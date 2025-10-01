USM sărbătorește 79 de ani de la fondare: „Învățământul superior din R. Moldova este deja parte a spațiului academic european”
Moldova1, 1 octombrie 2025 17:10
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a sărbătorit miercuri, 1 octombrie, 79 de ani de la înființare, în cadrul unei ședințe festive la care au participat autorități, cadre didactice, studenți și oaspeți din țară și din străinătate. „USM este un veritabil centru de formare a elitelor, recunoscut atât la nivel național, cât și internațional”, a transmis președinției României, Nicușor Dan, mesaj citit la festivitate de consilierul prezidențial de la București, Cristian Diaconescu.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
17:10
USM sărbătorește 79 de ani de la fondare: „Învățământul superior din R. Moldova este deja parte a spațiului academic european” # Moldova1
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a sărbătorit miercuri, 1 octombrie, 79 de ani de la înființare, în cadrul unei ședințe festive la care au participat autorități, cadre didactice, studenți și oaspeți din țară și din străinătate. „USM este un veritabil centru de formare a elitelor, recunoscut atât la nivel național, cât și internațional”, a transmis președinției României, Nicușor Dan, mesaj citit la festivitate de consilierul prezidențial de la București, Cristian Diaconescu.
Acum o oră
16:40
Ministerul Justiției cere suspendarea activității Partidului Politic „Moldova Mare” pentru un an, după sesizarea CEC privind finanțarea externă # Moldova1
Activitatea Partidului Politic „Moldova Mare” ar putea fi limitată pentru o perioadă de 12 luni, după ce Ministerul Justiției a depus marți, 30 septembrie, o cerere la Curtea de Apel Centru. Până la pronunțarea deciziei, instituția condusă de ministra Veronica Mihailov-Moraru a solicitat și aplicarea unei măsuri asigurătorii.
16:40
Peste 16 mii de persoane au fost plasate în câmpul muncii de ANOFM în primele nouă luni ale anului # Moldova1
Peste 16 mii de persoane au fost plasate în câmpul muncii, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), în primele nouă luni ale anului. Aproape jumătate din cei ajutați să-și găsească un loc de muncă sunt persoane de peste 55 de ani. Datele au fost prezentate de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, după ședința de miercuri, 1 octombrie, a Cabinetului de miniștri.
Acum 2 ore
16:20
Ziua internațională a persoanelor în etate: mesaje de recunoștință, premii și noi inițiative pentru seniori # Moldova1
Comunitatea internațională sărbătorește la 1 octombrie Ziua persoanelor vârstnice. Cu acest prilej, autoritățile Republicii Moldova au transmis mesaje de felicitare și recunoștință seniorilor din țară. Iar Ministerul Muncii și Protecției Sociale a premiat, în cadrul unei ceremonii festive, câștigătorii concursului „Premiul Național pentru Vârstnici – pentru o viață activă la orice vârstă”.
16:20
Câte 3.000 de lei în plus la salariu, în fiecare lună: Doi tineri chimiști, beneficiari ai programului guvernamental menit să rețină specialiștii acasă # Moldova1
Maria Savin și Denis Mocanu au absolvit Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova și au fost angajați recent într-o companie farmaceutică din R. Moldova. Pentru a le susține începutul de carieră și a-i convinge să rămână acasă, cei doi tineri specialiști primesc lunar, în plus la salariu, câte 3.000 de lei. Sprijinul este oferit prin intermediul Programului Național „+3.000 de lei pentru cariera ta”, al cărui scop este stimularea angajării tinerilor în domeniile strategice.
16:10
Mihai Chirica, the mayor of Iași, Romania, announced that he is in the process of collecting the necessary documents to apply for citizenship of the Republic of Moldova. He expressed his intention to become a citizen of Moldova immediately after the parliamentary elections on September 28. The mayor stated that this decision reflects a promise he made to the people he met during his campaign leading up to the elections.
16:10
Ministerul Justiției cere suspendarea activității Partidului Politic „Moldova Mare” pentru un an # Moldova1
Ministerul Justiției a înaintat luni, 30 septembrie, o cerere la Curtea de Apel Centru prin care solicită limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare” pentru o perioadă de 12 luni. Potrivit instituției, demersul vine după sesizarea transmisă de Comisia Electorală Centrală (CEC) la 29 septembrie. Ministerul a cerut și aplicarea unei măsuri asigurătorii, până la pronunțarea deciziei.
16:00
Înghețurile târzii și polenizarea slabă au redus roada de nuci. 80% din nucile moldovenești ajung pe piața europeană # Moldova1
În acest an vom avea o recoltă mai mică de nuci din cauza înghețurilor târzii de primăvară și a polenizării slabe, care au afectat negativ starea plantațiilor de nuc. Totuși, această situație nu este caracteristică întreg teritoriului țării. De exemplu, plantațiile de nuc din regiunea de centru a Republicii Moldova s-au dezvoltat din plin în acest an, iar nucicultorii estimează o roadă mai bogată. În plus, nucile crescute în țara noastră sunt la mare căutare în țările blocului comunitar, iar pe piața europeană ajunge peste 80 la sută din producția autohtonă.
16:00
Primarul municipiului Iași, România, Mihai Chirica, anunță că a început să adune actele necesare pentru a solicita obținerea cetățeniei Republicii Moldova. Edilul și-a exprimat intenția de a deveni cetățean al statului nostru imediat după alegerile parlamentare din 28 septembrie, precizând că acest demers reprezintă o promisiune făcută oamenilor cu care s-a întâlnit în perioada premergătoare scrutinului.
16:00
Jannik Sinner a devenit campionul turneul ATP de la Beijing. Tenismanul italian, care a jucat a treia finală conesuctivă la competiția din capitala Chinei, l-a învins de această dată pe puștiul american de doar 19 ani, Learner Tien.
Acum 4 ore
15:20
Transportatorii din R. Moldova ar putea obține mai multe autorizații care le-ar facilita accesul pe teritoriul a șase state. Este vorba despre Bulgaria, Cehia, Franța, Lituania, Serbia și Armenia, cărora autoritățile de la Chișinău le-au solicitat emiterea autorizațiilor necesare pentru transportatorii moldoveni, cu scopul de a le extinde accesul pe piețele acestor state.
15:20
Cifre alarmante: 56 de oameni au murit în accidente de muncă de la începutul anului. Siguranța la locul de muncă, între lege și realitate # Moldova1
Situația securității la locul de muncă rămâne alarmantă în Republica Moldova. Datele oficiale arată că anul trecut au fost raportate 662 de accidente de muncă, dintre care 74 s-au soldat cu decese. În 2025, până la sfârșitul lunii septembrie, sunt deja înregistrate 515 incidente, în care și-au pierdut viața 56 de oameni.
15:00
Încă doi activiști ai fostului Partid „Șor”, condamnați la câte cinci ani de închisoare: 12.7 milioane de lei, confiscați în folosul statului # Moldova1
Președinții organizațiilor teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid „Șor” au fost condamnați la câte cinci ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis. Decizia a fost pronunțată pe 1 octombrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
14:50
Fenomen alarmant: Apelurile non-urgente la 112 pun în pericol gestionarea urgențelor reale # Moldova1
Fenomenul apelurilor non-urgente la Serviciul unic de urgență 112 rămâne răspândit în R. Moldova, semnalează un raport de audit al Curții de Conturi. Responsabilii dau un semnal de alarmă și spun că Serviciul 112 trebuie tratat cu seriozitate, deoarece resursele alocate greșit pot compromite salvarea persoanelor aflate în situații critice.
14:30
Premierul Danemarcei, în debutul Summitului CPE: Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace” # Moldova1
Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”, mai gravă decât în timpul Războiului Rece, avertizează premierul danez Mette Frederiksen. Oficialul a pledat miercuri, 1 octombrie, înaintea Summitului Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga, pentru un „răspuns foarte puternic” al Europei în fața „războiului hibrid” dus de Rusia, relatează France Presse.
14:20
Teleradio-Moldova lansează consultări în vederea unei eventuale participări la Eurovision Song Contest 2026 # Moldova1
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) a lansat consultări cu mediul artistic din țară în vederea unei eventuale participări la ediția de anul viitor a Eurovision Song Contest.
14:00
Peste 3.000 ha de livezi și vii, plantate în R. Moldova timp de doi ani: 253 de milioane de lei, sprijin oferit agricultorilor # Moldova1
Investițiile atrase în mediul rural pentru afacerile mici și mijlocii au depășit, în ultimii cinci ani, suma de 26 de miliarde de lei, arată datele Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Totodată, în aceeași perioadă au fost create peste 5.000 de locuri noi de muncă în sectorul agroindustrial din Republica Moldova, a declarat Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului, după ședința Cabinetului de miniștri de pe 1 octombrie.
13:50
Autorități: Creșterea PIB-lui cu 1.1% este un semnal de relansare economică. „Nu e suficient”, avertizează experții # Moldova1
După o stagnare în primul trimestru al anului, Produsul Intern Brut a crescut ușor – cu 1.1% – în perioada aprilie-iunie. Este un semnal că economia se relansează, a declarat ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor. În același timp, experții economici susțin că este o creștere modestă, fiind necesare investiții și acțiuni țintite pe domeniile cu potențial de dezvoltare.
13:40
PARLAMENTARE 2025 | PAS – mai puține mandate în 2025, dar mai multe voturi decât în 2021. Situație diferită la socialiști și comuniști # Moldova1
Cetățenii R. Moldova și-au ales, pe 28 septembrie, noul Parlament care, potrivit datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale (CEC), ar putea avea cinci fracțiuni parlamentare, dintre care una majoritară.
Acum 6 ore
12:50
Meci de 5 stele în grupă unică a Ligii Campionilor la fotbal. În etapa doua, FC Barcelona găzduiește pe Paris Saint-Germain. Confruntarea dintre formația spaniolă și laureata ultimei ediții este programată diseară, începând cu ora 22 și va avea loc pe Estadi Olímpic Lluís Companys.
12:50
Investiții bugetare în cercetare: acces la peste 250 de programe de cercetare doctorală și postdoctorală # Moldova1
În anul academic 2025-2026, tinerii din Republica Moldova vor putea accesa 229 de granturi de cercetare doctorală, finanțate din bugetul de stat. Alte trei granturi sunt dedicate cercetătorilor străini. De asemenea, au fost stabilite și 23 de burse de cercetare postdoctorală. Cabinetul de miniștri le-a aprobat în ședința de miercuri,1 octombrie.
12:40
Fostul primar al comunei Băcioi, condamnat la încă opt ani de închisoare pentru corupere pasivă: acesta se ascunde de oamenii legii # Moldova1
Fostul primar al comunei Băcioi, suburbie a capitalei, a fost condamnat la încă opt ani de închisoare pentru corupere pasivă, obligat să plătească o amendă de 150.000 de lei și nu va avea dreptul să ocupe funcții publice timp de cinci ani. Vitalie Șalari nu se află în R. Moldova și a fost dat în urmărire.
12:30
Explozii la München: o persoană a murit, alta este dată dispărută. Poliția desfășoară o operațiune de amploare # Moldova1
În dimineața zilei de 1 octombrie, locuitorii din partea de nord a capitalei bavareze au semnalat un incendiu într-o casă din cartierul Lerchenauer, iar la scurt timp s-au auzit trei „bubuituri puternice”. În cadrul unei operațiuni de amploare, poliția și pompierii din München au descoperit dispozitive explozive și o persoană rănită, care a murit ulterior, transmite DW.
12:30
„Educatorul Anului”, „Învățătorul Anului” și „Profesorul Anului”, premiați pe 4 octombrie, la Palatul Republicii # Moldova1
Cei mai buni dascăli din Republica Moldova vor fi distinși cu titlurile „Educatorul Anului”, „Învățătorul Anului” și „Profesorul Anului”, cu ocazia Zilei Pedagogului, sărbătorită anual pe 5 octombrie.
12:20
Maia Sandu promite un nou program pentru revenirea diasporei: „Avem nevoie de experiența lor aici, acasă” # Moldova1
Președinta Maia Sandu a anunțat elaborarea unui nou program destinat cetățenilor moldoveni din diasporă care doresc să revină acasă, în contextul unor eforturi susținute de valorificare a potențialului uman și de stimulare a economiei naționale. Programul urmează să completeze inițiativele guvernamentale deja existente, precum Serviciul de Asistență la Revenire și programele de finanțare pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor, cum este PARE 1+2.
12:20
Fracțiunea PAS – cu 53 de deputați, în loc de 55. Reacția formațiunii: „Important este că avem majoritate proeuropeană” # Moldova1
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în noul Parlament ar putea fi alcătuită din 53 de deputați, deși formațiunea a obținut 55 de mandate în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Doi aleși de pe lista PAS, Dinu Plîngău și Stela Macari, au anunțat că vor fi deputați neafiliați.
12:10
Meciul din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2026 dintre Israel și Republica Moldova se va disputa în țara noastră, și nu la Debrețen, în Ungaria, așa cum fusese anunțat anterior. UEFA a aprobat ca partida să aibă loc pe stadionul Zimbru din Chișinău. Confruntarea se va disputa pe 16 noiembrie, de la ora 21 și 45 de minute.
12:10
Ziua Națională a Vinului adună vinificatori din toate regiunile țării. Guvernul a aprobat Marele Premiu acordat în cadrul evenimentului # Moldova1
Chișinăul va găzdui în acest sfârșit de săptămână, pe 4 și 5 octombrie, cea de-a 24-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Evenimentul va aduna în Piața Marii Adunări Naționale 106 vinării din toate regiunile țării și mii de vizitatori. Tradițional, autoritățile vor acorda Marele Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol, o decizie în acest sens fiind aprobată miercuri, 1 octombrie, de Guvern.
12:00
VIDEO | Avocată din Bălți, reținută în timp ce-i transmitea droguri unui deținut: filmată chiar în sala de întrevederi de la penitenciar # Moldova1
Oamenii legii au reținut o avocată de 54 de ani din Bălți, surprinsă chiar în sala de întrevederi a Penitenciarului nr. 11 când îi transmitea droguri clientului său aflat în detenție. În timpul controlului, asupra deținutului au fost găsite pastile Subutex, cu substanțe psihotrope, anunță Inspectoratul General al Poliției.
12:00
Alte peste 2.200 de familii au primit electrocasnice eficiente energetic prin programul EcoVoucher # Moldova1
Încă peste 2.200 de familii din Republica Moldova intră în sezonul rece cu frigidere și mașini de spălat rufe noi, eficiente energetic, datorită programului guvernamental EcoVoucher. În cadrul sesiunii a cincea din acest an, desfășurată între 12 și 29 septembrie, au fost valorificate 2.217 vouchere, dintre care 1.938 au revenit familiilor cu copii, iar 279 – familiilor formate din vârstnici de peste 63 de ani.
11:50
Încă 11 proiecte de dezvoltare regională și locală, în valoare de 208 milioane de lei, implementate în nouă localități # Moldova1
Unsprezece proiecte de dezvoltare regională și locală, cu o valoare totală de aproximativ 208 milioane de lei, vor fi implementate în Republica Moldova în perioada următoare. Guvernul a aprobat includerea acestora în Documentul Unic de Program pentru anii 2025 – 2027.
Acum 8 ore
11:30
Mielușei în campionat, zmei în Liga Campionilor. Real Madrid a surclasat cu 5:0 în depslasare pe Kairat Almatî, în etapa a grupei unice. Și alte câteva echipe ce porneau cu prima șansă, au repurtat victorii categorice. „Los Blancos” au uitat repede înfrângerea din derby-ul cu rivala Atletico, scor 2:5, și au dat recital la Almatî, în Kazahstan. Starul francez Kylian Mbappe a izbutit un hat-trick. Mai întâi a înscris din penalty în minutul 25, după care și din acțiune în minutele 52 și 73.
11:20
Unii miniștri actuali vor să-și continue activitatea și în noul Guvern: „Avem planuri mari și vrem să le ducem la capăt” # Moldova1
Unii miniștri din Guvernul Recean ar dori să-și continue activitatea în noul Executiv, dar spun că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a câștigat o nouă majoritate parlamentară, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală, nu a luat deocamdată nicio decizie vizavi de viitoarea garnitură guvernamentală. Totuși, liderul PAS, Igor Grosu, a lăsat să se înțeleagă faptul că Dorin Recean, numărul doi din lista electorală a formațiunii, va rămâne la șefia Guvernului, iar unii miniștri actuali își vor continua activitatea și în noul Executiv.
11:20
Nicușor Dan, despre aderarea Republicii Moldova la UE în trei ani: „Este un termen realist” # Moldova1
Trei ani – este „un termen foarte realist” pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, consideră președintele României, Nicușor Dan. Într-un interviu pentru Euronews România, liderul român a menționat că victoria forțelor proeuropene la alegerile parlamentare din 28 septembrie deschide calea spre un proces accelerat de integrare, chiar dacă negocierile oficiale nu vor fi lansate imediat.
11:20
Din 2026, bugetul grădinițelor va fi calculat în funcție de numărul de copii și de nevoile instituției # Moldova1
Bugetul fiecărei grădinițe din Republica Moldova va fi stabilit, din anul 2026, în funcție de numărul de copii înscriși, de nevoile lor specifice și de cheltuielile necesare pentru funcționarea instituției. Noua formulă de finanțare, aprobată de Guvern pe 1 octombrie, prevede includerea în calcul a salariilor personalului, costurilor pentru energie și utilități, alimentație și materiale educaționale.
11:10
Cel puțin nouă persoane - inclusiv un copil - au murit în urma unor ploi devastatoare de noaptea trecută în regiunea ucraineană Odesa, iar în orașul omonim, în șapte ore a plouat cât în două luni. Și atacurile nocturne ale Rusiei asupra regiunilor Herson și Harkov au făcut victime relatează News.ro, cu referire la AFP.
11:10
Oamenii legii au reținut o avocată de 54 de ani din Bălți, surprinsă chiar în sala de întrevederi a Penitenciarului nr. 11, în timp ce transmitea droguri clientului său aflat în detenție. În timpul controlului, asupra deținutului au fost găsite pastile cu substanțe psihotrope, de tip Subutex, anunță Inspectoratul General al Poliției.
11:00
Rusia: Un film propagandistic despre „Occidentul în putrefacție” a eșuat în cinematografe # Moldova1
Filmul propagandistic „Толерантность” (Toleranță), regizat de Andrei Gracev, în care Zahăr Prilepin a jucat pentru prima dată rolul principal, a eșuat complet în încasări. În ciuda finanțării de stat și a participării unor actori cunoscuți, la proiecții asistau în medie doar trei persoane, iar până la sfârșitul lunii septembrie filmul a fost scos din program. „Oamenii pur și simplu nu cumpărau bilete”, au declarat reprezentanții companiei de distribuție, scrie publicația The Moscow Times.
10:50
Mandatul Guvernului Dorin Recean încetează în ziua validării alegerilor parlamentare din 28 septembrie, a anunțat purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă, la briefingul susținut după ședința de miercuri, 1 octombrie, a Cabinetului de miniștri.
10:30
Igor Grosu, la București: Mi-am exprimat recunoștința pentru sprijinul pe care ni-l oferă necondiționat România # Moldova1
Igor Grosu se află la București, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan. Vizita a fost anunțată de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate pe rețelele de socializare, fiind confirmată și de Parlament, fără să se precizeze dacă Igor Grosu a mers în România în calitate de președinte de partid sau președinte al Parlamentului de legislatura a XI-a, care își continuă mandatul până la confirmarea rezultatelor alegerilor din 28 septembrie și validarea noilor deputați.
10:30
PARAMENTARE 2025 | PAS – mai puține mandate în 2025, dar mai multe voturi decât în 2021. Situație diferită la socialiști și comuniști # Moldova1
Cetățenii R. Moldova și-au ales, pe 28 septembrie, noul Parlament care, potrivit datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale (CEC), ar putea avea cinci fracțiuni parlamentare, dintre care una majoritară.
09:50
Kremlinul pompează trilioane în poliție, Rosgvardia și servicii secrete, în timp ce educația și sănătatea primesc firimituri # Moldova1
După cheltuielile militare, care, în urma invaziei din Ucraina, s-au majorat aproape de patru ori și au ajuns la niveluri record comparabile cu perioada URSS, autoritățile ruse pregătesc o creștere bruscă a finanțării altor structuri de forță, scrie publicația The Moscow Times.
09:50
Riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova nu există – anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în contextul incidentului produs la centrala nucleară din sudul Ucrainei.
Acum 12 ore
09:20
Expert: „Maia Sandu este cel mai bun președinte pe care l-a avut R. Moldova. Veriga slabă a puterii - Parlamentul” # Moldova1
Cu un mandat proeuropean, noul Legislativ poartă responsabilitatea consolidării echilibrului politic și instituțional. Pe fundalul carențelor anterioare, constituționalistul Alexandru Tănase subliniază importanța unei schimbări substanțiale în componența actuală a Parlamentului, pentru a face față provocărilor politice.
09:20
Maia Sandu participă la Summitul CPE din Danemarca. Pe agendă: aderarea la UE, dezvoltarea economică și pacea regională # Moldova1
Avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dezvoltarea economică, pacea și securitatea regională se numără printre principalele subiecte care vor fi discutate la Summitul Comunității Politice Europene, care are loc la Copenhaga, Danemarca, în perioada 1-2 octombrie. La reuniune participă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
08:50
Dorin Recean: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece, pentru că nu cred că Kremlinul ne va lăsa așa pur și simplu” # Moldova1
„Să nu ne îmbătăm cu apă rece, pentru că nu cred că Kremlinul ne va lăsa pur și simplu în pace”, a avertizat premierul Dorin Recean la începutul ședinței de Guvern din 1 octombrie. El a mulțumit cetățenilor pentru participarea la scrutinul parlamentar și a apreciat instituțiile statului care, spune el, au reușit să apere integritatea procesului electoral în fața tentativelor de ingerință externă.
08:40
În Rusia va fi deschis cel mai mare crematoriu din Europa, după pierderile record din Ucraina # Moldova1
Autoritățile din Sankt Petersburg, pe fondul pierderilor grele de pe frontul din Ucraina - considerate de serviciile de informații occidentale drept cele mai mari pentru Rusia de la cel de-Al Doilea Război Mondial - au decis să modernizeze și să extindă considerabil crematoriul orașului, astfel încât acesta să devină cel mai mare din Europa, scrie publicația The Moscow Times, cu referire la canalul specializat de Telegram „Похоронный траст” („Funeral Trust”).
08:40
Secretarul General al Guvernului și, totodată, Secretarul General al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Artur Mija, și-a anunțat demisia din ambele funcții, după un deceniu de activitate politică. Oficialul a precizat că decizia a fost luată înaintea campaniei electorale și ține de o opțiune personală. Demisia sa a fost aprobată în cadrul ședinței Guvernului din 1 octombrie, unde premierul Dorin Recean i-a mulțumit public pentru activitatea sa.
08:10
Șase răniți în urma atacului rusesc asupra Harkovului: incendii și distrugeri în cartiere rezidențiale # Moldova1
Șase oameni au fost răniți în noaptea de miercuri, 1 octombrie, în urma unui atac masiv lansat de armata rusă asupra orașului Harkov. Printre victime se află o femeie de 80 de ani și trei bărbați de 25, 27 și 34 de ani, care au fost transportați la spital cu răni provocate de explozii. Un tânăr de 21 de ani a primit îngrijiri medicale la fața locului, scrie DW.
07:40
Incendiu puternic pe șoseaua Muncești: depozit de materiale bituminoase, mistuit de flăcări # Moldova1
Un incendiu de proporții a izbucnit în seara zilei de 30 septembrie 2025 într-un depozit cu materiale de construcție bituminoase, situat pe șoseaua Muncești din municipiul Chișinău. Pompierii au intervenit conform nivelului sporit de intervenție pentru lichidarea focului, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.