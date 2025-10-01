USM, 79 de ani de la fondare: „Parcursul european nu este despre politică, este despre viitorul studenților”

10:00

Federația Rusă va continua campaniile de dezinformare, dar e mai greu să pună acum presiune pe R. Moldova, după votul oferit de cetățeni la alegerile parlamentare din 28 septembrie, scrie Moldova 1. Președinta Maia Sandu a declarat, la emisiunea „În context” de la postul public de televiziune, că cetățenii RM i-au demonstrat „prin vot onest” Moscovei că „putem să rezistăm și să ne continuăm calea așa cum am decis noi, în R. Moldova”. „Alegerile au trecut. Sigur că o să urmeze dezinformări, așa cum am văzut (...), dar Moscova nu are ce să ne facă. Nu poate să ne închidă gazul. Pe curent electric, în curând o să dăm în exploatare linia Chișinău – Vulcănești, deci o să avem mai multe alternative. Piața noastră de desfacere nu depinde de Federația Rusă. Da, mai avem niște exporturi, dar nu poate să ne lovească economic așa cum a făcut-o de multe ori în trecut, inclusiv când erau guverne proruse la guvernare. Și atunci ne-a lovit cu embargouri și agenții noștri economici au pierdut foarte mult”.