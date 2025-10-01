Experți români în atragerea banilor europeni vor oferi asistență tehnică Republicii Moldova
Radio Chisinau, 1 octombrie 2025 14:15
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) din România va desfășura, în perioada 6–10 octombrie 2025, o misiune de lucru în Republica Moldova. Misiunea face parte din eforturile de consolidare a cooperării între cele două țări, având ca scop sprijinirea autorităților din Republica Moldova în domeniul atragerii și implementării proiectelor finanțate din fonduri europene.
• • •
Acum 15 minute
14:15
Acum o oră
13:55
Cabinetul de miniștri a actualizat regulamentul privind licitațiile pentru producătorii de energie regenerabilă # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat astăzi un amplu pachet de măsuri destinate modernizării sistemului educațional, dezvoltării regionale și tranziției către energia verde, printre care o formulă de finanțare a grădinițelor, acordarea statutului de parc industrial pentru Moldova High-Tech Park și noi licitații pentru capacități eoliene de 170 MW, transmite Radio Chișinău.
13:40
Experți: Noul Parlament trebuie să finalizeze eradicarea rețelei „Șor” până la alegerile prezidențiale din 2028 # Radio Chisinau
Noul Parlament trebuie să elaboreze legile necesare, să asigure implementarea lor, precum și să aloce bugete rezonabile organelor de drept, pentru ca rețeaua „Șor” să fie eradicată definitiv până la următoarele alegeri semnificative, cele prezidențiale din 2028, consideră experții, transmite Radio Chișinău.
Acum 2 ore
13:20
Încă 8 ani de închisoare pentru fostul primar din Băcioi, condamnat în luna mai. Este dat în căutare # Radio Chisinau
Fostul primar al comunei Băcioi din municipiul Chișinău, condamnat în luna mai la opt ani de închisoare, a primit o pedeapsă similară într-un alt dosar în care este învinuit, de asemenea, de corupere pasivă. Sentința i-a fost dictată de recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, iar în vederea executării pedepsei, în privința acestuia a fost aplicată măsura preventivă – arestul preventiv, fiind anunțat în căutare, transmite IPN.
13:00
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 2 octombrie.
12:50
Guvernul limitează utilizarea substanțelor chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice # Radio Chisinau
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul de hotărâre care prevede limitarea utilizării unui grup de substanțe chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice.
Acum 4 ore
12:25
Dinu Plîngău și Stela Macari, candidați pe lista PAS la alegerile parlamentare, vor activa în legislativ ca independenți # Radio Chisinau
Dinu Plîngău și Stela Macari, care au candidat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare, au anunțat că nu vor face parte din fracțiunea parlamentară a acestui partid. Cei doi vor activa în legislativ în calitate de deputați independenți.
12:15
Biroul de management și buget (OMB) al Casei Albe a recomandat ca agențiile guvernamentale federale să înceapă pregătirile pentru o închidere temporară a Congresului SUA, asta după ce Senatul, camera superioară a organului, nu a adoptat niciun plan de finanțare, transmite IPN.
11:55
Guvernul a acordat titlul de parc industrial Societății cu Răspundere Limitată „Moldova HiTech Park” # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat acordarea titlului de parc industrial pentru SRL „Moldova HiTech Park”, hotărâre elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) împreună cu Agenția Proprietății Publice (APP).
11:30
FILIT Chișinău 2025 a adunat zeci de autori, traducători, editori, critici literari și profesioniști din 11 țări ale lumii. Evenimentul, care a atras peste 3 000 de participanți s-a desfășurat timp de patru zile, perioadă în care au avut loc întâlniri cu scriitori celebri, ateliere, activități pentru copii, întâlniri ale autorilor cu elevi, mese rotunde, recitaluri de poezie.
11:15
Incident la o centrală nucleară din sudul Ucrainei. IGSU: Nu există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul R. Moldova # Radio Chisinau
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) informează populația că nu există niciun risc de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova, în contextul incidentului produs recent la o centrală nucleară din sudul Ucrainei.
11:00
Igor Grosu s-a întâlnit la București cu premierul român, Ilie Bolojan. „România este unul dintre cei mai mari susținători ai parcursului european al R. Moldova” # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a efectuat astăzi o vizită oficială la București, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, oficialul moldovean a subliniat caracterul special al relațiilor dintre cele două țări și a exprimat recunoștința Chișinăului pentru sprijinul constant oferit de România.
10:40
Mandatul actualului Guvern încetează în ziua în care sunt validate alegerile parlamentare. Până atunci, executivul își exercită atribuțiile în deplinătatea lor. După validare și până la depunerea jurământului de către noul cabinet de miniștri, Guvernul în exercițiu rămâne în funcție, dar doar cu rol de administrare a treburilor curente. Precizările în acest sens au fost făcute astăzi de către purtătorul de cuvânt al executivului, Daniel Vodă, în cadrul unei conferințe de presă, transmite IPN.
Acum 6 ore
10:25
Nou mecanism de finanțare a grădinițelor, aprobat de Guvern: bugetele vor fi stabilite în funcție de numărul de copii și nevoile specifice # Radio Chisinau
Începând cu anul 2026, toate grădinițele din Republica Moldova vor fi finanțate după o nouă formulă bugetară, aprobată astăzi de Guvern. Metoda a fost testată timp de un an în patru raioane și urmează să fie extinsă la nivel național.
10:05
Incendiu de proporții la un depozit de materiale de construcție din Chișinău. 19 autospeciale cu un efectiv de 75 pompieri luptă cu flăcările (FOTO) # Radio Chisinau
Un incendiu puternic a izbucnit în seara zilei de marți la un depozit cu materiale de construcție bituminoase din Chișinău. 75 de pompieri cu 19 autospeciale au intervenit la fața locului.
09:50
„Miniștrii care și-au făcut treaba bine își vor păstra portofoliile”. Igor Grosu răspunde la întrebarea cine va conduce noul Guvern # Radio Chisinau
Miniștrii care au muncit și și-au făcut bine treaba ar putea fi parte a noului Guvern constituit după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația aparține liderului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, aflat la final de mandat ca președinte al Parlamentului Legislaturii a XI-a, în cadrul unei emisiuni de la ProTV Chișinău, transmite MOLDPRES.
09:35
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 60 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 68 de bani.
09:10
Guvernul a aprobat astăzi decizia de eliberare a lui Artur Mija din funcția de secretar general al Executivului. Până la numirea unui nou secretar general, atribuțiile acestuia vor fi asigurate de Ana Calinici, informează MOLDPRES.
08:55
Meteorologii prognozează pentru astăzi, 1 octombrie, cer predominant noros. Noaptea, temporar, se vor înregistra ploi pe arii extinse, iar pe parcursul zilei, izolat, vor cădea ploi slabe.
08:40
Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Șefa statului va avea o intervenție la sesiunea de deschidere a reuniunii # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga, informează un comunicat al instituției prezidențiale. În prezent, Danemarca deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
Acum 8 ore
08:25
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Timișoara, că ar putea paria că Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani, atât pentru că există voință internă, cât și pentru că țările europene susțin includerea acestui stat cât mai rapid, transmite AGERPRES.
08:10
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 1 octombrie 2025.
Acum 24 ore
21:05
Investiții de peste 826 de milioane de lei în medicamente și dispozitive medicale compensate # Radio Chisinau
Autoritățile au investit peste 826 de milioane de lei în medicamente și dispozitive medicale compensate în primele opt luni ale anului, potrivit datelor prezentate de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Suma este cu 82 de milioane de lei mai mare decât cea alocată în aceeași perioadă a anului trecut, transmite IPN.
20:45
CNAS a finanțat prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna octombrie # Radio Chisinau
Prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna octombrie a fost finanțată, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS).
20:20
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot face avioanele P-8 Poseidon # Radio Chisinau
Statele Unite au desfășurat în Norvegia aeronave militare capabile să „vâneze” submarine și să desfășoare operațiuni de spionaj și au efectuat misiuni în apropierea teritoriului Rusiei la Marea Baltică, transmite Newsweek, care citează date obținute din surse deschise.
20:05
Forța de muncă la nivel de țară a constituit, în trimestrul I al anului curent, 783,8 mii de persoane, iar în trimestrul II – 824,7 mii de persoane. Datele denotă o creștere cu 40,9 mii de cetățeni sau cu 5,2% față de trimestrul precedent. Informațiile au fost prezentate astăzi de directorul Biroului Național de Statistică (BNS), Oleg Cara, în cadrul unei conferințe de presă, comunică MOLDPRES.
19:45
Cei trei bărbați reținuți în ziua alegerilor pentru pregătirea destabilizărilor după închiderea urnelor, plasați în arest pentru 30 de zile # Radio Chisinau
Cei trei bărbați reținuți în ziua alegerilor pentru pregătirea destabilizărilor după închiderea urnelor, au fost plasați marți în arest preventiv pentru 30 de zile.
19:15
Noul legislativ, constituit după alegerile din 28 septembrie, va cuprinde cinci fracțiuni parlamentare. Listele celor cinci formațiuni politice care au trecut pragul electoral includ deputați din legislatura XI-a, printre care președintele Parlamentului, Igor Grosu, și membri ai cabinetului de miniștri, inclusiv premierul Dorin Recean. De asemenea, în noul Parlament ar putea să se regăsească actuali primari, viceprimari, artiști și sportivi, transmite IPN.
18:55
Peste 5000 de cărți noi în limba română, distribuite în 27 de școli din Republica Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a distribuit peste 5000 de volume de carte în limba română către 27 de instituții de învățământ general din țară. Acțiunea face parte din proiectul de donație „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a”, realizat în parteneriat cu Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și Biblioteca Națională a Republicii Moldova.
18:35
Von der Leyen promite 2 miliarde de euro pentru dronele destinate Ucrainei și propune un împrumut pentru reparații # Radio Chisinau
UE va angaja miliarde de euro pentru a furniza drone Ucrainei, a anunțat marți președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Comentariile sale marchează cel mai concret pas al blocului comunitar de până acum pentru a mări capacitatea câmpului de luptă al Kievului cu sisteme aeriene fără pilot, transmite POLITICO.
18:15
Un număr de 15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Președintelui în anul de studii 2025–2026. Maia Sandu a semnat decretul # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind acordarea Bursei Președintelui pentru anul academic 2025–2026 unui număr de 15 elevi și studenți cu rezultate academice excepționale.
17:55
Sărbătorim Ziua Vinului în weekend. Festivalul tradițional are un program special în PMAN # Radio Chisinau
Piața Marii Adunări Naționale va găzdui Ziua Națională a Vinului la acest sfârșit de săptămână. Evenimentul, ajuns la a 24-a ediție anul acesta, va reuni peste o sută de vinificatori, transmite IPN.
17:30
Mitropolia Basarabiei felicită PAS pentru victoria electorală: Rezultatele alegerilor arată că cetățenii au ales vectorul european și nu s-au lăsat amăgiți de propaganda și presiunile ostile # Radio Chisinau
Mitropolia Basarabiei a transmis un mesaj de felicitare liderului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, precum și tuturor deputaților aleși din partea acestei formațiuni, în urma rezultatului obținut la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
17:10
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
16:55
Prima țară din UE care restricționează intrarea diplomaților ruși pe teritoriul său # Radio Chisinau
Cehia a anunțat marți că restricționează accesul pe teritoriul său în cazul deținătorilor de pașapoarte diplomatice și de afaceri rusești, invocând preocupări de securitate, în ceea ce a descris drept o premieră în UE, relatează AFP.
16:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Alerta este valabilă de joi, 2 octombrie până vineri, 3 octombrie.
16:20
Ultima oră. Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare și anunțată în căutare # Radio Chisinau
Deputata Marina Tauber, afiliată fugarului Ilan Șor, a fost condamnată astăzi la 7 ani și șase luni de închisoare cu executare, prin cumul parțial al pedepselor. Fosta deputată a fost anunțată în căutare.
16:15
16:00
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, reținut într-un dosar de spălare de bani, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Arestul a fost prelungit astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, la solicitarea procurorilor anticorupție, transmite IPN.
15:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că a examinat și a acceptat cererea de demisie depusă de judecătoarea Viorica Puica de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), comunică MOLDPRES.
15:30
Noul Parlament va fi convocat după validarea rezultatelor de către Curtea Constituțională # Radio Chisinau
La sfârșitul acestei săptămâni, CEC urmează să aprobe procesul-verbal privind rezultatele alegerilor de duminică 28 septembrie. În prezent Comisia Electorală Centrală lucrează la centralizarea rezultatelor, iar în paralel sunt analizate contestațiile depuse de partide și candidați. După validarea rezultatelor de către Curtea Constituțională, va fi convocat noul Parlament de legislatura a XII-a, transmite Radio Chișinău.
15:10
Meteorologii anunță ploi pentru azi și mâine. În plus, următoarele zile vremea se răcește și persistă riscul de înghețuri la sol, transmite IPN.
14:50
PIB-ul Republicii Moldova a înregistrat o ușoară creștere în trimestrul II din 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut # Radio Chisinau
Produsul Intern Brut (PIB) al Republicii Moldova a înregistrat o creștere de 1,1% în trimestrul II al anului 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 82,3 miliarde lei, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Comparativ cu trimestrul anterior, PIB-ul a crescut cu 1,6%, confirmând semnalele de relansare economică observate încă din primul trimestru al anului, când economia avansase cu 1,4% față de ultimele trei luni din 2024. Deși economia continuă să se confrunte cu provocări semnificative, datele sugerează o schimbare structurală în dinamicile de creștere, prin apariția unor noi motoare economice care compensează sectoarele aflate în declin.
14:35
VIDEO | Poliția vine cu detalii despre perchezițiile în urma cărora liderul unui partid extraparlamentar a fost reținut. Zeci de mii de dolari, euro și dispozitive electronice au fost ridicate # Radio Chisinau
Poliția vine cu detalii despre perchezițiilor din această dimineață în urma cărora liderul unui partid extraparlamentar a fost reținut. În vizorul autorităților a ajuns un bărbat de 39 de ani, suspectat că ar fi administrat tranzacții printr-o platformă internațională cunoscută pentru conversia rublelor rusești în alte valute, cu scopul de a eluda sancțiunile internaționale impuse Federației Ruse după invazia în Ucraina.
Ieri
14:10
Experți: Noul Parlament trebuie să își îmbunătățească calitatea actului de guvernare, pentru a asigura aderarea Republicii Moldova la UE până în 2028 # Radio Chisinau
Noul Parlament trebuie să își îmbunătățească calitatea actului de guvernare, pentru a asigura aderarea Republicii Moldova la UE până în 2028 și pentru a îmbunătăți situația social-economică a țării, consideră experții, transmite Radio Chișinău.
13:55
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, 30 septembrie, calendarul privind liberalizarea graduală a pieței gazelor naturale. Decizia stabilește trecerea etapizată a anumitor categorii de consumatori către furnizarea gazelor naturale la prețuri de piață, eliminând treptat regimul reglementat pentru consumatorii noncasnici mari și mijlocii.
13:35
Schimbările pentru cetățenii români care au carte de identitate eletronică au intrat în vigoare. Aplicația prin care vor fi verificate datele personale # Radio Chisinau
Începând de luni, 29 septembrie 2025, cetățenii români, autoritățile publice și instituțiile private vor putea folosi aplicația RoCEIReader pentru a citi rapid și sigur informațiile stocate în noua Carte Electronică de Identitate (CEI), inclusiv adresa de domiciliu.
13:15
La acest sfârșit de săptămână, traficul rutier în centrul Chișinăului va fi suspendat pentru desfășurarea sărbătorii „Ziua națională a vinului”, ajunsă la a 24-a ediție în acest an. Primăria capitalei precizează că restricțiile vor fi aplicate în perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale și că transportul public va fi redirecționat pe străzile adiacente. Modificările de circulație vor intra în vigoare de vineri, 3 octombrie, începând cu ora 16:00, și vor dura până luni dimineața, 6 octombrie, ora 06:00, transmite IPN.
13:00
Forumul de Securitate de la Varșovia | Sprijinul ferm pentru Republica Moldova, subliniat la discuțiile dintre ministrul român al Apărării și președintele Adunării Parlamentare a NATO # Radio Chisinau
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis, la Forumul de Securitate de la Varșovia, că, în fața incursiunilor rusești tot mai dese cu drone și avioane în spațiul aerian al Europei, Flancul Estic trebuie să fie puternic și este nevoie de consolidare de la Marea Baltică până la Marea Neagră.
12:40
Liderul unui partid extraparlamentar a fost reținut pentru finanțare ilegală a formațiunii și spălare de bani # Radio Chisinau
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că, în această dimineață, a fost reținut liderul unei formațiuni politice extraparlamentare, într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a formațiunii și spălare de bani. Presa de la Chișinău scrie că este vorba despre Gabriel Călin, cunoscut pentru activitatea sa propagandistică și care a candidat la alegerile parlamentare pe listele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM).
