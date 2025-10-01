Președinta R.Moldova participă la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga
RFI, 1 octombrie 2025 20:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga. În prezent, Danemarca deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
La Chișinău a avut loc prima ședință a Guvernului, după alegerile de duminică. Premierul Dorin Recean a ținut să puncteze că, deși împreună cu colegii, au obținut un mandat nou,”nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, Kremlinul nu va renunța ușor”. În prezent, Comisia Electorală Centrală totalizează voturile, întocmește raportul final, iar în cel mult cinci zile de la scrutin, îl va transmite Curții Constituționale. În această perioadă pot fi examinate și contestațiile care apar.
Pentru a pune pe viitor la adăpost alegerile de ingerințele Rusiei, Chișinăul ar trebui să gândească de pe acum modalități noi de a securiza online-ul de interferențe maligne, avertizează la RFI Polina Pananite, vicepreședintele al Asociației pentru Democrație Participativă Adept de la Chișinău și secretara Coaliției pentru alegeri libere și corecte, invitată la emisiunea Moldova Zoom.
Zeci de elevi, reuniți la Forumul Național al Tinerilor pentru Democrație de la Edineț, R. Moldova # RFI
Pe 30 septembrie, zeci de elevi, reprezentanți ai organizațiilor de tineret și ai autorităților locale și centrale s-au reunit la Forumul Național al Tinerilor pentru Democrație. Evenimentul face parte din programul Capitala Tineretului 2025 și a fost organizat cu sprijinul Agenției Naționale pentru Tineret și al Ministerului Educației și Cercetării. Forumul a adus la aceeași masă tineri dornici să se implice în viața democratică și lideri locali care susțin implicarea lor. Una dintre participante, eleva Daria Zencenco, spune că vocea tinerilor este crucială în orice societate.
Cu o prezență la vot de peste 52%, alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost câștigate de PAS, partidul pro-european al președintei Maia Sandu.
„Să nu ne îmbătăm cu apă rece, Kremlinul nu ne va lăsa cu una cu două”: avertismentul premierului de la Chișinău # RFI
Invitata Moldova Zoom este Polina Panainte, vicepreședinta Asociației pentru Democrație Participativă Adept și secretara Coaliției pentru alegeri libere și corecte. Polina Panainte avertizează că, pentru a pune, pe viitor, la adăpost alegerile de ingerințele Rusiei, Chișinăul ar trebui să gândească de pe acum modalități noi de a securiza online-ul de interferențe maligne.
Votul cetățenilor din Republica Moldova a fost clar pentru Uniunea Europeană. Alegătorii au indicat care este viitorul pe care l-au ales. Ce urmează după aceste alegeri? Dar, mai ales, care a fost principala promisiune electorală și ce riscuri de dezamăgire există peste Prut? Ne spune jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Una dintre marile surprize ale alegerilor de duminică din Republica Moldova a fost accederea în Parlament a Partidului Democrația Acasă, condus de controversatul politician Vasile Costiuc. Formațiunea a trecut pragul electoral de 5%, deși sondajele o cotau cu scoruri de de unu-două procente. În România, partidul AUR a salutat această performanță. Dar cum de a fost posibil? Valeriu Pașa explică:
Propagandist, candidat la parlamentarele din R.Moldova, reținut pentru spălare de bani și finanțare ilegală a formațiunii # RFI
La Chișinău, liderul partidului ”Uniunea Creștin Socială din Moldova”, Gabriel Călin, cunoscut pentru activitatea sa propagandistică, a fost reținut, marți, fiind suspectat de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a formațiunii. Călin a candidat la parlamentare, iar partidul său a obținut 0,1 la sută din voturi. Tot astăzi, au avut loc percheziții la un coleg de-al său de partid, blogger pro-rus, în dosarul de spălare de bani și finanțare ilegală a concurenților electorali.
Vasile Cantarji, Chișinău: Fără speranța cetățenilor într-un viitor european victoria PAS nu ar fi fost posibilă # RFI
Votul majoritar al moldovenilor pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu este un premiu pentru această formațiune, ci un mandat pentru integrarea europeană, spune la RFI sociologul Vasile Cantarji, de la Centrul sociologic CBS-AXA din Chișinău.
Alegerile au trecut, rezultatul foarte bun pentru viitorul european al țării au adus mesaje de felicitare din Occident, iar concluziile și lecțiile scrutinului încă urmează.
După ce s-au terminat alegerile din Republica Moldova, Maia Sandu a organizat o conferință de presă. A răspuns la întrebările jurnaliștilor de peste Prut, din România, dar și din Occident. Jurnaliștii ruși au lipsit cu desăvârșire, deși președinta de la Chișinău s-a referit de câteva ori la Federația Rusă. La conferință a fost și Vitalie Cojocari, jurnalistul Euronews România, care ne povestește despre eveniment în „Cronica lui Vitalie”.
Republica Moldova a exprimat duminică o opțiune clară pentru aderarea la Uniunea Europeană. Dar cursa se anunță a fi una plină de obstacole. Primul se profilează deja: Ungaria lui Viktor Orban, care blochează procesul de extindere. Ce se poate face?
România are multe de învățat de la Republica Moldova, spune la RFI eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan. El se referă la modul în care autoritățile de la Chișinău au reușit să combată propaganda rusă, ceea ce a dus la victoria forțelor proeuropene la alegerile parlamentare de duminică.
Maia Sandu: Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoși și demni. Votul de duminică este un mandat puternic pentru procesul de aderare la UE # RFI
”Am demonstrat responsabilitate și acasă, și în diaspora. Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoși și demni. Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați, speriați, ne-am mobilizat și ne-am protejat țara prin votul nostru onest”, declară președinta R.Moldova, Maia Sandu, după ce Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat o nouă majoritate parlamentară. Șefa statului a ținut să precizeze că rezultatul votului nu este victoria unui partid sau a unor alegători. Este victoria țării, iar votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Angela Grămadă, Ovidiu Nahoi: Victoria PAS este nu doar a partidului, este un efort al întregii societăți # RFI
O ediție specială Moldova Zoom în care am discutat evoluțiile de ultimă oră a alegerilor parlamentare cu invitata noastră în studiou, Angela Grămadă, expertă în spațiul post-sovietic, iar, din Chișinău, în direct, l-am avut pe redactorul-șef RFI România, Ovidiu Nahoi.
Nicuşor Dan, mesaj de încurajare: România va continua să ajute Moldova în parcursul său european # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni, după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, respectul nostru pentru votul de ieri al basarabenilor, care a arătat demnitate, maturitate şi curaj în faţa unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum. Potrivit News.ro, șeful statului a mai afirmat că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european.
1. Europa atrage. Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut majoritatea parlamentară în condițiile în care a fost singurul care a susținut cu fermitate parcursul pro-european. Au fost ani grei în Republica Moldova. Războiul din Ucraina a generat probleme sociale, odată cu valul de refugiați, dificil de gestionat pentru o țară mică și săracă precum Republica Moldova.
Alegerile din Republica Moldova are un mare perdant, Federația Rusă. Chișinăul a reușit să învingă în această luptă electorală din Marele Război Hibrid dus de Moscova. Cum a făcut-o? Care sunt ingredientele? Explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Subiectul zilei este, indiscutabil, alegerea istorică pe care au făcut-o cetățenii Republicii Moldova duminică – un vot ferm acordat continuării integrării europene a Republica Moldova și un refuz de a reveni în sfera de influență a Rusiei.
CEC, rezultate preliminare: PAS, 55 de mandate. Alte două partide și două blocuri, în noul Parlament # RFI
Comisia Electorală Centrală a R.Moldova prezintă rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat cele mai multe voturi, ceea ce îi asigură 55 de mandate din cele 101 în noul Parlament. Aproape 800 de mii de moldoveni și-au dat votul pentru formațiunea Maiei Sandu, arată datele CEC după procesarea a 99,91 la sută din procesele verbale.
La Iași, cetățenii Republicii Moldova au votat pentru democrație, prosperitate economică și un parcurs european al țării lor. Mulți dintre ei, cu dublă cetățenie și afaceri la Iași, au mulțumit României pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului. Și au subliniat că le este teamă de comuniști, despre care au spus că vor întoarce Moldova în epoca de piatră.
Presa internațională a reacționat după închiderea urnelor și numărarea voturilor în alegerile din Republica Moldova.
Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova este spectaculos, un adevărat miracol politic. Iată ce spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna, observator din partea Parlamentului European în Găgăuzia, la scrutinul câștigat la nivel național de partidul PAS al președintei Maia Sandu. Deputatul european afirmă că ”au fost alegeri foarte bine organizate”.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 83,69% din voturi în Regatul Unit în scrutinul parlamentar din Republica Moldova de duminică. Participarea la vot a fost importantă, pe locul 3 după cele din Italia și Germania. Corespondentul RFI România la Londra a constatat la secțiile de votare din capitala britanică această susținere masivă pentru PAS.
Partidul Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu va forma o nouă majoritate parlamentară, potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare din R.Moldova. După procesarea a peste 95 la sută din procesele verbale, PAS obține 48 la sută, iar după redistribuire ar avea mai mult de 51 de mandate. Peste 700 de mii de moldoveni și-au dat votul pentru PAS la scrutinul de duminică.
În R.Moldova au avut loc, duminică, alegeri parlamentare. În jur de 1,6 mln cetățeni sau 52 la sută dintre alegători au mers să voteze fie pentru parcursul european al R.Moldova sau apropierea de Rusia. Prezența la vot în timp real.
Moldovenii stabiliți la Iași au ieșit duminică la urne pentru a-și alege reprezentanții (reportaj) # RFI
Moldovenii stabiliți la Iași au ieșit duminică, 28 septembrie, la urne pentru a-și alege reprezentanții în viitorul legislativ al Republicii Moldova. Cei mai mulți dintre alegători au declarat că au votat pentru un drum european, pentru libertate și pentru un viitor mai bun.
În R.Moldova s-au închis secțiile de votare, dar continuă votul în mai multe state europene, SUA și Canada. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, în jur de 52 la sută dintre alegători s-au prezentat la urne ceea ce înseamnă aproape 1,6 mln de moldoveni care au votat duminică.
Poliția R.Moldova: Mai multe persoane ar intenționa să organizeze luni dezordini și destabilizări în capitalǎ # RFI
Poliția R.Moldova anunță că deține informații potrivit cărora unele grupuri de persoane ar intenționa să organizeze dezordini și destabilizări în capitalǎ, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de luni, în cadrul unui protest. Forțele de ordine dau asigurări că nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii publice, punereîn pericol a cetățenilor, precum și periclitarea securității naționale.
În jur de 200.000 de moldoveni la vot, în diasporă. Viorica Lozov din Japonia, la RFI: Vreau să fim cetățeni ai Moldovei cu mândrie, uniți # RFI
În jur de 200.000 de moldoveni din diasporă au votat până, la ora 17.00, la alegerile parlamentare.”Moldova este o țară cu multe minorități. Eu vreau ca noi toți să fim cu aceleași drepturi în țara noastră, eu vreau ca acest aspect să fie un atu nu un minus de care se folosesc cei răufăcători ce vor să ne dezbine. Să fim cetățeni ai Moldovei cu mândrie, uniți, să nu mai fim dezbinați”, spune la RFI, interpreta de jazz, moldoveanca Viorica Lozov, stabilită cu traiul în Japonia și care astăzi și-a exercitat dreptul la vot.
Alegerile din R.Moldova pot fi considerate valabile. Peste 1 mln de cetățeni au votat. Alerte cu bombă în mai multe orașe din diasporă # RFI
Alegerile parlamentare din R.Moldova pot fi considerate valabile. Peste 1 mln de moldoveni au votat deja. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, peste 33 la sută dintre cetățeni s-au prezentat la urne, astfel fiind depășit pragul minim de validare. Între timp, autoritățile de la Chișinău anunță alerte cu bombă în șase orașe din diasporă.
Atac cibernetic masiv asupra platformei CEC, în ajunul și ziua alegerilor din R.Moldova. Dorin Recean: Toate atacurile, detectate și neutralizate # RFI
Premierul R.Moldova, Dorin Recean, a anunțat un atac cibernetic masiv asupra mai multor institiuții guvernamentale, în ajunul și ziua alegerilor parlamentate. ”Este vorba, în special, de CEC.md, precum și mai multe secții de vot din afara țării. Atacurile sunt orchestrate simultan Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără afectarea procesului electoral”, spune prim-ministrul.
Maia Sandu, la secția de votare: Moldova casa noastră scumpă este în primejdie. Să nu permitem hoților și trădătorilor să decidă pentru noi # RFI
Președinta R.Moldova, Maia Sandu, și-a exercitat dreptul la vot.”Am votat să păstrăm pacea. Moldova casa noastră scumpă este în primejdie. Să nu permitem hoților și trădătorilor să decidă pentru noi. Mergem înainte în pace spre viitorul nostru european”, a declarat șefa statului.
Alegeri parlamentare decisive în R.Moldova. Aproape 3,3 mln cetățeni sunt așteptați să voteze între aderarea la UE sau apropierea de Rusia # RFI
Scrutin crucial în R.Moldova. Aproape 3,3 mln de alegători sunt așteptați la urne să aleagă menținerea cursului pro-uropean sau apropierea de Rusia. Peste 3.400 de observatori naționali și internaționali vor monitoriza alegerile. Moldovenii sunt așteptați la cele peste 2.200 de secții de votare. Chișinăul, dar și observatorii au acuzat Kremlinul de interferență în procesul electoral din R.Moldova, iar duminică autoritățile iau în calcul mai multe scenarii ce ar putea fi puse în aplicare și anume alarme false cu bombă, atacuri cibernetice sau manipulări informaționale.
Astăzi este ziua tăcerii în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie din R.Moldova. Astfel, se interzice agitația electorală, publicitatea politică, iar concurenții electorali nu au dreptul să participe la emisiuni televizate și radiofonice.”Azi fără agitație electorală. Mâine ne vedem la votare”, este mesajul Comisiei Electorale Centrale.
Nicolae Țîbrigan: „Nu pot ei frauda cât putem noi vota!”. Este cel mai bun mesaj pe care-l pot transmite cetățenilor R.Moldova # RFI
Miza Rusia în Moldova este una simbolică, aceasta își dorește să deturneze alegerile pentru a marca un succes împotriva Europei. Și chiar dacă partidele pro-ruse vor pierde la aceste alegeri, Republica Moldova va continua să fie o țintă pentru Kremlin și în următorii ani, declară la Moldova Zoom Nicolae Țîbrigan, cercetător la Academia Română.
Maia Sandu, mesaj în ultima zi de campanie pentru parlamentare: Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot # RFI
Președinta R.Moldova, Maia Sandu, a îndemnat cetățenii să meargă la vot duminică la parlamentare întrucât ”Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot pentru voi și pentru Moldova”. Totodată, Maia Sandu a reamintit că, acum zece ani, împreună cu sute de mii de oameni, a pornit lupta împotriva regimului oligarhic și a corupției, iar această luptă a adus schimbări decisive pentru țară.
„Un om să fie în sat și votul lui contează”. Alegeri în satele pe cale de dispariție din raionul Glodeni # RFI
În satele unde casele părăsite sunt mai numeroase decât cele locuite, iar localnicii pot fi numărați cu ușurință, democrația încă își face simțită prezența. În raionul Glodeni există localități care abia mai respiră, dar care, chiar și așa, rămân parte a procesului electoral. Am ajuns în patru asemenea sate, fiecare cu mai puțin de o sută de oameni, pentru a înțelege ce înseamnă votul acolo, unde timpul pare că s-a oprit.
Daniel Vodă, la RFI: Moldovenii, prin vot, ar putea să curme tentativa Kremlinului de a face o lovitură de stat electorală. Avem o bătălie geopolitică între Est și Vest # RFI
”Instituțiile statului s-au mobilizat pentru a sancționa probabil cea mai mare viciere a procesului democratic de la independență încoace. Gradul masiv de testare a instituțiilor publice este fără precedent. Acum este o mare bătălie geopolitică între Est și Vest. Ținta finală nu este doar R.Moldova. Este o acțiune concertată la nivel regional. Sunt forțe, inclusiv în România, care promovează aceleași narațiuni, aceleași fabule, aceeași agendă a Moscove. Dacă în număr foarte mare moldovenii se vor prezenta la urne, ar putea să curme tentativa Kremlinului de a face o lovitură de stat electorală”, declară în interviul Moldova Zoom, purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, Daniel Vodă.
Republica Moldova este în fața unor alegeri istorice, cruciale. De cum vor vota cetățenii moldoveni va depinde soarta lor, dar și felul în care va arăta această regiune a Europei. Când vor fi în fața buletinului de vot, cetățenii moldoveni vor vota și cu multă frică. Frica de vremuri recente, când un oligarh conducea țara cu o mână de fier, iar oamenii se temeau să spună ce gândesc ori că vor avea de suferit dacă erau văzuți drept inamici de regimul oligarhic. Despre frică și alegeri vorbește jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Este ultima zi a campaniei electorale pentru parlamentarele de duminică, decisive pentru viitorul european al țării, campanie marcată de ingerințele fără precedent ale Rusiei.
Dacă forțele proruse vor câștiga teren la alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, există riscul ca țara să ajungă sub controlul direct al Moscovei, iar acest lucru ar împiedica procesul de aderare la UE. Iată ce spune la RFI vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu (PSD), care precizează că dacă este să invadeze Republica Moldova, UE o invadează cu fonduri europene, în timp ce Rusia se gândește să o invadeze cu militari.
De la dobândirea independenței, în 1991, niciodată această mică republică nu a atras într-o asemenea măsură atenția presei internaționale și a experților.
Maia Sandu, după extrădarea lui Plahotniuc: Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției # RFI
Președinta R.Moldova, Maia Sandu, a venit cu o reacție, după ce fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, a fost extrădat.”Dacă nu renunți când e greu și continui să lupți, întreaga societate continuă să lupte. Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”, afirmă Maia Sandu.
Alegerile din Republica Moldova au o miză importantă pentru întreaga Europă. O spune la RFI președintele Senatului de la București, Mircea Abrudean, care speră că proeuropenii vor câștiga scrutinul parlamentar de duminică.
Luni, 29 septembrie, vom ști cine va conduce Republica Moldova în următorii 4 ani. Vor fi forțe proruse ori proeuropene? Duminică, alegătorii vor stabili asta după o campanie fără precedent, în care Federația Rusă a încercat tot ce se putea pentru a influența alegerile. Ce se va întâmpla dacă vin rușii la putere în Republica Moldova? Ne răspunde jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari, în „Cronica lui Vitalie”.
Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, la RFI: Tot ce controlează acum Plahotniuc este dorința lui aprigă de a scăpa cumva de justiție # RFI
”Plahotniuc încearcă să dea o imagine de om care ar controla ceva. Tot ce controlează acum este dorința lui aprigă de a scăpa cumva de justiție. Omul la momentul de față ”vinde” doar aer și titluri de știri, pentru că realitatea obiectivă este la închisoare”, spune la RFI, purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, Daniel Vodă, în contextul extrădării fostului lider PDM, oligarhul fugar, Vladimir Plahotniuc.
Plahotniuc a fost extrădat și a ajuns la Chișinău. Siegfried Mureșan: să avem încredere că statul R. Moldova va face față acestui proces # RFI
