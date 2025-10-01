Noi oportunități pentru tineri: Guvernul lansează Programul de stagii plătite în serviciul public
Moldpres, 1 octombrie 2025 18:30
Tinerii din Republica Moldova pot beneficia de o nouă oportunitate de a-și începe cariera profesională. Aceștia pot aplica la Programul de stagii în serviciul public, lansat de Guvern. Inițiativa este destinată persoanelor cu vârsta cuprinsă între 1...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum o oră
18:30
Noi oportunități pentru tineri: Guvernul lansează Programul de stagii plătite în serviciul public # Moldpres
Tinerii din Republica Moldova pot beneficia de o nouă oportunitate de a-și începe cariera profesională. Aceștia pot aplica la Programul de stagii în serviciul public, lansat de Guvern. Inițiativa este destinată persoanelor cu vârsta cuprinsă între 1...
Acum 2 ore
17:50
Guvernatoarea BNM, întrevedere cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie. Consolidarea cooperării dintre R. Moldova și instituțiile europene, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Banca Națională a Moldovei (BNM) rămâne pe deplin angajată în procesul de integrare financiară europeană, prin reforme consistente și consolidarea stabilității sectorului financiar. Declarația a fost făcută de guvernatoarea BNM, Anca Dragu, în cadrul...
17:50
Consiliul Concurenței a desfășurat inspecții inopinate la sediile unor întreprinderi active pe piața de import, furnizare și vânzare a cărnii, informează MOLDPRES.Instituția a anunțat că a inițiat investigația în urma depistării semnelor unor a...
17:30
Europa se află ”într-o confruntare cu Rusia”, estimează preşedintele francez Emmanuel Macron miercuri, înaintea summitului şefilor de stat şi de guverne ai Uniunii Europene (UE) la Copenhaga, în Danemarca, relatează AFP, citat de news.roAce...
Acum 4 ore
17:00
Circa 4.600 de apeluri recepționate de Centrul de apel pentru informarea alegătorilor în cadrul scrutinului parlamentar # Moldpres
Operatorii Liniei telefonice de informare a alegătorilor au gestionat 4.579 de apeluri în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Linia a fost activă între 12 august și 29 septembrie 2025, având scopul de a oferi suport informațional tuturor p...
16:50
Locuitorii din trei localități ale municipiului Chișinău vor rămâne fără gaz timp de cinci zile # Moldpres
Locuitorii satelor Cruzești și Budești nu vor avea acces la rețeaua de aprovizionare cu gaze de luni, 6 octombrie 2025 ora 9.00, până vineri, 10 octombrie, ora 17.00. Potrivit companiei „Energocom”, aprovizionarea cu gaze va fi sistată în legătură ...
16:50
Primarul Mihai Chirica își va depune dosarul pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova # Moldpres
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat că a început procedura pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova. Edilul susține că acest pas este unul simbolic și vine în spiritul relațiilor bilaterale dintre cele două state.„Eu sper ...
16:50
Echipamente asistive pentru copii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli. Investiția depășește 17 milioane de lei # Moldpres
Copii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din Republica Moldova vor beneficia de echipamente asistive în valoare totală de peste 17 milioane lei. Acestea sunt oferite de UNICEF grație suportului Uniunii Europene, Parteneriatului Global pentru Educație, Gu...
16:20
Încasările bugetului de stat s-au majorat cu 17,6% în prima jumătate a anului curent, iar cheltuielile au crescut cu 18,2%. Datele se conțin în raportul privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia, în primul semestru al an...
16:20
Ministerul Justiției anunță că a depus la Curtea de Apel Centru o cerere prin care solicită limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare” pentru o perioadă de 12 luni. Totodată, instituția a cerut aplicarea unei măsuri asiguratorii până la ...
16:20
Anca Dragu: „Consolidarea integrării financiare a Republicii Moldova în arhitectura europeană este o prioritate majoră pentru BNM” # Moldpres
Perspectivele de cooperare dintre Republica Moldova și instituțiile europene în domeniul serviciilor financiare, stabilității sectorului financiar-bancar și nebancar și integrării în piața financiară a Uniunii Europene au fost discutate la întreved...
16:20
FOTO// Opt laureați ai Premiului Național pentru Vârstnici 2025 au fost omagiate la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale # Moldpres
Laureații concursului „Premiul Național pentru Vârstnici – Pentru o viață activă la orice vârstă”, ediția 2025, au fost omagiași la Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS). Distincțiile au fost acordate cu prilejul Zilei Internațio...
16:10
Președinta Maia Sandu de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice: „Respectul și grija pentru seniori ne fac o societate mai puternică și mai unită” # Moldpres
Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj de recunoștință și apreciere tuturor seniorilor țării.Șefa statului a subliniat rolul important pe care îl au seniorii în viața fi...
15:30
Raport GLOBSEC și ICCT: Rusia folosește crima organizată pentru a susține războiul hibrid împotriva Europei # Moldpres
Un raport comun realizat de organizațiile GLOBSEC și Centrul Internațional pentru Combaterea Terorismului (ICCT) arată că Rusia a construit un sistem coordonat de colaborare cu mediul infracțional, folosindu-se de rețele criminale pentru a desfășura operațiuni de sabota...
15:20
Igor Grosu, după întrevederea cu președintele Senatului României: „Drumul european al Moldovei este ireversibil” # Moldpres
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a avut, în cadrul vizitei la București, o întrevedere cu președintele Senatului României, Mircea Abrudean, comunică MOLDPRES.În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat rezultatele ...
15:20
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadoarea Regatului Suediei la Chișinău, Petra Maria Lärke, care și-a început recent misiunea diplomatică în Republica Moldova, comunică MOLDPRES....
15:10
Peste 230 de granturi pentru studii de doctorat, finanțate din bugetul de stat în noul an academic # Moldpres
În anul academic 2025–2026, vor fi acordate 229 de granturi doctorale cu finanțare din bugetul de stat pentru cetățenii Republicii Moldova și trei granturi pentru cetățenii străini. Planul de admitere a fost aprobat astăzi de Guvern, transmite MOLDPRES.Gra...
Acum 6 ore
15:00
Kaja Kallas: UE nu are încă un consens privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei # Moldpres
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat marți, la Copenhaga, că în Uniunea Europeană nu există, deocamdată, un consens privind utilizarea activelor rusești înghețate în Occident pentru finanțarea unui credit reparațional destinat Ucrainei, ...
14:50
Noi condamnări în dosarul partidului „Șor”. Doi lideri locali au fost condamnați la cinci ani de detenție și dați în căutare # Moldpres
Președinții Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor” au fost condamnați la cinci ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a fin...
14:20
Igor Grosu, mesaj de Ziua Persoanelor în Etate: „Pe înțelepciunea voastră construim Moldova de mâine” # Moldpres
Cu prilejul Zilei Persoanelor în Etate, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a adresat un mesaj de recunoștință vârstnicilor din Republica Moldova, comunică MOLDPRES.„Pe înțelepciunea voastră construim Moldova de mâine. Vă mulțu...
14:20
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că, în perioada 22–28 septembrie, au fost raportate 125 de cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o descreștere cu 59% comparativ cu săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 30 (24%) au fo...
14:00
Programe și inițiative dedicate vârstnicilor, lansate de Guvern: Daniel Vodă: „Vom continua să elaborăm politici de sprijin” # Moldpres
Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a transmis un un mesaj de apreciere și recunoștință tuturor oamenilor în etate pentru contribuția lor la dezvoltarea țării, precum și la dialogu...
13:50
Ziua Pedagogului, marcată printr-o serie de evenimente. Cei mai buni profesori vor fi premiați la Chișinău # Moldpres
Ziua Pedagogului, marcată anual pe 5 octombrie, va fi celebrată în Republica Molodva printr-o serie de evenimente. Cei mai buni profesori din țară vor fi premiați în cadrul unei ceremonii organizate în ajunul sărbătorii, pe 4 octombrie, la Palatul Republi...
13:20
VIDEO // O avocată a fost reținută în flagrant în penitenciarul Bălți în timp ce încerca să transmită droguri clientului său # Moldpres
O avocată în vârstă de 54 de ani a fost reținută în flagrant de oamenii legii, în timp ce încerca să transmită droguri clientului său aflat în Penitenciarul nr. 11-Bălți, comunică MOLDPRES.Potrivit Administrației Naționale a Pen...
13:10
Mai mult de un sfert din populația R. Moldova are 60 peste de ani, iar autoritățile caută mai multe soluții pentru o viață demnă # Moldpres
1 octombrie este Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, instituită de Adunarea Generală a ONU în 1990 pentru a onora contribuţiile persoanelor în vârstă şi pentru a atrage atenţia asupra provocărilor îmbătrânirii populaţiei (de...
Acum 8 ore
12:40
Fost primar din Băcioi, condamnat la 16 ani pentru fapte de corupție și anunțat în căutare # Moldpres
Ex-primarul comunei Băcioi a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru corupere pasivă. Acesta nu este primul dosar de corupție în care fostul primar a fost condamnat. Anterior, el a mai primit o pedeapsă de opt ani de închisoare pentru fapte de similar...
12:30
Luna octombrie începe cu ieftiniri ale carburanților. Astfel, șoferii vor achita cu câte cinci bani mai puțin pentru benzină și motorină, transmite MOLDPRES.Mai exact, pentru ziua de joi, 2 octombrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energet...
12:00
Fructele moldovenești câștigă teren pe piețele internaționale la expoziţia Fruit Attraction 2025 de la Madrid # Moldpres
Republica Moldova își consolidează poziția pe piața internațională a fructelor prin participarea la expoziția Fruit Attraction 2025, desfășurată la Madrid, Spania, în perioada 30 septembrie – 2 octombrie. Evenimentul, aflat la cea de-a XVII-a ediție, ...
11:50
Agricultorii din Republica Moldova au la dispoziție opțiuni suplimentare de sprijin financiar, odată cu deschiderea, începând din 1 octombrie 2025, a apelului la subvenții gestionat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Programul va f...
11:50
Programul EcoVoucher // Facturi mai mici la energie pentru alte peste 2 mii de familii, care și-au procurat electrocasnice noi # Moldpres
Alte 2.217 familii din Republica Moldova vor intra în sezonul rece cu facturi mai mici la energie, după ce au beneficiat de sprijin din partea statului pentru a-și procura electrocasnice noi și eficiente energetic, transmite MOLDPRES.Suportul a fost oferit în c...
11:50
Rolul și implicarea BNM în procesul de integrare europeană, discutată la Bruxelles de Anca Dragu și șeful Direcției pentru Extindere și Vecinătate Estică a Comisiei Europene # Moldpres
Intensificarea cooperării în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, cu accent pe rolul și implicarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) în acest parcurs a fost analizată la Bruxelles, în cadrul discuțiilor dintre guvernatoarea BNM, Anca Drag...
11:50
Viceprim-ministra Doina Nistor: „Creșterea PIB-ului demonstrează că economia se relansează” # Moldpres
Produsul Intern Brut (PIB) a crescut cu 1,1 la sută în trimestrul II din 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Viceprim-ministra Doina Nistor, ministră a Dezvoltării Economice și Digitalizării, a afirmat că această majorare demonstrează că economia...
11:50
Submarinul rusesc Novorossiisk ar fi suferit o avarie gravă în largul Gibraltar - una dintre cele mai strategice şi mai frecventate strâmtori din lume - şi ar prezenta riscuri de explozie, potrivit unui cont de Telegram anti-Kremlin, foarte bine informat de cele ma...
11:30
În Republica Moldova, sistemul de sănătate oferă persoanelor în etate acces la servicii medicale primare și spitalicești, acoperite din Fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală. La nivel național funcționează 35 de secții geriatrice, deservit...
11:30
Ministrul de externe de la București Oana Țoiu a declarat într-un interviu că România speră să înființeze rapid pe teritoriul său o producție de drone defensive împreună cu Ucraina pentru uz intern, precum și pentru aliați din Uniunea Europeană...
11:20
Ziua Națională a Vinului 2025: Marele Premiu pentru merite deosebite în vitivinicultură va fi decernat la Chișinău # Moldpres
Ziua Națională a Vinului va fi marcată, la Chișinău, pe data de 4-5 octombrie. Tradițional, în cadrul evenimentului, va acordat Marele Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol. O decizie în acest sens a fost aprobată de Executiv, transmite M...
Acum 12 ore
11:00
Daniel Vodă: „Mandatul actualului Guvern încetează în ziua în care sunt validate alegerile parlamentare” # Moldpres
Mandatul actualului Guvern încetează în ziua în care sunt validate alegerile parlamentare. Până atunci, Guvernul își exercită atribuțiile în deplinătatea lor. Precizările au fost făcute astăzi de purtătorul de cuvânt al Executiv...
10:50
Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost condamnat șa un an și șase luni de închisoare, care urmează a fi executată într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a pretins 18.000 lei pentru facilitarea obținerii permisului auto, comunic...
10:50
Igor Grosu, în vizită la București: „Relațiile cu România vor ajunge la un nivel fără precedent” # Moldpres
Speakerul Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, se află astăzi într-o scurtă vizită la București, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan. În cadrul discuțiilor, Grosu și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul co...
10:30
Măsuri pentru sănătate și mediu: Guvernul limitează zece substanțe toxice în echipamentele electrice # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința de astăzi, un proiect de hotărâre prin care se limitează utilizarea unui grup de zece substanțe chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice. Măsura urmărește reducerea impactului negat...
10:10
Peste 200 de companii din șase țări vor participa la expoziţiile „Moldagrotech” și „Farmer” 2025, în perioada 16–19 octombrie # Moldpres
Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” va găzdui, în perioada 16–19 octombrie 2025, dubla expoziție „Moldagrotech” (ediția a 46-a) și „Farmer” (ediția a 43-a), considerat cel mai important eveniment al anului pentru se...
10:10
Pașii care urmează a fi parcurși după alegerile parlamentare. Daniel Vodă vine cu explicații # Moldpres
După alegerile parlamentare din 28 septembrie, urmează a fi parcurși mai mulți pași până la constituirea Legislativului și formarea unui nou Guvern. Aceștia au fost explicați astăzi de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, transmite MOLDPRES....
10:10
IGSU: Incendiul de pe șoseaua Muncești este localizat, pompierii lucrează pentru stingerea totală # Moldpres
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) informează că incendiul izbucnit aseară la un depozit din Chișinău a fost localizat, iar pompierii continuă intervenția pentru lichidarea totală, comunică MOLDPRES.Solicitată de agenție, ofițerul de presă...
10:00
Lansare de carte la Muzeul Național de Etnografie. Varvara Buzilă omagiază Muzeul Satului din Chișinău # Moldpres
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală a găzduit lansarea volumul „Muzeul Satului din Chișinău. In memoriam arhitectului și etnologului Eugen Bâzgu, vol. I (Așezările. Locuința)”, semnat de Varvara Buzilă. Evenimentul s-a desfășurat &icir...
10:00
11 proiecte noi de dezvoltare regională și locală, cu o valoare totală de circa 208 milioane de lei, vor fi implementate în localitățile din Republica Moldova. Includerea proiectelor în Documentul Unic de Program pentru anii 2025–2027 a fost apro...
09:50
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a evidențiat rezultatele diplomației moldovenești din ultimii ani – consolidarea parteneriatelor cu statele UE, extinderea prezenței diplomatice și promovarea intereselor naționale în plan extern –, subliniind că polit...
09:50
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatii, a declarat că, deși este prematur să discute despre viitorul său în Guvern, activitatea ministerului va continua în conformitate cu mandatul actual, comunică MOLDPRES.„Până la finalizarea procedurilor, co...
09:50
Austria a expulzat marți un diplomat rus, acuzat de spionaj la compania petrolieră austriacă OMV. Oficialul, declarat persona non grata, ar fi primit informații sensibile de la un fost angajat al companiei și le-ar fi transmis Kremlinului, transmite digi24.ro, preluat de MOL...
09:40
Guvernul alocă 116 milioane de lei autorităților publice centrale și locale pentru acoperirea cheltuielilor pentru resurse energetice # Moldpres
Guvernul a decis alocarea a 116 milioane de lei autorităților publice centrale și locale pentru acoperirea cheltuielilor pentru resurse energetice, transmite MOLDPRES.Din suma totală, către autoritățile publice centrale au fost repartizate 32,4 milioane de lei. Alte 83...
09:40
Mesajul IGSU în contextul situației de la centrala nucleară din Zaporojie: Nivelul radiațiilor din Republica Moldova este normal # Moldpres
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că, la acest moment, nu există niciun risc de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova, comunică MOLDPRES.Potrivit instituției, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), s...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.