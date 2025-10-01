Ministerul Justiției cere limitarea activității partidului ”Moldova Mare” pentru un an de zile

14:00

Mașinile autonome, care odată păreau de domeniul SF, au devenit realitate, iar chemarea unui taxi fără șofer este o opțiune din ce în ce mai populară în SUA. Polițiștii rutieri din California aflați într-o misiune de depistarea conducătorilor auto care se urcă băuți la volan au avut parte de un incident în care a fost […]