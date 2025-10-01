USM sărbătorește 79 de ani de la fondare: „Învățământul superior din R. Moldova este deja parte a spațiului academic european”

08:40

Autoritățile din Sankt Petersburg, pe fondul pierderilor grele de pe frontul din Ucraina - considerate de serviciile de informații occidentale drept cele mai mari pentru Rusia de la cel de-Al Doilea Război Mondial - au decis să modernizeze și să extindă considerabil crematoriul orașului, astfel încât acesta să devină cel mai mare din Europa, scrie publicația The Moscow Times, cu referire la canalul specializat de Telegram „Похоронный траст” („Funeral Trust”).