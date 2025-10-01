Igor Dodon a felicitat China cu ocazia a 76 de ani de la fondarea RPC: „Sunt convins că legăturile politice și economice dintre statele noastre vor continua să se consolideze”
UNIMEDIA, 1 octombrie 2025 14:10
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare conducerii și poporului Republicii Populare Chineze cu ocazia celei de-a 76-a aniversări de la fondarea statului chinez.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
14:10
Igor Dodon a felicitat China cu ocazia a 76 de ani de la fondarea RPC: „Sunt convins că legăturile politice și economice dintre statele noastre vor continua să se consolideze” # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare conducerii și poporului Republicii Populare Chineze cu ocazia celei de-a 76-a aniversări de la fondarea statului chinez.
14:00
PAS rămâne fără doi deputați în Parlament. Dinu Plîngău și Stela Macari vor fi neafiliați: „Vorba șefului unora - nu vă prea agitați” # UNIMEDIA
Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, vor activa în Parlament ca deputați independenți. Astfel, formațiunea rămâne cu 53 de parlamentari în noul Legislativ. „Nu facem parte din PAS. Am avut o responsabilitate civică să acționăm așa cum am acționat și acum avem și o datorie ca să reprezentăm vocile celor tăcuți”, a scris politicianul.
Acum o oră
13:50
(video) Momentul care a uimit internetul: Un bărbat s-a trezit în mijlocul operației pe creier și a început să cânte: „E conștient?” # UNIMEDIA
Un moment în care un pacient se trezește în mijlocul unei operații pe creier a uimit internetul. Bărbatul a început să cânte în timp ce medicii își continuau procedurile medicale, scrie protv.ro.
13:40
(video) „E ca un soldățel teleghidat”. Fost premier dă de pământ cu Nicușor Dan: Nu învață nimic. Protocolul chiar nu-i poate desena pașii necesari?! # UNIMEDIA
Fostul prim-ministru român, Călin Popescu Tăriceanu a criticat dur prestația lui Nicușor Dan la o ceremonie de la Timișoara, care a devenit virală pe rețele de socializare. „Văd că nu învață nimic, parcă e un soldățel teleghidat. Protocolul chiar nu poate să-i deseneze pașii necesari?!”, comentează Tăriceanu.
13:30
Grădinițele vor primi bani în funcție numărul copiilor și cheltuielile instituției: Noua formulă de finanțare, aprobată de miniștri # UNIMEDIA
Guvernul a aprobat o nouă formulă de finanțare pentru grădinițele din întreaga țară, care va intra în vigoare începând cu anul 2026. Bugetul fiecărei instituții preșcolare va fi stabilit în funcție de numărul de copii înscriși și necesitățile specifice ale acestora. La fel, vor fi luate în calcul salariile personalului, costurile pentru energie și utilități, alimentația și materialele educaționale.
Acum 2 ore
13:00
Cazul Partidului „Inima Moldovei”. Misiunea comună a ODIHR, AP OSCE, APCE și PE: „Impunerea restricțiilor în privința partidelor se permite doar în cazuri excepționale, ca o măsură de ultimă instanță” # UNIMEDIA
Misiunea comună de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova – formată din Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), Adunarea Parlamentară a OSCE (AP OSCE), Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Parlamentul European (PE), a constatat că modificările frecvente ale legislației, în special cele survenite cu puțin timp înainte de scrutin, au afectat aplicarea eficientă și certitudinea juridică, dar și că anularea înregistrărilor concurenților electorali „în ultimul moment” a afectat principiul de incluziune.
13:00
(foto) „A 10-a noastră minune”: Marina Cârnaț a născut și a publicat imagini adorabile cu fetița # UNIMEDIA
Marina Cârnaț, cunoscută pentru familia sa numeroasă și valorile pe care le promovează, a devenit mamă pentru a zecea oară. Femeia a adus pe lume o fetiță, iar primele imagini cu micuța au stârnit emoție și admirație în rândul celor care o urmăresc.
12:40
(video) „Eu deputat-galocikă nu o să fiu”. Emilian Crețu a refuzat să candideze pe lista PAS la parlamentare: „Am fost invitat de Maia Sandu” # UNIMEDIA
Actorul Emilian Crețu a reacționat public la speculațiile potrivit cărora ar fi fost supărat pe Partidul Acțiune și Solidaritate pentru că nu a fost inclus pe lista de deputați. Acesta a declarat că a primit o astfel de propunere din partea președintei Maia Sandu, dat a refuzat-o, pentru că nu este pregătit.
12:30
Început de brumărel cu minus cinci bănuți la pompă. Ziua de 2 octombrie aduce reduceri la benzină și motorină # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță noi ieftiniri la carburanți pentru ziua de miercuri, 2 octombrie.
Acum 4 ore
12:20
(video) Avocată cu „atribuții” de curier de droguri: Momentul în care o apărătoare transmite narcotice clientului său în închisoare. A fost reținută pentru 72 de ore # UNIMEDIA
O avocată din municipiul Bălți a fost reținută în flagrant de ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI, în colaborare cu angajații Penitenciarului nr. 11 și procurorii PCCOCS – Oficiul Nord, în timp ce transmitea substanțe psihotrope unui client aflat în detenție.
12:00
PAS rămâne fără doi deputați în Parlament. Dinu Plângău și Stela Macari vor fi neafiliați: „Vorba șefului unora - nu vă prea agitați” # UNIMEDIA
Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, vor activa în Parlament ca deputați independenți. Astfel, formațiunea rămâne cu 53 de parlamentari în noul Legislativ. „Nu facem parte din PAS. Am avut o responsabilitate civică să acționăm așa cum am acționat și acum avem și o datorie ca să reprezentăm vocile celor tăcuți”, a scris politicianul.
11:40
(video) Accidentul de pe Muncești, surprins de camere: Tânărul de 19 ani a intrat cu Mazda în bordură, apoi într-un pilon, fugind de Poliție # UNIMEDIA
Un grav accident rutier s-a produs pe șoseaua Muncești din Chișinău, în noaptea 28 septembrie. Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.
11:20
(video) „Concertele sunt sâmbăta și duminica”: Ce va face Nicolae Botgros cu mandatul de deputat # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a clarificat situația prezenței maestrului și deputatului Nicolae Botgros în legislativ. „Concertele sunt sâmbăta și duminica, iar acum, maestre, la datorie”, a spus Grosu, la protv, subliniind că activitatea politică a acestuia nu este afectată de programul artistic.
11:10
(foto) IGSU, în alertă maximă, continuă să stingă incendiul devastator de pe șos. Muncești: 19 autospeciale și 75 de angajați luptă cu focul. Gărzile de rezervă, ridicate pe alertă # UNIMEDIA
Pompierii continuă intervenția pentru lichidarea incendiului izbucnit la un depozit de pe șoseaua Muncești nr. 801 din municipiul Chișinău. Pentru asigurarea continuității intervenției, în această dimineață a avut loc rotația de efectiv, fiind ridicate pe alertă gărzile de rezervă, anunță IGSU.
11:10
Asigură-ți progresul financiar. Deschide un depozit și poți câștiga un depozit PROGRESS de 10.000 sau 50.000 MDL! # UNIMEDIA
Fie că economisești pentru un plan măreț sau pur și simplu vrei siguranță financiară pentru familia ta, un depozit la termen rămâne o alegere perfectă. La OTP Bank, îți oferim o soluție simplă și sigură de a-ți crește economiile. În plus, acum fiecare depozit deschis îți poate aduce și un premiu special. Alege siguranța și câștigă mai mult!
11:10
Maia Sandu va participa la Summitul Comunității Politice Europene: Ce subiecte vor fi abordate # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga. În prezent, Danemarca deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
11:00
(foto) IGSU, în alertă maximă, continuă să lichideze incendiul devastator de pe șos. Muncești: 19 autospeciale și 75 de angajați luptă cu focul. Gărzile de rezervă, ridicate pe alertă # UNIMEDIA
Pompierii continuă intervenția pentru lichidarea incendiului izbucnit la un depozit de pe șoseaua Muncești nr. 801 din municipiul Chișinău. Pentru asigurarea continuității intervenției, în această dimineață a avut loc rotația de efectiv, fiind ridicate pe alertă gărzile de rezervă, anunță IGSU.
10:50
(galerie foto) Incendiu de proporții la un depozit de materiale de construcție din capitală: 70 de pompieri luptă cu flăcările # UNIMEDIA
În seara zilei de 30 septembrie 2025 pompierii IGSU au intervenit conform nivelului sporit de intervenție la lichidarea unui incendiu izbucnit într-un depozit cu materiale de construcție bituminoase situat pe șoseaua Muncești nr. 801 din municipiul Chișinău.
10:40
Ambasada SUA la Chișinău nu mai are bani pentru a face actualizări pe pagina de facebook: Vor fi publicare doar urgențe privind siguranța și securitatea # UNIMEDIA
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova a anunțat că, din cauza suspendării alocărilor bugetare, activitatea contului său oficial de Facebook va fi limitată.
10:30
Guvernul SUA a intrat dimineață în paralizie bugetară. Ce efecte va avea acest „shutdown” și de ce ar putea să dureze # UNIMEDIA
Guvernul SUA a suspendat o mare parte din activitățile sale miercuri, deoarece profundele neînțelegeri dintre partide au împiedicat Congresul și Casa Albă să ajungă la un acord privind finanțarea de la buget, declanșând o confruntare posibil de durată, care ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă la nivel federal, transmite Reuters. Așa numitul „shutdown” guvernamental a intrat în vigoare la miezul nopții în SUA (ora 07:00 în România), scrie hotnews.ro.
Acum 6 ore
10:20
Schimbări la Guvern: Ana Calinici preia atribuțiile secretarului general al executivului, după plecarea lui Mija # UNIMEDIA
După demisia lui Artur Mija, atribuțiie secretarului gerenal al executivului vor fi exercitate de Ana Calici. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului.
10:20
În prag de remanieri, atmosfera la Guvern este marcată de așteptări și emoții. Ministrul Educacației Dan Perciun, Ministrul Muncii și Protecției Sociale Alexei Buzu, dar și Ministra Economiei, Doina Nistor, au vorbit deschis despre șansele lor de a rămâne în echipa noului Cabinet.
10:20
(video) Potop la Odesa: Nouă oameni au murit, în urma unor ploi violente. Sute de persoane au fost evacuate # UNIMEDIA
Cel puţin nouă persoane, inclusiv un copil, au murit în urma unor ploi violente în regiunea ucraineană Odesa (sud), iar în oraşul omonim, în şapte ore a plouat cât în două luni, relatează AFP, potrivit adevarul.ro.
10:00
Avarie la centrala nucleară din sudul Ucrainei: Ce spun autoritățile despre riscul de contaminare radioactivă în RM # UNIMEDIA
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență informează populația că, în urma unui incidentul produs recent la centrala nucleară din sudul Ucrainei, nu există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova.
09:40
Igor Dodon, mesaj de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice: „Grija pentru bunăstarea voastră este datoria noastră sfântă” # UNIMEDIA
În fiecare an, la data de 1 octombrie, este marcată Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice. Cu această ocazie, fostul șef de stat, Igor Dodon, a venit cu un mesaj de felicitare. „Din toată inima le doresc persoanelor în etate multă sănătate, energie, căldură, grijă și dragoste din partea celor dragi”, a scris Dodon pe rețele.
09:30
Mesajul transmis de Vladimir Putin după ce Donald Trump l-a numit „tigru de hârtie”: Luptăm și învingem # UNIMEDIA
Într-un mesaj video care marchează a treia aniversare a anexării a patru regiuni ucrainene de către Rusia, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat că Moscova duce o „bătălie dreaptă” pentru a susține voința poporului din Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson, scrie digi24.ro.
09:20
(video) Prima ședință a Guvernului după alegerile parlamentare. Recean: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece, Kremlinul nu ne va lăsa așa” # UNIMEDIA
Guvernul s-a întrunit astăzi, 1 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 17 de subiecte.
09:20
Nicușor Dan, despre aderarea RM la UE: „Un termen de trei ani este foarte realist. Poate fi făcută cu tot cu Transnistria” # UNIMEDIA
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Euronews, că este „extrem de optimist” în ceea ce privește procesul de integrare a Republicii Moldova în UE după victoria obținută de forțele pro-europene la alegerile parlamentare de duminică, „care a fost incontestabilă”, scrie hotnews.ro.
09:10
Volvo Cars deschide comenzile pentru Volvo EX90, model 2026, acum echipat cu actualizări hardware și software. Alimentat de noul sistem electric de 800 volți al companiei, EX90 se poate încărca și mai rapid*, iar un computer central îmbunătățit aduce funcții noi și optimizate de siguranță, evitarea coliziunilor și asistență pentru șofer.
09:00
La 1 octombrie, istoria a fost marcată de victoria lui Alexandru cel Mare la Gaugamela și debutul literar al lui Ion Creangă.
08:50
(video) „Cine vrea o mașină ideală - call me now”: Emilian Crețu anunță că sora sa, Nina, își vinde bolidul. Care este prețul # UNIMEDIA
Actorul și influencerul Emilian Crețu a anunțat într-un clip video publicat pe rețelele sociale, că sora sa Nina își vinde automobilul său de model Range Rover Evoque. Prețul este 40.000 de euro.
08:40
Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european # UNIMEDIA
Prinţesa moştenitoare a Ţărilor de Jos, Amalia, a început serviciul militar, a anunţat marţi Casa Regală olandeză. Fiica regelui Willem-Alexander şi a reginei Maxima, în vârstă de 21 de ani, a fost încadrată ca marinar de clasa a III-a în marină şi ca soldat de clasa a III-a în forţele terestre şi aeriene, scrie digi24.ro.
08:30
(live) Guvernul, în prima ședință de după alegerile parlamentare. Recean: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece, Kremlinul nu ne va lăsa așa” # UNIMEDIA
Guvernul se întrunește astăzi, 1 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 17 de subiecte.
08:30
Gemenii se bucură de schimbări majore, iar Peștii au parte de provocări: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția dintre Mercur și Venus aduce astăzi o zi de comunicare și relaționare intensă pentru toate semnele zodiacale. Fiecare nativ va resimți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol important în modul în care fiecare semn va naviga aceste energii. Ce secrete vă pot dezvălui astrele astăzi? Horoscopul zilnic vă poate oferi indicii valoroase.
08:30
Schimbări la Guvern: Ana Calinici preia atribuțiile secretarului general de stat, după plecarea lui Mija # UNIMEDIA
După demisia lui Artur Mija, atribuțiie secretarului de stat vor fi exercitate de Ana Calici. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului.
Acum 8 ore
08:20
Un cutremur puternic a avut loc în Filipine: Cel puțin cinci morți, curent electric întrerupt, clădiri și drumuri avariate # UNIMEDIA
Cel puţin cinci persoane au murit după ce un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,9, care s-a produs la o adâncime mică, de 10 km, a avut loc marţi seara în largul coastelor din centrul Filipinelor. Seismul a provocat pagube clădirilor şi drumurilor şi a întrerupt alimentarea cu energie electrică în unele regiuni, relatează AFP, citat de digi24.ro.
08:20
(live) Guvernul, în prima ședință de după alegerile parlamentare: Ce subiecte sunt pe agendă # UNIMEDIA
Guvernul se întrunește astăzi, 1 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 17 de subiecte.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o întărire în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
(galerie foto) Incendiu de proporții la un depozit de materiale de construcție din capitală: 70 de pompieri au luptat cu flăcările # UNIMEDIA
În seara zilei de 30 septembrie 2025 pompierii IGSU au intervenit conform nivelului sporit de intervenție la lichidarea unui incendiu izbucnit într-un depozit cu materiale de construcție bituminoase situat pe șoseaua Muncești nr. 801 din municipiul Chișinău.
07:30
„După 10 ani de implicare, am decis să iau o pauză”: Artur Mija, Secretarul general al Guvernului și PAS, a demisionat din funcții # UNIMEDIA
Secretarul general al Guvernului și secretarul general al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Artur Mija, a demisionat din funcțiile pe care le deținea. Despre aceasta a anunțat el persoanl printr-un mesaj postat pe rețele. „După 10 ani de implicare, am decis să iau o pauză”, a menționat Mija.
07:20
Astăzi, vremea în Republica Moldova este caracterizată de nori persistenti și o posibilitate redusă de precipitații, cu condiții atmosferice stabile pe parcursul zilei.
07:10
„Ești un tigru de hârtie?” Donald Trump îl umilește pe Vladimir Putin în fața generalilor americani # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a vorbit, în discursul său adresat generalilor SUA, despre una dintre conversațiile sale cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin, în timpul căreia a insinuat că Rusia este un „tigru de hârtie”, scrie digi24.ro.
Acum 24 ore
22:10
Recean, Tofan, Perciun și Popescu, discutați pentru funcția de premier? Grosu a dezvăluit numele persoanei care își va păstra fotoliul în Guvern # UNIMEDIA
Mai multe nume se vehiculează că vor fi cei propuși pentru funcția de prim-ministru. Printre acestea se numără actualul premier Dorin Recean, investitorul Vasile Tofan, ministrul Educației, Dan Perciun, fostul șef de la Externe, Nicu Popescu. Ce spune liderul PAS, la protv, despre cine va fi desemnat.
21:50
Maia Sandu: Vetting-ul rămâne în picioare. Integrarea în UE nu are cum să se întâmple dacă nu finalizăm reforma Justiției # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a anunțat, la canalul public de televiziune, că procesul de evaluare a judecătorilor nu se va opri și acesta va continua „până la ultima persoană din sistem”. „Nu s-a terminat curățarea în Justiție și ea trebuie încheiată. Sunt judecători care au probleme de integritate și ei trebuie să treacă pe la comisia de evaluare. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece și să credem că dacă am văzut două-trei cazuri finalizate și decizii date, gata… ”, a declarat șefa statului.
21:40
Ziua Vinului blochează centrul capitalei pentru două zile și jumătate: Află toate informațiile despre cum va circula transportul public # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că, în perioada 3 octombrie 2025, ora 16:00 - 6 octombrie 2025, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G.Bănulescu –Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989.
21:20
(video) Pericol pe șosele: Mai mulți bărbați, prinși morți de beți la volan și pe biciclete # UNIMEDIA
Poliția Republicii Moldova anunță că în ultimele 24 de ore, polițiștii INSP au depistat în trafic mai multe persoane în stare de ebrietate.
21:10
Deconectări de lumină, mâine, în Chișinău și în alte localități din țară: Vezi adresele și graficul sistărilor # UNIMEDIA
Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că, pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, miercuri, 1 octombrie 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos.
20:50
„Șoferul a tras pe dreapta, apoi s-au auzit primele țipete”: O tânără din Drăgănești a născut o fetiță în ambulanță # UNIMEDIA
O mămică de 26 de ani a născut al treilea copil în ambulanță. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, cazul a avut loc pe data de 29 septembrie, în raionul Sîngerei.
20:40
Bolile inimii rămân principala cauză de deces în Moldova. Alimentația, fumatul și lipsa mișcării pot fi decisive # UNIMEDIA
Republica Moldova marchează Ziua Mondială a Inimii sub sloganul „Fiecare bătaie a inimii contează!”, în contextul Săptămânii Globale de Acțiuni pentru prevenirea Bolilor Netransmisibile (BNT). Evenimentul din acest an celebrează 25 de ani de mobilizare globală pentru sănătatea inimii.
20:20
PIB-ul Moldovei rămâne blocat la nivelul anului trecut: Construcțiile și serviciile cresc, dar exporturile se prăbușesc # UNIMEDIA
Biroul Național de Statistică a publicat estimările preliminare privind Produsul Intern Brut (PIB) al Republicii Moldova. Datele arată că, în semestrul I 2025, PIB-ul s-a menținut la nivelul aceleași perioade din 2024, înregistrând 155,3 miliarde de lei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.