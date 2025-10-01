În ceea ce privește bursele pentru doctoranzi, sănătatea și artele sunt prioritare
Logos-Press, 1 octombrie 2025 14:15
Planul de admitere la programele de învățământ superior din ciclul III (studii doctorale) cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul universitar 2025-2026 prevede 229 de granturi în valoare de 5,831 milioane de lei, informează Logos Press.
Planul de admitere la programele de învățământ superior din ciclul III (studii doctorale) cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul universitar 2025-2026 prevede 229 de granturi în valoare de 5,831 milioane de lei, informează Logos Press.
