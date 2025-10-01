Ultimii cinci locuitori: Un sat din raionul Cimișlia moare
Moldova1, 1 octombrie 2025 22:00
Fiecare al patrulea locuitor din Republica Moldova are 60 de ani și mai mult. La începutul acestui an, populația vârstnică a ajuns la peste 616 mii de persoane, ceea ce înseamnă puțin peste un sfert din total. Nivelul înalt de îmbătrânire se vede nu doar în cifre, fiind reflectat și de situația din localitățile de la noi. În satul Artimonovca din raionul Cimișlia, de exemplu, trăiesc doar cinci oameni, toți fiind pensionari. Nu au un magazin și nicio farmacie, iar ceea ce îi mai ține acolo sunt căsuțele pe care le-au construit încă pe când erau tineri, iar comunitatea lor era una prosperă.
• • •
Un fost profesor, care și-a pierdut vederea, a ajuns la azilul din Bădiceni: „Aici e o plăcere” # Moldova1
O soluție pentru bătrânii rămași singuri o reprezintă azilurile. O astfel de instituție activează în satul Bădiceni din raionul Soroca. Vârstnicii beneficiază de asistență medicală, condiții decente de trai și, cel mai important, de activități interactive și sentimentul că fac parte dintr-o comunitate.
Ziua Internațională a Muzicii, sărbătorită la Chișinău cu deschiderea stagiunii Filarmonicii Naționale # Moldova1
Ziua Internațională a Muzicii, marcată astăzi în întreaga lume reprezintă o oportunitate de a celebra puterea universală a sunetelor și de a recunoaște aportul artiștilor care ne încântă sufletele. Totodată, această zi este un prilej de a inspira noile generații să vadă în muzică o formă autentică de expresie și trăire spirituală. Cu această ocazie, Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” a deschis cea de-a 85-a stagiune printr-un eveniment muzical inedit, „Nunta” - o poveste fascinantă spusă prin intermediul muzicii clasice.
Pe autostrada federală M-12 Moscova–Kazan s-au format ambuteiaje de kilometri, cu sute de automobile, ai căror șoferi așteaptă ore întregi pentru a alimenta. O femeie prinsă într-o astfel de coadă a filmat situația și a publicat imaginile pe internet.
Un fost profesor, care și-a pierdut vederea, a ajuns la azilul din Bădiceni: „Aici e o plăcere"

O soluție pentru bătrânii rămași singuri o reprezintă azilurile. O astfel de instituție activează în satul Bădiceni din raionul Soroca. Vârstnicii beneficiază de asistență medicală, condiții decente de trai și, cel mai important, de activități interactive și sentimentul că fac parte dintr-o comunitate.
Plăci Braille, videolupe sau tastaturi adaptate: Investiții de 1 milion de dolari pentru copiii cu nevoi speciale din R. Moldova # Moldova1
Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din Republica Moldova vor avea acces la echipamente necesare în valoare totală de peste 17 milioane lei (circa 1 milion USD), oferite de UNICEF cu sprijinul Uniunii Europene, Parteneriatului Global pentru Educație, Guvernului Japoniei și Guvernului Statelor Unite ale Americii.
Cel puțin 70 de persoane au murit și câteva zeci au fost rănite în Filipine, în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,9. Eforturile de salvare și căutare sunt în desfășurare, iar numărul victimelor ar putea crește. Seismul a fost urmat de sute de replici, iar oamenii și-au petrecut noapte pe străzi, de frică să nu se prăbușească locuințele peste ei. În multe zone, alimentarea cu energie electrică, apă curentă și conexiunea telefonică au fost întrerupte.
Campioana europeană nu a avut milă de „tricolori" la Campionatul European de futsal pentru juniori „sub 19 ani" # Moldova1
Echipa națională a Republicii Moldova a înregistrat înfrângeri pe linie la Campionatul European de fotbal în sală pentru juniori „sub 19 ani". După ce au pierdut cu Ucraina și Italia, discipolii lui Oleg Petrov nu au avut nici o șansă în partida cu Portugalia, scor 0:10. : În ultima partidă din grupa A, disputată la Arena Chișinău, junii „tricolori" s-au confruntat cu reprezentativa Portugaliei, nimeni alta decât campioana europeană în exercițiu. Lusitanii au marcat de patru ori în prima repriză. Rodrigo Monteiro a fost autorul unei duble, iar Afonso Mourinha și Tomas Nogueira au înscris câte un gol fiecare.
Cristina Gherasimov: „La Copenhaga, R. Moldova va împărtăși experiența alegerilor libere și protecției democrației” # Moldova1
La summitul liderilor europeni de la Copenhaga, Republica Moldova va transmite mesaje importante despre lecțiile învățate în urma scrutinului electoral recent, protejarea dreptului cetățenilor de a vota liber și modul în care țara a depășit provocările democratice, a anunțat viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov în emisiunea „Noi și Europa” de la Radio Moldova.
Aproape 40% din rafinăriile rusești, oprite după atacurile cu drone. Moscova pregătește importuri masive de benzină din China # Moldova1
Autoritățile ruse au pregătit un pachet de măsuri pentru a iniția importul de benzină din China și alte state asiatice, cu scopul de a compensa deficitul de combustibil care a cuprins țara după atacurile cu drone asupra celor mai mari rafinării de petrol. Potrivit publicației Kommersant, în afară de China, Moscova mizează și pe importuri din Coreea de Sud și Singapore.
Aproape 100 de școli din R. Moldova, dotate cu echipamente asistive pentru elevii cu cerințe educaționale speciale # Moldova1
Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din Republica Moldova vor avea acces la echipamente asistive în valoare totală de peste 17 milioane lei (circa 1 milion USD), oferite de UNICEF cu sprijinul Uniunii Europene, Parteneriatului Global pentru Educație, Guvernului Japoniei și Guvernului Statelor Unite ale Americii.
Cristina Gherasimov, despre integrarea europeană a țării în ritm record: Chișinăul depășește alte state candidate # Moldova1
Republica Moldova este pregătită pentru a trece la etapa următoare în procesul de aderare la Uniunea Europeană, cea de deschidere a negocierilor pe primul cluster, a declarat viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, în emisiunea „Noi și Europa” de la Radio Moldova. Oficiala a subliniat că țara noastră a reușit să finalizeze procesul de screening bilateral într-un timp record, mai rapid decât multe alte state candidate, ceea ce arată nivelul de pregătire și voința politică existentă atât la Chișinău, cât și la Bruxelles. Potrivit acesteia, peste o mie de experți ai Comisiei Europene lucrează în prezent pe dosarul Republicii Moldova, ceea ce reflectă sprijinul puternic al instituțiilor europene.
Gheorghe Bagrin, pădurar la Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”, a fost desemnat de curând „Cel mai bun pădurar al anului 2025” în Republica Moldova, după ce a demonstrat pasiune, devotament și o profundă legătură cu natura, calități care i-au adus recunoașterea națională la finala concursului de profil. „Este o meserie pe placul inimii și sper să avem puterea și sănătatea de a merge mai departe”, a declarat pădurarul într-un interviu pentru Radio Moldova.
Incendiul care a izbucnit în seara de marți, 30 septembrie, la un depozit de materiale de construcție situat pe șoseaua Muncești din Chișinău a fost lichidat după mai bine de 20 de ore de luptă cu flăcările.
Secretele cafelei, dezvăluite de un cuplu din Chișinău: „Cafeaua are, de fapt, miros de mazăre verde. Abia după prăjire capătă mirosul tipic” # Moldova1
Și-au transformat pasiunea pentru cafea într-o afacere autentică, cu o misiune clară: să educe consumatorul din Republica Moldova și să-i ofere nu doar o băutură de calitate, ci și o adevărată cultură a consumului de cafea. Soții Aculina și Andrei Iordan cred că o cafea bună poate fi mai mult decât o rutină zilnică – poate deveni o experiență care inspiră și creează momente de conexiune cu noi înșine.
Republica Moldova se confruntă cu un dezechilibru demografic sever, generat de emigrarea masivă și natalitatea scăzută, factori care amenință sustenabilitatea economică pe termen lung. Într-un interviu acordat postului public Moldova 1, demograful Valeriu Sainsus a atras atenția asupra impactului direct asupra bugetului de stat și pieței muncii, pledând pentru politici publice active, care să atenueze presiunea asupra sistemelor sociale și economice.
Semne ale unei înțelegeri de cartel la furnizarea cărnii în școli: Consiliul Concurenței verifică activitatea mai multor companii # Moldova1
Mai multe companii specializate în importul și comercializarea cărnii sunt investigate de Consiliul Concurenței, care suspectează înțelegeri de cartel.
Moscova nu va renunța la influența sa în regiune, dezinformarea și propaganda rămânând principalele arme ale Kremlinului. Declarația a fost făcută de liderul PAS și președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, care a efectuat miercuri o vizită la București. În studioul Digi24, Igor Grosu a afirmat că, după victoria în alegeri, noua majoritate proeuropeană de la Chișinău are datoria să accelereze reformele și a subliniat că este nevoie de o cooperare strânsă cu România și cu UE pentru a contracara amenințările din partea Rusiei.
USM sărbătorește 79 de ani de la fondare: „Învățământul superior din R. Moldova este deja parte a spațiului academic european” # Moldova1
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a sărbătorit miercuri, 1 octombrie, 79 de ani de la înființare, în cadrul unei ședințe festive la care au participat autorități, cadre didactice, studenți și oaspeți din țară și din străinătate. „USM este un veritabil centru de formare a elitelor, recunoscut atât la nivel național, cât și internațional”, a transmis președinției României, Nicușor Dan, mesaj citit la festivitate de consilierul prezidențial de la București, Cristian Diaconescu.
Ministerul Justiției cere suspendarea activității Partidului Politic „Moldova Mare” pentru un an, după sesizarea CEC privind finanțarea externă # Moldova1
Activitatea Partidului Politic „Moldova Mare” ar putea fi limitată pentru o perioadă de 12 luni, după ce Ministerul Justiției a depus marți, 30 septembrie, o cerere la Curtea de Apel Centru. Până la pronunțarea deciziei, instituția condusă de ministra Veronica Mihailov-Moraru a solicitat și aplicarea unei măsuri asigurătorii.
Peste 16 mii de persoane au fost plasate în câmpul muncii de ANOFM în primele nouă luni ale anului # Moldova1
Peste 16 mii de persoane au fost plasate în câmpul muncii, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), în primele nouă luni ale anului. Aproape jumătate din cei ajutați să-și găsească un loc de muncă sunt persoane de peste 55 de ani. Datele au fost prezentate de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, după ședința de miercuri, 1 octombrie, a Cabinetului de miniștri.
Ziua internațională a persoanelor în etate: mesaje de recunoștință, premii și noi inițiative pentru seniori # Moldova1
Comunitatea internațională sărbătorește la 1 octombrie Ziua persoanelor vârstnice. Cu acest prilej, autoritățile Republicii Moldova au transmis mesaje de felicitare și recunoștință seniorilor din țară. Iar Ministerul Muncii și Protecției Sociale a premiat, în cadrul unei ceremonii festive, câștigătorii concursului „Premiul Național pentru Vârstnici – pentru o viață activă la orice vârstă”.
Câte 3.000 de lei în plus la salariu, în fiecare lună: Doi tineri chimiști, beneficiari ai programului guvernamental menit să rețină specialiștii acasă # Moldova1
Maria Savin și Denis Mocanu au absolvit Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova și au fost angajați recent într-o companie farmaceutică din R. Moldova. Pentru a le susține începutul de carieră și a-i convinge să rămână acasă, cei doi tineri specialiști primesc lunar, în plus la salariu, câte 3.000 de lei. Sprijinul este oferit prin intermediul Programului Național „+3.000 de lei pentru cariera ta”, al cărui scop este stimularea angajării tinerilor în domeniile strategice.
Mihai Chirica, the mayor of Iași, Romania, announced that he is in the process of collecting the necessary documents to apply for citizenship of the Republic of Moldova. He expressed his intention to become a citizen of Moldova immediately after the parliamentary elections on September 28. The mayor stated that this decision reflects a promise he made to the people he met during his campaign leading up to the elections.
Ministerul Justiției cere suspendarea activității Partidului Politic „Moldova Mare” pentru un an # Moldova1
Ministerul Justiției a înaintat luni, 30 septembrie, o cerere la Curtea de Apel Centru prin care solicită limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare” pentru o perioadă de 12 luni. Potrivit instituției, demersul vine după sesizarea transmisă de Comisia Electorală Centrală (CEC) la 29 septembrie. Ministerul a cerut și aplicarea unei măsuri asigurătorii, până la pronunțarea deciziei.
Înghețurile târzii și polenizarea slabă au redus roada de nuci. 80% din nucile moldovenești ajung pe piața europeană # Moldova1
În acest an vom avea o recoltă mai mică de nuci din cauza înghețurilor târzii de primăvară și a polenizării slabe, care au afectat negativ starea plantațiilor de nuc. Totuși, această situație nu este caracteristică întreg teritoriului țării. De exemplu, plantațiile de nuc din regiunea de centru a Republicii Moldova s-au dezvoltat din plin în acest an, iar nucicultorii estimează o roadă mai bogată. În plus, nucile crescute în țara noastră sunt la mare căutare în țările blocului comunitar, iar pe piața europeană ajunge peste 80 la sută din producția autohtonă.
Primarul municipiului Iași, România, Mihai Chirica, anunță că a început să adune actele necesare pentru a solicita obținerea cetățeniei Republicii Moldova. Edilul și-a exprimat intenția de a deveni cetățean al statului nostru imediat după alegerile parlamentare din 28 septembrie, precizând că acest demers reprezintă o promisiune făcută oamenilor cu care s-a întâlnit în perioada premergătoare scrutinului.
Jannik Sinner a devenit campionul turneul ATP de la Beijing. Tenismanul italian, care a jucat a treia finală conesuctivă la competiția din capitala Chinei, l-a învins de această dată pe puștiul american de doar 19 ani, Learner Tien.
Transportatorii din R. Moldova ar putea obține mai multe autorizații care le-ar facilita accesul pe teritoriul a șase state. Este vorba despre Bulgaria, Cehia, Franța, Lituania, Serbia și Armenia, cărora autoritățile de la Chișinău le-au solicitat emiterea autorizațiilor necesare pentru transportatorii moldoveni, cu scopul de a le extinde accesul pe piețele acestor state.
Cifre alarmante: 56 de oameni au murit în accidente de muncă de la începutul anului. Siguranța la locul de muncă, între lege și realitate # Moldova1
Situația securității la locul de muncă rămâne alarmantă în Republica Moldova. Datele oficiale arată că anul trecut au fost raportate 662 de accidente de muncă, dintre care 74 s-au soldat cu decese. În 2025, până la sfârșitul lunii septembrie, sunt deja înregistrate 515 incidente, în care și-au pierdut viața 56 de oameni.
Încă doi activiști ai fostului Partid „Șor”, condamnați la câte cinci ani de închisoare: 12.7 milioane de lei, confiscați în folosul statului # Moldova1
Președinții organizațiilor teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid „Șor” au fost condamnați la câte cinci ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis. Decizia a fost pronunțată pe 1 octombrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Fenomen alarmant: Apelurile non-urgente la 112 pun în pericol gestionarea urgențelor reale # Moldova1
Fenomenul apelurilor non-urgente la Serviciul unic de urgență 112 rămâne răspândit în R. Moldova, semnalează un raport de audit al Curții de Conturi. Responsabilii dau un semnal de alarmă și spun că Serviciul 112 trebuie tratat cu seriozitate, deoarece resursele alocate greșit pot compromite salvarea persoanelor aflate în situații critice.
Premierul Danemarcei, în debutul Summitului CPE: Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace” # Moldova1
Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”, mai gravă decât în timpul Războiului Rece, avertizează premierul danez Mette Frederiksen. Oficialul a pledat miercuri, 1 octombrie, înaintea Summitului Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga, pentru un „răspuns foarte puternic” al Europei în fața „războiului hibrid” dus de Rusia, relatează France Presse.
Teleradio-Moldova lansează consultări în vederea unei eventuale participări la Eurovision Song Contest 2026 # Moldova1
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) a lansat consultări cu mediul artistic din țară în vederea unei eventuale participări la ediția de anul viitor a Eurovision Song Contest.
Peste 3.000 ha de livezi și vii, plantate în R. Moldova timp de doi ani: 253 de milioane de lei, sprijin oferit agricultorilor # Moldova1
Investițiile atrase în mediul rural pentru afacerile mici și mijlocii au depășit, în ultimii cinci ani, suma de 26 de miliarde de lei, arată datele Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Totodată, în aceeași perioadă au fost create peste 5.000 de locuri noi de muncă în sectorul agroindustrial din Republica Moldova, a declarat Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului, după ședința Cabinetului de miniștri de pe 1 octombrie.
Autorități: Creșterea PIB-lui cu 1.1% este un semnal de relansare economică. „Nu e suficient”, avertizează experții # Moldova1
După o stagnare în primul trimestru al anului, Produsul Intern Brut a crescut ușor – cu 1.1% – în perioada aprilie-iunie. Este un semnal că economia se relansează, a declarat ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor. În același timp, experții economici susțin că este o creștere modestă, fiind necesare investiții și acțiuni țintite pe domeniile cu potențial de dezvoltare.
PARLAMENTARE 2025 | PAS – mai puține mandate în 2025, dar mai multe voturi decât în 2021. Situație diferită la socialiști și comuniști # Moldova1
Cetățenii R. Moldova și-au ales, pe 28 septembrie, noul Parlament care, potrivit datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale (CEC), ar putea avea cinci fracțiuni parlamentare, dintre care una majoritară.
Meci de 5 stele în grupă unică a Ligii Campionilor la fotbal. În etapa doua, FC Barcelona găzduiește pe Paris Saint-Germain. Confruntarea dintre formația spaniolă și laureata ultimei ediții este programată diseară, începând cu ora 22 și va avea loc pe Estadi Olímpic Lluís Companys.
Investiții bugetare în cercetare: acces la peste 250 de programe de cercetare doctorală și postdoctorală # Moldova1
În anul academic 2025-2026, tinerii din Republica Moldova vor putea accesa 229 de granturi de cercetare doctorală, finanțate din bugetul de stat. Alte trei granturi sunt dedicate cercetătorilor străini. De asemenea, au fost stabilite și 23 de burse de cercetare postdoctorală. Cabinetul de miniștri le-a aprobat în ședința de miercuri,1 octombrie.
Fostul primar al comunei Băcioi, condamnat la încă opt ani de închisoare pentru corupere pasivă: acesta se ascunde de oamenii legii # Moldova1
Fostul primar al comunei Băcioi, suburbie a capitalei, a fost condamnat la încă opt ani de închisoare pentru corupere pasivă, obligat să plătească o amendă de 150.000 de lei și nu va avea dreptul să ocupe funcții publice timp de cinci ani. Vitalie Șalari nu se află în R. Moldova și a fost dat în urmărire.
Explozii la München: o persoană a murit, alta este dată dispărută. Poliția desfășoară o operațiune de amploare # Moldova1
În dimineața zilei de 1 octombrie, locuitorii din partea de nord a capitalei bavareze au semnalat un incendiu într-o casă din cartierul Lerchenauer, iar la scurt timp s-au auzit trei „bubuituri puternice”. În cadrul unei operațiuni de amploare, poliția și pompierii din München au descoperit dispozitive explozive și o persoană rănită, care a murit ulterior, transmite DW.
„Educatorul Anului”, „Învățătorul Anului” și „Profesorul Anului”, premiați pe 4 octombrie, la Palatul Republicii # Moldova1
Cei mai buni dascăli din Republica Moldova vor fi distinși cu titlurile „Educatorul Anului”, „Învățătorul Anului” și „Profesorul Anului”, cu ocazia Zilei Pedagogului, sărbătorită anual pe 5 octombrie.
Maia Sandu promite un nou program pentru revenirea diasporei: „Avem nevoie de experiența lor aici, acasă” # Moldova1
Președinta Maia Sandu a anunțat elaborarea unui nou program destinat cetățenilor moldoveni din diasporă care doresc să revină acasă, în contextul unor eforturi susținute de valorificare a potențialului uman și de stimulare a economiei naționale. Programul urmează să completeze inițiativele guvernamentale deja existente, precum Serviciul de Asistență la Revenire și programele de finanțare pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor, cum este PARE 1+2.
Fracțiunea PAS – cu 53 de deputați, în loc de 55. Reacția formațiunii: „Important este că avem majoritate proeuropeană” # Moldova1
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în noul Parlament ar putea fi alcătuită din 53 de deputați, deși formațiunea a obținut 55 de mandate în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Doi aleși de pe lista PAS, Dinu Plîngău și Stela Macari, au anunțat că vor fi deputați neafiliați.
Meciul din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2026 dintre Israel și Republica Moldova se va disputa în țara noastră, și nu la Debrețen, în Ungaria, așa cum fusese anunțat anterior. UEFA a aprobat ca partida să aibă loc pe stadionul Zimbru din Chișinău. Confruntarea se va disputa pe 16 noiembrie, de la ora 21 și 45 de minute.
Ziua Națională a Vinului adună vinificatori din toate regiunile țării. Guvernul a aprobat Marele Premiu acordat în cadrul evenimentului # Moldova1
Chișinăul va găzdui în acest sfârșit de săptămână, pe 4 și 5 octombrie, cea de-a 24-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Evenimentul va aduna în Piața Marii Adunări Naționale 106 vinării din toate regiunile țării și mii de vizitatori. Tradițional, autoritățile vor acorda Marele Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol, o decizie în acest sens fiind aprobată miercuri, 1 octombrie, de Guvern.
VIDEO | Avocată din Bălți, reținută în timp ce-i transmitea droguri unui deținut: filmată chiar în sala de întrevederi de la penitenciar # Moldova1
Oamenii legii au reținut o avocată de 54 de ani din Bălți, surprinsă chiar în sala de întrevederi a Penitenciarului nr. 11 când îi transmitea droguri clientului său aflat în detenție. În timpul controlului, asupra deținutului au fost găsite pastile Subutex, cu substanțe psihotrope, anunță Inspectoratul General al Poliției.
Alte peste 2.200 de familii au primit electrocasnice eficiente energetic prin programul EcoVoucher # Moldova1
Încă peste 2.200 de familii din Republica Moldova intră în sezonul rece cu frigidere și mașini de spălat rufe noi, eficiente energetic, datorită programului guvernamental EcoVoucher. În cadrul sesiunii a cincea din acest an, desfășurată între 12 și 29 septembrie, au fost valorificate 2.217 vouchere, dintre care 1.938 au revenit familiilor cu copii, iar 279 – familiilor formate din vârstnici de peste 63 de ani.
Încă 11 proiecte de dezvoltare regională și locală, în valoare de 208 milioane de lei, implementate în nouă localități # Moldova1
Unsprezece proiecte de dezvoltare regională și locală, cu o valoare totală de aproximativ 208 milioane de lei, vor fi implementate în Republica Moldova în perioada următoare. Guvernul a aprobat includerea acestora în Documentul Unic de Program pentru anii 2025 – 2027.
