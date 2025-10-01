Grosu: „Am decis ca în următorul Legislativ să fie constituită Comisia pentru integrare europeană”
1 octombrie 2025
În noul Parlament ar urma să fie instituită o nouă Comisie. Mai exact, este vorba despre Comisia pentru integrare europeană. Declarația a fost făcută de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, la o emisiune de la ProTV Chișinău. IGOR GROSU, liderul PAS: „Toate țările candidat sau chiar de la etapă de țări de candidat, […]
Trei ani – este „un termen foarte realist” pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, consideră președintele României, Nicușor Dan. Într-un interviu pentru Euronews România, liderul român a menționat că victoria forțelor proeuropene la alegerile parlamentare din 28 septembrie deschide calea spre un proces accelerat de integrare, chiar dacă negocierile oficiale nu vor fi lansate […]
Grosu: „Am decis ca în următorul Legislativ să fie constituită Comisia pentru integrare europeană"
Sandu: „Vor elabora un nou program destinat cetățenilor moldoveni din diaspora care doresc să revină acasă"
Autoritățile vor elabora un nou program destinat cetățenilor moldoveni din diaspora care doresc să revină acasă. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu, la postul public de televiziune. Potrivit ei, programul urmează să completeze inițiativele guvernamentale deja existente. MAIA SANDU, președintele Republicii Moldova: „Diaspora s-a mobilizat. Ca de fiecare dată, a avut o participare […]
Recean: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece, pentru că nu cred că Kremlinul o să ne lase așa pur și simplu"
Acum avem un nou mandat, să muncim și mai mult. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean, în debutul ședinței Executivului. În același timp, oficialul a transmis cetățenilor un mesaj de mulțumire, subliniind participarea activă a acestora la alegeri. DORIN RECEAN, prim-ministru: „Primul lucru care trebuie să-l facem este să mulțumim cetățenilor Republicii Moldova, […]
Grosu: „Candidatura lui Dorin Recean poate fi luată în calcul pentru o nouă funcție de premier"
Candidatura lui Dorin Recean poate fi luată în calcul pentru o nouă funcție de premier. Declarația a fost făcută de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, la o emisiune de la postul ProTV Chișinău. IGOR GROSU, liderul PAS: „Poate fi luată în calcul candidatura domnului Recean pentru un nou Guvern? – Sigur. – Poate […]
Autoritățile elaborează mecanisme pentru acordarea compensațiilor în sezonul rece 2025-2026. Declarația a fost făcută de ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu. El a subliniat că sprijinul ar urma să fie acordat începând cu luna noiembrie. ALEXEI BUZU, ministrul Muncii și Protecției Sociale: „ – Lucrăm la acest subiect. Cu siguranță vom fi aproape de […]
Benzina și motorina se ieftinesc, chiar dacă nesemnificativ, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 19 de bani, cu cinci mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un […]
Situație tensionată la Centrala Zaporojie din Ucraina. Unul dintre generatoare nu mai funcţionează
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că situația de la centrala nucleară de la Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, a devenit critică, după ce bombardamentele rusești au împiedicat reconectarea unei linii electrice esențiale pentru răcirea reactoarelor și prevenirea unei catastrofe nucleare. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a confirmat că se lucrează […]
Economia Republicii Moldova se află pe o traiectorie de relansare. Declarația a fost făcută de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, în contextul publicării datelor recente privind evoluția PIB-ului. Ea a precizat că prognoza pentru anul 2025 indică o creștere a PIB-ului de 1,3 la sută. DOINA NISTOR, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării: „Sunt […]
Un atac aerian rusesc cu bombă ghidată asupra orașului Harkov, în nord-estul Ucrainei, a avut loc în cursul nopții, provocând rănirea a șase persoane și declanșând mai multe incendii, au anunțat miercuri oficialii locali. Potrivit guvernatorului regiunii Harkov, Oleh Sinehubov, cinci dintre cei răniți – toți adulți – au fost spitalizați. Informațiile au fost transmise […]
Federația Rusă va continua campaniile de dezinformare, dar e mai greu să pună acum presiune pe R. Moldova, după votul oferit de cetățeni la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Președinta Maia Sandu a declarat, la emisiunea „În context” de la Moldova 1, că moldovenii i-au demonstrat „prin vot onest” Moscovei că „putem să rezistăm și să […]
Un bărbat de 26 de ani a fost reținut în flagrant în momentul în care ar fi primit 3.000 de euro dintr-o sumă totală de 4.500 de euro, cerută în schimbul obținerii unui permis de conducere de categoria „B”. Reținerea a avut loc în apropierea Catedralei din centrul Chișinăului. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi pretins […]
Peste 30 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, au fost conduse la inspectoratele de poliție Centru și Buiucani pentru documentare, în urma protestului organizat ieri, 29 septembrie, în fața Parlamentului. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, au fost întocmite 24 de procese-verbale pentru „Încălcarea regulilor privind organizarea și desfășurarea întrunirilor publice”, „Huliganism”, și „Neîndeplinirea obligațiilor de […]
Tang Renjian, fost ministru al Agriculturii și Afacerilor Rurale din China, a fost condamnat la moarte cu suspendare pentru luare de mită, de către un tribunal din provincia Jilin, a transmis postul național CCTV. Potrivit sursei, Tang a primit mită sub formă de bani și bunuri în valoare de peste 268 de milioane de yuani, […]
Prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba, și-a anunțat demisia pe 7 septembrie, marcând începutul unei posibile perioade prelungite de incertitudine politică, într-un moment delicat pentru a patra economie a lumii. În vârstă de 68 de ani, Ishiba a făcut anunțul în cadrul unei conferințe de presă, afirmând că trebuie să-și asume responsabilitatea pentru o serie de înfrângeri […]
Ploile torențiale au provocat inundații în mai multe zone ale regiunii spaniole Valencia, iar agenția meteorologică de stat AEMET a prelungit codul roșu de vreme severă, în contextul în care furtuna Gabrielle amenință să aducă și mai multe precipitații. Operațiunile de curățare a noroiului și a resturilor aduse de ploile abundente din timpul nopții au […]
Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoși și demni. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu, după afișarea rezultatelor scrutinului din 28 septembrie. Șeful statului a subliniat că fiecare vot a contat și că Republica Moldova a demonstrat responsabilitate. MAIA SANDU, președintele Republicii Moldova: „Mulțumesc frumos tuturor cetățenilor Republicii Moldova care au participat ieri […]
A fost o luptă grea cu tone de minciuni și ilegalități, însă votul cetățenilor a fost mai puternic. Declarația a fost făcută de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, după ce formațiunea a obținut majoritatea în viitorul Legislativ. În mesajul său, oficialul a mulțumit cetățenilor care s-au mobilizat și au ieșit la vot. IGOR […]
Liderii Blocului Patriotic au scos susținătorii la protest: „Toate partidele de opoziție au învins în țară în aceste alegeri"
Liderii Blocului Patriotic au desfășurat o scurtă acțiune de protest în fața Parlamentului. Manifestația a avut loc după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare, potrivit cărora, Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut 55 de mandate, iar Blocul Patriotic – 26 de mandate. Anterior, liderul socialiștilor, Igor Dodon, s-a arătat convins că va câștiga scrutinul și a îndemnat […]
Partidul de guvernământ pro-european al Moldovei a obținut o victorie categorică în fața rivalului pro-rus într-un scrutin parlamentar decisiv, potrivit rezultatelor publicate — un succes major pentru aspirațiile țării de a adera la Uniunea Europeană și de a se desprinde de influența Moscovei, scriu cei de la Reuters. Performanța surprinzător de puternică obținută duminică de […]
Ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a ar putea fi prezidată de comunistul Vladimir Voronin, fost șef de stat, deputat și ministru, care, potrivit datelor preliminare anunțate de Comisia Electorală Centrală, ar obține un nou mandat de legislator. Vladimir Voronin, care a candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie pe lista […]
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie, arată că în viitorul Parlament vor accede cinci formațiuni politice – două blocuri electorale și trei partide politice, iar Partidul Acțiune și Solidaritate va deține majoritate. Datele au fost prezentate de președintele Comisiei Electorale Centrale, Angela Caraman. Potrivit ei, la urme s-au prezentat peste un million de […]
Un bărbat a intrat cu vehiculul său prin ușile din față ale unei biserici a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă și a deschis focul asupra a cel puțin 10 persoane, ucigând una dintre ele, au declarat duminică autoritățile locale. Șeful poliției din Grand Blanc a spus că atacatorul a coborât […]
Mulțimi de oameni au umplut duminică seara Piața Orașului Vechi din Praga pentru a demonstra în sprijinul partidelor pro-europene și pro-Ucraina, înaintea alegerilor parlamentare de săptămâna viitoare. Unii participanți au afișat pancarte critice la adresa fostului prim-ministru și lider al partidului de dreapta ANO, Andrej Babiš, care este în fruntea sondajelor pentru votul de vineri […]
Pentru a patra oară, manifestanții peruvieni din generația Z, alături de sindicatele din transporturi și comerț, au mărșăluit duminică prin centrul orașului Lima, încheind ziua cu ciocniri cu forțele de ordine. Tensiunile au izbucnit când protestatarii au avansat spre străzile din jurul Congresului. Sâmbătă, marșul s-a încheiat cu 18 persoane rănite, potrivit Coordonării Naționale pentru […]
Benzina și motorina se scumpesc, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 26 de bani, cu doi mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de […]
Vladimir Voronin, în vârstă de 84 de ani, va fi cel mai în vârstă deputat în noul Parlament al Republicii Moldova. Potrivit legislației, el va prezida prima ședință a Legislativului, în cadrul căreia deputații urmează să depună jurământul, să aleagă președintele Parlamentului și să formeze fracțiunile parlamentare, notează cei de la Realitatea. Voronin este președintele […]
Franța susține Moldova în aspirațiile sale europene, a scris luni președintele francez Emmanuel Macron, salutând victoria partidului PAS în alegerile parlamentare decisive. „Franța susține Moldova în aspirațiile sale europene și în dorința sa de libertate și suveranitate”, a scris Macron pe X.
Cinci formațiuni politice intră în Parlament, după numărarea a 99% din voturile exprimate. PAS ia majoritatea
După prelucrarea a 98,99% din procesele verbale, rezultatele preliminare arată că în Parlament vor accede cinci formațiuni politice. Este vorba despre Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Patriotic, Blocul Alternativa, Partidul Politic Partidul Nostru și Partidul Politic Democrația Acasă, transmite IPN. Conform rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală, pentru PAS au votat 49,84% din alegători. […]
Benzina se ieftinește, chiar dacă nesemnificativ, în timp ce prețul motorinei continuă să crească
Președintele Donald Trump a semnat joi un decret prezidențial în care declară că planul său de a vinde operațiunile americane ale companiei chineze TikTok către investitori americani și internaționali va respecta cerințele de securitate națională prevăzute într-o lege din 2024. Noua companie americană va fi evaluată la aproximativ 14 miliarde de dolari, a declarat vicepreședintele […]
Moldova organizează alegeri parlamentare pe 28 septembrie, care ar putea avea consecințe majore asupra eforturilor sale de aderare la Uniunea Europeană și asupra încercărilor de a respinge presupusa amestecare a Rusiei în afacerile interne, scriu cei de la Reuters. Partidul pro-european de guvernământ, Partidul Acțiune și Solidaritate, speră să-și păstreze majoritatea, dar ar putea fi […]
Comisia Electorală Centrală a anulat înregistrarea membrilor Partidului Republican Inima Moldovei în calitate de candidați la alegerile parlamentare în cadrul Blocului Electoral Patriotic. Decizia a fost luată astăzi în baza hotărârii Curții de Apel Centru, care a dispus suspendarea activității Partidului Republican Inima Moldovei, condus de Irina Vlah, pentru o perioadă de 12 luni. Proiectul […]
Dodon își îndeamnă susținătorii să iasă la protest: „Să spunem clar că PAS a pierdut alegerile"
Deși alegerile parlamentare urmează să aibă loc abia duminică, 28 septembrie, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, se arată convins că va câștiga scrutinul și își îndeamnă susținătorii să iasă la protest. Potrivit lui, acesta ar urma să fie organizat luni, 29 septembrie, chiar a doua zi după scrutin. El a mai subliniat că ora și […]
Fostul vicepreședinte al Parlamentului și ex-viceprim-ministru, Iurie Roșca, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată de magistrații Curții de Apel Centru. Acesta nu se află în Republica Moldova de anul trecut. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în decembrie 2009, Roșca a solicitat, pentru sine, suma de un milion de euro de […]
Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi, iar temperaturile de afară scad simțitor, potrivit meteorologilor. În același timp, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou cod galben de pericol de incendiu cu caracter natural. Avertizarea este valabilă până pe 30 septembrie și vizează mai multe zone ale Republicii Moldova. Astfel, vineri, la Nord, temperaturile […]
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat joi la cinci ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de conspirație criminală pentru eforturile depuse de apropiații săi de a obține fonduri pentru campania sa prezidențială din 2007 din Libia, în timpul regimului dictatorului Muammar Gaddafi. Sarkozy a fost achitat de un tribunal din […]
Moldova organizează duminică alegeri parlamentare cu miză mare, care ar putea determina soarta cererii sale de aderare la Uniunea Europeană, pe fondul a ceea ce oficialii au descris ca fiind o campanie subversivă a Rusiei pentru a influența votul și a sabota eforturile, notează cei de la Reuters. Țara cu 2,4 milioane de locuitori s-a […]
O frescă monumentală, dedicată marilor personalități ale culturii și unității naționale românești, de pe ambele maluri ale Prutului, a fost inaugurată la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din capitala Republicii Moldova. Lucrarea, intitulată „Zidul Istoriei”, a fost realizată în parteneriat cu Pretura Sectorului Centru și Asociația […]
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a dezmințit declarațiile unor concurenți electorali care promit gaz rusesc ieftin. Oficialul a subliniat că „gaz cu cinci lei nu există”. Potrivit lui, chiar și în Rusia, în ultimii trei ani, prețul la gaze și energie electrică a crescut într-un ritm record. DORIN JUNGHIETU, ministrul Energiei: „Marți, la Sofia, prim-ministrul bulgar a […]
Sandu: „Plahotniuc „s-a lăsat prins" și ar putea încerca să mituiască persoane pentru a scăpa de justiție"
Vladimir Plahotniuc „s-a lăsat prins” și ar putea încerca să mituiască persoane pentru a scăpa de justiție. Declarația a fost făcută de președintele, Maia Sandu, la un interviu pe YouTube. Ea a mai subliniat că extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova este un test important pentru justiția moldovenească. MAIA SANDU, președintele Republicii Moldova: „Ce înseamnă […]
După mai multe zile cu temperaturi generoase, toamna intră în drepturi, iar vremea începe să se răcească
După mai multe zile cu temperaturi generoase, toamna intră în drepturi, iar vremea începe să se răcească, potrivit meteorologilor. În același timp, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou cod galben de pericol de incendiu cu caracter natural. Avertizarea este valabilă până pe 30 septembrie și vizează mai multe zone ale Republicii Moldova. Astfel, […]
