Igor Dodon a felicitat China cu ocazia a 76 de ani de la fondarea RPC: „Sunt convins că legăturile politice și economice dintre statele noastre vor continua să se consolideze”

Guvernul SUA a suspendat o mare parte din activitățile sale miercuri, deoarece profundele neînțelegeri dintre partide au împiedicat Congresul și Casa Albă să ajungă la un acord privind finanțarea de la buget, declanșând o confruntare posibil de durată, care ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă la nivel federal, transmite Reuters. Așa numitul „shutdown” guvernamental a intrat în vigoare la miezul nopții în SUA (ora 07:00 în România), scrie hotnews.ro.