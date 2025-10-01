Atacurile intense cu drone ale Ucrainei au împins Rusia într-o criză fără precedent, care naște efecte în lanț. Cifrele sunt îngrijorătoare pentru Kremlin
ProTV.md, 1 octombrie 2025 12:30
Atacurile intense cu drone ale Ucrainei au împins Rusia într-o criză fără precedent, care naște efecte în lanț. Cifrele sunt îngrijorătoare pentru Kremlin
• • •
Acum 5 minute
12:50
Drogat cu marijuana și amfetamină, a urcat la volan. Un tânăr, prins de polițiști pe o stradă din capitală
Acum 15 minute
12:40
PAS nu va avea 53 de deputați? Dinu Plîngău anunță că el și colega sa, Stela Macari vor fi independenți: „Nu facem parte din PAS, dar vom munci alături de ei"
Acum 30 minute
12:30
Atacurile intense cu drone ale Ucrainei au împins Rusia într-o criză fără precedent, care naște efecte în lanț. Cifrele sunt îngrijorătoare pentru Kremlin
Acum o oră
12:10
Un fost primar al comunei Băcioi - condamnat la încă 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă
Acum 2 ore
11:50
Igor Grosu: „PAS va guverna singur. Așteptăm inițiative constructive de la opoziție”
11:50
O femeie, avocat din Bălți - reținută pentru 72 de ore, după ce a fost prinsă în timp ce transmitea droguri clientului său din Penitenciar - VIDEO
11:50
Printre aromele de toamnă și nuanțele de albastru, partenerii au fost sufletul recepției Pro TV Chișinău - VIDEO
11:40
Guvernul federal al SUA intră în „shutdown”-ul guvernamental: Ambasadele Americii din lume, inclusiv cea din Moldova, rămân fără buget
Acum 4 ore
10:30
19 autospeciale continuă să stingă flăcările la depozitul de pe șoseaua Muncești. Imagini noi de la locul incendiului - GALERIE FOTO
10:20
Asigură-ți progresul financiar. Deschide un depozit și poți câștiga un depozit PROGRESS de 10.000 sau 50.000 MDL!
10:10
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie
10:10
Un tânăr - condamnat la închisoare, după ce a cerut mită pentru a ajuta o persoană să obțină mai ușor permisul de conducere. Câți ani va sta după gratii
10:00
Președintele României: „Aş paria că, în trei ani de acum, Moldova va fi membră a Uniunii Europene"
10:00
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
09:50
Eveniment grandios la cei 26 de ani de Pro TV! Iată cum a fost atmosfera - VIDEO
09:50
Succes răsunător pentru Inesa Ceban la WULOP Moldova 2025! Specialista în micropigmentare a câştigat trei premii importante în cadrul campionatului internaţional în domeniul machiajului permanent - VIDEO
09:20
Există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul țării noastre după incidentului produs la centrala nucleară din sudul Ucrainei? IGSU vine cu explicații
09:10
Medvedev ironizează declarațiile lui Trump despre submarinele trimise lângă Rusia: „O pisică neagră într-o cameră întunecată”
09:00
Un avion a aterizat de urgență pe o autostradă din SUA, la o oră de vârf
Acum 6 ore
08:50
Propaganda Kremlinului răstoarnă realitatea: Rusia, „victimă” în fața NATO
08:40
Ana Calinici - numită în funcția de secretar general al Guvernului
08:30
Președintele Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene, organizat la Copenhaga: Va susține un discurs la sesiunea de deschidere
08:20
Secretarul general al Guvernului, Artur Mija, își dă demisia. Cine îi va lua locul
08:10
Ploi în nordul și centrul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
01:00
Schimbare de etapă la Chișinău: Experții spun că până la final de octombrie, Republica Moldova ar putea avea un nou Legislativ și o nouă echipă guvernamentală - VIDEO
00:40
O parte dintre miniștrii din actualul Guvern se vor regăsi și în viitorul cabinet. Igor Grosu a dezvăluit cine sunt cei vizați
Acum 24 ore
23:40
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 30.09.2025. Invitat: Igor Grosu - VIDEO
23:40
Cei trei bărbați, reținuți în ziua alegerilor sub acuzația că pregăteau acțiuni de destabilizare imediat după încheierea scrutinului, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile
23:30
Incendiu devastator pe șoseaua Muncești: un depozit de materiale bituminoase, mistuit de flăcări. 18 autospeciale și 70 de pompieri mobilizați - FOTO
23:20
Candidatura lui Dorin Recean, luată în calcul pentru un nou mandat de premier. Grosu, la emisiunea În PROfunzime: „De ce nu?”
22:50
Anunț în direct la În PROfunzime: Igor Grosu spune că va rămâne, cel mai probabil, președintele Parlamentului
21:20
Noapte albă pentru jucătorii clubului Liverpool înaintea duelului cu Galatasaray din această seară - VIDEO
21:20
Vasile Diacon și Irina Rîngaci sunt singurii reprezentanți ai lotului Moldovei, care au urcat pe podium la turneul de lupte pe plajă din seria mondială - VIDEO
21:20
Numărul 1 mondial Carlos Alcaraz își continuă sezonul de vis. Spaniolul și-a luat revanșa în fața americnului Taylor Fritz și a triumfat la Tokyo - VIDEO
21:00
Moldoveanul Victor Stînă a marcat primul său gol în tricoul formației Bnei Yehuda, care l-a transferat în această lună - VIDEO
21:00
Tenismenul Daniil Medvedev a dat semne că își revine la Masters-ul din Beijing, dar a dezamăgit din nou - VIDEO
21:00
Selecționata de până la 19 ani a Moldovei a înscris primele goluri la Campionatul European de futsal, organizat în premieră la Chișinău - VIDEO
21:00
LIVE. Liderul PAS Igor Grosu vine astăzi la o ediție specială În PROfunzime
20:50
Spania sub ape din nou: mașinile luate de viitură, străzile transformate în râuri, iar Valencia – sub cod roșu de precipitații extreme - VIDEO
20:40
Cod GALBEN de înghețuri în toată țara. Câte grade se pot înregistra - VIDEO
20:40
Trei ani de la anexarea ilegală a patru regiuni ucrainene: Putin laudă „realizările Rusiei”, în timp ce oamenii trăiesc fără apă și fug din case - VIDEO
20:30
Armata lui Putin a ucis nouă ucraineni într-un nou atac cu drone. Alte 15 persoane au fost rănite - VIDEO
20:20
După trei ani de șantier, promisiuni și nervi în trafic, podul de pe Mihai Viteazul din Chișinău a fost redeschis complet circulației - VIDEO
20:10
Zeci de elevi sunt prinși de peste 12 ore sub dărâmături, după prăbuşirea unei şcoli în Indonezia. Un copil a murit. Salvatorii sapă după supraviețuitori - VIDEO
20:10
Trump propune un plan de pace pentru Fâșia Gaza: Eliberarea ostaticilor în 72 de ore și un consiliu internațional condus chiar de fostul președinte american - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 30.09.2025
19:50
Ar fi cerut aproape cinci mii de euro pentru a ajuta soția unui cunoscut să-și obțină permisul de conducere. Un bărbat - reținut în timp ce primea banii lângă Catedrala din Chișinău - VIDEO
19:50
Marina Tauber - condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare: A fost anunțată în căutare internațională. Ce spune avocatul - VIDEO
19:50
Tradiția românească a ajuns pe Marele Zid Chinezesc: Surorile Osoianu au făcut piatra să vibreze cu doinele noastre străvechi - VIDEO
19:40
Vizualizări false, ferme de conturi și mesaje subversive: Experții spun că cel puțin 16 milioane de vizualizări au fost obținute fraudulos, într-un sistem apropiat de cel folosit de Simion și Georgescu - VIDEO
