Igor Grosu a discutat despre rezultatul alegerilor parlamentare cu președintele Senatului României

Oficial.md, 1 octombrie 2025 15:40

Vizita lui Igor Grosu, președintele Parlamentului, a continuat „cu o discuție bună cu președintele Senatului..

Acum 10 minute
15:50
Ministerul Justiției solicită limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare” Oficial.md
Ministerul Justiției a depus ieri, 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de..
Acum 30 minute
15:40
Acum o oră
15:10
Raportul Departamentului de Stat al SUA privind traficul de persoane 2025. Republica Moldova rămâne la Nivelul 2 Oficial.md
Pe 01.10.2025, Departamentul de Stat al SUA a publicat Raportul privind traficul de persoane 2025, document care..
15:10
Mihai Popșoi a discutat cu noua Ambasadoare a Suediei Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu ambasadoarea Regatului Suediei în..
15:10
Președinții Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor” au fost condamnați la 5 ani de închisoare Oficial.md
La data de 01 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
Acum 2 ore
14:50
Maia Sandu: Respectul și grija pentru vârstnici ne fac o societate mai puternică și mai unită Oficial.md
Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, Președinta Maia Sandu, a venit cu un mesaj..
Acum 4 ore
14:00
PNM: Am cheltuit, în total, în această campanie electorală peste 292 mii de lei Oficial.md
Ieri a fost închis oficial fondul electoral al Partidului Național Moldovenesc (PNM), după prima campanie..
13:40
Igor Grosu s-a văzut, la București, cu premierul Ilie Bolojan Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, se află astăzi într-o scurtă vizită la Bucuresți, unde s-a întâlnit..
13:30
Dan Perciun: A construi însă un partid sănătos, capabil să câștige alegeri, este extrem de dificil Oficial.md
Dan Perciun, deputat ales al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), spune că „democrația are nevoie..
13:00
TRM se consultă cu mediul artistic privind participarea la Eurovision Song Contest Oficial.md
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM), a demarat consultări cu mediul artistic din țară în vederea potențialei participări..
Acum 6 ore
12:00
Dinu Plîngău explică de ce va fi deputat independent împreună cu Stela Macari Oficial.md
Dinu Plîngău și Stela Macari, deputați aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în..
11:40
Se caută director la SA „Tracom” Oficial.md
Consiliul Societății „TRACOM”, în baza statutului, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al S.A...
11:20
Olga Cebotari: Urmează patru ani deloc ușori Oficial.md
Olga Cebotari, deputat ales pe lista Blocului Electoral Patriotic, membru al Comitetului Executiv al Partidului..
11:20
Fermierii, profesioniștii și publicul larg sunt așteptați, la ediția de toamnă a expozițiilor „Moldagrotech” și „Farmer” Oficial.md
În perioada 16–19 octombrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” va avea loc dubla..
11:20
Guvernul va implementa 11 proiecte noi de dezvoltare în localitățile din țară Oficial.md
11 proiecte noi de dezvoltare regională și locală, cu o valoare totală de circa 208..
11:20
SRL „Moldova HiTech Park” devine parc industrial Oficial.md
Guvernul a aprobat acordarea titlului de parc industrial pentru SRL „Moldova HiTech Park”, parcul dedicat..
11:20
Modul de alocare a resurselor financiare pentru grădinițe va fi îmbunătățit Oficial.md
Guvernul a aprobat o nouă metodă de finanțare a grădinițelor, care va fi aplicată începând cu anul..
11:20
Marele Premiu pentru merite deosebite în vitivinicultură va fi decernat la Chișinău în cadrul Zilei Naționale a Vinului Oficial.md
Ziua Națională a Vinului va fi marcată, la Chișinău, pe data de 4-5 octombrie. Tradițional,..
11:20
De astăzi, agricultorii pot beneficia de opțiuni suplimentare pentru sprijin financiar Oficial.md
Începând de azi, agricultorii pot beneficia de opțiuni suplimentare pentru sprijin financiar. Agenția de Intervenție..
11:20
Un fost primar al comunei Băcioi a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă Oficial.md
La 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat pe un fost primar al..
11:20
Misiunea comună a ODIHR, AP OSCE, APCE și PE: Deciziile luate în cele două zile înainte de alegeri privind neeligibilitatea a două partide, bazate pe presupuse fapte de finanțare ilegală, au limitat dreptul lor la un remediu efectiv Oficial.md
Misiunea comună de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova – formată din Oficiul OSCE..
11:10
Pompierii continuă misiunea de lichidare a unui incendiu din Chișinău Oficial.md
Pompierii continuă misiunea de lichidare a incendiului de nivel sporit de intervenție pe șoseaua Muncești..
11:10
Ziua Internațională a Oamenilor în Etate. Ion Ceban: Un exemplu prin bogata experiență de viață, prin maturitatea gândirii, valorile morale, dragostea de viață și de țară Oficial.md
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a felicitat vârstnicii din Capitală în contextul în care..
11:10
Ziua Națională a Vinului. Programul evenimentelor Oficial.md
În primul weekend al lunii octombrie, Chișinăul găzduiește cea mai mare sărbătoare dedicată patrimoniului vitivinicol..
11:10
Criză financiară la Ambasada SUA în Republica Moldova Oficial.md
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova anunță că din cauza suspendării alocărilor bugetare,..
11:00
Artur Mija: După 10 ani de activitate politică, am decis să iau o pauză Oficial.md
Artur Mija, de astăzi, pleacă din Guvern, din funcția de secretar general al Guvernului și..
11:00
IGSU: Nu există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul țării noastre Oficial.md
IGSU informează populația că nu există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul țării noastre. În..
11:00
Permis auto de vânzare cu 18 mii lei – tânăr condamnat la închisoare pentru trafic de influență Oficial.md
Datorită acțiunilor procesuale ale procurorilor și organului de urmărire penală, un tânăr în vârstă de..
11:00
Un nou medicament compensat pentru osteoporoză Oficial.md
Un nou medicament pentru osteoporoză va fi compensat, începând cu 1 noiembrie, din fondurile de..
10:20
Ghid complet pentru selecția culorilor de țiglă metalică Oficial.md
Când vine vorba de acoperișul casei, alegerea culorii poate părea un detaliu minor. Dar, de..
Acum 8 ore
09:10
Guvernul restricționează utilizarea substanțelor chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul de hotărâre care prevede limitarea..
09:00
Artur Mija a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului Oficial.md
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobată schimbări de cadre. Artur Mija a demisionat din funcția..
08:50
Maia Sandu va participa la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității..
Acum 24 ore
17:20
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Peste 206 milioane de lei au fost confiscate în folosul statului Oficial.md
La 30 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a găsit-o vinovată pe Marina Tauber de patru..
17:00
Vladimir Andronachi – în arest preventiv încă 30 de zile Oficial.md
Procuratura Anticorupție a anunțat că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind..
16:40
Cazul „Inima Moldovei”. Șeful Misiunii ENEMO: Anularea tardivă a concurentului electoral poate afecta încrederea publicului în existența unor condiții egale de competiție Oficial.md
Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor Parlamentare a Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a..
Ieri
16:00
BEP: În Moldova au avut loc alegeri în care voința cetățenilor a fost sfidată Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a venit cu o declarație în care spune că, la 28..
15:10
Andrei Năstase: Se sugerează că observatorii desemnaţi de mine la alegerile parlamentare ar fi primit din partea mea onorarii. Afirmațiile sunt mincinoase Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare, infirmă speculațiile precum că observatorii pe care i-a desemnat..
15:10
Reținut pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice Oficial.md
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu polițiștii din BPDS “Fulger” și..
15:10
Viorica Puica a demisionat din funcția de judecătoare a CSJ pentru exercitarea mandatului de judecător la Curtea Constituțională Oficial.md
Consiliul Superior al Magistraturii informează opinia publică că, în ședința sa, a examinat și a..
13:50
Platforma Reîntregirii Naționale: Cetățenii responsabili au decis să spună „Adio” imperiului rusesc și au ales drumul european Oficial.md
Platforma Reîntregirii Naționale spune că „alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 au fost o alegere..
13:20
Curtea de Conturi este în căutare de auditori publici externi Oficial.md
Vrei să contribui la buna guvernare și integritatea financiară a statului? Curtea de Conturi a..
13:20
Victoria Sanduța: Fiecare vot înseamnă o persoană care a crezut în mine și pentru asta vă mulțumesc din suflet Oficial.md
Victoria Sanduța, candidat independent la alegerile parlamentare, care a acumulat 2 861 de voturi, ceea..
13:20
Rezultatele independenților la parlamentare Oficial.md
Niciun candidat independent nu a reușit să ajungă în Parlament urmare a scrutinului din 28 septembrie..
11:20
Poliția: 31 persoane, participante la protestul de ieri, au fost conduse la IP Centru și Buiucani pentru documentare Oficial.md
În contextul protestului organizat ieri, în fața Parlamentului, Poliția precizează că, pe durata manifestației, 31..
11:20
Concluziile OSCE despre desfășurarea alegerilor parlamentare Oficial.md
Alegerile parlamentare din Moldova au fost competitive și au oferit alegătorilor o alegere clară între..
11:20
Schimbări în cabinetul primarului de Chișinău Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al capitalei, a anunțat schimbări în Cabinetul său. „De astăzi, funcțiile..
11:10
ENEMO: CEC a administrat alegerile eficient, în ciuda resurselor umane limitate și a necesității de a revizui reglementările secundare Oficial.md
Ca urmare a invitației Comisiei Electorale Centrale (CEC) a Republicii Moldova, Rețeaua Europeană a Organizațiilor..
11:10
MAE: Cetățenii moldoveni care tranzitează sau călătoresc în Grecia sunt atenționați despre desfășurarea unei greve în țară Oficial.md
Ambasada Republicii Moldova în Grecia informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să..
11:10
AIPA a autorizat spre plată 73,59 mln. lei subvenții destinate fermierilor din sectorul zootehnic Oficial.md
În perioada 15 august – 26 septembrie 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură..
