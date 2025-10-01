Atacurile intense cu drone ale Ucrainei au împins Rusia într-o criză fără precedent, care naște efecte în lanț. Cifrele sunt îngrijorătoare pentru Kremlin

ProTV.md, 1 octombrie 2025 12:30

Atacurile intense cu drone ale Ucrainei au împins Rusia într-o criză fără precedent, care naște efecte în lanț. Cifrele sunt îngrijorătoare pentru Kremlin

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
12:50
Drogat cu marijuana și amfetamină, a urcat la volan. Un tânăr, prins de polițiști pe o stradă din capitală ProTV.md
Drogat cu marijuana și amfetamină, a urcat la volan. Un tânăr, prins de polițiști pe o stradă din capitală
Acum 15 minute
12:40
PAS nu va avea 53 de deputați? Dinu Plîngău anunță că el și colega sa, Stela Macari vor fi independenți: „Nu facem parte din PAS, dar vom munci alături de ei" ProTV.md
PAS nu va avea 53 de deputați? Dinu Plîngău anunță că el și colega sa, Stela Macari vor fi independenți: „Nu facem parte din PAS, dar vom munci alături de ei"
Acum 30 minute
12:30
Atacurile intense cu drone ale Ucrainei au împins Rusia într-o criză fără precedent, care naște efecte în lanț. Cifrele sunt îngrijorătoare pentru Kremlin ProTV.md
Atacurile intense cu drone ale Ucrainei au împins Rusia într-o criză fără precedent, care naște efecte în lanț. Cifrele sunt îngrijorătoare pentru Kremlin
Acum o oră
12:10
Un fost primar al comunei Băcioi - condamnat la încă 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă ProTV.md
Un fost primar al comunei Băcioi - condamnat la încă 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă
Acum 2 ore
11:50
Igor Grosu: „PAS va guverna singur. Așteptăm inițiative constructive de la opoziție” ProTV.md
Igor Grosu: „PAS va guverna singur. Așteptăm inițiative constructive de la opoziție”
11:50
O femeie, avocat din Bălți - reținută pentru 72 de ore, după ce a fost prinsă în timp ce transmitea droguri clientului său din Penitenciar - VIDEO ProTV.md
O femeie, avocat din Bălți - reținută pentru 72 de ore, după ce a fost prinsă în timp ce transmitea droguri clientului său din Penitenciar - VIDEO
11:50
Printre aromele de toamnă și nuanțele de albastru, partenerii au fost sufletul recepției Pro TV Chișinău - VIDEO ProTV.md
Printre aromele de toamnă și nuanțele de albastru, partenerii au fost sufletul recepției Pro TV Chișinău - VIDEO
11:40
Guvernul federal al SUA intră în „shutdown”-ul guvernamental: Ambasadele Americii din lume, inclusiv cea din Moldova, rămân fără buget ProTV.md
Guvernul federal al SUA intră în „shutdown”-ul guvernamental: Ambasadele Americii din lume, inclusiv cea din Moldova, rămân fără buget
Acum 4 ore
10:30
19 autospeciale continuă să stingă flăcările la depozitul de pe șoseaua Muncești. Imagini noi de la locul incendiului - GALERIE FOTO ProTV.md
19 autospeciale continuă să stingă flăcările la depozitul de pe șoseaua Muncești. Imagini noi de la locul incendiului - GALERIE FOTO
10:20
Asigură-ți progresul financiar. Deschide un depozit și poți câștiga un depozit PROGRESS de 10.000 sau 50.000 MDL! ProTV.md
Asigură-ți progresul financiar. Deschide un depozit și poți câștiga un depozit PROGRESS de 10.000 sau 50.000 MDL!
10:10
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie ProTV.md
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie
10:10
Un tânăr - condamnat la închisoare, după ce a cerut mită pentru a ajuta o persoană să obțină mai ușor permisul de conducere. Câți ani va sta după gratii ProTV.md
Un tânăr - condamnat la închisoare, după ce a cerut mită pentru a ajuta o persoană să obțină mai ușor permisul de conducere. Câți ani va sta după gratii
10:00
Președintele României: „Aş paria că, în trei ani de acum, Moldova va fi membră a Uniunii Europene" ProTV.md
Președintele României: „Aş paria că, în trei ani de acum, Moldova va fi membră a Uniunii Europene"
10:00
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun ProTV.md
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
09:50
Eveniment grandios la cei 26 de ani de Pro TV! Iată cum a fost atmosfera - VIDEO ProTV.md
Eveniment grandios la cei 26 de ani de Pro TV! Iată cum a fost atmosfera - VIDEO
09:50
Succes răsunător pentru Inesa Ceban la WULOP Moldova 2025! Specialista în micropigmentare a câştigat trei premii importante în cadrul campionatului internaţional în domeniul machiajului permanent - VIDEO ProTV.md
Succes răsunător pentru Inesa Ceban la WULOP Moldova 2025! Specialista în micropigmentare a câştigat trei premii importante în cadrul campionatului internaţional în domeniul machiajului permanent - VIDEO
09:20
Există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul țării noastre după incidentului produs la centrala nucleară din sudul Ucrainei? IGSU vine cu explicații ProTV.md
Există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul țării noastre după incidentului produs la centrala nucleară din sudul Ucrainei? IGSU vine cu explicații
09:10
Medvedev ironizează declarațiile lui Trump despre submarinele trimise lângă Rusia: „O pisică neagră într-o cameră întunecată” ProTV.md
Medvedev ironizează declarațiile lui Trump despre submarinele trimise lângă Rusia: „O pisică neagră într-o cameră întunecată”
09:00
Un avion a aterizat de urgență pe o autostradă din SUA, la o oră de vârf ProTV.md
Un avion a aterizat de urgență pe o autostradă din SUA, la o oră de vârf
Acum 6 ore
08:50
Propaganda Kremlinului răstoarnă realitatea: Rusia, „victimă” în fața NATO ProTV.md
Propaganda Kremlinului răstoarnă realitatea: Rusia, „victimă” în fața NATO
08:40
Ana Calinici - numită în funcția de secretar general al Guvernului ProTV.md
Ana Calinici - numită în funcția de secretar general al Guvernului
08:30
Președintele Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene, organizat la Copenhaga: Va susține un discurs la sesiunea de deschidere ProTV.md
Președintele Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene, organizat la Copenhaga: Va susține un discurs la sesiunea de deschidere
08:20
Secretarul general al Guvernului, Artur Mija, își dă demisia. Cine îi va lua locul ProTV.md
Secretarul general al Guvernului, Artur Mija, își dă demisia. Cine îi va lua locul
08:10
Ploi în nordul și centrul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Ploi în nordul și centrul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
01:00
Schimbare de etapă la Chișinău: Experții spun că până la final de octombrie, Republica Moldova ar putea avea un nou Legislativ și o nouă echipă guvernamentală - VIDEO ProTV.md
Schimbare de etapă la Chișinău: Experții spun că până la final de octombrie, Republica Moldova ar putea avea un nou Legislativ și o nouă echipă guvernamentală - VIDEO
00:40
O parte dintre miniștrii din actualul Guvern se vor regăsi și în viitorul cabinet. Igor Grosu a dezvăluit cine sunt cei vizați ProTV.md
O parte dintre miniștrii din actualul Guvern se vor regăsi și în viitorul cabinet. Igor Grosu a dezvăluit cine sunt cei vizați
Acum 24 ore
23:40
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 30.09.2025. Invitat: Igor Grosu - VIDEO ProTV.md
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 30.09.2025. Invitat: Igor Grosu - VIDEO
23:40
Cei trei bărbați, reținuți în ziua alegerilor sub acuzația că pregăteau acțiuni de destabilizare imediat după încheierea scrutinului, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile ProTV.md
Cei trei bărbați, reținuți în ziua alegerilor sub acuzația că pregăteau acțiuni de destabilizare imediat după încheierea scrutinului, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile
23:30
Incendiu devastator pe șoseaua Muncești: un depozit de materiale bituminoase, mistuit de flăcări. 18 autospeciale și 70 de pompieri mobilizați - FOTO ProTV.md
Incendiu devastator pe șoseaua Muncești: un depozit de materiale bituminoase, mistuit de flăcări. 18 autospeciale și 70 de pompieri mobilizați - FOTO
23:20
Candidatura lui Dorin Recean, luată în calcul pentru un nou mandat de premier. Grosu, la emisiunea În PROfunzime: „De ce nu?” ProTV.md
Candidatura lui Dorin Recean, luată în calcul pentru un nou mandat de premier. Grosu, la emisiunea În PROfunzime: „De ce nu?”
22:50
Anunț în direct la În PROfunzime: Igor Grosu spune că va rămâne, cel mai probabil, președintele Parlamentului ProTV.md
Anunț în direct la În PROfunzime: Igor Grosu spune că va rămâne, cel mai probabil, președintele Parlamentului
21:20
Noapte albă pentru jucătorii clubului Liverpool înaintea duelului cu Galatasaray din această seară - VIDEO ProTV.md
Noapte albă pentru jucătorii clubului Liverpool înaintea duelului cu Galatasaray din această seară - VIDEO
21:20
Vasile Diacon și Irina Rîngaci sunt singurii reprezentanți ai lotului Moldovei, care au urcat pe podium la turneul de lupte pe plajă din seria mondială - VIDEO ProTV.md
Vasile Diacon și Irina Rîngaci sunt singurii reprezentanți ai lotului Moldovei, care au urcat pe podium la turneul de lupte pe plajă din seria mondială - VIDEO
21:20
Numărul 1 mondial Carlos Alcaraz își continuă sezonul de vis. Spaniolul și-a luat revanșa în fața americnului Taylor Fritz și a triumfat la Tokyo - VIDEO ProTV.md
Numărul 1 mondial Carlos Alcaraz își continuă sezonul de vis. Spaniolul și-a luat revanșa în fața americnului Taylor Fritz și a triumfat la Tokyo - VIDEO
21:00
Moldoveanul Victor Stînă a marcat primul său gol în tricoul formației Bnei Yehuda, care l-a transferat în această lună - VIDEO ProTV.md
Moldoveanul Victor Stînă a marcat primul său gol în tricoul formației Bnei Yehuda, care l-a transferat în această lună - VIDEO
21:00
Tenismenul Daniil Medvedev a dat semne că își revine la Masters-ul din Beijing, dar a dezamăgit din nou - VIDEO ProTV.md
Tenismenul Daniil Medvedev a dat semne că își revine la Masters-ul din Beijing, dar a dezamăgit din nou - VIDEO
21:00
Selecționata de până la 19 ani a Moldovei a înscris primele goluri la Campionatul European de futsal, organizat în premieră la Chișinău - VIDEO ProTV.md
Selecționata de până la 19 ani a Moldovei a înscris primele goluri la Campionatul European de futsal, organizat în premieră la Chișinău - VIDEO
21:00
LIVE. Liderul PAS Igor Grosu vine astăzi la o ediție specială În PROfunzime ProTV.md
LIVE. Liderul PAS Igor Grosu vine astăzi la o ediție specială În PROfunzime
20:50
Spania sub ape din nou: mașinile luate de viitură, străzile transformate în râuri, iar Valencia – sub cod roșu de precipitații extreme - VIDEO ProTV.md
Spania sub ape din nou: mașinile luate de viitură, străzile transformate în râuri, iar Valencia – sub cod roșu de precipitații extreme - VIDEO
20:40
Cod GALBEN de înghețuri în toată țara. Câte grade se pot înregistra - VIDEO ProTV.md
Cod GALBEN de înghețuri în toată țara. Câte grade se pot înregistra - VIDEO
20:40
Trei ani de la anexarea ilegală a patru regiuni ucrainene: Putin laudă „realizările Rusiei”, în timp ce oamenii trăiesc fără apă și fug din case - VIDEO ProTV.md
Trei ani de la anexarea ilegală a patru regiuni ucrainene: Putin laudă „realizările Rusiei”, în timp ce oamenii trăiesc fără apă și fug din case - VIDEO
20:30
Armata lui Putin a ucis nouă ucraineni într-un nou atac cu drone. Alte 15 persoane au fost rănite - VIDEO ProTV.md
Armata lui Putin a ucis nouă ucraineni într-un nou atac cu drone. Alte 15 persoane au fost rănite - VIDEO
20:20
După trei ani de șantier, promisiuni și nervi în trafic, podul de pe Mihai Viteazul din Chișinău a fost redeschis complet circulației - VIDEO ProTV.md
După trei ani de șantier, promisiuni și nervi în trafic, podul de pe Mihai Viteazul din Chișinău a fost redeschis complet circulației - VIDEO
20:10
Zeci de elevi sunt prinși de peste 12 ore sub dărâmături, după prăbuşirea unei şcoli în Indonezia. Un copil a murit. Salvatorii sapă după supraviețuitori - VIDEO ProTV.md
Zeci de elevi sunt prinși de peste 12 ore sub dărâmături, după prăbuşirea unei şcoli în Indonezia. Un copil a murit. Salvatorii sapă după supraviețuitori - VIDEO
20:10
Trump propune un plan de pace pentru Fâșia Gaza: Eliberarea ostaticilor în 72 de ore și un consiliu internațional condus chiar de fostul președinte american - VIDEO ProTV.md
Trump propune un plan de pace pentru Fâșia Gaza: Eliberarea ostaticilor în 72 de ore și un consiliu internațional condus chiar de fostul președinte american - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 30.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 30.09.2025
19:50
Ar fi cerut aproape cinci mii de euro pentru a ajuta soția unui cunoscut să-și obțină permisul de conducere. Un bărbat - reținut în timp ce primea banii lângă Catedrala din Chișinău - VIDEO ProTV.md
Ar fi cerut aproape cinci mii de euro pentru a ajuta soția unui cunoscut să-și obțină permisul de conducere. Un bărbat - reținut în timp ce primea banii lângă Catedrala din Chișinău - VIDEO
19:50
Marina Tauber - condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare: A fost anunțată în căutare internațională. Ce spune avocatul - VIDEO ProTV.md
Marina Tauber - condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare: A fost anunțată în căutare internațională. Ce spune avocatul - VIDEO
19:50
Tradiția românească a ajuns pe Marele Zid Chinezesc: Surorile Osoianu au făcut piatra să vibreze cu doinele noastre străvechi - VIDEO ProTV.md
Tradiția românească a ajuns pe Marele Zid Chinezesc: Surorile Osoianu au făcut piatra să vibreze cu doinele noastre străvechi - VIDEO
19:40
Vizualizări false, ferme de conturi și mesaje subversive: Experții spun că cel puțin 16 milioane de vizualizări au fost obținute fraudulos, într-un sistem apropiat de cel folosit de Simion și Georgescu - VIDEO ProTV.md
Vizualizări false, ferme de conturi și mesaje subversive: Experții spun că cel puțin 16 milioane de vizualizări au fost obținute fraudulos, într-un sistem apropiat de cel folosit de Simion și Georgescu - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.