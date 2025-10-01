Când va fi constituit noul Parlament și învestit noul Guvern
Veridica.md, 1 octombrie 2025 14:10
Daniel Vodă a explicat ce urmează după alegeri și ce face Guvernul până la învestirea noului Cabinet.
Acum 30 minute
14:10
Daniel Vodă a explicat ce urmează după alegeri și ce face Guvernul până la învestirea noului Cabinet.
Acum 2 ore
13:00
Deschiderea Oktoberfest a fost amânată.
12:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că situaţia centralei este "potenţial periculoasă".
Acum 4 ore
12:10
După înfrângerea, rușinoasă, năucitoare, în alegerile parlamentare din Republica Moldova, Moscova caută justificări pe măsură. Prima e, firește, că alegerile au fost „șarlatanești”, că autoritățile „au manipulat deschis cu voturile alegătorilor”, că transnistrenilor doritori să voteze li s-au pus piedici etc.
11:50
Maia Sandu, privind reintegrarea regiunii transnistrene: Le putem oferi o viață mai bună. Armata rusă trebuie să plece # Veridica.md
Procesul de reintegrare a Republicii Moldova presupune în mod prioritar retragerea trupelor rusești de pe teritoriul țării, dar și costuri economice considerabile, pentru a asigura integrarea regiunii transnistrene pe toate domeniile, a declarat președinta Maia Sandu.
11:50
Blocajul bugetar din SUA slăbeşte dolarul şi contribuie la aprecierea aurului.
11:30
Cum n-o dai! - Bomba Gogol
11:20
Noul Guvern ar putea fi învestit în următoarele săptămâni.
Acum 6 ore
10:20
Cetățenii Republicii Moldova au pecetluit, prin votul lor de duminică, direcția clară pe care trebuie să o ia Republica Moldova. Fără echivoc, ei au decis prin vot democratic că Republica Moldova trebuie trebuie să devină membră a Uniunii Europene.
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summit-ul CPE, organizat la Copenhaga.
Acum 8 ore
07:50
Statele Unite au anunţat şi desfășurarea, în Norvegia, de aeronave militare capabile să vâneze submarine și să efectueze operațiuni de spionaj.
06:50
Aceasta e deconectată de la alimentarea cu energie electrică externă de o săptămână.
06:50
MV Minervagracht, avariat de un proiectil exploziv, este acum în pericol de scufundare.
06:40
Compania farmaceutică va beneficia, în schimb, de o scutire de trei ani de taxe vamale pentru acestea.
Acum 12 ore
06:20
Preşedintele României, optimist în privința procesului de integrare în UE al R. Moldova # Veridica.md
Nicuşor Dan a declarat că este gata să parieze că "Republica Moldova va fi membră UE în trei ani".
Acum 24 ore
19:00
România: Administraţia Prezidenţială returnează la bugetul de stat echivalentul a circa 3,5 milioane de euro # Veridica.md
„Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simţ” – susține președintele Nicuşor Dan.
16:20
Fosta deputată afiliată fugarului Ilan Șor este învinuită de falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului, acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat, precum și de amestec în înfăptuirea justiției.
15:20
Liderul unui partid extraparlamentar din R. Moldova, reținut pentru presupuse tranzacții ilegale cu fonduri din Rusia # Veridica.md
Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.
14:50
Consiliul UE: Sprijinul cetățenilor moldoveni pentru integrarea europeană este clar și puternic # Veridica.md
Consiliul Uniunii Europene a reafirmat sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, salutând rezultatul alegerilor parlamentare ca o expresie a voinței pro-europene a cetățenilor.
Ieri
13:10
Un fost asociat al unui politician german de extrema dreaptă a fost condamnat la patru ani și nouă luni de închisoare pentru spionaj în beneficiul Chinei comuniste # Veridica.md
Le-a livrat chinezilor peste 500 de documente ale Parlamentului European, dintre care unele au fost clasificate drept deosebit de sensibile.
12:30
Occidentul este responsabil pentru escaladarea acțiunilor militare în Europa și sprijină acte teroriste prin furnizarea de armament Ucrainei, potrivit propagandei pro-Kremlin.
11:00
O familie ucraineană de patru persoane a fost ucisă într-un atac cu drone lansat de armata rusă # Veridica.md
Copiii aveau 6 și 4 ani.
09:50
Rusia critică alegerile parlamentare din R. Moldova, acuzând Chișinăul de „politici distructive” și intimidarea opoziției # Veridica.md
Ministerul rus de Externe susține că guvernarea de la Chișinău că urmărește transformarea R. Moldova într-o „anexă anti-rusească a NATO”.
09:10
Poliția efectuează percheziții într-un caz de finanțare ilegală a partidelor politice.
29 septembrie 2025
19:50
Europarlamentar AUR: „Veste bună din Republica Moldova! Vom avea un partid unionist în Parlamentul de la Chişinău” # Veridica.md
Adrian Axinia îi felicită pe basarabeni că au ales direcţia bună.
19:10
Ministerul român de Externe salută rezultatele alegerilor pentru Parlamentul de la Chișinău # Veridica.md
Îi felicită pe cetăţenii moldoveni pentru ceea ce numește mobilizarea exemplară, maturitatea democratică, spiritul civic şi, mai ales, pentru determinarea de a continua pe drumul integrării în Uniunea Europeană.
19:10
Ambasada SUA: Apreciem înalt participarea cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare # Veridica.md
Misiunea diplomatică a SUA la Chișinău a transmis un mesaj după scrutinul de duminică, 28 septembrie.
17:40
Senatorii români au aplaudat în plen rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova vecină # Veridica.md
„În ciuda ciuda eforturilor Rusiei de a vă abate de la traseul vostru către un viitor mai bun, aţi rămas uniţi şi puternici” - a spus preşedintele camerei superioare a Parlamentului de la București, liberalul Mircea Abrudean.
16:30
Președinta R. Moldova a transmis un mesaj după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în care a mulțumit cetățenilor care au mers la vot și au demonstrat responsabilitate.
15:40
Partidul pro-european PAS va deține majoritatea parlamentară pentru încă un mandat, după ce a obținut 50,16% din voturi.
15:20
Comisia Electorală Centrală a prezentat datele preliminare ale rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au atras atenția și susținerea liderilor regionali și europeni, care au transmis felicitări pentru modul în care cetățenii și autoritățile au gestionat scrutinul și au reafirmat angajamentul comun pentru un viitor european al țării.
13:00
Câteva zeci de simpatizanți ai Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor și Comuniștilor au protestat luni în fața Parlamentului de la Chișinău, contestând rezultatele alegerilor parlamentare, în urma cărora Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut o nouă majoritate.
11:10
NICOLAE NEGRU, comentator politic, editorialist Veridica: Calea spre UE e deschisă pentru următorii patru ani: PAS a obținut majoritatea parlamentară de 55 de mandate și poate forma de sine stătător guvernul. De menționat că pentru integrarea europeană au votat majoritatea absolută a cetățenilor, atât cei din interiorul cât și din afara Republicii Moldova.
28 septembrie 2025
21:50
Alegeri Parlamentare 2025: Declarațiile președintelui PAS, Igor Grosu, după închiderea secțiilor de votare # Veridica.md
Igor Grosu condamnă tentativele de interferență și cere calm după închiderea urnelor.
21:30
Peste 1 milion 592 de mii de alegători, adică mai mult de 51,9 % dintre cei înscriși pe listele electorale, au votat până la închiderea urnelor.
20:50
Trei suspecți au fost reținuți de poliție în legătură cu posibile dezordini după alegeri # Veridica.md
Cei reținuți ar fi angajați ai unor structuri de forță din regiunea transnistreană.
20:30
Decizia a fost luată după ce excluderea formațiunii din cursa electorală, dispusă pe 26 septembrie, a fost confirmată definitiv de instanțele de judecată.
19:30
Poliția Națională a anunțat astăzi că deține informații privind intențiile unor grupuri de a provoca dezordini și acțiuni de destabilizare în capitală, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de luni.
18:50
„Buletinele sunt false, video este fals și reprezintă o provocare”, a transmis Executivul.
18:40
Președinta a lansat un nou apel la mobilizare, îndemnând tinerii moldoveni să voteze pentru a apăra libertatea, în ceea ce este al treilea mesaj public al său din ziua alegerilor.
17:50
Poliția îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți și să meargă la vot
17:40
Nemulţumirile sunt legate în principal de micşorarea cu 40% a fondului pentru burse şi de noile criterii de acordare a acestora.
17:10
Danemarca va interzice, săptămâna viitoare, toate zborurile civile cu drone deasupra teritoriului său # Veridica.md
Orice încălcare a acestei interdicții se pedepsește cu amendă sau cu închisoare de până la doi ani.
17:10
Toate secțiile de vot din străinătate vizate de alerte false cu bombă și-au reluat activitatea și funcționează în regim normal.
16:30
Promo-LEX raportează încălcări „fără precedent” ale secretului votului și cazuri de transport organizat al alegătorilor # Veridica.md
În total, peste 250 de incidente electorale au fost raportate de organizație până la orele amiezii.
16:20
A ucis o fetiță de 12 ani.
16:00
Din nou aur pentru România, în ultima zi a Campionatelor Mondiale de canotaj din China # Veridica.md
În clasamentul pe medalii, sportivii români sunt pe locul 4 în lume.
15:20
Ministerul de Externe: Alertele cu bombă din diaspora fac parte dintr-o tentativă a Rusiei de a submina procesul electoral # Veridica.md
Incidente au fost raportate în orașe precum Roma, Genova, București, Ashville în Statele Unite și Alicante în Spania.
15:00
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, declarate valide după depășirea pragului de participare # Veridica.md
Scrutinul parlamentar din R. Moldova a fost declarat valabil la ora 14:28, după ce participarea alegătorilor a depășit pragul legal de o treime, potrivit datelor furnizate de autoritățile electorale.
