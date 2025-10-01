Victoria Furtuna, după ce ministerul Justiției a solicitat limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare”: „O decizie abuzivă"

ProTV.md, 1 octombrie 2025 15:40

Victoria Furtuna, după ce ministerul Justiției a solicitat limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare”: „O decizie abuzivă"

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
16:00
Nouă oameni, printre care și un copil, au murit, în Odesa, din cauza inundaţiilor ProTV.md
Nouă oameni, printre care și un copil, au murit, în Odesa, din cauza inundaţiilor
Acum 15 minute
15:50
România planifică producția de drone împreună cu Ucraina, pentru protejarea estului NATO. Mesaj ferm privind capacitatea „noastră de a transforma acest lucru în realitate rapid” ProTV.md
România planifică producția de drone împreună cu Ucraina, pentru protejarea estului NATO. Mesaj ferm privind capacitatea „noastră de a transforma acest lucru în realitate rapid”
Acum 30 minute
15:40
Victoria Furtuna, după ce ministerul Justiției a solicitat limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare”: „O decizie abuzivă" ProTV.md
Victoria Furtuna, după ce ministerul Justiției a solicitat limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare”: „O decizie abuzivă"
Acum o oră
15:30
Guvernul își menține atribuțiile și își continuă activitatea până la învestirea noului cabinet de miniștri. Care e procedura și în cât timp vom avea un nou Executiv ProTV.md
Guvernul își menține atribuțiile și își continuă activitatea până la învestirea noului cabinet de miniștri. Care e procedura și în cât timp vom avea un nou Executiv
15:20
Dinu Plîngău, pentru PRO TV: „Noi vom susține stabilitatea politică. Nu voi cere nicio funcție” ProTV.md
Dinu Plîngău, pentru PRO TV: „Noi vom susține stabilitatea politică. Nu voi cere nicio funcție”
15:20
Ministerul Justiției solicită limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtuna ProTV.md
Ministerul Justiției solicită limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtuna
15:10
Posibile acte de sabotaj rusești în Polonia sub steag fals. Kremlinul neagă și susține că Ucraina pregătește același lucru ProTV.md
Posibile acte de sabotaj rusești în Polonia sub steag fals. Kremlinul neagă și susține că Ucraina pregătește același lucru
Acum 2 ore
14:50
Anunț în direct la În PROfunzime: Igor Grosu spune că va rămâne, cel mai probabil, președintele Parlamentului - VIDEO ProTV.md
Anunț în direct la În PROfunzime: Igor Grosu spune că va rămâne, cel mai probabil, președintele Parlamentului - VIDEO
14:20
Unii se văd în continuare miniștri în instituțiile pe care le conduc, alții așteaptă verdictul majorității. Ce spun actualii demnitari, întrebați dacă rămân în Guvern - VIDEO ProTV.md
Unii se văd în continuare miniștri în instituțiile pe care le conduc, alții așteaptă verdictul majorității. Ce spun actualii demnitari, întrebați dacă rămân în Guvern - VIDEO
14:10
AFP: Rusia și-a intensificat atacurile în Ucraina în septembrie. Peste 5.600 de drone și 185 de rachete lansate într-o lună ProTV.md
AFP: Rusia și-a intensificat atacurile în Ucraina în septembrie. Peste 5.600 de drone și 185 de rachete lansate într-o lună
Acum 4 ore
14:00
„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă ProTV.md
„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă
13:40
PAS nu va mai avea 55 de deputați? Dinu Plîngău: „Nu facem parte din PAS, dar vom munci alături de ei" ProTV.md
PAS nu va mai avea 55 de deputați? Dinu Plîngău: „Nu facem parte din PAS, dar vom munci alături de ei"
13:30
Momentul în care o mașină zboară pe o șosea din capitală și se izbește într-un stâlp. Șoferul ar fi fugit de poliție - VIDEO ProTV.md
Momentul în care o mașină zboară pe o șosea din capitală și se izbește într-un stâlp. Șoferul ar fi fugit de poliție - VIDEO
13:20
Momentul în care o mașină zboară pe o șosea din capitală și se izbește într-un stâlp. Șoferul fugea de poliție - VIDEO ProTV.md
Momentul în care o mașină zboară pe o șosea din capitală și se izbește într-un stâlp. Șoferul fugea de poliție - VIDEO
13:20
Președintele Maia Sandu, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice: „Ei ne-au crescut cu răbdare și sacrificii, iar astăzi este datoria noastră să fim aproape de ei" - FOTO ProTV.md
Președintele Maia Sandu, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice: „Ei ne-au crescut cu răbdare și sacrificii, iar astăzi este datoria noastră să fim aproape de ei" - FOTO
13:10
PAS nu va mai avea 55 de deputați? Dinu Plîngău anunță că el și colega sa, Stela Macari vor fi independenți: „Nu facem parte din PAS, dar vom munci alături de ei" ProTV.md
PAS nu va mai avea 55 de deputați? Dinu Plîngău anunță că el și colega sa, Stela Macari vor fi independenți: „Nu facem parte din PAS, dar vom munci alături de ei"
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 01.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 01.10.2025
12:50
Drogat cu marijuana și amfetamină, a urcat la volan. Un tânăr, prins de polițiști pe o stradă din capitală ProTV.md
Drogat cu marijuana și amfetamină, a urcat la volan. Un tânăr, prins de polițiști pe o stradă din capitală
12:40
PAS nu va avea 53 de deputați? Dinu Plîngău anunță că el și colega sa, Stela Macari vor fi independenți: „Nu facem parte din PAS, dar vom munci alături de ei" ProTV.md
PAS nu va avea 53 de deputați? Dinu Plîngău anunță că el și colega sa, Stela Macari vor fi independenți: „Nu facem parte din PAS, dar vom munci alături de ei"
12:30
Atacurile intense cu drone ale Ucrainei au împins Rusia într-o criză fără precedent, care naște efecte în lanț. Cifrele sunt îngrijorătoare pentru Kremlin ProTV.md
Atacurile intense cu drone ale Ucrainei au împins Rusia într-o criză fără precedent, care naște efecte în lanț. Cifrele sunt îngrijorătoare pentru Kremlin
12:10
Un fost primar al comunei Băcioi - condamnat la încă 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă ProTV.md
Un fost primar al comunei Băcioi - condamnat la încă 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă
Acum 6 ore
11:50
Igor Grosu: „PAS va guverna singur. Așteptăm inițiative constructive de la opoziție” ProTV.md
Igor Grosu: „PAS va guverna singur. Așteptăm inițiative constructive de la opoziție”
11:50
O femeie, avocat din Bălți - reținută pentru 72 de ore, după ce a fost prinsă în timp ce transmitea droguri clientului său din Penitenciar - VIDEO ProTV.md
O femeie, avocat din Bălți - reținută pentru 72 de ore, după ce a fost prinsă în timp ce transmitea droguri clientului său din Penitenciar - VIDEO
11:50
Printre aromele de toamnă și nuanțele de albastru, partenerii au fost sufletul recepției Pro TV Chișinău - VIDEO ProTV.md
Printre aromele de toamnă și nuanțele de albastru, partenerii au fost sufletul recepției Pro TV Chișinău - VIDEO
11:40
Guvernul federal al SUA intră în „shutdown”-ul guvernamental: Ambasadele Americii din lume, inclusiv cea din Moldova, rămân fără buget ProTV.md
Guvernul federal al SUA intră în „shutdown”-ul guvernamental: Ambasadele Americii din lume, inclusiv cea din Moldova, rămân fără buget
10:30
19 autospeciale continuă să stingă flăcările la depozitul de pe șoseaua Muncești. Imagini noi de la locul incendiului - GALERIE FOTO ProTV.md
19 autospeciale continuă să stingă flăcările la depozitul de pe șoseaua Muncești. Imagini noi de la locul incendiului - GALERIE FOTO
10:20
Asigură-ți progresul financiar. Deschide un depozit și poți câștiga un depozit PROGRESS de 10.000 sau 50.000 MDL! ProTV.md
Asigură-ți progresul financiar. Deschide un depozit și poți câștiga un depozit PROGRESS de 10.000 sau 50.000 MDL!
10:10
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie ProTV.md
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie
10:10
Un tânăr - condamnat la închisoare, după ce a cerut mită pentru a ajuta o persoană să obțină mai ușor permisul de conducere. Câți ani va sta după gratii ProTV.md
Un tânăr - condamnat la închisoare, după ce a cerut mită pentru a ajuta o persoană să obțină mai ușor permisul de conducere. Câți ani va sta după gratii
Acum 8 ore
10:00
Președintele României: „Aş paria că, în trei ani de acum, Moldova va fi membră a Uniunii Europene" ProTV.md
Președintele României: „Aş paria că, în trei ani de acum, Moldova va fi membră a Uniunii Europene"
10:00
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun ProTV.md
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
09:50
Eveniment grandios la cei 26 de ani de Pro TV! Iată cum a fost atmosfera - VIDEO ProTV.md
Eveniment grandios la cei 26 de ani de Pro TV! Iată cum a fost atmosfera - VIDEO
09:50
Succes răsunător pentru Inesa Ceban la WULOP Moldova 2025! Specialista în micropigmentare a câştigat trei premii importante în cadrul campionatului internaţional în domeniul machiajului permanent - VIDEO ProTV.md
Succes răsunător pentru Inesa Ceban la WULOP Moldova 2025! Specialista în micropigmentare a câştigat trei premii importante în cadrul campionatului internaţional în domeniul machiajului permanent - VIDEO
09:20
Există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul țării noastre după incidentului produs la centrala nucleară din sudul Ucrainei? IGSU vine cu explicații ProTV.md
Există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul țării noastre după incidentului produs la centrala nucleară din sudul Ucrainei? IGSU vine cu explicații
09:10
Medvedev ironizează declarațiile lui Trump despre submarinele trimise lângă Rusia: „O pisică neagră într-o cameră întunecată” ProTV.md
Medvedev ironizează declarațiile lui Trump despre submarinele trimise lângă Rusia: „O pisică neagră într-o cameră întunecată”
09:00
Un avion a aterizat de urgență pe o autostradă din SUA, la o oră de vârf ProTV.md
Un avion a aterizat de urgență pe o autostradă din SUA, la o oră de vârf
08:50
Propaganda Kremlinului răstoarnă realitatea: Rusia, „victimă” în fața NATO ProTV.md
Propaganda Kremlinului răstoarnă realitatea: Rusia, „victimă” în fața NATO
08:40
Ana Calinici - numită în funcția de secretar general al Guvernului ProTV.md
Ana Calinici - numită în funcția de secretar general al Guvernului
08:30
Președintele Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene, organizat la Copenhaga: Va susține un discurs la sesiunea de deschidere ProTV.md
Președintele Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene, organizat la Copenhaga: Va susține un discurs la sesiunea de deschidere
08:20
Secretarul general al Guvernului, Artur Mija, își dă demisia. Cine îi va lua locul ProTV.md
Secretarul general al Guvernului, Artur Mija, își dă demisia. Cine îi va lua locul
08:10
Ploi în nordul și centrul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Ploi în nordul și centrul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
01:00
Schimbare de etapă la Chișinău: Experții spun că până la final de octombrie, Republica Moldova ar putea avea un nou Legislativ și o nouă echipă guvernamentală - VIDEO ProTV.md
Schimbare de etapă la Chișinău: Experții spun că până la final de octombrie, Republica Moldova ar putea avea un nou Legislativ și o nouă echipă guvernamentală - VIDEO
00:40
O parte dintre miniștrii din actualul Guvern se vor regăsi și în viitorul cabinet. Igor Grosu a dezvăluit cine sunt cei vizați ProTV.md
O parte dintre miniștrii din actualul Guvern se vor regăsi și în viitorul cabinet. Igor Grosu a dezvăluit cine sunt cei vizați
30 septembrie 2025
23:40
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 30.09.2025. Invitat: Igor Grosu - VIDEO ProTV.md
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 30.09.2025. Invitat: Igor Grosu - VIDEO
23:40
Cei trei bărbați, reținuți în ziua alegerilor sub acuzația că pregăteau acțiuni de destabilizare imediat după încheierea scrutinului, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile ProTV.md
Cei trei bărbați, reținuți în ziua alegerilor sub acuzația că pregăteau acțiuni de destabilizare imediat după încheierea scrutinului, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile
23:30
Incendiu devastator pe șoseaua Muncești: un depozit de materiale bituminoase, mistuit de flăcări. 18 autospeciale și 70 de pompieri mobilizați - FOTO ProTV.md
Incendiu devastator pe șoseaua Muncești: un depozit de materiale bituminoase, mistuit de flăcări. 18 autospeciale și 70 de pompieri mobilizați - FOTO
23:20
Candidatura lui Dorin Recean, luată în calcul pentru un nou mandat de premier. Grosu, la emisiunea În PROfunzime: „De ce nu?” ProTV.md
Candidatura lui Dorin Recean, luată în calcul pentru un nou mandat de premier. Grosu, la emisiunea În PROfunzime: „De ce nu?”
22:50
Anunț în direct la În PROfunzime: Igor Grosu spune că va rămâne, cel mai probabil, președintele Parlamentului ProTV.md
Anunț în direct la În PROfunzime: Igor Grosu spune că va rămâne, cel mai probabil, președintele Parlamentului
21:20
Noapte albă pentru jucătorii clubului Liverpool înaintea duelului cu Galatasaray din această seară - VIDEO ProTV.md
Noapte albă pentru jucătorii clubului Liverpool înaintea duelului cu Galatasaray din această seară - VIDEO
21:20
Vasile Diacon și Irina Rîngaci sunt singurii reprezentanți ai lotului Moldovei, care au urcat pe podium la turneul de lupte pe plajă din seria mondială - VIDEO ProTV.md
Vasile Diacon și Irina Rîngaci sunt singurii reprezentanți ai lotului Moldovei, care au urcat pe podium la turneul de lupte pe plajă din seria mondială - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.