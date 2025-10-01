Conațional, depistat la frontiera de vest cu o substanță suspectă
Provincial, 1 octombrie 2025 14:10
Polițiștii de frontieră din punctul de trecere a frontierei „Leușeni" au identificat asupra unui cetățean moldovean o substanță sub formă de pulbere, despre care se presupune că are efect psihotrop. Incidentul s-a produs la data de 30 septembrie, când, pentru autorizarea intrării în Republica Moldova, la controlul de frontieră a ajuns un autocar ce venea […]
• • •
Acum 10 minute
14:20
În perioada 16–19 octombrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo" va avea loc dubla expoziție „Moldagrotech" (ediția a 46-a) și „Farmer" (ediția a 28-a). Evenimentul va reuni peste două sute de companii din Republica Moldova, Italia, Polonia, România, Turcia și Ucraina. Tematica ediției din acest an acoperă toate domeniile sectorului agroindustrial, de la construcția […]
Acum 30 minute
14:10
Acum o oră
13:50
În ultimii ani, sectorul zootehnic a înregistrat o dezvoltare semnificativă. Cu sprijinul Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, tot mai mulți fermieri au reușit să modernizeze fermele, să îmbunătățească rasele de animale, să procure utilaje și echipamente performante și să adopte tehnologii de procesare conforme standardelor europene. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare […]
Acum 2 ore
13:10
Ziua Națională a Vinului 2025! Marele Premiu pentru merite deosebite în vitivinicultură va fi decernat la Chișinău # Provincial
Ziua Națională a Vinului va fi marcată, la Chișinău, pe data de 4-5 octombrie. Tradițional, în cadrul evenimentului, va acordat Marele Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol. O decizie în acest sens a fost aprobată de Executiv. Premiul recunoaște calitatea remarcabilă a vinurilor autohtone și evidențiază contribuția adusă la dezvoltarea turismului vitivinicol național. Distincția […]
12:40
La data de 1 octombrie, primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean a inspectat primul șantier de reparație a drumului de pe str. Alexandru cel Bun, transmite PROVINCIAL. Potrivit primarului, această stradă și alte 7 străzi din oraș, care au fost afectate de ploile torențiale din toamna anului trecut, sunt reparate din mijloacele oferite de Fondul de […]
12:40
Guvernul a aprobat acordarea titlului de parc industrial pentru SRL „Moldova HiTech Park", hotărâre elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării împreună cu Agenția Proprietății Publice. Parcul va fi creat pe o suprafață totală de 50 ha, iar prin hotărârea aprobată se transmite în administrare o primă suprafață de 24 ha, schimbându-se destinația din teren […]
12:40
O tentativă de introducere a substanțelor narcotice în sistemul penitenciar a fost contracarată cu succes. Acțiunea a fost posibilă datorită informațiilor operative oferite de angajații Penitenciarului nr. 11-Bălți, în baza cărora ofițerii Direcției investigații „Nord" a INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au reținut o avocată, în timp ce transmitea droguri clientului său, aflat în […]
Acum 4 ore
12:20
Tehnică modernă și investiții europene pentru dezvoltarea cercetării agricole la INCAMV # Provincial
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare continuă să susțină dezvoltarea infrastructurii de cercetare și inovare din domeniul agricol. Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară a recepționat un nou lot de utilaje agricole moderne, destinate îmbunătățirii activităților din sectorul pepinieritului pomicol. Aceste dotări au fost achiziționate în cadrul proiectului „Livada Moldovei", implementat de […]
11:50
EcoVoucher: alte 2.217 mii de familii din R. Moldova au redus cheltuielile pentru energie # Provincial
Încă 2.217 de familii din Republica Moldova vor intra în sezonul rece cu electrocasnice noi și eficiente energetic, datorită sprijinului oferit de programul guvernamental EcoVoucher. În cadrul sesiunii 5 a acestui an, desfășurate în perioada 12-29 septembrie, 2.217 de vouchere au fost valorificate de către beneficiari. Cele mai multe vouchere au ajuns la familii cu […]
11:40
Agricultorii pot solicita subvenții în avans și pe etape în perioada 1 octombrie – 1 decembrie 2025 # Provincial
Începând de azi, agricultorii pot beneficia de opțiuni suplimentare pentru sprijin financiar. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a deschis apelul la subvenții, fiind disponibile următoarele forme de plată: pe etape și în avans. Perioada 1 octombrie – 1 decembrie 2025 Vor putea fi depuse cereri pentru plăți pe etape în cadrul investițiilor realizate în: producerea, […]
11:30
Un fost primar al comunei Băcioi a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă # Provincial
La 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat pe un fost primar al comunei Băcioi de comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 8 ani cu amendă în mărime de 150 000 de lei și cu privarea de dreptul de a deține funcții publice […]
11:20
Ion Ceban, de Ziua Oamenilor în Etate: sunteți pentru noi un exemplu prin bogata experiență de viață, prin maturitatea gândirii, valorile morale, dragostea de viață și de țară # Provincial
La 1 octombrie, întreaga comunitate internațională marchează Ziua Internațională a Oamenilor în Etate, o zi de recunoștință și respect profund pentru cei care ne călăuzesc prin înțelepciunea, experiența și răbdarea lor. În acest context, Primarul General, Ion Ceban a transmis tuturor vârstnicilor municipiului Chișinău aprecierea sa sinceră pentru rolul deosebit pe care îl aveți în […]
11:10
Guvernul a aprobat o nouă metodă de finanțare a grădinițelor, care va fi aplicată începând cu anul 2026. Aceasta a fost testată, timp de un an, în patru raioane și urmează să fie extinsă la nivel național. Potrivit noii formule, bugetul fiecărei grădinițe se va stabili în funcție de numărul de copii înscriși, de nevoile lor specifice […]
11:10
În primul weekend al lunii octombrie, Chișinăul găzduiește cea mai mare sărbătoare dedicată patrimoniului vitivinicol al Republicii Moldova. Pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale are loc ediția a XXIV-a a Zilei Naționale a Vinului, la care participă 106 vinării din toate regiunile țării. Evenimentul reunește producători consacrați și mici vinificatori, fiecare […]
11:00
Prima ediție a turneului pentru copii „Erasmus Scale Cup" 2025 își desemnează câștigătoarea astăzi, 1 octombrie, la Socca Arena din comuna Ciorescu. Patru echipe ale instituțiilor de învățământ – IP LT „Alexandru cel Bun" (Sîngera, Chișinău), IP LT „Mihai Viteazul" (Chișinău), IP LT „N. Gogol" (Chișinău) și IP LT „Mihai Eminescu" (Cimișlia) – se vor […]
10:40
Un nou medicament pentru osteoporoză va fi compensat, începând cu 1 noiembrie, din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Lista medicamentelor compensate a fost completată cu denumirea comună internațională Acidum ibandronicum, destinat tratamentului osteoporozei la femei. Preparatul, atât în formă de comprimate filmate, cât și soluție injectabilă, va fi parțial compensat. Astfel, va fi lărgit spectrul […]
10:40
Această zi, instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în anul 1990, reprezintă un prilej de a promova drepturile persoanelor vârstnice și de a evidenția contribuția valoroasă pe care aceștia au avut-o și continuă să o aibă în societate. Oamenii sunt valoroși indiferent de vârstă, iar imaginea pozitivă a îmbătrânirii trebuie susținută prin politici […]
10:30
Permis auto de vânzare cu 18 000 lei – tânăr condamnat la închisoare pentru trafic de influență # Provincial
Datorită acțiunilor procesuale ale procurorilor și organului de urmărire penală, un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost condamnat, printr-o sentință recent pronunțată, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, faptă prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal. Acestuia i-a fost aplicată o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare, care urmează […]
Acum 6 ore
10:20
Pompierii continuă misiunea de lichidare a incendiului de nivel sporit de intervenție pe șoseaua Muncești nr.801 din capitală # Provincial
Pompierii continuă intervenția pentru lichidarea incendiului izbucnit la un depozit de pe șoseaua Muncești nr. 801 din municipiul Chișinău. Pentru asigurarea continuității intervenției, în această dimineață a avut loc rotația de efectiv, fiind ridicate pe alertă gărzile de rezervă. La moment sunt antrenate 19 autospeciale de intervenție cu un efectiv de 75 angajați ai IGSU, […]
10:10
Alegerea acoperișului este un pas important în construcția sau renovarea unei case. Țigla metalică este o soluție tot mai populară datorită rezistenței, duratei de viață și aspectului modern. Dar cum alegi varianta potrivită pentru locuința ta, din toate opțiunile disponibile? Modele variate pentru nevoi diferite Pe site-ul RoofArt găsești o gamă variată de modele […]
10:00
11 proiecte noi de dezvoltare regională și locală, cu o valoare totală de circa 208 milioane de lei, vor fi implementate în localitățile din Republica Moldova. Includerea proiectelor în Documentul Unic de Program pentru anii 2025–2027 a fost aprobată de Guvern. Inițiativele vor contribui la creșterea calității vieții cetățenilor, prin sporirea mobilității urbane, reabilitarea infrastructurii de apă […]
09:00
Ieri, 30 septembrie 2025, s-a desfășurat ședința ordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Cahul, prezidată de vicepreședintele raionului, Nicon Pîslari. În cadrul ședinței a fost examinată și aprobată Dispoziția nr. 08, care stabilește un set de măsuri obligatorii pentru anul 2025, având drept prioritate prevenirea incendiilor de vegetație și a focarelor din fondul […]
08:40
Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, a exprimat recunoștința companiei DRA Draexlmaier Automotive S.R.L. și Î.C.S. „Societatea Administrare Imobiliară" S.R.L., administrator, Guido Meinelt, reprezentate prin Olesea Belic, pentru gestul generos de a oferi mobilier Centrului de Tineret Drochia, șefă, Mariana Bruma. În cadrul evenimentului a fost semnat contractul de donație, prin care compania și-a reconfirmat deschiderea […]
Acum 8 ore
07:40
CCRM a examinat proiectul Raportului de audit privind automatizarea procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112 # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat ieri, 30 septembrie, în cadrul ședinței publice, proiectul Raportului de audit al performanței cu tema: „Automatizarea procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112 contribuie la îmbunătățirea serviciilor acordate populației în situații de urgență?". Auditul a arătat că Serviciul 112 își îndeplinește misiunea […]
07:10
În perioada 27–28 septembrie 2025, în municipiul Bălți, s-a desfășurat Campionatul orășenesc deschis la volei pe plajă „Toamna de Aur". La competițiile, care au avut loc pe terenul sportiv al Academiei de tenis de masă, au participat 18 echipe: 9 masculine și 9 feminine. În urma unei lupte strânse s-au desemnat câștigătorii și premianții turneului: […]
07:10
27 de instituții de învățământ general au primit un lot de carte pentru susținerea performanței școlare # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a facilitat distribuția unui lot de peste 5000 de exemplare de cărți noi în limba română către 27 de instituții de învățământ general din țară. Acțiunea face parte din amplul proiect de donație „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a", realizat în baza Acordului de parteneriat dintre Departamentul pentru […]
Acum 24 ore
21:50
Astăzi, 30 septembrie, s-au disputat 7 meciuri din runda a 3-a preliminară a Cupei Orange 2025/26. În această etapă, în competiție au început evoluția echipele din Liga 1. Site-ul fmf.md vă prezintă rezultatele complete ale confruntărilor, precum și marcatorii acestor meciuri. FC Real Sireți – CSFCJT Atletico 7-2 (în prelungiri) Au marcat: Vadim Gulceac 20
21:30
În dimineața zilei de 29 septembrie curent, echipa PAMU Drăgănești din cadrul SAMU Sîngerei a asistat nașterea unei fetițe, chiar în timpul transportării la spital. La ora 07:43, gravida de 26 ani a apelat la Serviciul 112 și a solicitat de urgență intervenția ambulanței pentru că avea dureri abdominale și contracții frecvente. Echipa AMU s-a […] Post-ul O fetiță sănătoasă a venit pe lume datorită intervenției echipei PAMU Drăgănești apare prima dată în Provincial.
16:10
Calendarul-cadru al târgurilor desfășurate în sectoarele capitalei. Târg tematic „Ziua Vinului”, Târgul meșterilor populari, în Piața Marii Adunări Naționale, în perioada 4-5.10.2025. Târgurile micilor antreprenori și producători locali cu produse ECO și apicole – „Arome de toamnă”, Târg al meșterilor populari, pe teritoriul sectoarelor, 4-5.10.2025, 11-12.10.2025, 18-19.10.2025, 25-26.10.2025. Târg dedicat Hramului orașului Chișinău, pe teritoriul […] Post-ul Calendarul-cadru al târgurilor prevăzute pentru luna octombrie 2025 apare prima dată în Provincial.
15:50
Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, a convocat în dimineața zilei de marți, 30 septembrie 2025, o ședință organizatorică cu participarea vicepreședintelui raionului, Igor Jidraș, a funcționarilor din cadrul Aparatului președintelui raionului, precum și a șefilor subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional. Pe agenda ședinței au fost incluse mai multe subiecte de importanță administrativă și comunitară, printre […] Post-ul Ședință organizatorică la Consiliul raional Drochia: priorități pentru luna octombrie apare prima dată în Provincial.
15:20
Colaborare extinsă între Primăria Ungheni și Crucea Roșie Moldova pentru noi inițiative comunitare # Provincial
Colaborarea cu Societatea de Cruce Roșie din Moldova și, implicit cu filiala Ungheni, continuă. Primarul Vitalei Vrabie a avut o întrevedere cu directoarea nou-aleasă a filialei Ungheni, Anghelina Crivorucico, în vederea unui parteneriat viabil și util ambrelor părți. A fost semnat, totodată, și un Acord privind cooperare și bune relații de colaborare în domeniul dezvoltării […] Post-ul Colaborare extinsă între Primăria Ungheni și Crucea Roșie Moldova pentru noi inițiative comunitare apare prima dată în Provincial.
14:50
Astăzi, în cadrul ședinței cu administratorii întreprinderilor municipale, directorul Centrului de adăpost pentru animale fără stăpân a menționat în raportul său de activitate că la Bălți a avut loc o campanie de sterilizare a câinilor. În cadrul acestei campanii au fost sterilizați 150 de câini, dintre care 110 fără stăpân. Reamintim că în cadrul campaniei […] Post-ul La Bălți a avut loc o campanie de sterilizare a câinilor apare prima dată în Provincial.
14:40
Reținut pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice # Provincial
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu polițiștii din BPDS “Fulger” și procurorii PCCOCS, au documentat un caz complex de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. În vizorul oamenilor legii a ajuns un bărbat de 39 de ani, suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ […] Post-ul Reținut pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice apare prima dată în Provincial.
14:30
Vrei să contribui la buna guvernare și integritatea financiară a statului? Curtea de Conturi a Republicii Moldova te așteaptă! Curtea de Conturi este în căutare de auditori publici externi. E momentul să faci parte dintr-o instituție respectată, stabilă și dedicată responsabilității publice. De ce să aplici? Lucrând ca auditor public extern la CCRM, ai ocazia […] Post-ul Curtea de Conturi este în căutare de auditori publici externi apare prima dată în Provincial.
Ieri
13:50
Cinci dintre cele mai așteptate filme ale anului, inclusiv propunerea României la Premiile Oscar, vor putea fi vizionate în premieră în Republica Moldova la cea de-a 11-a ediție a Zilelor Filmului Românesc la Chișinău (ZFR), care se va desfășura între 16 și 19 octombrie la Cinematograful Cineplex-Loteanu. Pentru al doilea an consecutiv, ZFR aduce în […] Post-ul Cinema de top la Chișinău: cinci premiere la Zilele Filmului Românesc apare prima dată în Provincial.
13:10
Astăzi, 30 septembrie 2025, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Bălți a avut loc o întrunire de lucru dedicată consolidării cooperării dintre structurile de stat, instituțiile medicale și educaționale, precum și organizațiile neguvernamentale, în vederea sprijinirii populației de etnie romă. La ședință au participat reprezentanți ai Direcției sănătate, Direcției învățământ, tineret și sport, Centrului […] Post-ul Primăria Bălți a găzduit o întrunire pentru sprijinirea comunității rome apare prima dată în Provincial.
12:50
25 de ani de cooperare în Euroregiunea „Prutul de Sus” marcați printr-o masă rotundă la Siret # Provincial
Recent, Parcul Științific și Tehnologic East European Border din Siret a găzduit o masă rotundă aniversară cu genericul „25 de ani de cooperare transfrontalieră pe teritoriul Euroregiunii «Prutul de Sus»: experiență, particularități, provocări și căi de intensificare a colaborării”. Participanții la eveniment au discutat despre proiectele implementate și dimensiunea economică a cooperării transfrontaliere. Un accent […] Post-ul 25 de ani de cooperare în Euroregiunea „Prutul de Sus” marcați printr-o masă rotundă la Siret apare prima dată în Provincial.
12:50
Un grup de antreprenori din Regiunea de Dezvoltare Nord a participat, în perioada 25-27 septembrie, la expo-târgul „Smaki Regionów” (Gusturile Regiunilor) din orașul Poznań, Polonia. Membrii delegației moldovenești au participat la acest eveniment în contextul bunelor relații de colaborare dintre Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord și Oficiul Mareșalului Regiunii Polonia Mare (Wielkopolska). În cadrul expo-târgului „Smaki […] Post-ul Antreprenori din nordul Moldovei, la expo-târgul „Smaki Regionów” din Poznań apare prima dată în Provincial.
12:10
Primăria municipiului Bălți informează locuitorii că astăzi, în cadrul ședinței cu administratorii întreprinderilor municipale, viceprimarul Vitalie Balan a solicitat reprezentantului ÎM „Apă-Canal” lista adreselor unde e sistată temporar furnizarea apei potabile din cauza unei situații de avarie. Furnizarea apei este întreruptă la următoarele adrese: str. Alexandru cel Bun, 20; str. Caraseov, 102; str. Independenței, 39; […] Post-ul Furnizarea apei potabile, sistată temporar pe mai multe străzi din Bălți apare prima dată în Provincial.
12:00
Primăria Chișinău începe Campania de plantare de toamnă. Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” va planta în sezonul autumnal un număr de 280 de arbori cu balot și 4300 de arbuști. Viceprimarul Ilie Ceban a precizat că strategia de plantare a arborilor cu balot este una eficientă, deoarece 90 la sută din acești copaci […] Post-ul Campanie de plantare de toamnă în Chișinău: 2500 de arbori și 4300 de arbuști apare prima dată în Provincial.
11:40
În perioada 15 august – 26 septembrie 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a desfășurat apelul destinat fermierilor din sectorul zootehnic, pentru acordarea plăților directe per kilogram de produs. În total, au fost recepționate 222 de cereri cu suma solicitată de 103,95 mil.lei. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în raioanele: Glodeni […] Post-ul AIPA autorizează plăți de peste 73 milioane lei pentru sectorul zootehnic apare prima dată în Provincial.
11:20
Ion Ceban, primarul general al capitalei, a anunțat schimbări în Cabinetul său. „De astăzi, funcțiile de șef al Cabinetului primarului general vor fi preluate de dna Tatiana Oboroc, iar comunicarea publică de dna Ludmila Corduneanu. Le mulțumesc din suflet doamnelor Elena Panuș și Nataliei Ixari pentru dedicație și implicare în toți acești ani” – a […] Post-ul Schimbări în Cabinetul primarului Ion Ceban apare prima dată în Provincial.
11:20
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA ai MAI, anunță reținerea în flagrant a unui bărbat, care ar fi cerut de la o persoană suma de €4500 (peste 85.000 lei) pentru permisul auto de categoria „B” al soției unui cunoscut. Totuși, acesta a fost reținut chiar în momentul în care primea prima parte a sumei […] Post-ul 4500 € pentru un permis auto: tânăr de 26 de ani, reținut de procurorii PCCOCS apare prima dată în Provincial.
11:10
În contextul protestului organizat ieri, în fața Parlamentului, Poliția precizează că, pe durata manifestației, 31 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, au fost conduse la inspectoratele de poliție Centru și Buiucani pentru documentare. În urma măsurilor întreprinse, au fost întocmite 24 de procese-verbale pentru „Încălcarea regulilor privind organizarea și desfășurarea întrunirilor publice”, „Huliganism”, și „Neîndeplinirea […] Post-ul Poliția: 31 de persoane conduse la secție în urma protestului din fața Parlamentului apare prima dată în Provincial.
11:00
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a contribuit la renovarea cazangeriei Centrului de Sănătate Balatina din raionul Glodeni. Investiția totală a fost de aproape 159 de mii de lei, dintre care 109 mii de lei au fost alocați de CNAM din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Contribuția Consiliului […] Post-ul CNAM a contribuit la renovarea cazangeriei Centrului de Sănătate Balatina apare prima dată în Provincial.
10:30
Gestionarea patrimoniului public – un domeniu strategic pentru buna guvernare și dezvoltarea țării # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în Raportul său anual 2024 modul de gestionare a patrimoniului public, domeniu care constituie un pilon fundamental al bunei guvernări, cu impact direct asupra dezvoltării economice durabile, echității sociale și responsabilității administrative. Potrivit datelor oficiale din Registrul patrimoniului public, gestionat de Agenția Proprietății Publice (APP), la începutul anului […] Post-ul Gestionarea patrimoniului public – un domeniu strategic pentru buna guvernare și dezvoltarea țării apare prima dată în Provincial.
10:10
În perioada 30 septembrie – 5 octombrie 2025, în Republica Moldova va fi organizată Săptămâna Europeană a Sportului, o inițiativă a Comisiei Europene care promovează mișcarea, sportul și un stil de viață sănătos. Tema ediției din 2025 este „Sport pentru toți”. Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova susține această inițiativă prin activități care vor […] Post-ul Săptămâna Europeană a Sportului. Vezi agenda apare prima dată în Provincial.
10:10
Trafic rutier suspendat în centrul Chișinăului în perioada 3–6 octombrie, cu ocazia Zilei Naționale a Vinului # Provincial
Primăria Chișinău informează că, în perioada: 03 octombrie 2025, ora 16:00 – 06 octombrie 2025, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G.Bănulescu –Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August […] Post-ul Trafic rutier suspendat în centrul Chișinăului în perioada 3–6 octombrie, cu ocazia Zilei Naționale a Vinului apare prima dată în Provincial.
10:00
La această oră, ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice a INI, cu suportul polițiștilor din BPDS” Fulger”, au descins cu percheziții într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor. Vom reveni cu detalii după finalizarea acțiunilor procesuale. Post-ul Percheziții într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice apare prima dată în Provincial.
09:50
Prejudiciu de peste 250.000 lei: Bărbat condamnat pentru escrocherii cu anunțuri pe 999.md # Provincial
În urma acțiunilor procesuale desfășurate de procurori și organul de urmărire penală, un bărbat în vârstă de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat, printr-o sentință recentă, pentru comiterea a 5 episoade de escrocherie. Acestuia i-a fost aplicată o pedeapsă de 6 ani de închisoare, ce va fi executată într-un penitenciar de tip semiînchis, […] Post-ul Prejudiciu de peste 250.000 lei: Bărbat condamnat pentru escrocherii cu anunțuri pe 999.md apare prima dată în Provincial.
