Experți români în atragerea banilor europeni vor oferi asistență tehnică Republicii Moldova

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis, la Forumul de Securitate de la Varșovia, că, în fața incursiunilor rusești tot mai dese cu drone și avioane în spațiul aerian al Europei, Flancul Estic trebuie să fie puternic și este nevoie de consolidare de la Marea Baltică până la Marea Neagră.