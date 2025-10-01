Ministerul Justiției cere instanței să limiteze pentru un an activitatea partidului Victoriei Furtună
Europa Libera Moldova, 1 octombrie 2025 17:10
De la Varnița, la Anenii Noi. Cum votează alegătorii din stânga Nistrului în secțiile relocate din motive de securitate # Europa Libera Moldova
Drumul la votare a fost mai lung de această dată pentru unii alegători din stânga Nistrului. Cu trei zile până la scrutin, cinci secții au fost relocate, din cauza riscurilor de securitate. Printre acestea sunt și două de la Varnița, mutate la Anenii Noi. Unii au înțeles decizia autorităților, alții au fost nemulțumiți....
14:50
Maia Sandu a îndemnat alegătorii „să apere democrația”, Igor Grosu a spus că PAS nu va face coaliție cu nimeni după alegeri, Igor Dodon și-a chemat susținătorii la proteste, Renato Usatîi s-a arătat sigur că voturile partidului lui vor fi decisive, iar Ion Ceban s-a declarat „împotriva dezbinării”....
13:20
13:10
10:40
08:00
La votare, în gară. Unde sunt așteptați la urne alegătorii din câteva sate mici # Europa Libera Moldova
În lipsa unor clădiri publice, localnicii din satul-stație de cale ferată Unchitești, Florești, votează în gara în care nu mai oprește niciun tren, iar cei din satul Onești, Edineț – în depozitul azilului de bătrâni. Oamenii spun că nu contează unde se află secția, ci faptul că pot vota....
07:10
Misiunea internațională comună de observare a alegerilor consideră că alegerile parlamentare din R. Moldova s-au desfășurat în-un „mediu politic polarizat”, pe fondul unor atacuri hibride și ingerințe „fără precedent” din partea Rusiei. Misiunea formată din reprezentanți ai Oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), Adunării Parlamentare a OSCE (AP OSCE), Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) și Parlamentului European, a prezentat pe 29 septembrie pri...
27 septembrie 2025
18:20
13:10
12:30
12:10
26 septembrie 2025
22:10
Dincolo de Știri cu Nicolae Negru și Igor Boțan. Comunicatul spionajului rusesc - „Fantasmagorii, dar din păcate trebuie luate în serios.” # Europa Libera Moldova
Potrivit analistului politic Nicolae Negru, invitatul permanent al podcastului „Dincolo de știri”, comunicatul Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) din 23 septembrie, cu „predicțiile sale creatoare”, ar însemna, de fapt, că „Moscova într-adevăr pregătește ceva aici”, pentru că aceasta, „când acuză pe cineva, se pregătește ea însăși să facă ceea de ce tocmai acuză partea opusă”. În înțelegerea lui Nicolae Negru, Moscova dă semne astfel că „este în disperare, că metodele pe c...
22:00
Negru și Boțan despre comunicatul spionajului rusesc și alte evenimente din preajma alegerilor # Europa Libera Moldova
Comunicatul SVR în care se afirmă că „euro-birocrații” de la Bruxelles vor „să mențină Moldova în albia politicii lor rusofobe cu orice preț” până și „prin plasarea trupelor și ocuparea în fapt a țării” sunt „fantasmagorii, dar din păcate trebuie luate în serios...”, afirmă Nicolae Negru....
21:50
20:20
Ultima săptămână înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie a fost marcată de atenționări ale puterii pro-europene de la Chișinău că Rusia va încerca să influențeze scrutinul, dar și de îndemnuri ale opoziției de a ieși la vot împotriva actualei guvernări. Urmăriți în acest explainer ce s-a mai întâmplat în ultima săptămână de campanie electorală și ce trebuie să știe cetățenii moldovenii care merg duminică să-și exprime opțiunea de vot....
