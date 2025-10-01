Rusia va importa benzină din China și Belarus pentru a acoperi criza de combustibil provocată de atacurile cu drone

16:00

În acest an vom avea o recoltă mai mică de nuci din cauza înghețurilor târzii de primăvară și a polenizării slabe, care au afectat negativ starea plantațiilor de nuc. Totuși, această situație nu este caracteristică întreg teritoriului țării. De exemplu, plantațiile de nuc din regiunea de centru a Republicii Moldova s-au dezvoltat din plin în acest an, iar nucicultorii estimează o roadă mai bogată. În plus, nucile crescute în țara noastră sunt la mare căutare în țările blocului comunitar, iar pe piața europeană ajunge peste 80 la sută din producția autohtonă.