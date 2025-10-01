Summit tensionat la Copenhaga: Liderii UE dezbat consolidarea apărării după misteriosul incident cu drone în Danemarca
Ziarul National, 1 octombrie 2025 17:15
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se reunesc miercuri la Copenhaga pentru a întări apărarea continentului european împotriva am...
Acum 30 minute
17:15
Ministerul Justiției cere suspendarea activității partidului „Moldova Mare” din cauza finanțării externe ilegale # Ziarul National
Ministerul Justiției cere limitarea activității partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, pentru o perioadă de 12 luni și aplicarea mă...
17:15
Cristina Pereteatcu și liderii sindicali discută viitorul energetic la Congresul SINDENERGO din Chișinău # Ziarul National
Chișinău, 01.10.2025 — Cristina Pereteatcu a fost prezentă la cea de-a VII-a ediție a Congresului Federației Sindicale SINDENERGO. Acest eveniment ...
17:15
Agricultorii din Pelinei își triplează producția de struguri cu noul sistem de irigare modern! # Ziarul National
1 octombrie 2025, Chișinău - Agricultorii din satul Pelinei, raionul Cahul, beneficiază de un sistem modern de irigare, care va acoperi circa 50 de...
17:15
Summit tensionat la Copenhaga: Liderii UE dezbat consolidarea apărării după misteriosul incident cu drone în Danemarca # Ziarul National
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se reunesc miercuri la Copenhaga pentru a întări apărarea continentului european împotriva am...
17:15
Ambasadoarea Suediei reafirmă angajamentul față de integrarea europeană a Republicii Moldova # Ziarul National
Suportul Suediei pentru drumul european al Republicii Moldova a fost reafirmat în cadrul întâlnirii dintre Mihai Popșoi, ministrul afacerilor exter...
17:15
Igor Grosu la București: Parteneriat strategic cu România pentru viitorul european al Moldovei # Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, aflat în vizită la București, s-a întâlnit astăzi cu președintele Senatului României, Mircea Abrudean. Cei ...
Acum 2 ore
16:15
Dronă suspectă survolează baza militară franceză Mourmelon-le-Grand, unde s-au instruit militari ucraineni # Ziarul National
Drone neidentificate au survolat toate unitățile bazei militare Mourmelon-le-Grand din Marne, unde este sediul celui de-al 501-lea Regiment de tanc...
16:15
Fermierii solicită sprijin record: peste 4400 de cereri pentru subvenții depuse în 2025 # Ziarul National
1 octombrie 2025, Chișinău - Perioada de recepționare a cererilor pentru forma de plată complementară desfășurată între 1 februarie și 30 septembri...
15:45
Flotila umanitară Global Sumud își menține cursul către Gaza, în ciuda provocărilor navale israeliene # Ziarul National
Flotila care a plecat la jumătatea lui septembrie din Tunisia către Fâşia Gaza, aflată miercuri în largul Egiptului, anunţă că-şi continuă drumul, ...
15:45
95 de școli din Republica Moldova primesc echipamente asistive pentru copii cu dizabilități datorită sprijinului internațional # Ziarul National
Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din Republica Moldova urmează să beneficieze de echipamente asistive în valoare de peste 17...
15:45
Anchetă în Franța: Petrolier suspectat de spionaj cu drone staționează lângă parcul eolian Saint-Nazaire # Ziarul National
Parchetul din Brest a confirmat recent, conform unei dezvăluiri făcute de publicația Ouest-France, deschiderea unei anchete după ce Marina franceză...
15:45
Primarul Mihai Chirica își dorește cetățenia Republicii Moldova pentru a întări legăturile cu vecinii de peste Prut # Ziarul National
După victoria forțelor proeuropene la alegerile parlamentare din Republica Moldova, Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, a anunțat că va apli...
15:45
ULTIMA ORĂ // Basarabeanul Valeriu Munteanu ar putea fi REVOCAT din funcția de președinte al Comisiei comune România–R. Moldova: „Și în această campanie a fost un promotor al narativelor rusești, deschizând astfel ușa propagandei Rusiei” # Ziarul National
Fostul ministrul al Apărării, Anatol Șalaru, îi solicită președintelui Camerei Deputaților din Parlamentul României, Sorin Grindeanu, să-l înlă...
Acum 4 ore
15:15
Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință și aprecie...
15:15
Cinci ani de închisoare pentru liderii fostului Partid "Șor" din Soroca și Cimișlia, implicați într-un scandal de finanțare ilegală. # Ziarul National
CHIȘINĂU – La data de 01 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis sentința de condamnare pentru președinții Oficiilor Teritoriale S...
15:15
Armata israeliană a anunțat miercuri blocarea străzii al-Rachid, ultima rută de acces către nordul Fâșiei Gaza dinspre sudul enclavei.”Locuitori ...
15:15
Maia Sandu marchează Ziua Internațională a Seniorilor cu un mesaj de recunoștință pentru generațiile în vârstă # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare persoanelor de vârsta a III-a, cu ocazia Zilei Internaționale a Seni...
14:15
AIEA liniștește temerile: Centrala nucleară de la Zaporojie este stabilă în ciuda îngrijorărilor lui Zelenski # Ziarul National
Centrala Nucleară de la Zaporojie, aflată sub controlul forţelor ruse în sud-estul Ucrainei, nu prezintă un ”pericol imediat” întrucât este menţinu...
14:15
O descoperire revoluționară în tratarea infertilității: Cercetătorii au creat ovule din celule de piele umană # Ziarul National
Oare va deveni vreodată posibil tratamentul infertilității prin crearea de ovule din alte celule ale corpului uman? Cercetătorii americani au reali...
Acum 6 ore
13:15
Plîngău și Macari aleg independența, dar colaborează cu PAS pentru stabilitatea politică # Ziarul National
Fostul lider al Platformei Demnitate și Adevăr, Dinu Plîngău, alături de colega sa, Stela Macari, au decis să se prezinte drept deputați independen...
13:15
Noul sistem de finanțare al grădinițelor, adoptat de Guvern pentru a echilibra distribuția resurselor # Ziarul National
Începând cu 2026, toate grădinițele din țară vor opera conform unei noi Metodologii de finanțare, aprobată astăzi în ședința de Guvern.Documentul...
13:15
Indemnizație de 3.000 lei: un sprijin crucial pentru tinerii chimiști care își încep cariera în Moldova # Ziarul National
Maria Savin și Denis Mocanu au absolvit Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova. După terminarea studiilor, ...
13:15
Miniștrii din Guvernul Recean doresc să continue reformele inițiate: PAS încă nu a decis viitoarea echipă guvernamentală # Ziarul National
Unii miniștri din Guvernul Recean și-ar dori să-și continue activitatea în noul Executiv, însă Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a câști...
12:15
Relațiile moldo-române se dezvoltă: Igor Grosu și Ilie Bolojan discută proiecte ambițioase pentru viitor # Ziarul National
Președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu, a avut azi o întrevedere cu primul ministru al României, Ilie Bolojan, în cadrul căreia cei doi ...
12:15
Noi oportunități pentru cercetători: Guvernul aprobă granturi doctorale și postdoctorale cu finanțare de stat pentru 2025-2026 # Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi planul de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare din bugetul de stat pe...
12:15
Fermierii își pot depune cererile pentru subvenții în avans și pe etape între 1 octombrie și 1 decembrie 2025 # Ziarul National
1 octombrie 2025, Chișinău - De astăzi, agricultorii pot accesa opțiuni suplimentare de sprijin financiar. Agenția de Intervenție și Plăți pentru A...
12:15
Inovație promițătoare în medicină: radiografiile color de înaltă rezoluție, un pas înainte în depistarea precoce a cancerului și mai mult # Ziarul National
O echipă de cercetători din Statele Unite a perfecţionat un nou tip de radiografie care produce imagini color, mult mai detaliate decât cele tradiţ...
12:15
Subvenții de 118,85 milioane lei acordate fermierilor și comunităților rurale în septembrie 2025 # Ziarul National
1 octombrie 2025, Chișinău - În luna septembrie a anului 2025, s-au autorizat cereri pentru subvenții în valoare de 118,85 milioane lei, oferite fe...
12:15
Echipamente noi și suport european pentru cercetarea agricolă la INCAMV în Chișinău # Ziarul National
1 octombrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare continuă să sprijine dezvoltarea infrastructurii de cercetare și inov...
12:15
Moldova zootehnică progresează: ferme modernizate și produse aliniate la standardele europene # Ziarul National
1 octombrie 2025, Chișinău - În ultimii ani, sectorul zootehnic din Republica Moldova a avansat semnificativ. Cu ajutorul Fondului Național de Dezv...
12:15
Guvernul actual își încheie mandatul la validarea alegerilor parlamentare - ce urmează pentru noul Executiv? # Ziarul National
Mandatul actualului guvern se încheie în ziua în care alegerile parlamentare sunt validate. Până atunci, executivul își exercită atribuțiile în înt...
12:15
Moldova întărește securitatea energetică prin stocuri strategice de petrol, cu sprijin internațional la Forumul Energetic din Belgrad # Ziarul National
Belgrad, 01 octombrie 2025 – La Belgrad s-a deschis cel de-al 17-lea Forum Petrolier al Comunității Energetice. Evenimentul este organizat de Minis...
12:15
Fostul primar din Băcioi, condamnat la 8 ani de închisoare pentru corupție și abuz în serviciu # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat pe fostul primar al comunei Băcioi pentru corupere pasivă. In...
Acum 8 ore
11:15
Premierul Recean avertizează: Pe fondul noului mandat, vigilenta rămâne esențială în fața influenței Kremlinului # Ziarul National
Premierul Dorin Recean a adresat mulțumiri cetățenilor ce au participat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, indiferent de opțiunile de vot...
11:15
Guvernul aprobă înființarea parcului industrial „Moldova HiTech Park” - un pas major spre transformarea tehnologică a țării # Ziarul National
La 1 octombrie 2025, Guvernul a dat undă verde pentru acordarea titlului de parc industrial către SRL „Moldova HiTech Park”, hotărâre elaborată de ...
11:15
Ploi torențiale devastatoare în Odesa: nouă victime, inclusiv un copil, iar atacurile rusești continuă să facă victime în Ucraina # Ziarul National
Cel puțin nouă persoane, între care și un copil, și-au pierdut viața în urma unor ploi violente în regiunea ucraineană Odesa, în sudul țării. În or...
11:15
Ziua Națională a Vinului 2025: Chișinăul sărbătorește tradiția și inovația vinicolă în weekendul 4-5 octombrie # Ziarul National
1 octombrie 2025, Chișinău - În primul weekend al lunii octombrie, Chișinăul devine gazda celei mai mari festivități dedicate patrimoniului vitivin...
11:15
Alexandru Tănase cere schimbări esențiale în Parlament pentru un viitor proeuropean solid în Republica Moldova # Ziarul National
Cu un mandat proeuropean, noul Legislativ are responsabilitatea de a consolida echilibrul politic și instituțional. Având în vedere carențele anter...
11:15
Noi inițiative guvernamentale pentru dezvoltarea localităților: 11 proiecte aprobate în valoare de 208 milioane de lei în Moldova # Ziarul National
11 proiecte noi de dezvoltare regională și locală, cu o valoare totală de aproximativ 208 milioane de lei, vor fi implementate în localitățile din ...
11:15
Moldova accelerează tranziția energetică: Noi condiții la licitațiile pentru 170 MW eoliene și 44 MWh stocare energie # Ziarul National
Astăzi, Cabinetul de miniștri din Republica Moldova a dat undă verde proiectului de modificare a Regulamentului pentru desfășurarea licitațiilor în...
10:15
Reorganizare la vârf: Artur Mija pleacă din funcțiile cheie ale Guvernului și PAS; Ana Calinici preia temporar atribuțiile # Ziarul National
Secretarul general al Guvernului și al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Artur Mija, a decis să demisioneze din ambele funcții începând cu ...
10:15
Tânăr de 20 de ani condamnat pentru vânzarea ilegală a permisului auto cu 18 000 de lei # Ziarul National
Datorita actiunilor procesuale efectuate de procurori si autoritatile de urmarire penala, un tanar in varsta de 20 de ani a fost recent condamnat p...
10:15
Maia Sandu discută aderarea Republicii Moldova la UE la summitul Comunității Politice Europene din Copenhaga # Ziarul National
Președintele Maia Sandu participă în zilele de 1 și 2 octombrie la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), care se desfășoară la Copenhaga, c...
Acum 12 ore
08:15
Un atac aerian cu bombe ghidate a avut loc asupra orașului Harkov din nord-estul Ucrainei. Acest incident a dus la rănirea a șase persoane și a pro...
04:45
România sprijină creșterea prezenței trupelor SUA pentru operațiuni în Orientul Mijlociu # Ziarul National
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat într-un interviu că România a aprobat prezenţa sporită a trupelor SUA pe teritoriul său. Această decizi...
04:45
România și Ucraina își unesc eforturile pentru a produce drone defensive în sprijinul NATO și UE # Ziarul National
România dorește să înceapă rapid producția de drone defensive pe teritoriul său. Alături de Ucraina, aceste drone vor fi utilizate pentru apărarea ...
Acum 24 ore
02:45
Zelenski avertizează asupra riscului de catastrofă nucleară la centrala Zaporojie, deconectată de o săptămână de la rețeaua electrică ucraineană # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că centrala nucleară Zaporojie, aflată sub ocupația forțelor ruse, este de șapte zile co...
01:45
Nicușor Dan: Politica internă a SUA, nu situația din România, a influențat suspendarea includerii în Visa Waiver # Ziarul National
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că neincluderea României în Programul Visa Waiver a avut mult mai puţin de-a face cu situaţia politică din Român...
30 septembrie 2025
23:30
ULTIMA ORĂ // Nr. 2 din PAS a demisionat din funcțiile deținute în Guvern și partid, după ce a coordonat campania pentru parlamentare: ,,Nu am participat la emisiuni și recepții, dar am fost "acolo" unde s-au luat decizii importante pentru Moldova" # Ziarul National
Secretarul general al Guvernului și secretarul general al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Artur Mija, a demisionat din toate funcțiil...
23:30
Maia Sandu: Reintegrarea Moldovei în UE, posibilă doar cu retragerea trupelor ruse și reformarea Găgăuziei # Ziarul National
Reintegrarea Republicii Moldova necesită strategii distincte și soluții specifice pentru cele două regiuni cheie: regiunea transnistreană și UTA Gă...
