Mariana Rață și Armand Goșu analizează rezultatele alegerilor și așteptările de la viitorul Parlament

Drumul la votare a fost mai lung de această dată pentru unii alegători din stânga Nistrului. Cu trei zile până la scrutin, cinci secții au fost relocate, din cauza riscurilor de securitate. Printre acestea sunt și două de la Varnița, mutate la Anenii Noi. Unii au înțeles decizia autorităților, alții au fost nemulțumiți....