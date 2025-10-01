BNM și drumul Moldovei către Uniunea Europeană, discutat la Bruxelles

13:00

Tragedie pentru o familie din Bârlad, România. Un băiat de 11 ani a murit, iar surorile sale de 14 și 16 ani, împreună cu mama lor, au fost duși la spital miercuri dimineața, 1 octombrie, după ce ar fi mâncat crenvuști. Aceștia aveau simptome de grețuri, vărsături și somnolență. Autoritățile au fost alertate după ce […]