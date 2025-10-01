/VIDEO/ Frica de război, arma politicienilor? Cât de realiste au fost narațiunile alarmiste din campania electorală
TV8, 1 octombrie 2025 21:50
/VIDEO/ Frica de război, arma politicienilor? Cât de realiste au fost narațiunile alarmiste din campania electorală
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
21:50
Acum o oră
21:40
21:20
Acum 2 ore
20:50
20:20
Acum 4 ore
19:20
18:50
18:20
Acum 6 ore
18:00
18:00
17:30
17:10
16:30
Acum 8 ore
16:00
16:00
15:30
15:10
14:40
Acum 12 ore
14:10
13:50
13:20
13:10
13:10
12:40
12:00
11:40
11:30
11:20
11:00
10:30
10:20
09:50
Acum 24 ore
09:00
08:10
07:40
00:30
30 septembrie 2025
23:00
23:00
22:40
22:30
Ieri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.