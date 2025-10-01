Ministrul Educației cere raportarea colectărilor ilegale în școli și grădinițe. Perciun îndeamnă părinții să sesizeze CNA
Zugo.md, 1 octombrie 2025 14:10
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că fenomenul colectărilor de bani în școli și grădinițe contravine flagrant codului de etică al cadrelor didactice și trebuie raportat imediat. Oficialul a îndemnat părinții și profesorii să sesizeze aceste cazuri către Centrul Național Anticorupție (CNA), către direcțiile raionale de învățământ și, după caz, către minister.
• • •
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că fenomenul colectărilor de bani în școli și grădinițe contravine flagrant codului de etică al cadrelor didactice și trebuie raportat imediat. Oficialul a îndemnat părinții și profesorii să sesizeze aceste cazuri către Centrul Național Anticorupție (CNA), către direcțiile raionale de învățământ și, după caz, către minister.
Acum o oră
13:40
În noua legislatură va apărea o comisie pentru integrarea europeană, spune Igor Grosu # Zugo.md

Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a anunțat mai multe direcții strategice pentru viitorul Parlament, subliniind că noua legislatură va avea o comisie dedicată integrării europene. „Toate țările candidate au o astfel de comisie, iar acum și noi vom institui una. În total vor fi 12 comisii, iar de …
Acum 2 ore
13:20
Cum au răsturnat alegerile din 28 septembrie toate prognozele statistice # Zugo.md

Rezultatele alegerilor parlamentare s-au dovedit, în mare parte, neașteptate. NM a analizat datele statistice pentru a înțelege de ce sondajele sociologice preelectorale s-au dovedit din nou inexacte, cum a reușit să intre în Parlament un actor politic ignorat de prognoze și cine a beneficiat cel mai mult de pe urma participării masive a diasporei.
13:00
Prognoza meteorologilor pentru luna octombrie # Zugo.md

Conform analizei realizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, pe baza datelor sinoptice și climatice, luna octombrie 2025 se va încadra în limitele climatice normale pentru Republica Moldova. Media lunară a temperaturii va fi apropiată de valorile normale multianuale, situate între +9°C și +11°C. Se anticipează ușoare abateri pozitive de temperatură, …
12:40
Surse: Nanu Danu, reținut de polițiști. Plângerea ar fi fost depusă de Patric Hanganu # Zugo.md

Un tânăr a fost reținut în această dimineață de către ofițerii INI și procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților BPDS „Fulger", fiind bănuit de crearea unei scheme de escrocherie cu automobile, susțin sursele PulsMedia.MD. Astfel, potrivit surselor ar fi vorba despre Daniel Cebotari, influencer cunoscut în mediul online ca „Nanu Danu".
Acum 4 ore
12:20
Nicușor Dan mizează pe integrarea R. Moldova în UE în următorii trei ani # Zugo.md

Preşedintele Nicuşor Dan a spus că Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani și că ar putea paria pentru acest lucru. Declarația a fost făcută la Timișoara, unde Nicușor Dan a participat la Conferinţa „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate şi Viitorul Nostru Comun", relatează tvrinfo.ro.
11:20
De la 55 la 53: Doi aleși de pe lista PAS, Dinu Plîngău și Stela Macari, anunță că vor fi independenți # Zugo.md
De la 55 la 53: Doi aleși de pe lista PAS, Dinu Plîngău și Stela Macari, anunță că vor fi independenți # Zugo.md

Deși datele preliminare arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate în urma alegerilor parlamentare, fracțiunea PAS va pierde doi deputați. Dinu Plîngău și Stela Macari, numărul 42 și respectiv 47 în lista PAS pentru alegerile parlamentare, ar urma să fie deputați independenți.
11:10
Incident nuclear în Ucraina. Nu există pericol radiologic pentru R. Moldova, dau asigurări autoritățile # Zugo.md
Incident nuclear în Ucraina. Nu există pericol radiologic pentru R. Moldova, dau asigurări autoritățile # Zugo.md

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că pe teritoriul Republicii Moldova nu există riscuri de contaminare radioactivă, după incidentul produs recent la centrala nucleară din sudul Ucrainei. Potrivit informațiilor oficiale ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), structură aflată sub egida ONU, în urma atacului asupra obiectivului nuclear …
11:00
Anatol Șalaru declară că Partidul „Democrația Acasă” ar putea rămâne fără mandate în Parlament. Reacția lui Costiuc # Zugo.md
Anatol Șalaru declară că Partidul „Democrația Acasă" ar putea rămâne fără mandate în Parlament. Reacția lui Costiuc # Zugo.md

Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, avertizează că Partidul „Democrația Acasă" ar putea pierde mandatele obținute în Parlament, după ce la Comisia Electorală Centrală au fost depuse contestații care invocă implicarea liderului AUR din România, George Simion, în campania electorală. „Da, oamenii au înțeles că este promovat de anumite rețele …
11:00
Materiale pirotehnice și inflamabile, găsite la cei care pregăteau dezordini în Chișinău # Zugo.md

Cei trei bărbați reținuți în ziua alegerilor parlamentare, în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Poliția a anunțat duminică, 28 septembrie, că desfășoară acțiuni pentru a împiedica tentativele de provocare a haosului imediat după …
10:40
Cheltuieli de campanie sub lupă: cât a investit fiecare partid pentru un loc în Parlament # Zugo.md

În campania electorală, toți concurenții, inclusiv cei care au trecut pragul pentru Parlament, nu s-au bazat doar pe mesaje și promisiuni pentru a convinge alegătorii, dar au investit și bani. TV8 a făcut calculele și vă spune care e nota de plată pentru fiecare vot și fotoliu de deputat câștigat.
10:30
De la finanțare ilegală la confiscare: averea de 206 milioane de lei, sechestrată în dosarul Tauber # Zugo.md
De la finanțare ilegală la confiscare: averea de 206 milioane de lei, sechestrată în dosarul Tauber # Zugo.md

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a pronunțat marți, 30 septembrie, sentința în cazul Marinei Tauber, ex-deputată și fostă candidată la șefia Primăriei Bălți din partea partidului „Șor". Totodată, instanța a dispus confiscarea specială a peste 206 milioane de lei, utilizate și destinate săvârșirii infracțiunii. Condamnarea este cu privarea dreptului de a …
Acum 24 ore
16:50
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare # Zugo.md

Deputata Marina Tauber, afiliată fugarului Ilan Șor, a fost condamnată marți la 7 ani și 6 luni de închisoare cu executare, prin cumul parțial al pedepselor. Sentința a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani care au acceptat demersul procurorilor, transmite IPN. Înainte de ședința de judecată, Marina Tauber …
15:30
video, foto | Detalii despre reținerea propagandistului Călin: Spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală # Zugo.md
video, foto | Detalii despre reținerea propagandistului Călin: Spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală # Zugo.md

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger" și procurorii PCCOCS, au documentat cazul complex de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice a propagandistului Gabriel Călin, liderul Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM). Gabriel Călin a ajuns în …
Ieri
14:00
video | Igor Dodon, mesaj sfidător pentru jurnaliștii români: „Să învețe limba rusă, le va trebui!” # Zugo.md
video | Igor Dodon, mesaj sfidător pentru jurnaliștii români: „Să învețe limba rusă, le va trebui!" # Zugo.md

Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a avut o reacție provocatoare în cadrul conferinței de presă de duminică seara, organizată după închiderea secțiilor de votare. Totul a pornit atunci când un jurnalist român i-a adresat colegului său din Blocul Patriotic, Constantin Starîș, o rugăminte de a răspunde și în limba română.
13:40
Rețeaua de propagandă rusească intră pe „pauză” la o zi după scrutin: „Lucrăm la bonusuri” # Zugo.md
Rețeaua de propagandă rusească intră pe „pauză" la o zi după scrutin: „Lucrăm la bonusuri" # Zugo.md

„Prieteni, merităm cu toții o pauză după o săptămână grea", acesta este textul transmis în rețeaua de dezinformare „InfoLider", plătită „direct de la Moscova" și documentată sub acoperire de Ziarul de Gardă. Mesajul a fost comunicat la doar o zi după ce au fost anunțate rezultatele preliminare ale alegerilor din 28 septembrie 2025, câștigate de Partidul …
13:30
SFS a blocat tranzacțiile și operațiunile uzinei „Topaz”, companie controlată de o corporație rusă # Zugo.md
SFS a blocat tranzacțiile și operațiunile uzinei „Topaz", companie controlată de o corporație rusă # Zugo.md

Tranzacțiile și operațiunile uzinei „Topaz" din Chișinău, companie controlată de Corporația Unită Producătoare de Motoare (ODK) din Federația Rusă, au fost blocate de Serviciul Fiscal de Stat, scrie RISE Moldova. Potrivit sursei, interdicțiile vizează orice tip de tranzacții sau activități economice ale societății, inclusiv achitarea dividendelor, acordarea și restituirea împrumuturilor, …
13:00
„Vom șterge moldovenii…”, amenințare de la Moscova. Expert, despre măsurile care ar trebui să le întreprindă autoritățile de la Chișinău # Zugo.md
„Vom șterge moldovenii…", amenințare de la Moscova. Expert, despre măsurile care ar trebui să le întreprindă autoritățile de la Chișinău # Zugo.md

Federația Rusă nu va renunța niciodată la ocuparea politică sau electorală a Republicii Moldova, consideră expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac. Declarația a fost făcută după ce deputatul Dumei de Stat a Federației Ruse, Konstantin Zatulin, șeful Comisiei parlamentare pentru relațiile cu statele CSI, a declarat într-un interviu pentru agenția TASS că „Rusia va …
12:30
A cerut 4500 de euro pentru un permis de conducere. Un bărbat, reținut în flagrant # Zugo.md

Un bărbat a fost reținut după ce ar fi cerut de la o persoană suma de €4500 (peste 85.000 lei) pentru permisul auto de categoria „B" al soției unui cunoscut. Acesta a fost reținut chiar în momentul în care primea prima parte a sumei de €3000 (peste 55.000 lei), lângă …
12:10
Ploi, vânt și frig neobișnuit: R. Moldova intră sub influența vortexului polar # Zugo.md

Europa Centrală și de Est se pregătește pentru primul val de frig semnificativ al acestei toamne, cu temperaturi cu până la 15 grade mai scăzute decât normalul perioadei, vânturi puternice și ninsori la munte. Frigul va afecta întreaga Europă Centrală și de Est, potrivit Severe Weather. Un blocaj atmosferic puternic …
11:50
Traficul rutier va fi suspendat în perimetrul PMAN, în contextul desfășurării sărbătorii „Ziua Națională a Vinului” # Zugo.md
Traficul rutier va fi suspendat în perimetrul PMAN, în contextul desfășurării sărbătorii „Ziua Națională a Vinului" # Zugo.md

Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 03 octombrie 2025, ora 16:00 – 06 octombrie 2025, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari. Dar și pe str. Mitropolit G. Bănulescu –Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. …
11:20
Irina Rîngaci a devenit campioană mondială la lupte pe plajă # Zugo.md

Luptătoarea Irina Rîngaci a cucerit medalia de aur la competiția mondială Beach Wrestling World Series, desfășurată în perioada 27–28 septembrie la Katerini, Grecia. Distincția a fost obținută în cadrul celei de-a patra etape a Seriei Mondiale de Lupte pe Plajă. Pe parcursul turneului, sportiva din Republica Moldova a învins adversare …
10:50
video | 31 de persoane
10:20
Propagandistul Gabriel Călin, care a candidat la parlamentarele din 28 septembrie pe listele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) a fost reținut în urma perchezițiilor pe marginea unui dosar de finanțare ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor, spun sursele Ziarului de Gardă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit surselor ZdG, de percheziții este vizat … The post Surse: Propagandistul Gabriel Călin a fost reținut de oamenii legii first appeared on ZUGO. Articolul Surse: Propagandistul Gabriel Călin a fost reținut de oamenii legii apare prima dată în ZUGO.
10:10
Un bărbat în vârstă de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat, printr-o sentință recentă, pentru comiterea a cinci episoade de escrocherie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Bărbatul a primit șase ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. De asemenea, timp de cinci ani, acesta nu va putea ocupa … The post Escrocherii cu mașini la prețuri atractive: un chișinăuian a fost condamnat la închisoare first appeared on ZUGO. Articolul Escrocherii cu mașini la prețuri atractive: un chișinăuian a fost condamnat la închisoare apare prima dată în ZUGO.
09:40
Președintele Consiliului European, António Costa, pregătește un plan care ar putea permite evitarea veto-ului Ungariei în privința deschiderii negocierilor de aderare pe clustere cu Ucraina și Moldova, potrivit publicației Politico, citând surse diplomatice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Costa propune ca deschiderea negocierilor să fie posibilă prin acordul unei majorități calificate a statelor membre, și … The post UE caută soluții pentru a ocoli veto-ul Ungariei privind R. Moldova și Ucraina first appeared on ZUGO. Articolul UE caută soluții pentru a ocoli veto-ul Ungariei privind R. Moldova și Ucraina apare prima dată în ZUGO.
09:00
Când ridici o casă, unul dintre primele lucruri la care te gândești este acoperișul. Nu e doar un detaliu arhitectural, ci un scut zilnic împotriva ploilor, zăpezilor și razelor soarelui arzător. Un acoperiș metalic de calitate nu îți oferă doar protecție! Ci și liniște pe termen lung. Iar atunci când ai în spate o garanție … The post Acoperișuri metalice durabile cu garanție extinsă de 50 de ani first appeared on ZUGO. Articolul Acoperișuri metalice durabile cu garanție extinsă de 50 de ani apare prima dată în ZUGO.
08:50
Perchezițiile continuă și după alegeri. Descinderi într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor # Zugo.md
Ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, cu sprijinul polițiștilor din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, desfășoară la această oră percheziții într-o cauză penală ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și a concurenților electorali, precum și spălarea banilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare, acțiunile de urmărire penală … The post Perchezițiile continuă și după alegeri. Descinderi într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor first appeared on ZUGO. Articolul Perchezițiile continuă și după alegeri. Descinderi într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor apare prima dată în ZUGO.
08:30
Partidul „Democrația Acasă”, promovat de conturi anonime pe Tik Tok ce au generat milioane de vizualizări # Zugo.md
Partidul „Democrația Acasă” a beneficiat de o promovare semnificativă pe Tik Tok din partea unor conturi potențial inautentice, care au generat în lunile august și septembrie 16 milioane de vizualizări, arată datele Expert Forum România (EFOR). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Deși nu credem în cauze unice, considerăm că merită menționat faptul că în august, … The post Partidul „Democrația Acasă”, promovat de conturi anonime pe Tik Tok ce au generat milioane de vizualizări first appeared on ZUGO. Articolul Partidul „Democrația Acasă”, promovat de conturi anonime pe Tik Tok ce au generat milioane de vizualizări apare prima dată în ZUGO.
29 septembrie 2025
16:20
foto | Oamenii lui Șor, în slujba lui Dodon. Nici condamnatul fugar n-a reușit să salveze protestul „patrioților” # Zugo.md
Ilan Șor și-a trimis subordonații la protestul organizat de blocul „patrioților”, condus de Igor Dodon și Vasile Tarlev. Chiar și cu sprijinul logistic și mediatic din partea condamnatului fugar, manifestația din fața Parlamentului s-a transformat într-un eșec, scrie Deschide.MD. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Întrunirea de astăzi, organizată după prezentarea rezultatelor preliminare ale alegerilor din … The post foto | Oamenii lui Șor, în slujba lui Dodon. Nici condamnatul fugar n-a reușit să salveze protestul „patrioților” first appeared on ZUGO. Articolul foto | Oamenii lui Șor, în slujba lui Dodon. Nici condamnatul fugar n-a reușit să salveze protestul „patrioților” apare prima dată în ZUGO.
16:10
Oficial! Cum arată rezultatele preliminare finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Zugo.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat luni rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Astfel, cinci partide și blocuri electorale au acces în Parlamentul Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. PAS (55 de mandate), blocul „Patriotic” (26 de mandate), blocul „Alternativa” (8 mandate), Partidul Nostru (6 mandate) și partidul „Democrația Acasă” (6 mandate) … The post Oficial! Cum arată rezultatele preliminare finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie first appeared on ZUGO. Articolul Oficial! Cum arată rezultatele preliminare finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
video | Protest scurt al Blocului Patriotic în fața Parlamentului. Oamenii, îndemnați să rămână „la legătură” # Zugo.md
Blocul Patriotic a desfășurat un protest în fața sediului Parlamentului, la care au participat câteva sute de persoane. În pofida apelului lansat către mai multe forțe politice să se alăture, „fără drapele de partid”, la miting au venit numai reprezentanții Blocului Patriotic, în frunte cu Igor Dodon și Vasile Tarlev, scrie ZdG. Urmărește-ne pe Telegram … The post video | Protest scurt al Blocului Patriotic în fața Parlamentului. Oamenii, îndemnați să rămână „la legătură” first appeared on ZUGO. Articolul video | Protest scurt al Blocului Patriotic în fața Parlamentului. Oamenii, îndemnați să rămână „la legătură” apare prima dată în ZUGO.
13:40
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu a afirmat, la Digi24, că va face demersuri pentru a reobţine cetăţenia moldovenească, pe care a pierdut-o în urma unei decizii a fostului preşedinte moldovean Igor Dodon. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Puteam să o fac înainte de alegeri, am primit toate formularele, am preferat să nu o fac … The post Traian Băsescu vrea să recapete cetățenia moldovenească first appeared on ZUGO. Articolul Traian Băsescu vrea să recapete cetățenia moldovenească apare prima dată în ZUGO.
12:40
Mesajele liderilor internaționali pentru Republica Moldova după alegeri: „Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor” # Zugo.md
Victoria pro-europeană din alegerile parlamentare din Republica Moldova a generat un val de reacții de susținere din partea liderilor internaționali. Președinți și oficiali europeni au transmis felicitări autorităților și cetățenilor moldoveni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a felicitat-o pe Maia Sandu pentru rezultat și a subliniat că scrutinul demonstrează eșecul campaniilor … The post Mesajele liderilor internaționali pentru Republica Moldova după alegeri: „Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor” first appeared on ZUGO. Articolul Mesajele liderilor internaționali pentru Republica Moldova după alegeri: „Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor” apare prima dată în ZUGO.
12:20
Alegerile din Republica Moldova, în presa internațională: „Moldova a dat o lecție a democrației” # Zugo.md
Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova a atras atenția presei internaționale, de la Est la Vest. Majoritatea publicațiilor au subliniat caracterul decisiv al scrutinului pentru parcursul european al țării. În timp ce presa occidentală a adoptat un ton optimist, mass-media rusă a abordat subiectul într-o notă mai rezervată, scrie TV8. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post Alegerile din Republica Moldova, în presa internațională: „Moldova a dat o lecție a democrației” first appeared on ZUGO. Articolul Alegerile din Republica Moldova, în presa internațională: „Moldova a dat o lecție a democrației” apare prima dată în ZUGO.
11:40
video | Igor Grosu: „Moldova a învins prin oameni. PAS are majoritate pro-europeană și obiectivul clar al aderării la UE” # Zugo.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat astăzi că victoria Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare nu aparține doar formațiunii, ci întregului popor al Republicii Moldova, care „și-a apărat țara prin vot”. Într-un discurs susținut la Parlament, acesta a subliniat că scrutinul din 28 septembrie a fost o confruntare directă între alegătorii moldoveni și … The post video | Igor Grosu: „Moldova a învins prin oameni. PAS are majoritate pro-europeană și obiectivul clar al aderării la UE” first appeared on ZUGO. Articolul video | Igor Grosu: „Moldova a învins prin oameni. PAS are majoritate pro-europeană și obiectivul clar al aderării la UE” apare prima dată în ZUGO.
11:30
foto | Conversații scurse din chaturi: participanților la proteste li s-au promis bani și hrană # Zugo.md
Mai multe persoane au fost mobilizate printr-un chat de pe Telegram pentru a se aduna pe 29 septembrie, la ora 12, în centrul capitalei. Participanților li s-a promis bani și hrană și au fost îndemnați să ia cu ei încărcătoarele și pașapoartele. NewsMaker a intrat în posesia unor capturi de ecran din chatul de pe … The post foto | Conversații scurse din chaturi: participanților la proteste li s-au promis bani și hrană first appeared on ZUGO. Articolul foto | Conversații scurse din chaturi: participanților la proteste li s-au promis bani și hrană apare prima dată în ZUGO.
11:10
La nivelul celor 301 secții de votare din străinătate, PAS a acumulat 78,51% din voturi (216.988 sufragii). Următoarele formațiuni, la mare distanță, au fost: Partidul Nostru cu 5,53% (15.282 voturi), Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) cu 5,15% (14.231 voturi), Blocul Patriotic cu 5,05% (13.963 voturi) și Blocul „Alternativa” cu 2,09% (5.767 voturi). În total, și-au … The post Cum au votat moldovenii din străinătate la alegerile parlamentare din 28 septembrie first appeared on ZUGO. Articolul Cum au votat moldovenii din străinătate la alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în ZUGO.
10:50
Poliția anunță că deține informații potrivit cărora unor persoane li se promit bani pentru a participa la protestul programat astăzi în Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Autoritățile subliniază că, în contextul în care cetățenii se arată reticenți să iasă în stradă, organizatorii poartă întreaga răspundere pentru eventuale ilegalități. Instituția reamintește că legea sancționează practicile … The post IGP îndeamnă cetățenii să nu se lase ademeniți de protest: „Oamenilor li se promit bani” first appeared on ZUGO. Articolul IGP îndeamnă cetățenii să nu se lase ademeniți de protest: „Oamenilor li se promit bani” apare prima dată în ZUGO.
10:40
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut cele mai multe voturi la alegerile din 28 septembrie, atât în municipiul Chișinău, cât și în localitățile din jurul capitalei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. După numărarea tuturor celor 313 secții, PAS a acumulat 52,68% din voturi (194.999 alegători). Pe locul doi s-a clasat Blocul Patriotic, cu 21,26% … The post Cum au votat alegătorii din capitală și suburbii first appeared on ZUGO. Articolul Cum au votat alegătorii din capitală și suburbii apare prima dată în ZUGO.
09:50
foto | Rezultatele finale pe raioane: PAS câștigă în centru și sud, Blocul Patriotic domină nordul și autonomia găgăuză # Zugo.md
Rezultatele finale pe raioane arată o distribuție diferită a opțiunilor de vot. Conform datelor, PAS a obținut scoruri ridicate în raioanele din centru și sud, în timp ce Blocul Patriotic a acumulat majorități importante în nordul țării și în UTA Găgăuzia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Centru și sud, PAS conduce PAS a obținut peste … The post foto | Rezultatele finale pe raioane: PAS câștigă în centru și sud, Blocul Patriotic domină nordul și autonomia găgăuză first appeared on ZUGO. Articolul foto | Rezultatele finale pe raioane: PAS câștigă în centru și sud, Blocul Patriotic domină nordul și autonomia găgăuză apare prima dată în ZUGO.
08:30
După procesarea a 99,56% din procesele-verbale: PAS trece pragul majorității, R. Moldova își confirmă direcția europeană # Zugo.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se află în fruntea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, acumulând 50,06% din voturile valabil exprimate, conform datelor prezentate după procesarea a 99,65% din procesele verbale. Acest scor îi asigură formațiunii 55 de mandate în noul legislativ, garantând astfel o majoritate absolută. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe locul doi … The post După procesarea a 99,56% din procesele-verbale: PAS trece pragul majorității, R. Moldova își confirmă direcția europeană first appeared on ZUGO. Articolul După procesarea a 99,56% din procesele-verbale: PAS trece pragul majorității, R. Moldova își confirmă direcția europeană apare prima dată în ZUGO.
28 septembrie 2025
21:50
Comisia Electorală Centrală a prezentat primele rezultate preliminare după centralizarea voturilor din 117 secții de votare din totalul de 2274 (5,15%). Până acum au fost numărate 14.883 de voturi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform datelor: Blocul Patriotic – 40,15% (5976 voturi) Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 32,30% (4807 voturi) Platforma Demnitate și Adevăr … The post breaking news | Primele rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare din 2025 first appeared on ZUGO. Articolul breaking news | Primele rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare din 2025 apare prima dată în ZUGO.
20:20
video, ultima oră | Trei persoane, reținute pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă după alegeri # Zugo.md
Trei persoane au fost reținute de oamenii legii, fiind suspectate că pregăteau acțiuni de destabilizare și dezordini în masă după alegerile parlamentare și în cadrul protestului anunțat pentru mâine la Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În urma oamenilor legii, din cele trei persoane reținute, ar fi doi frați monitorizați de aproximativ două luni de … The post video, ultima oră | Trei persoane, reținute pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă după alegeri first appeared on ZUGO. Articolul video, ultima oră | Trei persoane, reținute pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă după alegeri apare prima dată în ZUGO.
19:40
foto, update | Alerte false cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate. Toate secțiile de votare s-au redeschis # Zugo.md
(update 19:18) Președinta CEC, Angelica Caraman, a anunțat că toate secțiile de votare din Zona de Securitate vizate de alerte cu bombă și-au reluat activitatea. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Știrea inițială: Mai multe alerte cu bombă au fost anunțate la o serie de secții de votare deschide pe malul drept al Nistrului pentru alegătorii … The post foto, update | Alerte false cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate. Toate secțiile de votare s-au redeschis first appeared on ZUGO. Articolul foto, update | Alerte false cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate. Toate secțiile de votare s-au redeschis apare prima dată în ZUGO.
19:40
Până la ora 18:00 (ora Moldovei), la secțiile de votare deschise în străinătate au votat 216 mii de alegători, mai mult decât au votat în total în diaspora la alegerile parlamentare din 2021. Se înregistrează, astfel, cea mai mare prezență la urne în diaspora în cadrul unor alegeri parlamentare desfășurate vreodată în R. Moldova, scrie … The post Prezență record la vot în străinătate: diaspora a depășit toate scrutinele anterioare first appeared on ZUGO. Articolul Prezență record la vot în străinătate: diaspora a depășit toate scrutinele anterioare apare prima dată în ZUGO.
19:10
Poliția Națională a anunțat că deține informații despre posibile tentative de dezordini și destabilizări în Chișinău, care ar urma să aibă loc începând din această noapte și pe parcursul zilei de mâine, în contextul unui protest anunțat în capitală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Forțele de ordine au transmis că nu vor permite încălcări ale … The post Poliția: Grupuri de persoane pregătesc dezordini și destabilizări în capitală first appeared on ZUGO. Articolul Poliția: Grupuri de persoane pregătesc dezordini și destabilizări în capitală apare prima dată în ZUGO.
19:00
Ambasadorul R. Moldova la Atena a surprins un „observator” fără acreditare. Număra oamenii și veghea „ordinea” # Zugo.md
Ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. Moldova în Republica Elenă, Andrei Popov, a surprins un „observator” fără acreditare în proximitatea unei secții de votare din Atena. Bărbatul număra oamenii și veghea „ordinea” desfășurării scrutinului parlamentar, duminică, 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ziarul de Gardă a analizat mai multe discuții interne ale reprezentanților partidelor … The post Ambasadorul R. Moldova la Atena a surprins un „observator” fără acreditare. Număra oamenii și veghea „ordinea” first appeared on ZUGO. Articolul Ambasadorul R. Moldova la Atena a surprins un „observator” fără acreditare. Număra oamenii și veghea „ordinea” apare prima dată în ZUGO.
19:00
Un incident violent a avut loc la o secție de votare din Veneția, unde un membru al biroului electoral a fost agresat de către un alegător nemulțumit. Persoana respectivă a fost împiedicată să voteze pentru că se prezentase cu buletinul de identitate expirat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit raportului Promo-LEX, la fața locului au … The post Carabinierii au amendat un alegător agresiv la o secție de vot din Italia first appeared on ZUGO. Articolul Carabinierii au amendat un alegător agresiv la o secție de vot din Italia apare prima dată în ZUGO.
17:30
Mai multe alerte cu bombă au fost anunțate la o serie de secții de votare deschide pe malul drept al Nistrului pentru alegătorii din regiunea transnistreană, dar și în locații din Zona de Securitate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Printre acestea se numără podul de la Sănătăuca-Camenca (potrivit site-ului Zona de Securitate, alegătorii deocamdată nu … The post foto | Alerte cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate. Detalii de la poliție first appeared on ZUGO. Articolul foto | Alerte cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate. Detalii de la poliție apare prima dată în ZUGO.
