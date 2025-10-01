Incendiul izbucnit la un depozit de pe șos. Muncești, stins după 20 de ore: 75 de pompieri au luptat cu flăcările

18:30

Liderii Uniunii Europene vor discuta propunerile privind construirea unui „zid anti-drone” pentru protejarea continentului, în cadrul summitului de miercuri de la Copenhaga, la doar câteva zile după ce încălcarea spațiului aerian de către aeronave fără pilot neidentificate a forțat închiderea temporară a aeroporturilor daneze, arată Reuters. Summitul va fi, de asemenea, prima ocazie pentru liderii celor 27 de țări ale UE de a dezbate o propunere de utilizare a activelor rusești înghețate în Europa pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro către Ucraina, scrie digi24.ro.