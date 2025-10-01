Tinerii din R. Moldova pot aplica la stagii plătite în instituții publice
Tinerii din Republica Moldova pot aplica începând de miercuri, 1 octombrie, la programul de stagii în serviciul public, lansat de Guvernul de la Chișinău. Acest program este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 – 29 de ani, fiind disponibile peste 82 de locuri de muncă în 31 de instituții publice.
Acum o oră
20:10
Europa se află „într-o confruntare cu Rusia" , estimează președintele francez Emmanuel Macron miercuri, înaintea summitului șefilor de stat și de guverne ai Uniunii Europene (UE) la Copenhaga, în Danemarca. Această Rusie este „de mai mulți ani un actor foarte agresiv în spațiul nostru internațional, în cadrul alegerilor, care-și multiplică atacurile cibernetice, care a lansat
20:00
20:00
Acum 2 ore
19:20
Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, a avertizat miercuri, 1 octombrie, că Moscova nu va renunța la influența în regiune și că dezinformarea și propaganda rămân principalele arme ale Kremlinului. Întrebat de jurnaliștii de la București despre provocările venite din partea Rusiei, liderul PAS a atras atenția asupra războiului hibrid și a tacticilor de
Acum 4 ore
18:40
Incendiul de pe șoseaua Muncești, lichidat după aproape 20 de ore de luptă cu flăcările # Vocea Basarabiei
Incendiul izbucnit la un depozit de materiale de construcție de pe șoseaua Muncești din Chișinău a fost stins complet după 20 de ore de intervenție continuă a pompierilor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), 75 de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului, care a afectat o suprafață de peste 3000 de metri pătrați.
17:50
Ce spune ministrul Muncii și Protecției Sociale despre compensațiile din acest an # Vocea Basarabiei
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, dă asigurări că statul va achita compensații la căldură și în acest an. Astfel, în sezonul de încălzire care vine, autoritățile își asumă să susțină cetățenii, a precizat demnitarul. Alexei Buzu a confirmat că din luna noiembrie, ca și în anii precedenți, consumatorii casnici vor primi compensații, dar
17:20
Operatorii liniei telefonice de informare a alegătorilor pentru scrutinul parlamentar au recepționat 4 579 de apeluri, informează Comisia Electorală Centrală. Linia telefonică a fost activă în perioada 12 august – 29 septembrie 2025 și a oferit sprijin informațional tuturor părților implicate în procesul electoral. Analiza apelurilor recepționate pe întreaga perioadă de activitate arată că majoritatea
16:50
Toate grădinițele din Republica Moldova vor activa în baza unei metodologii noi de finanțare începând cu anul 2026. Decizia a fost aprobată, astăzi, în ședința de Guvern. Documentul prevede o formulă clară de alocare a resurselor financiare, adaptată la nevoile instituțiilor de învățământ preșcolar. Această formulă are scopul să asigure o corelare mai bună între finanțarea
Acum 6 ore
16:40
Biroul de management și buget (OMB) al Casei Albe a recomandat ca agențiile guvernamentale federale să înceapă pregătirile pentru o închidere temporară a Congresului SUA, asta după ce Senatul, camera superioară a organului, nu a adoptat niciun plan de finanțare, transmite IPN. Mai exact, motivul, care a provocat așa-numitul „shutdown" al Congresului, constă în faptul
16:20
Ministerul Justiției cere suspendarea activității partidului condus de Victoria Furtună # Vocea Basarabiei
Ministerul Justiției a depus marți, 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Politic „Moldova Mare", prin care solicită suspendarea activității partidului pentru 12 luni și aplicarea unei măsuri asigurătorii până la pronunțarea deciziei instanței. Solicitarea a fost făcută în urma sesizării primite la 29 septembrie de la
15:50
Scrisoare deschisă către Parlamentul de la București: Fost oficial de la Chișinău cere schimbarea lui Valeriu Munteanu de la conducerea Comisiei România–R. Moldova # Vocea Basarabiei
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării de la Chișinău, a transmis o scrisoare deschisă către Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților din Parlamentul României, prin care solicită să-l schimbe pe Valeriu Munteanu din funcția de președinte al Comisiei comune România–Republica Moldova. Potrivit lui Șalaru, Valeriu Munteanu nu ar avea calitatea morală de a reprezenta România în
14:50
Președinții Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului partid „Șor" au fost condamnați la 5 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. De asemenea, aceștia au fost privați de dreptul de a exercita activități ce
Acum 8 ore
14:20
Ambasada SUA la Chișinău a anunțat că profilul de pe Facebook al misiunii diplomatice nu va fi actualizat în mod regulat, din cauza suspendării alocărilor bugetare. Potrivit sursei citate, situația se va menține până la reluarea completă a activității, cu excepția informațiilor urgente privind siguranța și securitatea. „În această perioadă, serviciile programate de eliberare a
13:10
Dinu Plîngău și Stela Macari, care au candidat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare, nu vor face parte din fracțiunea parlamentară a acestei formațiuni. Aceștia vor activa în calitate de deputați independenți în viitorul Parlament de la Chișinău. Anunțul a fost făcut de președintele platformei Demnitate și Adevăr (DA), Dinu Plângău, care
12:50
Fostul primar al comunei Băcioi, Vitalie Șalari, a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă. O decizie în acest sens a fost luată acum câteva zile de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. De asemenea, instanța a dispus o amendă în valoare de 150 000 de lei și privarea de dreptul de a deține
Acum 12 ore
12:30
Sprijinul României pentru integrarea europeană a R. Moldova, subiect de discuție la București # Vocea Basarabiei
Sprijinul ferm al României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, precum și continuarea proiectelor de conectivitate și cooperare transfrontalieră au fost printre subiectele discutate astăzi în cadrul unei întrevederi între Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău și Ilie Bolojan, premierul de la București. Aflat într-o scurtă vizită la București, președintele Parlamentului de la Chișinău
12:00
Marele premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol, acordat la Chișinău # Vocea Basarabiei
Marele premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol va fi acordat, la Chișinău, de Ziua Națională a Vinului. O decizie în acest sens a fost aprobată miercuri, 1 octombrie, de Guvernul Republicii Moldova. Premiul recunoaște calitatea remarcabilă a vinurilor autohtone și evidențiază contribuția adusă la dezvoltarea turismului vitivinicol. Potrivit autorităților, distincția este reprezentată de o
11:40
Mandatul actualului Guvern încetează în ziua în care sunt validate alegerile parlamentare. Până atunci, executivul își exercită atribuțiile în deplinătatea lor. După validare și până la depunerea jurământului de către noul cabinet de miniștri, Guvernul în exercițiu rămâne în funcție, dar doar cu rol de administrare a treburilor curente. Precizările în acest sens au fost
11:30
Premierul Dorin Recean le-a mulțumit cetățenilor pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie, subliniind că noul mandat acordat guvernării presupune mai multă responsabilitate și muncă. „Mulțumim cetățenilor Republicii Moldova, tuturor celor care au mers la vot, oricum ar fi votat. Avem acum un nou mandat. Să muncim și mai mult", a declarat Dorin Recean
10:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga. Danemarca deține, în prezent, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului va susține o intervenție la sesiunea de deschidere a reuniunii și, pe parcursul summitului, va avea întrevederi bilaterale și multilaterale cu lideri
10:30
Incendiu de proporții pe strada Muncești din Chișinău: 70 de pompieri și 18 autospeciale mobilizate # Vocea Basarabiei
Un incendiu puternic a izbucnit în seara zilei de 30 septembrie la un depozit cu materiale de construcții situat pe șoseaua Muncești nr. 801 din Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), flăcările au cuprins o clădire cu o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați, iar intervenția a fost declarată de nivel
10:10
Artur Mija a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Cine îi va lua locul # Vocea Basarabiei
Artur Mija a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului Republicii Moldova. Demisia sa a fost aprobată miercuri, 1 octombrie, în cadrul ședinței Executivului. Până la numirea unui nou secretar general, atribuțiile funcției vor fi preluate de Ana Calinici. Propunerea a fost prezentată de premierul Dorin Recean, care i-a mulțumit lui Artur Mija pentru
09:30
Peste 826 de milioane de lei investiți în medicamente și dispozitive medicale compensate în opt luni # Vocea Basarabiei
Autoritățile au cheltuit peste 826 de milioane de lei pentru medicamente și dispozitive medicale compensate în primele opt luni ale anului, arată datele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Suma este cu 82 de milioane de lei mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, transmite IPN. În total, aproximativ 650 de mii
09:00
Uniunea Europeană va investi 2 miliarde de euro pentru a furniza drone Ucrainei, a anunțat marți președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Este cel mai concret pas al blocului comunitar de până acum pentru a consolida capacitățile de luptă ale Kievului prin sisteme aeriene fără pilot, transmite POLITICO. „Am convenit cu Ucraina că un
08:30
Trei bărbați reținuți pentru pregătirea destabilizărilor în ziua alegerilor, plasați în arest preventiv # Vocea Basarabiei
Cei trei bărbați reținuți în ziua alegerilor pentru pregătirea unor acțiuni de destabilizare după închiderea urnelor au fost plasați marți în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, doi dintre suspecți sunt frați și ar fi angajați ai structurilor de forță. Aceștia au fost monitorizați timp de aproape două luni, fiind
Acum 24 ore
21:40
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 30.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:30
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 30.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:30
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 30.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:50
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, marți, la Timișoara, că ar putea paria că Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani, atât pentru că există voință internă, cât și pentru că țările europene susțin includerea acestui stat cât mai rapid. Întrebat în cadrul unui eveniment desfășurat la Timișoara dacă consideră că
Ieri
20:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteorologică este valabilă pentru perioada 2–3 octombrie. Astfel, noaptea și dimineața, pe arii extinse se vor înregistra temperaturi negative la suprafața solului, de la -1 până la -3°C. Izolat, în aer, temperaturile vor coborî la valori de -1 până
20:10
Noul legislativ, constituit după alegerile din 28 septembrie, va cuprinde cinci fracțiuni parlamentare. Listele celor cinci formațiuni politice care au trecut pragul electoral includ deputați din legislatura XI-a, printre care președintele Parlamentului, Igor Grosu, și membri ai cabinetului de miniștri, inclus
19:50
Trei persoane arestate pentru 30 de zile în urma tentativei de destabilizare post-electorală # Vocea Basarabiei
Trei persoane, care intenționau să pregătească destabilizări și dezordini în masă după alegerile parlamentare, au primit mandate de arest pentru 30 de zile, anunță Poliția din Republica Moldova. Hotărârea a fost adoptată de magistrații Judecătoriei Chișinău. Se întâmplă după ce duminică, 28 septembrie, în ziua alegerilor parlamentare, oamenii legii au desfășurat acțiuni în cadrul unei […] Articolul Trei persoane arestate pentru 30 de zile în urma tentativei de destabilizare post-electorală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Peste 5000 de volume de carte în limba română au ajuns în 27 de școli din Republica Moldova, anunță Ministerul Educației și Cercetării de la Chișinău. Acțiunea face parte din proiectul de donație „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a”, realizat în parteneriat cu Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și Biblioteca Națională a […] Articolul (FOTO) Mii de cărți în limba română pentru bibliotecile școlare din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Noi detalii despre sentința Marinei Tauber: Peste 200 de milioane de lei au fost confiscate # Vocea Basarabiei
Procuratura Anticorupție a venit cu mai multe detalii despre sentința Marinei Tauber, subliniind că pe lângă pedeapsa cu închisoare, instanța a dispus și confiscarea a peste 206 milioane de lei. Potrivit sursei citate, Marina Tauber a primit 9,7 milioane de lei de la grupul criminal condus de Ilan Șor în perioada în care candida la […] Articolul Noi detalii despre sentința Marinei Tauber: Peste 200 de milioane de lei au fost confiscate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Maia Sandu a semnat decretul prin care 15 elevi și studenți cu rezultate deosebite vor beneficia, în anul de studii 2025–2026, de Bursa Președintelui Republicii Moldova. Distincția este oferită tinerilor care au demonstrat performanțe academice deosebite, s-au implicat în cercetare și au contribuit activ la viața socială din comunitățile lor. Prin această bursă, statul recunoaște […] Articolul Președintele Republicii Moldova, burse pentru 15 elevi și studenți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Cehia a anunțat marți că restricționează accesul pe teritoriul său în cazul deținătorilor de pașapoarte diplomatice și de afaceri rusești, invocând preocupări de securitate, în ceea ce a descris drept o premieră în Uniunea Europeană. În contextul războiului din Ucraina, UE analizează posibilitatea de a limita circulația diplomaților ruși în spațiul Schengen, iar Praga a […] Articolul Cehia restricționează intrarea diplomaților ruși pe teritoriul său apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Republica Moldova și-a reafirmat angajamentul față de valorile democratice și pentru integrarea europeană în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 80-a sesiuni aniversare a Adunării generale ONU. Ambasadorul Gheorghe Leucă, reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă ONU, a remarcat într-un discurs susținut luni, 29 septembrie, la New York, victoria cetățenilor Republicii Moldova care, în […] Articolul Mesaj ferm al R. Moldova la ONU: Democrația și parcursul european, prioritare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Marina Tauber a fost condamnată la 7,5 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. O decizie în acest sens a fost luată marți, 30 septembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. De asemenea, Tauber a fost dată în căutare internațională, fiind privată de dreptul de a ocupa funcții publice și […] Articolul Marina Tauber, condamnată la 7,5 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Deputata Marina Tauber, afiliată fugarului Ilan Șor, a fost condamnată astăzi la 7 ani și șase luni de închisoare cu executare, prin cumul parțial al pedepselor. Sentința a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani care au acceptat demersul procurorilor, transmite IPN. Înainte de ședința de judecată, Marina Tauber a publicat un videoclip în […] Articolul Marina Tauber, condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, reținut într-un dosar de spălare de bani, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. O decizie în acest sens a fost luată marți, 30 septembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. „Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind prelungirea cu încă 30 de zile a arestului […] Articolul Un fost deputat democrat rămâne în arest preventiv apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că a examinat și a acceptat cererea de demisie depusă de Viorica Puica, judecătoare a Curții Supreme de Justiție, detașată pentru exercitarea mandatului de judecător la Curtea Constituțională. Membrii CSM i-au adresat mulțumiri pentru întreaga activitate și pentru contribuția semnificativă adusă la dezvoltarea sistemului judiciar din Republica Moldova. […] Articolul Un judecător pleacă de la Curtea Supremă de Justiție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Expert, despre partidul lui Costiuc: Pentru prima dată avem în Parlament o formațiune care și-a făcut campanie doar pe rețele # Vocea Basarabiei
Alegerile parlamentare de duminică au adus o premieră în politica din Republica Moldova: un partid a reușit să intre în Parlament bazându-se exclusiv pe campania din mediul online. Declarația a fost făcută de expertul Igor Boțan, care a remarcat că această schimbare arată impactul tot mai mare al rețelelor sociale asupra vieții politice. Expertul a […] Articolul Expert, despre partidul lui Costiuc: Pentru prima dată avem în Parlament o formațiune care și-a făcut campanie doar pe rețele apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
(VIDEO) Liderul unui partid extraparlamentar, reținut pentru spălare de bani și finanțare ilegală # Vocea Basarabiei
Liderul unui partid extraparlamentar a fost reținut marți, 30 septembrie, în urma perchezițiilor efectuate de ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, într-un dosar privind de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. Bărbatul de 39 de ani este suspectat […] Articolul (VIDEO) Liderul unui partid extraparlamentar, reținut pentru spălare de bani și finanțare ilegală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Săptămâna Europeană a Sportului se vă desfășura în perioada 30 septembrie – 5 octombrie în Republica Moldova. Astfel, pe întreg teritoriul Republicii Moldova vor fi organizate o serie de activități sportive, printre care competiții locale sau antrenamente în aer liber. Tema ediției din acest an este „Sport pentru toți”, cu accent pe incluziune și eliminarea […] Articolul Săptămâna Europeană a Sportului începe în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat marți la eforturi suplimentare în vederea unei mai bune protejări a spațiului aerian al țărilor aliate, după o serie de intruziuni și detectări de drone neidentificate. „Trebuie să ne protejăm cerul”, a declarat Rutte, vorbind alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înaintea unei reuniuni […] Articolul Apelul lui Rutte după incidentele aeriene: „Trebuie să ne protejăm cerul” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Avertizare de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova: Grevă generală în Grecia # Vocea Basarabiei
Ambasada Republicii Moldova la Atena a venit cu o avertizare pentru cetățenii, care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească Grecia. Aceasta a fost făcută în contextul în care Grecia intră miercuri, 1 octombrie într-o grevă generală de 24 de ore, organizată de mai multe sindicate din sectorul public și privat. „În acest context, se […] Articolul Avertizare de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova: Grevă generală în Grecia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Experți din România semnalează tehnici de manipulare folosite în campania electorală a PPDA # Vocea Basarabiei
Un grup de experți denumit „Prompt” – format dintr-o coaliție de universități, instituții media și specialiști în tehnologie – a analizat 2 000 de postări publicate pe platforma TikTok în perioada premergătoare alegerilor parlamentare. Investigația a vizat identificarea tentativelor de manipulare a algoritmilor în favoarea Partidului Politic Democrația Acasă și a liderului său, Vasile Costiuc, care a […] Articolul Experți din România semnalează tehnici de manipulare folosite în campania electorală a PPDA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
(VIDEO) Protest la Parlament: Zeci de persoane din regiunea transnistreană, documentate de polițiști # Vocea Basarabiei
Poliția din Republica Moldova anunță că, luni, 29 septembrie, în contextul protestului organizat de Blocul Patriotic în fața Parlamentului de la Chișinău, 31 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, au fost conduse la inspectoratele de poliție pentru documentare. Astfel, în urma măsurilor întreprinse, au fost întocmite 24 de procese-verbale pentru „Încălcarea regulilor privind organizarea și […] Articolul (VIDEO) Protest la Parlament: Zeci de persoane din regiunea transnistreană, documentate de polițiști apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Un bărbat de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru comiterea a cinci episoade de escrocherie. El publica anunțuri online despre vânzarea unor automobile și încasa avansuri fără a-și respecta ulterior promisiunile. Valoarea totală a prejudiciului este de peste 250.000 de lei. „Potrivit materialelor cauzei, condamnatul a […] Articolul Escrocherii pe internet: Bărbat din Chișinău, condamnat la 6 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Sentință așteptată astăzi în dosarul Marinei Tauber: Procurorii cer 13 ani de închisoare și anunțarea în căutare # Vocea Basarabiei
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, urmează să pronunțe astăzi, la ora 16:00, sentința în dosarul deputatei Marina Tauber, acuzată de implicare în finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”. Procurorii solicită condamnarea Marinei Tauber la 13 ani de închisoare, interzicerea ocupării funcțiilor publice, contabile și de partid pentru o perioadă de cinci ani, precum și confiscarea a […] Articolul Sentință așteptată astăzi în dosarul Marinei Tauber: Procurorii cer 13 ani de închisoare și anunțarea în căutare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Percheziții de amploare într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor # Vocea Basarabiei
Poliția Națională anunță că în această dimineață au fost efectuate percheziții într-o cauză penală ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și a concurenților electorali, precum și spălarea banilor. Potrivit informațiilor oficiale, acțiunile sunt desfășurate de ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. Cercetările sunt […] Articolul Percheziții de amploare într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
