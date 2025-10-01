VIDEO | Actorul britanic Gary Oldman a fost învestit cu titlul de Cavaler al Imperiului Britanic

10:00

Toată noaptea efective cu zeci de pompieri au intervenit pentru a stinge un grav incendiu izbucnit la un depozit cu materiale bituminoase de pe șoseaua Muncești din Chișinău. Misiunea continuă și la această oră, la fața locului fiind implicate 19 autospeciale cu 75 de angajați ai IGSU. Incendiul a izbucnit marți seara, în jurul orei