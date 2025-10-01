Președintele Franței: Europa se află într-o confruntare cu Rusia

18:40

Incendiul izbucnit la un depozit de materiale de construcție de pe șoseaua Muncești din Chișinău a fost stins complet după 20 de ore de intervenție continuă a pompierilor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), 75 de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului, care a afectat o suprafață de peste 3000 de metri pătrați. […]