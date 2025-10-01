Victoria Furtuna, după ce ministerul Justiției a solicitat limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare”: „O decizie abuzivă"
ProTV.md, 1 octombrie 2025 15:40
Victoria Furtuna, după ce ministerul Justiției a solicitat limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare”: „O decizie abuzivă"
Acum 5 minute
16:00
Nouă oameni, printre care și un copil, au murit, în Odesa, din cauza inundaţiilor
Acum 15 minute
15:50
România planifică producția de drone împreună cu Ucraina, pentru protejarea estului NATO. Mesaj ferm privind capacitatea „noastră de a transforma acest lucru în realitate rapid” # ProTV.md
Acum 30 minute
15:40
Victoria Furtuna, după ce ministerul Justiției a solicitat limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare”: „O decizie abuzivă" # ProTV.md
Acum o oră
15:30
Guvernul își menține atribuțiile și își continuă activitatea până la învestirea noului cabinet de miniștri. Care e procedura și în cât timp vom avea un nou Executiv # ProTV.md
15:20
Dinu Plîngău, pentru PRO TV: „Noi vom susține stabilitatea politică. Nu voi cere nicio funcție” # ProTV.md
15:20
Ministerul Justiției solicită limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtuna # ProTV.md
15:10
Posibile acte de sabotaj rusești în Polonia sub steag fals. Kremlinul neagă și susține că Ucraina pregătește același lucru # ProTV.md
Acum 2 ore
14:50
Anunț în direct la În PROfunzime: Igor Grosu spune că va rămâne, cel mai probabil, președintele Parlamentului - VIDEO # ProTV.md
14:20
Unii se văd în continuare miniștri în instituțiile pe care le conduc, alții așteaptă verdictul majorității. Ce spun actualii demnitari, întrebați dacă rămân în Guvern - VIDEO # ProTV.md
14:10
AFP: Rusia și-a intensificat atacurile în Ucraina în septembrie. Peste 5.600 de drone și 185 de rachete lansate într-o lună # ProTV.md
Acum 4 ore
14:00
„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă # ProTV.md
13:40
PAS nu va mai avea 55 de deputați? Dinu Plîngău: „Nu facem parte din PAS, dar vom munci alături de ei" # ProTV.md
13:30
Momentul în care o mașină zboară pe o șosea din capitală și se izbește într-un stâlp. Șoferul ar fi fugit de poliție - VIDEO # ProTV.md
13:20
Momentul în care o mașină zboară pe o șosea din capitală și se izbește într-un stâlp. Șoferul fugea de poliție - VIDEO # ProTV.md
13:20
Președintele Maia Sandu, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice: „Ei ne-au crescut cu răbdare și sacrificii, iar astăzi este datoria noastră să fim aproape de ei" - FOTO # ProTV.md
13:10
PAS nu va mai avea 55 de deputați? Dinu Plîngău anunță că el și colega sa, Stela Macari vor fi independenți: „Nu facem parte din PAS, dar vom munci alături de ei" # ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 01.10.2025
12:50
Drogat cu marijuana și amfetamină, a urcat la volan. Un tânăr, prins de polițiști pe o stradă din capitală # ProTV.md
12:40
PAS nu va avea 53 de deputați? Dinu Plîngău anunță că el și colega sa, Stela Macari vor fi independenți: „Nu facem parte din PAS, dar vom munci alături de ei" # ProTV.md
12:30
Atacurile intense cu drone ale Ucrainei au împins Rusia într-o criză fără precedent, care naște efecte în lanț. Cifrele sunt îngrijorătoare pentru Kremlin # ProTV.md
12:10
Un fost primar al comunei Băcioi - condamnat la încă 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă # ProTV.md
Acum 6 ore
11:50
Igor Grosu: „PAS va guverna singur. Așteptăm inițiative constructive de la opoziție”
11:50
O femeie, avocat din Bălți - reținută pentru 72 de ore, după ce a fost prinsă în timp ce transmitea droguri clientului său din Penitenciar - VIDEO # ProTV.md
11:50
Printre aromele de toamnă și nuanțele de albastru, partenerii au fost sufletul recepției Pro TV Chișinău - VIDEO # ProTV.md
11:40
Guvernul federal al SUA intră în „shutdown”-ul guvernamental: Ambasadele Americii din lume, inclusiv cea din Moldova, rămân fără buget # ProTV.md
10:30
19 autospeciale continuă să stingă flăcările la depozitul de pe șoseaua Muncești. Imagini noi de la locul incendiului - GALERIE FOTO # ProTV.md
10:20
Asigură-ți progresul financiar. Deschide un depozit și poți câștiga un depozit PROGRESS de 10.000 sau 50.000 MDL! # ProTV.md
10:10
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie
10:10
Un tânăr - condamnat la închisoare, după ce a cerut mită pentru a ajuta o persoană să obțină mai ușor permisul de conducere. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
Acum 8 ore
10:00
Președintele României: „Aş paria că, în trei ani de acum, Moldova va fi membră a Uniunii Europene" # ProTV.md
10:00
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun # ProTV.md
09:50
Eveniment grandios la cei 26 de ani de Pro TV! Iată cum a fost atmosfera - VIDEO
09:50
Succes răsunător pentru Inesa Ceban la WULOP Moldova 2025! Specialista în micropigmentare a câştigat trei premii importante în cadrul campionatului internaţional în domeniul machiajului permanent - VIDEO # ProTV.md
09:20
Există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul țării noastre după incidentului produs la centrala nucleară din sudul Ucrainei? IGSU vine cu explicații # ProTV.md
09:10
Medvedev ironizează declarațiile lui Trump despre submarinele trimise lângă Rusia: „O pisică neagră într-o cameră întunecată” # ProTV.md
09:00
Un avion a aterizat de urgență pe o autostradă din SUA, la o oră de vârf
08:50
Propaganda Kremlinului răstoarnă realitatea: Rusia, „victimă” în fața NATO
08:40
Ana Calinici - numită în funcția de secretar general al Guvernului
08:30
Președintele Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene, organizat la Copenhaga: Va susține un discurs la sesiunea de deschidere # ProTV.md
08:20
Secretarul general al Guvernului, Artur Mija, își dă demisia. Cine îi va lua locul
08:10
Ploi în nordul și centrul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Acum 24 ore
01:00
Schimbare de etapă la Chișinău: Experții spun că până la final de octombrie, Republica Moldova ar putea avea un nou Legislativ și o nouă echipă guvernamentală - VIDEO # ProTV.md
00:40
O parte dintre miniștrii din actualul Guvern se vor regăsi și în viitorul cabinet. Igor Grosu a dezvăluit cine sunt cei vizați # ProTV.md
30 septembrie 2025
23:40
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 30.09.2025. Invitat: Igor Grosu - VIDEO
23:40
Cei trei bărbați, reținuți în ziua alegerilor sub acuzația că pregăteau acțiuni de destabilizare imediat după încheierea scrutinului, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile # ProTV.md
23:30
Incendiu devastator pe șoseaua Muncești: un depozit de materiale bituminoase, mistuit de flăcări. 18 autospeciale și 70 de pompieri mobilizați - FOTO # ProTV.md
23:20
Candidatura lui Dorin Recean, luată în calcul pentru un nou mandat de premier. Grosu, la emisiunea În PROfunzime: „De ce nu?” # ProTV.md
22:50
Anunț în direct la În PROfunzime: Igor Grosu spune că va rămâne, cel mai probabil, președintele Parlamentului # ProTV.md
21:20
Noapte albă pentru jucătorii clubului Liverpool înaintea duelului cu Galatasaray din această seară - VIDEO # ProTV.md
21:20
Vasile Diacon și Irina Rîngaci sunt singurii reprezentanți ai lotului Moldovei, care au urcat pe podium la turneul de lupte pe plajă din seria mondială - VIDEO # ProTV.md
