VIDEO | O avocată, reținută în timp ce transmitea droguri clientului deținut în penitenciar
Ziua, 1 octombrie 2025 14:10
O avocată riscă să ajungă la pușcărie, după ce a fost prinsă în timp ce transmitea droguri clientului său deținut în penitenciarul din Bălți. Femeia, în vârstă de 54 de ani, a fost reținută de polițiști și procurori chiar în sala de întrevederi cu clientul său, un bărbat de 34 de ani, aflat în detenție.
• • •
Acum 30 minute
14:10
14:00
Ziua în care s-a arătat Împărăteasa Cerurilor. Creștinii ortodocși de stil nou prăznuiesc astăzi Acoperământul Maicii Domnului # Ziua
Creștinii ortodocși care respectă calendarul îndreptat prăznuiesc astăzi, 1 octombrie, Acoperământul Maicii Domnului, o zi cu adânci semnificații spirituale, închinată Fecioarei Maria. Întrucât în acest an sărbătoarea pică în zi de post, cu acest prilej, credincioșii au dezlegare la pește. Sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului le reamintește creștinilor că, în fața încercărilor și necazurilor, pot găsi
Acum o oră
13:40
Fostul primar al comunei Băcioi, Vitalie Șalari, condamnat la opt ani de închisoare pentru corupere pasivă # Ziua
Fostul primar al comunei Băcioi, municipiul Chișinău, Vitalie Șalari, a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru corupere pasivă. Sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a fost pronunțată în 26 septembrie și nu este definitivă. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța i-a aplicat și o amendă în mărime de 150 000 de lei și cu
Acum 2 ore
13:20
101 ani de când Biserica Ortodoxă Română a adoptat calendarul îndreptat. În 1924, ziua de 1 octombrie devenea 14 octombrie # Ziua
Acum 101 ani, în 1 octombrie 1924, Biserica Ortodoxă Română, în urma unei decizii a sinodului, a adoptat calendarul îndreptat, cel corectat astronomic. Astfel, 1 octombrie devenea 14 octombrie, în acel an calendarul bisericesc având doar 352 de zile. Adoptarea noului calendar de către Biserica Română a fost făcută, după ce la nivel administrativ calendarul gregorian
13:00
Alertă la Munchen în urma mai multor explozii și focuri de armă. Festivalul Oktoberfest a fost închis, din motive de siguranță # Ziua
O amplă operațiune a poliției este în desfășurare în Munchen, Germania, după ce un incident fatal a avut loc în capitala bavareză. Primarul orașului a confirmat că există o „amenințare cu bombă" și a precizat că organizatorii nu pot risca deschiderea Oktoberfest. Incidentul a început cu o explozie și un incendiu într-o clădire rezidențială din
12:40
Dinu Plângău, după ce a anunțat că, împreună cu Stela Macari, devin deputați neafiliați: „Criză politică sau sfadă nu există și nu va exista” # Ziua
„Totul va fi bine! Criză politică sau sfadă nu există și nu va exista", a transmis Dinu Plâgău pe pagina sa de Facebook, la scurt timp după ce în presă a apărut informația că, împreună cu Stela Macari, devin deputați neafiliați în Parlament. „Vom munci alături de colegii din PAS atât pentru investirea unui
12:30
VIDEO | Cel puțin 69 de oameni au murit în urma unui cutremur de 6,9 grade, în Filipine. Seismul s-a produs la mică adâncime # Ziua
Un cutremur puternic a lovit provincia Cebu din Filipine, provocând moartea a cel puțin 69 de persoane și rănirea a zeci de altele. Autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce continuă operațiunile de salvare și evaluarea pagubelor. Seismul, cu magnitudinea de 6,9, a avut epicentrul la 17 kilometri nord-est de orașul
Acum 4 ore
12:20
ATITUDINI | Alexandru Tănase, despre Vasile Tarlev: Bravul soldat Švejk de Moldova: „Moldova is on big” # Ziua
Într-o țară care-a fost, Era mare cel mai prost… Așa începe o poezie de Arghezi, „Horă de băieți", dar și comunicarea publică a lui Vasilii Pavlovici Tarlev, proaspăt reînviat și teleportat înapoi în viața publică. Cu stil de komsomolist ieșit la pensie, dar cu suflet de influencer de cartier, Vasilii a revenit… ca un vin
12:10
In memoriam Paul Goma: Biblioteca Națională va găzdui o lansare de carte despre marele scriitor și disident anticomunist # Ziua
Biblioteca Națională, în parteneriat cu Universitatea de Stat și Universitatea Pedagogică „Ion Creangă", va găzdui joi, 2 octombrie, un eveniment comemorativ dedicat scriitorului și disidentului anticomunist Paul Goma. În cadrul manifestării va fi lansat volumul „Arca lui Goma. Biografia unui scriitor", semnat de criticul literar Aliona Grati, apărut recent la Editura ARC. Cartea se înscrie
12:00
In memoriam Paul Goma: Biblioteca Națională va găzdui o lansare de carte despre marele scriitor disident anticomunist # Ziua
11:50
VIDEO | Pavel Durov reia acuzația că Franța i-a spus să blocheze canale la alegerile din R. Moldova: „Ar fi cenzură politică” # Ziua
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a reiterat acuzațiile potrivit cărora serviciile de informații franceze ar fi încercat să-l convingă să sprijine cenzura în România și R. Moldova. Declarațiile au fost făcute luni, în cadrul unui podcast cu Lex Fridman, după ce duminică el publicase pe canalul său oficial un mesaj similar. Durov a susținut că, în
11:30
Artur Mija și-a dat demisia din funcția de Secretar General al Guvernului. În locul lui vine Ana Calinici, care preia interimatul # Ziua
Artur Mija, ales deputat la alegerile de duminică, și-a dat demisia din funcția de Secretar General al Guvernului, dar și din cea de secretar general al PAS. Acesta a făcut anunțul într-o postare pe Facebook, în care precizează să a luat această decizie încă înaintea campaniei electorale, pe care a coordonat-o. Între timp, atribuțiile sale
11:30
ULTMA ORĂ | PAS rămâne fără doi deputați. Dinu Plângău și Stela Macari vor rămâne neafiliați în Parlament # Ziua
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate nu va avea 55 de deputați în Parlament, ci doar 53. Deputații Dinu Plângău și Stela Macari au anunțat că vor fi deputați neafiliați în viitorul legislativ. Informația a fost confirmată de Plângău pentru newsmaker.md. Dinu Plîngău și Stela Macari erau numărul 42 și, respectiv, 47 în lista PAS pentru
11:00
Ambasada SUA la Chișinău își reduce activitatea, în contextul crizei bugetare de la Washington: „Serviciile vor continua, în măsura în care situația o permite” # Ziua
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova anunță că, după ce Guvernul de la Washington a intrat în „shutdown", misiunea diplomatică și-a redus și ea activitatea. Potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri dimineața, contul de Facebook al misiunii nu va fi actualizat „ până la reluarea completă a activității, cu excepția informațiilor urgente
10:40
Guvernul SUA intră în „shutdown” după eșecul negocierilor bugetare între democrați și republicani. Trump: „Multe lucruri bune pot rezulta din acest blocaj” # Ziua
Statele Unite se confruntă cu o nouă criză bugetară după ce, miercuri, la miezul nopții, a expirat finanțarea federală, în lipsa unui acord între republicani și democrați asupra unui proiect de lege provizoriu. Este primul blocaj bugetar („shutdown") de la începutul celui de-al doilea mandat Trump și cel mai tensionat din ultimele decenii, președintele amenințând
Acum 6 ore
10:00
FOTO | Intervenție masivă la un incendiu de la un depozit cu materiale bituminoase din Capitală. Peste 70 de pompieri sunt încă la fața locului # Ziua
Toată noaptea efective cu zeci de pompieri au intervenit pentru a stinge un grav incendiu izbucnit la un depozit cu materiale bituminoase de pe șoseaua Muncești din Chișinău. Misiunea continuă și la această oră, la fața locului fiind implicate 19 autospeciale cu 75 de angajați ai IGSU. Incendiul a izbucnit marți seara, în jurul orei
09:40
Volodimir Zelenski avertizează asupra situaţiei „critice” de la centrala nucleară Zaporojie, deconectată de o săptămână # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a atras atenția marți seara asupra „situației critice" de la centrala nucleară Zaporojie, aflată de șapte zile fără legătură cu rețeaua electrică. Este cea mai lungă perioadă de întrerupere a alimentării de la preluarea controlului uzinei de către Rusia, în 2022. „Din cauza bombardamentelor rusești, centrala a fost deconectată de la
09:40
IGSU susține că nu există riscuri de contaminare radioactivă în urma avariilor de la centrala nucleară din regiunea Zaporojie # Ziua
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență susține că, în acest moment, nu există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova în urma avariilor din ultimele zile de la centrală nucleară din regiunea ucraineană Zaporojie, controlată de forțele ruse. IGSU face trimitere la Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), care a anunțat că în urma incidentului
09:20
Un nou Summit al Comunității Politice Europene, organizat în Danemarca. La reuniune participă și Maia Sandu # Ziua
O nouă reuniune a Comunității Politice Europene are loc în zilele de 1 și 2 octombrie în Copenhaga, Danemarca. La summit va participa și șefa statului, Maia Sandu, care va ține și un discurs. Pe parcursul summitului, Maia Sandu va avea întrevederi bilaterale și multilaterale cu lideri europeni, șefi de stat și de guvern. Principalele
08:50
VIDEO | Nouă morți în urma stihiei din Odesa. Regiunea se află sub cod roșu de furtuni și averse # Ziua
Nouă persoane, inclusiv un copil, au murit în urma ploilor puternice care au provocat inundații distrugătoare în orașul Odesa și în regiunea omonimă. Peste 250 de salvatori și 70 de unități speciale au intervenit în ultimele 24 de ore. Pe tot parcursul nopții au avut loc operațiuni de evacuare a oamenilor blocați și a mașinilor
Acum 24 ore
19:40
Șeful Pentagonului anunță „sfârșitul erei bărbaților cu barbă și al celor în fuste”: „Ne pregătim pentru război și ne pregătim să câștigăm” # Ziua
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, le-a transmis marți sutelor de generali și amirali convocați la baza Corpului de Marină Quantico că „misiunea Departamentului Războiului restaurat" – denumire folosită acum de administrația Trump pentru Departamentul Apărării – este pregătirea pentru război și pregătirea pentru victorie. „Ne pregătim pentru război și ne pregătim să câștigăm. Neobosit
19:10
Recolta de mere, cea mai mică din ultimii șapte ani. Piața internă va fi asigurată, însă exporturile vor scădea # Ziua
Recolta totală de mere a fost estimată pentru acest an la 277 de mii de tone, fiind cea mai mică din ultimii șapte ani. Cauza principală sunt cele două valuri de îngheț din primăvară și o reducere ușoară suprafețelor de livezi. Acest lucru va afecta exporturile, care vor fi în cantități mai mici, însă nu
18:40
Israelul a publicat documente care leagă Hamas de flotila Gretei Thunberg, care transporta ajutoare umanitare către Gaza # Ziua
Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a publicat documente care, potrivit autorităților, indică o legătură între mișcarea teroristă Hamas și flotila internațională de voluntari „Sumud" („Rezistență"), care încearcă să rupă blocada maritimă și să livreze ajutor umanitar în Fâșia Gaza. Printre documentele prezentate se numără o scrisoare datată 9 ianuarie 2021, semnată de liderul Biroului Politic
18:10
Hotărâri importante, adoptate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Încă trei sfinți au fost înscriși în calendar # Ziua
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunit în zilele de 29-30 septembrie, a adoptat mai multe hotărâri importante, atât de ordin pastoral și liturgic, cât și administrativ. Reuniunea a avut loc în Aula Magna „Teoctist Patriarhul" din Palatul Patriarhiei, fiind prezidată de Patriarhul Daniel. Astfel, ierarhii români au reconfirmat data de 26 octombrie 2025 drept
17:50
Kellogg afirmă că înțelegerea dintre SUA și Belarus a avut drept obiectiv menținerea deschisă a canalelor de comunicare cu Putin # Ziua
Emisarul american Keith Kellogg a declarat că acordul încheiat la începutul lunii septembrie între Statele Unite și Belarus a avut ca obiectiv principal menținerea deschisă a canalelor de comunicare cu președintele rus Vladimir Putin, și nu a vizat eliberarea prizonierilor politici, deși aceasta din urmă a fost o consecință pozitivă a negocierilor. Kellogg a subliniat
17:30
Fadei Nagacevschi, despre rezultatul alegerilor: PAS se află la ultimul lor mandat, iar lupta pentru o opoziție reală, cu lideri veritabili, abia începe # Ziua
„Partidul Acțiune și Solidaritate se află la ultimul lor mandat, iar liderii opoziției și-au arătat adevărata față: niște lași fricoși care au trădat țara și poporul pentru interesele lor proprii". Opinia aparține fostului ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care a adăugat că, în următoarea perioadă, „va urma o luptă adevărată pentru o opoziție reală, sănătoasă,
17:30
VIDEO | Poliția oferă detalii despre dosarul în care este vizat Gabriel Călin, bănuit de spălare de bani și finanțare ilegală a activităților politice # Ziua
Oamenii legii au oferit detalii despre dosarul în care este vizat jurnalistul și politicianul Gabriel Călin, reținut astăzi marți, 30 septembrie, pentru 72 ore. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției, Călin este bănuit că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării
16:50
Ucraina a încheiat „într-un timp record, în cele mai dificile condiții” procesul de screening bilateral cu UE # Ziua
Ucraina a încheiat pe 30 septembrie procesul de evaluare bilaterală a legislației cu Comisia Europeană, un pas major în parcursul său către aderarea la Uniunea Europeană, relatează The Kyiv Independent. Procesul, lansat în iulie 2024, a presupus analizarea de către Bruxelles și Kiev a fiecărui domeniu de politici din cele șase clustere de negociere și
16:30
Meteorologii au emis un nou cod galben de înghețuri cu temperaturi de până la minus trei grade la suprafața solului. Avertizarea emisă azi de Serviciul Hidrometeorologic va fi valabilă pentru nopțile și diminețile din 2 și 3 octombrie. Totodată, temperaturile aerului vor varia, în aceste zile, între 10 și 15 grade pe timp de zi
16:20
Fostul parlamentar Marina Tauber a fost condamnat de Judecătoria Chișinău la șapte ani și jumătate de închisoare Încă în luna iulie, procurorii au cerut pentru parlamentar 13 ani de închisoare. În dosarul, aflat pe rol la Judecătoria Chișinău, Marina Tauber este învinuită de falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului, acceptarea finanțării ilegale
15:50
EDITORIAL | În R. Moldova n-au avut loc alegeri, ci o legitimare formală a unei puteri desemnate cu mult înainte, în cu totul altă parte # Ziua
PAS a câștigat „alegerile parlamentare" și a re
15:40
Doar patru din 10 moldoveni care au peste 15 ani sunt angajați sau prestează diferite servicii # Ziua
Republica Moldova continuă să înregistreze o rată scăzută de ocupare a forței de muncă. În trimestrul al doilea din acest an, populația ocupată, adică moldovenii care lucrează efectiv și contribuie la economie, număra aproximativ 792 de mii de persoane, ceea ce înseamnă că doar 40 la sută dintre cetățenii care au 15 ani și peste […] Articolul Doar patru din 10 moldoveni care au peste 15 ani sunt angajați sau prestează diferite servicii apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Judecătoria Chișinău a prelungit cu încă 30 de zile mandatul de arestare pe numele lui Vladimir Andronachi # Ziua
Procuratura Anticorupție anunță că marți, 30 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind prelungirea arestului preventiv pe numele fostului parlamentar, Vladimir Andronachi. Andronachi a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în data de 5 septembrie, fiind vizat într-o cauză penală pornită pentru spălare de bani. Fostul deputat PDM a […] Articolul Judecătoria Chișinău a prelungit cu încă 30 de zile mandatul de arestare pe numele lui Vladimir Andronachi apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Președintele Poloniei a depus un proiect de lege care incriminează negarea masacrului de la Volînia # Ziua
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a depus pe 29 septembrie un proiect de lege care prevede sancțiuni penale pentru „negarea sau denaturarea faptelor” legate de masacrul de la Volînia și alte crime istorice comise de grupări ucrainene în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Inițiativa vine după ce președintele a blocat o lege prin care se […] Articolul Președintele Poloniei a depus un proiect de lege care incriminează negarea masacrului de la Volînia apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Un bărbat din Chișinău, condamnat la închisoare pentru escrocherii comise prin intermediul unei platforme cu anunțuri # Ziua
Un bărbat din Capitală, în vârstă de 47 de ani, a fost condamnat la șase ani de închisoare, după ce a comis mai multe escrocherii prin intermediul unei platforme online cu anunțuri comerciale. Sentința a fost emisă însă în lipsa acestuia, suspectul fiind dat în căutare. Potrivit anchetei, în cel puțin cinci cazuri de escrocherie, […] Articolul Un bărbat din Chișinău, condamnat la închisoare pentru escrocherii comise prin intermediul unei platforme cu anunțuri apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
14:00
Danemarca convoacă rezerviștii din cauza incursiunilor cu drone înaintea întâlnirii liderilor europeni la Copenhaga # Ziua
Autoritățile daneze au anunțat mobilizarea de urgență a câtorva sute de rezerviști din cadrul forțelor armate pentru a consolida apărarea țării, după mai multe incidente cauzate de drone care au intrat pe teritoriul regatului. Informația a fost transmisă luni de TV2, citând o „notificare confidențială”. „Acest lucru arată că ne aflăm într-o situație de urgență, […] Articolul Danemarca convoacă rezerviștii din cauza incursiunilor cu drone înaintea întâlnirii liderilor europeni la Copenhaga apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Vitalie Florea confirmă că a fost supus perchezițiilor, dar neagă că a fost reținut: N-au găsit ce voiau să găsească # Ziua
Bloggerul Vitalie Florea, fost candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a transmis un mesaj, după ce în spațiul public au apărut informații că ar fi fost reținut, odată cu jurnalistul Gabriel Călin. Într-o postare pe Facebook, el a confirmat că au venit la el cu percheziții, dar neagă reținerea. „Azi dimineață am avut percheziții […] Articolul Vitalie Florea confirmă că a fost supus perchezițiilor, dar neagă că a fost reținut: N-au găsit ce voiau să găsească apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Creșterea economică bate pasul pe loc. În prima jumătate a acestui an, PIB-ul a rămas la nivelul primului semestru din 2024 # Ziua
În perioada ianuarie-iunie a acestui an, Produsul Intern Brut în Republica Moldova a fost de 155,3 miliarde de lei, fiind la același nivel ca în primul semestru al anului 2024. Scăderea exporturilor de mărfuri și bunuri, descreșterile din agricultură și industrie au tras cel mai mult în jos nivelul PIB, în schimb domeniul exportului de […] Articolul Creșterea economică bate pasul pe loc. În prima jumătate a acestui an, PIB-ul a rămas la nivelul primului semestru din 2024 apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Circulația pe Transalpina, oprită din cauza viscolului. Utilajele de deszăpezire intervin în mai multe zone montane din România # Ziua
Autoritățile din România au închis temporar primul tronson al Transalpinei, Rânca–Obârșia Lotrului, până miercuri, 1 octombrie, ora 09:00, din cauza stratului de gheață format pe șosea. Drumarii nu pot interveni în siguranță, iar șoferii ar fi expuși pericolului. Ninsorile au început de ieri în zonele montane, inclusiv în Gorj, Argeș, Sibiu, Vâlcea și Maramureș, iar […] Articolul Circulația pe Transalpina, oprită din cauza viscolului. Utilajele de deszăpezire intervin în mai multe zone montane din România apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Piața Marii Adunări Naționale, închisă de vineri seara pentru două zile. În Capitală va avea loc Ziua Vinului # Ziua
Piața Marii Adunări Naționale va fi închisă în weekend pentru circulația rutieră. Traficul va fi sistat de vineri, de la ora 16.00, și va fi reluat luni dimineața, la ora 06.00, anunță Primăria Chișinău. Suspendările au loc în contextul organizării Zilei Vinului în PMAN. Astfel, traficul rutier va fi sistat pe bd. Ștefan cel Mare […] Articolul Piața Marii Adunări Naționale, închisă de vineri seara pentru două zile. În Capitală va avea loc Ziua Vinului apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
YouTube a acceptat să îi plătească lui Trump 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul privind suspendarea contului # Ziua
YouTube, platforma video deținută de Google, a acceptat să plătească 24,5 milioane de dolari pentru a încheia un proces intentat de președintele Donald Trump, după ce contul său a fost suspendat în urma atacurilor de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021. Potrivit documentelor depuse luni în instanță, din suma totală, 22 de milioane de dolari […] Articolul YouTube a acceptat să îi plătească lui Trump 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul privind suspendarea contului apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
AUR din România felicită „Democrația Acasă” pentru accederea în Parlament și cere PAS să decupleze total R. Moldova de Federația Rusă # Ziua
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din România a emis un comunicat în care felicită Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, pentru accederea în legislativul de la Chișinău în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În același timp, opoziția de peste Prut îndeamnă noua guvernare PAS să decupleze Republica Moldova de Federația Rusă, așa cum […] Articolul AUR din România felicită „Democrația Acasă” pentru accederea în Parlament și cere PAS să decupleze total R. Moldova de Federația Rusă apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Guvernul taliban din Afganistan a impus o oprire la nivel național a telecomunicațiilor, la câteva săptămâni după ce a început să taie conexiunile de internet prin fibră optică, pe motiv de moralitate. Țara se confruntă acum cu un „blackout total de internet”, a anunțat organizația de monitorizare Netblocks, potrivit BBC. „Afganistanul se află acum în […] Articolul Talibanii au tăiat internetul și telecomunicațiile în Afganistan. Țara este paralizată apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Costurile pentru încălzire cresc semnificativ în Republica Moldova. Familiile din mediul rural, cele mai afectate # Ziua
Prețurile pentru resursele tradiționale de încălzire continuă să crească în Republica Moldova, ceea ce pune presiune pe bugetele gospodăriilor, în special în mediul rural, unde majoritatea gospodăriilor se bazează pe lemne și cărbune. Potrivit Safe News, care a analizat anunțurile de mică publicitate, în 2025, prețul unei tone de cărbune a ajuns la 5.100 de […] Articolul Costurile pentru încălzire cresc semnificativ în Republica Moldova. Familiile din mediul rural, cele mai afectate apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
UE se pregătește să înceapă lucrările tehnice privind aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la blocul comunitar # Ziua
Uniunea Europeană se pregătește să demareze lucrările tehnice pentru aderarea Ucrainei și R. Moldova la bloc, în ciuda blocajului creat de Ungaria în negocierile oficiale, potrivit unor surse familiarizate cu procesul, relatează Financial Times. Ambele țări au demarat oficial negocierile de aderare anul trecut, însă Ungaria, condusă de premierul Viktor Orbon, a blocat progresul ulterior, […] Articolul UE se pregătește să înceapă lucrările tehnice privind aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la blocul comunitar apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
ULTIMA ORĂ | Gabriel Călin și Vitalie Florea ar fi fost reținuți, în urma unor percheziții efectuate în această dimineață # Ziua
Jurnalistul Gabriel Călin, președintele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) și bloggerul Vitalie Florea, numărul doi pe lista formațiunii, ar fi fost reținut, potrivit mai multor surse. S-a întâmplat în această dimineață, în urma unor deschideri în forță la domiciliile celor doi. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP),în dimineața zilei de 30 septembrie, ofițerii Direcției […] Articolul ULTIMA ORĂ | Gabriel Călin și Vitalie Florea ar fi fost reținuți, în urma unor percheziții efectuate în această dimineață apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Deputata Marina Tauber, care s-ar afla în Rusia, își va afla azi sentința. Procurorii au cerut 13 ani de pușcărie # Ziua
Deputata Marina Tauber, aleasă pe listele fostului Partid Șor, își va afla azi sentința în dosarul privind finanțarea ilegală a formațiunii scoase în afara legii. Încă în luna iulie, procurorii au cerut pentru parlamentar 13 ani de închisoare. În dosarul, aflat pe rol la Judecătoria Chișinău, Marina Tauber este învinuită de falsificarea rapoartelor privind finanțarea […] Articolul Deputata Marina Tauber, care s-ar afla în Rusia, își va afla azi sentința. Procurorii au cerut 13 ani de pușcărie apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
SUA intensifică presiunile pentru înlăturarea lui Maduro în Venezuela. Liderul de la Caracas a decretat o stare de urgență externă # Ziua
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a semnat un decret prin care instituie stare de urgență externă, care îi acordă puteri de securitate suplimentare în cazul în care armata americană intră în țară, a declarat luni vicepreședintele țării, Delcy Rodriguez. Măsura marchează cea mai recentă escaladare a tensiunilor dintre cele două țări, Maduro afirmând public că administrația […] Articolul SUA intensifică presiunile pentru înlăturarea lui Maduro în Venezuela. Liderul de la Caracas a decretat o stare de urgență externă apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Patru deputați din precedenta componență a Parlamentului participă la Sesiunea de toamnă a APCE # Ziua
Patru deputați din Parlamentul, al cărui mandat a expirat, participă, în această săptămână, la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Reuniunea are loc la Strasbourg, Franța, până în 3 octombrie. Printre subiectele care vor fi abordate la APCE se numără cel cu privire la protecția jurnaliștilor din Fâșia Gaza și eliberarea jurnaliștilor […] Articolul Patru deputați din precedenta componență a Parlamentului participă la Sesiunea de toamnă a APCE apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
VIDEO | Tragedie în Indonezia, unde o şcoală s-a prăbușit peste elevi. Un copil de 13 ani a murit, iar alți peste 60 de elevi se află încă prinși sub dărâmături # Ziua
Cel puțin un elev a murit, alți aproape o sută au fost răniți, iar 65 rămân blocați sub dărâmături după ce o clădire a unei școli s-a prăbușit luni în orașul Sidoarjo, provincia Java de Est, Indonezia. Echipele de salvare lucrează contracronometru pentru a găsi supraviețuitori, furnizând oxigen și apă celor prinși sub beton. Prăbușirea […] Articolul VIDEO | Tragedie în Indonezia, unde o şcoală s-a prăbușit peste elevi. Un copil de 13 ani a murit, iar alți peste 60 de elevi se află încă prinși sub dărâmături apare prima dată în ZIUA.md.
