dintre principalele favorite, Liverpool, a pierdut în fața lui Galatasaray - VIDEO
22:30
Kairat Almaty a găzduit meciul jucat în cel mai estic punct din istoria Ligii Campionilor - VIDEO # ProTV.md
Kairat Almaty a găzduit meciul jucat în cel mai estic punct din istoria Ligii Campionilor - VIDEO
22:20
Jannik Sinner a câștigat al 21-lea titlu al carierei sale și depinde doar de el pentru a reveni pe locul 1 mondial - VIDEO # ProTV.md
Jannik Sinner a câștigat al 21-lea titlu al carierei sale și depinde doar de el pentru a reveni pe locul 1 mondial - VIDEO
21:50
Octombrie aduce vreme capricioasă: după nopți cu îngheț, vin ploi abundente, iar apoi ne așteaptă o încălzire neașteptată până la 20 de grade - VIDEO # ProTV.md
Octombrie aduce vreme capricioasă: după nopți cu îngheț, vin ploi abundente, iar apoi ne așteaptă o încălzire neașteptată până la 20 de grade - VIDEO
Acum 4 ore
21:30
Filipine, lovite de un cutremur devastator: Zeci de morți, clădiri avariate și echipe de salvare care caută disperați printre ruine - VIDEO # ProTV.md
Filipine, lovite de un cutremur devastator: Zeci de morți, clădiri avariate și echipe de salvare care caută disperați printre ruine - VIDEO
21:30
Ploi torențiale și haos pe insula Ibiza: Armata chemată în ajutor, iar aeroportul și-a închis un terminal din cauza infiltrațiilor masive - VIDEO # ProTV.md
Ploi torențiale și haos pe insula Ibiza: Armata chemată în ajutor, iar aeroportul și-a închis un terminal din cauza infiltrațiilor masive - VIDEO
21:10
Nouă oameni, printre care și un copil, au murit, în Odesa, din cauza inundaţiilor - VIDEO # ProTV.md
Nouă oameni, printre care și un copil, au murit, în Odesa, din cauza inundaţiilor - VIDEO
21:10
Incendiu de proporții pe șoseaua Muncești din Chișinău, lichidat după 20 de ore de intervenție continuă. IGSU oferă noi detalii - VIDEO # ProTV.md
Incendiu de proporții pe șoseaua Muncești din Chișinău, lichidat după 20 de ore de intervenție continuă. IGSU oferă noi detalii - VIDEO
21:00
Liderii Uniunii Europene se reunesc la Copenhaga pentru un summit crucial de securitate, pe fondul tensiunilor crescute cu Rusia - VIDEO # ProTV.md
Liderii Uniunii Europene se reunesc la Copenhaga pentru un summit crucial de securitate, pe fondul tensiunilor crescute cu Rusia - VIDEO
20:40
Atac devastator asupra Harkovului: Bombe ghidate rusești au rănit șase persoane și au distrus o piață întreagă - VIDEO # ProTV.md
Atac devastator asupra Harkovului: Bombe ghidate rusești au rănit șase persoane și au distrus o piață întreagă - VIDEO
20:20
Igor Grosu: „PAS va guverna singur. Așteptăm inițiative constructive de la opoziție” - VIDEO # ProTV.md
Igor Grosu: „PAS va guverna singur. Așteptăm inițiative constructive de la opoziție” - VIDEO
20:10
PAS nu va mai avea 55 de deputați? Dinu Plîngău: „Nu facem parte din PAS, dar vom munci alături de ei" - VIDEO # ProTV.md
PAS nu va mai avea 55 de deputați? Dinu Plîngău: „Nu facem parte din PAS, dar vom munci alături de ei" - VIDEO
20:10
Ministerul Justiției solicită limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtuna - VIDEO # ProTV.md
Ministerul Justiției solicită limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtuna - VIDEO
20:10
România și Republica Moldova semnează un nou acord de control coordonat la frontieră: Gara Fălciu–Cantemir devine primul punct feroviar cu verificări în ambele sensuri # ProTV.md
România și Republica Moldova semnează un nou acord de control coordonat la frontieră: Gara Fălciu–Cantemir devine primul punct feroviar cu verificări în ambele sensuri
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 01.10.2025
Acum 6 ore
19:20
Primarul Iașului, Mihai Chirica, vrea să devină cetățean al Republicii Moldova: „Mă voi simți mândru și îmi voi face datoria și ca cetățean” # ProTV.md
Primarul Iașului, Mihai Chirica, vrea să devină cetățean al Republicii Moldova: „Mă voi simți mândru și îmi voi face datoria și ca cetățean”
19:10
Partidul „Democrația Acasă”, sancționat de CEC pentru neraportarea cheltuielilor în campania online: 27 de milioane de vizualizări pe rețele, dar „nicio cheltuială” declarată # ProTV.md
Partidul „Democrația Acasă”, sancționat de CEC pentru neraportarea cheltuielilor în campania online: 27 de milioane de vizualizări pe rețele, dar „nicio cheltuială” declarată
19:10
Alegerile din 28 septembrie: Peste 4.500 de apeluri la Linia telefonică a alegătorilor. Cele mai multe întrebări – despre procedura de votare # ProTV.md
Alegerile din 28 septembrie: Peste 4.500 de apeluri la Linia telefonică a alegătorilor. Cele mai multe întrebări – despre procedura de votare
18:10
Maria Zaharova compară rezultatul alegerilor din Republica Moldova cu cele din România: „Un alt pas înapoi al Occidentului” # ProTV.md
Maria Zaharova compară rezultatul alegerilor din Republica Moldova cu cele din România: „Un alt pas înapoi al Occidentului”
Acum 8 ore
17:40
Viitorul Parlament va include o comisie specială dedicată integrării europene: Grosu spune că este un pas firesc pentru orice stat candidat la UE # ProTV.md
Viitorul Parlament va include o comisie specială dedicată integrării europene: Grosu spune că este un pas firesc pentru orice stat candidat la UE
17:20
Incendiu de proporții pe șoseaua Muncești din Chișinău, lichidat după 20 de ore de intervenție continuă. IGSU oferă noi detalii # ProTV.md
Incendiu de proporții pe șoseaua Muncești din Chișinău, lichidat după 20 de ore de intervenție continuă. IGSU oferă noi detalii
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 01.10.2025
16:50
Liderii Uniunii Europene se reunesc la Copenhaga pentru un summit crucial de securitate, pe fondul tensiunilor crescute cu Rusia # ProTV.md
Liderii Uniunii Europene se reunesc la Copenhaga pentru un summit crucial de securitate, pe fondul tensiunilor crescute cu Rusia
16:50
Igor Grosu, în vizită oficială la București: România și Republica Moldova își propun să ducă relația bilaterală la un nivel fără precedent până în 2028 # ProTV.md
Igor Grosu, în vizită oficială la București: România și Republica Moldova își propun să ducă relația bilaterală la un nivel fără precedent până în 2028
16:30
Avertisment de la vârful UE: „Ne aflăm în cea mai periculoasă situație de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial”. „Suntem într-o confruntare cu Rusia” # ProTV.md
Avertisment de la vârful UE: „Ne aflăm în cea mai periculoasă situație de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial”. „Suntem într-o confruntare cu Rusia”
16:30
Rusia se pregătește să cumpere benzină din China după ce loviturile cu drone i-au afectat grav producția # ProTV.md
Rusia se pregătește să cumpere benzină din China după ce loviturile cu drone i-au afectat grav producția
16:20
Cum găsim echilibrul între motivarea angajaților, optimizarea cheltuielilor și atingerea obiectivelor în 2026 # ProTV.md
Cum găsim echilibrul între motivarea angajaților, optimizarea cheltuielilor și atingerea obiectivelor în 2026
16:00
Nouă oameni, printre care și un copil, au murit, în Odesa, din cauza inundaţiilor
15:50
România planifică producția de drone împreună cu Ucraina, pentru protejarea estului NATO. Mesaj ferm privind capacitatea „noastră de a transforma acest lucru în realitate rapid” # ProTV.md
România planifică producția de drone împreună cu Ucraina, pentru protejarea estului NATO. Mesaj ferm privind capacitatea „noastră de a transforma acest lucru în realitate rapid”
Acum 12 ore
15:40
Victoria Furtuna, după ce ministerul Justiției a solicitat limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare”: „O decizie abuzivă" # ProTV.md
Victoria Furtuna, după ce ministerul Justiției a solicitat limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare”: „O decizie abuzivă"
15:30
Guvernul își menține atribuțiile și își continuă activitatea până la învestirea noului cabinet de miniștri. Care e procedura și în cât timp vom avea un nou Executiv # ProTV.md
Guvernul își menține atribuțiile și își continuă activitatea până la învestirea noului cabinet de miniștri. Care e procedura și în cât timp vom avea un nou Executiv
15:20
Dinu Plîngău, pentru PRO TV: „Noi vom susține stabilitatea politică. Nu voi cere nicio funcție” # ProTV.md
Dinu Plîngău, pentru PRO TV: „Noi vom susține stabilitatea politică. Nu voi cere nicio funcție”
15:20
Ministerul Justiției solicită limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtuna # ProTV.md
Ministerul Justiției solicită limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtuna
15:10
Posibile acte de sabotaj rusești în Polonia sub steag fals. Kremlinul neagă și susține că Ucraina pregătește același lucru # ProTV.md
Posibile acte de sabotaj rusești în Polonia sub steag fals. Kremlinul neagă și susține că Ucraina pregătește același lucru
14:50
Anunț în direct la În PROfunzime: Igor Grosu spune că va rămâne, cel mai probabil, președintele Parlamentului - VIDEO # ProTV.md
Anunț în direct la În PROfunzime: Igor Grosu spune că va rămâne, cel mai probabil, președintele Parlamentului - VIDEO
14:20
Unii se văd în continuare miniștri în instituțiile pe care le conduc, alții așteaptă verdictul majorității. Ce spun actualii demnitari, întrebați dacă rămân în Guvern - VIDEO # ProTV.md
Unii se văd în continuare miniștri în instituțiile pe care le conduc, alții așteaptă verdictul majorității. Ce spun actualii demnitari, întrebați dacă rămân în Guvern - VIDEO
14:10
AFP: Rusia și-a intensificat atacurile în Ucraina în septembrie. Peste 5.600 de drone și 185 de rachete lansate într-o lună # ProTV.md
AFP: Rusia și-a intensificat atacurile în Ucraina în septembrie. Peste 5.600 de drone și 185 de rachete lansate într-o lună
14:00
„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă # ProTV.md
„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă
13:40
PAS nu va mai avea 55 de deputați? Dinu Plîngău: „Nu facem parte din PAS, dar vom munci alături de ei" # ProTV.md
PAS nu va mai avea 55 de deputați? Dinu Plîngău: „Nu facem parte din PAS, dar vom munci alături de ei"
13:30
Momentul în care o mașină zboară pe o șosea din capitală și se izbește într-un stâlp. Șoferul ar fi fugit de poliție - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care o mașină zboară pe o șosea din capitală și se izbește într-un stâlp. Șoferul ar fi fugit de poliție - VIDEO
13:20
Momentul în care o mașină zboară pe o șosea din capitală și se izbește într-un stâlp. Șoferul fugea de poliție - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care o mașină zboară pe o șosea din capitală și se izbește într-un stâlp. Șoferul fugea de poliție - VIDEO
13:20
Președintele Maia Sandu, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice: „Ei ne-au crescut cu răbdare și sacrificii, iar astăzi este datoria noastră să fim aproape de ei" - FOTO # ProTV.md
Președintele Maia Sandu, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice: „Ei ne-au crescut cu răbdare și sacrificii, iar astăzi este datoria noastră să fim aproape de ei" - FOTO
13:10
PAS nu va mai avea 55 de deputați? Dinu Plîngău anunță că el și colega sa, Stela Macari vor fi independenți: „Nu facem parte din PAS, dar vom munci alături de ei" # ProTV.md
PAS nu va mai avea 55 de deputați? Dinu Plîngău anunță că el și colega sa, Stela Macari vor fi independenți: „Nu facem parte din PAS, dar vom munci alături de ei"
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 01.10.2025
