Dan: „Trei ani – este „un termen foarte realist” pentru aderarea RM la UE”

14:10

Benzina se ieftinește, chiar dacă nesemnificativ, în timp ce prețul motorinei crește un pic, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 25 de bani, cu doi bani mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată […]