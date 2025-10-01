Cei mai buni dascăli din Republica Moldova vor fi premiați în preajma Zilei Pedagogului
Radio Moldova, 1 octombrie 2025
Cei mai buni dascăli din Republica Moldova vor fi distinși cu titlurile „Educatorul Anului”, „Învățătorul Anului” și „Profesorul Anului”, cu ocazia Zilei Pedagogului, sărbătorită anual pe 5 octombrie.

Meci de 5 stele în grupă unică a Ligii Campionilor la fotbal. În etapa doua, FC Barcelona găzduiește pe Paris Saint-Germain. Confruntarea dintre formația spaniolă și laureata ultimei ediții este programată diseară, începând cu ora 22 și va avea loc pe Estadi Olímpic Lluís Companys.
Noi oportunități pentru cercetare: granturi doctorale și postdoctorale pentru domenii de prioritate națională # Radio Moldova
În anul academic 2025-2026, tinerii din Republica Moldova vor putea accesa 229 de granturi de cercetare doctorală, finanțate din bugetul de stat. Alte trei granturi sunt dedicate cercetătorilor străini. De asemenea, au fost stabilite și 23 de burse de cercetare postdoctorală. Cabinetul de miniștri le-a aprobat în ședința de miercuri,1 octombrie.
O nouă sentință pe numele fostului primar din Băcioi: opt ani de detenție și amendă de 150.000 de lei # Radio Moldova
Fostul primar al comunei Băcioi, suburbie a capitalei, a fost condamnat la încă opt ani de închisoare pentru corupere pasivă, obligat să plătească o amendă de 150.000 de lei și nu va avea dreptul să ocupe funcții publice timp de cinci ani. Vitalie Șalari nu se află în R. Moldova și a fost dat în urmărire.
În dimineața zilei de 1 octombrie, locuitorii din partea de nord a capitalei bavareze au semnalat un incendiu într-o casă din cartierul Lerchenauer, iar la scurt timp s-au auzit trei „bubuituri puternice”. În cadrul unei operațiuni de amploare, poliția și pompierii din München au descoperit dispozitive explozive și o persoană rănită, care a murit ulterior, transmite DW.
Maia Sandu, recunoscătoare conaționalilor stabiliți peste hotare: „Diaspora s-a mobilizat. Iubește R. Moldova și și face totul ca să ajute țara” # Radio Moldova
Președinta Maia Sandu a anunțat elaborarea unui nou program destinat cetățenilor moldoveni din diasporă care doresc să revină acasă, în contextul unor eforturi susținute de valorificare a potențialului uman și de stimulare a economiei naționale. Programul urmează să completeze inițiativele guvernamentale deja existente, precum Serviciul de Asistență la Revenire și programele de finanțare pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor, cum este PARE 1+2.
Doi deputați de pe lista PAS aleg să fie neafiliați. Reacția partidului: „Nu e o problemă, sunt 55 de deputați care sunt proeuropeni” # Radio Moldova
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în noul Parlament ar putea fi alcătuită din 53 de deputați, deși formațiunea a obținut 55 de mandate în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Doi aleși de pe lista PAS, Dinu Plîngău și Stela Macari, au anunțat că vor fi deputați neafiliați.
Meciul din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2026 dintre Israel și Republica Moldova se va disputa în țara noastră, și nu la Debrețen, în Ungaria, așa cum fusese anunțat anterior. UEFA a aprobat ca partida să aibă loc pe stadionul Zimbru din Chișinău. Confruntarea se va disputa pe 16 noiembrie, de la ora 21 și 45 de minute.
Chișinăul va găzdui în acest sfârșit de săptămână, pe 4 și 5 octombrie, cea de-a 24-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Evenimentul va aduna în Piața Marii Adunări Naționale 106 vinării din toate regiunile țării și mii de vizitatori. Tradițional, autoritățile vor acorda Marele Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol, o decizie în acest sens fiind aprobată miercuri, 1 octombrie, de Guvern.
VIDEO | Avocată din Bălți, reținută pentru 72 de ore după ce a încercat să introducă droguri în penitenciar # Radio Moldova
Oamenii legii au reținut o avocată de 54 de ani din Bălți, surprinsă chiar în sala de întrevederi a Penitenciarului nr. 11 când îi transmitea droguri clientului său aflat în detenție. În timpul controlului, asupra deținutului au fost găsite pastile Subutex, cu substanțe psihotrope, anunță Inspectoratul General al Poliției.
Frigidere și mașini de spălat noi pentru mii de familii datorită programului EcoVoucher # Radio Moldova
Încă peste 2.200 de familii din Republica Moldova intră în sezonul rece cu frigidere și mașini de spălat rufe noi, eficiente energetic, datorită programului guvernamental EcoVoucher. În cadrul sesiunii a cincea din acest an, desfășurată între 12 și 29 septembrie, au fost valorificate 2.217 vouchere, dintre care 1.938 au revenit familiilor cu copii, iar 279 – familiilor formate din vârstnici de peste 63 de ani.
De la piețe regionale la reabilitarea clădirilor sociale: Guvernul lansează 11 proiecte noi de dezvoltare a localităților # Radio Moldova
Unsprezece proiecte de dezvoltare regională și locală, cu o valoare totală de aproximativ 208 milioane de lei, vor fi implementate în Republica Moldova în perioada următoare. Guvernul a aprobat includerea acestora în Documentul Unic de Program pentru anii 2025 – 2027.
Real Madrid s-a dezlănțuit într-un meci din grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal # Radio Moldova
Mielușei în campionat, zmei în Liga Campionilor. Real Madrid a surclasat cu 5:0 în depslasare pe Kairat Almatî, în etapa a grupei unice. Și alte câteva echipe ce porneau cu prima șansă, au repurtat victorii categorice. „Los Blancos” au uitat repede înfrângerea din derby-ul cu rivala Atletico, scor 2:5, și au dat recital la Almatî, în Kazahstan. Starul francez Kylian Mbappe a izbutit un hat-trick. Mai întâi a înscris din penalty în minutul 25, după care și din acțiune în minutele 52 și 73.
Miniștrii din Guvernul Recean despre viitorul lor în noul Executiv: „Decizia aparține echipei, dar ne dorim să continuăm proiectele” # Radio Moldova
Unii miniștri din Guvernul Recean ar dori să-și continue activitatea în noul Executiv, dar spun că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a câștigat o nouă majoritate parlamentară, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală, nu a luat deocamdată nicio decizie vizavi de viitoarea garnitură guvernamentală. Totuși, liderul PAS, Igor Grosu, a lăsat să se înțeleagă faptul că Dorin Recean, numărul doi din lista electorală a formațiunii, va rămâne la șefia Guvernului, iar unii miniștri actuali își vor continua activitatea și în noul Executiv.
Republica Moldova – membră a UE în trei ani: „Un termen realist”, susține președintele României # Radio Moldova
Trei ani – este „un termen foarte realist” pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, consideră președintele României, Nicușor Dan. Într-un interviu pentru Euronews România, liderul român a menționat că victoria forțelor proeuropene la alegerile parlamentare din 28 septembrie deschide calea spre un proces accelerat de integrare, chiar dacă negocierile oficiale nu vor fi lansate imediat.
Guvernul schimbă formula de finanțare a grădinițelor: bani în funcție de copii, cheltuieli și necesități # Radio Moldova
Bugetul fiecărei grădinițe din Republica Moldova va fi stabilit, din anul 2026, în funcție de numărul de copii înscriși, de nevoile lor specifice și de cheltuielile necesare pentru funcționarea instituției. Noua formulă de finanțare, aprobată de Guvern pe 1 octombrie, prevede includerea în calcul a salariilor personalului, costurilor pentru energie și utilități, alimentație și materiale educaționale.
“Let’s not be overly optimistic, because I don’t believe the Kremlin will simply leave us alone,” Prime Minister Dorin Recean cautioned at the beginning of the government meeting on October 1, just three days after the parliamentary elections. He expressed gratitude to citizens for their participation in the vote and praised state institutions for successfully defending the integrity of the electoral process against attempts at external interference.
Mandatul Guvernului Recean se încheie odată cu validarea alegerilor parlamentare. Cum și când va fi numit noul Cabinet # Radio Moldova
Mandatul Guvernului Dorin Recean încetează în ziua validării alegerilor parlamentare din 28 septembrie, a anunțat purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă, la briefingul susținut după ședința de miercuri, 1 octombrie, a Cabinetului de miniștri.
Igor Grosu se află la București, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan. Vizita a fost anunțată de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate pe rețelele de socializare, fiind confirmată și de Parlament, fără să se precizeze dacă Igor Grosu a mers în România în calitate de președinte de partid sau președinte al Parlamentului de legislatura a XI-a, care își continuă mandatul până la confirmarea rezultatelor alegerilor din 28 septembrie și validarea noilor deputați.
PARAMENTARE 2025 | Patruzeci de milionari în viitorul Parlament. Bărbații vor domina, din nou, Legislativul # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova și-au ales, pe 28 septembrie, noul Parlament care, potrivit datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale (CEC), ar putea avea cinci fracțiuni parlamentare, dintre care una majoritară.
Revista presei internaționale // UE întocmește un plan de apărare împotriva atacurilor rusești; Dronele ucrainene provoacă criză energetică în Rusia # Radio Moldova
Presa internațională reflectă tensiunile militare și politice din Europa, pe fondul amenințărilor rusești și al măsurilor de apărare adoptate de statele occidentale. În vizorul publicațiilor străine se află și propunerea liderilor occidentali de a instala sisteme antiaeriene în vestul Ucrainei, dar și alte proiecte de apărare care vor fi analizate azi la summitul informal al Consiliului European. Atenția agențiilor internaționale de presă se concentrează și pe criza energetică din Rusia, cauzată de atacurile cu drone ucrainene. Disputele politice din Statele Unite, care au dus azi la blocarea activității guvernului federal, se numără printre alte subiecte abordate de presa străină.
Revista presei // Premieră în politica moldovenească: un partid a reușit să intre în Parlament bazându-se exclusiv pe campania din mediul online # Radio Moldova
Federația Rusă va continua campaniile de dezinformare, dar e mai greu să pună acum presiune pe R. Moldova, după votul oferit de cetățeni la alegerile parlamentare din 28 septembrie, scrie Moldova 1. Președinta Maia Sandu a declarat, la emisiunea „În context” de la postul public de televiziune, că cetățenii RM i-au demonstrat „prin vot onest” Moscovei că „putem să rezistăm și să ne continuăm calea așa cum am decis noi, în R. Moldova”. „Alegerile au trecut. Sigur că o să urmeze dezinformări, așa cum am văzut (...), dar Moscova nu are ce să ne facă. Nu poate să ne închidă gazul. Pe curent electric, în curând o să dăm în exploatare linia Chișinău – Vulcănești, deci o să avem mai multe alternative. Piața noastră de desfacere nu depinde de Federația Rusă. Da, mai avem niște exporturi, dar nu poate să ne lovească economic așa cum a făcut-o de multe ori în trecut, inclusiv când erau guverne proruse la guvernare. Și atunci ne-a lovit cu embargouri și agenții noștri economici au pierdut foarte mult”.
Cheltuieli record pentru aparatul represiv: 38% din bugetul Rusiei, direcționat către armată și structuri de forță # Radio Moldova
După cheltuielile militare, care, în urma invaziei din Ucraina, s-au majorat aproape de patru ori și au ajuns la niveluri record comparabile cu perioada URSS, autoritățile ruse pregătesc o creștere bruscă a finanțării altor structuri de forță, scrie publicația The Moscow Times.
Precizări după incidentul produs la centrala nucleară din sudul Ucrainei: Nu există pericol de contaminare în R. Moldova # Radio Moldova
Riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova nu există – anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în contextul incidentului produs la centrala nucleară din sudul Ucrainei.
Alexandru Tănase, la Radio Moldova: Avem un președinte exemplar, dar veriga slabă a fost Parlamentul # Radio Moldova
Cu un mandat proeuropean, noul Legislativ poartă responsabilitatea consolidării echilibrului politic și instituțional. Pe fundalul carențelor anterioare, constituționalistul Alexandru Tănase subliniază importanța unei schimbări substanțiale în componența actuală a Parlamentului, pentru a face față provocărilor politice.
Avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dezvoltarea economică, pacea și securitatea regională se numără printre principalele subiecte care vor fi discutate la Summitul Comunității Politice Europene, care are loc la Copenhaga, Danemarca, în perioada 1-2 octombrie. La reuniune participă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
„Să nu ne îmbătăm cu apă rece, pentru că nu cred că Kremlinul ne va lăsa pur și simplu în pace”, a avertizat premierul Dorin Recean la începutul ședinței de Guvern din 1 octombrie. El a mulțumit cetățenilor pentru participarea la scrutinul parlamentar și a apreciat instituțiile statului care, spune el, au reușit să apere integritatea procesului electoral în fața tentativelor de ingerință externă.
Rusia pregătește deschiderea celui mai mare crematoriu din Europa, pe fundalul pierderilor record din Ucraina # Radio Moldova
Autoritățile din Sankt Petersburg, pe fondul pierderilor grele de pe frontul din Ucraina - considerate de serviciile de informații occidentale drept cele mai mari pentru Rusia de la cel de-Al Doilea Război Mondial - au decis să modernizeze și să extindă considerabil crematoriul orașului, astfel încât acesta să devină cel mai mare din Europa, scrie publicația The Moscow Times, cu referire la canalul specializat de Telegram „Похоронный траст” („Funeral Trust”).
Artur Mija demisionează de la Guvern: „Am decis să iau o pauză de la activitatea politică” # Radio Moldova
Secretarul General al Guvernului și, totodată, Secretarul General al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Artur Mija, și-a anunțat demisia din ambele funcții, după un deceniu de activitate politică. Oficialul a precizat că decizia a fost luată înaintea campaniei electorale și ține de o opțiune personală. Demisia sa a fost aprobată în cadrul ședinței Guvernului din 1 octombrie, unde premierul Dorin Recean i-a mulțumit public pentru activitatea sa.
Rusia a atacat Harkovul cu rachete balistice și bombe ghidate. Bilanț preliminar: șase răniți # Radio Moldova
Șase oameni au fost răniți în noaptea de miercuri, 1 octombrie, în urma unui atac masiv lansat de armata rusă asupra orașului Harkov. Printre victime se află o femeie de 80 de ani și trei bărbați de 25, 27 și 34 de ani, care au fost transportați la spital cu răni provocate de explozii. Un tânăr de 21 de ani a primit îngrijiri medicale la fața locului, scrie DW.
Incendiu de proporții la un depozit din Chișinău: 18 autospeciale și 70 de pompieri mobilizați # Radio Moldova
Un incendiu de proporții a izbucnit în seara zilei de 30 septembrie 2025 într-un depozit cu materiale de construcție bituminoase, situat pe șoseaua Muncești din municipiul Chișinău. Pompierii au intervenit conform nivelului sporit de intervenție pentru lichidarea focului, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Corespondență Dan Alexe // Summit UE: R. Moldova și Ucraina ar putea începe negocierile fără a le numi astfel # Radio Moldova
Șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană se reunesc miercuri, 1 octombrie, la Copenhaga, în Danemarca – țară care deține președinția rotativă a Uniunii. Întâlnirea va fi urmată joi de un summit al Comunității Politice Europene extinse, formată din 47 de membri.
O nouă comisie parlamentară, dedicată integrării europene, ar putea fi înființată în viitoarea legislatură, a anunțat liderul PAS, Igor Grosu, la PRO TV.
Reintegrarea Republicii Moldova necesită abordări diferite și soluții concrete pentru fiecare dintre cele două regiuni-cheie: regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia. Președinta Maia Sandu a subliniat că, în cazul Autonomiei Găgăuze, este esențial un dialog susținut pentru reconstruirea încrederii și sprijinirea unor lideri integri care să faciliteze accesul regiunii la fondurile naționale și internaționale. În ceea ce privește regiunea transnistreană, soluția vizează retragerea trupelor ruse și o integrare treptată, bazată pe un plan economic susținut de partenerii internaționali.
Șefa statului insistă asupra retragerii trupelor ruse din stânga Nistrului și a curățării clasei politice găgăuze # Radio Moldova
Animația, Game Design-ul și Producția Multimedia sunt recunoscute drept unele dintre cele mai inovatoare profesii ale viitorului, atrăgând un număr tot mai mare de studenți cu fiecare an. Astfel, tinerii de la patru instituții de învățământ superior care au ales aceste direcții de studiu, au avut ocazia să participe astăzi la un tur al centrului Mediacor. Aici au descoperit studiouri, echipamente, săli de curs, care le vor sta la dispoziție pentru a-și transforma ideile în proiecte de impact.
Zăpada și gerul au pătruns în Europa în ultimele zile de septembrie. Pe Transalpina, unul dintre cei mai înalți munți din România, circulația a fost suspendată temporar din cauza formării unui strat de gheață. În regiunile montane din Ucraina și Polonia, ninsorile și vântul puternic au transformat peisajele într-un decor de iarnă autentic, cu temperaturi sub zero grade Celsius. Condițiile au atras turiști, care au profitat de frumusețea naturală a vârfurilor înzăpezite.
Integrarea europeană nu se va întâmpla, dacă nu finalizăm reforma justiției: „Trebuie să continuăm procesul de curățare până la capăt” # Radio Moldova
Reforma justiției se află pe „o traiectorie pozitivă”, iar curățarea sistemului trebuie „să continue până la ultima persoană din sistem”. Totodată, judecătorii care „se tem de hoți” și tergiversează nejustificat dosarele, „trebuie să plece din sistem”, afirmă președinta Maia Sandu.
Judecătorii care se tem de hoți și tergiversează dosarele, îndemnați să plece din sistem: „Vetting-ul trebuie să continue până la ultima persoană” # Radio Moldova
Cele trei persoane reținute în ziua alegerilor, bănuite de implicare în organizarea dezordinilor în masă, au fost arestate pentru 30 de zile. Doi dintre arestați ar fi angajați ai structurilor de forță din stânga Nistrului și urmau să provoace incendii la instituțiile de stat în schimbul sumelor de până la o mie de dolari.
În urma unui atac cu drone rusești lansat marți asupra orașului Dnipro, 15 persoane au fost rănite, a declarat șeful administrației militare regionale, Serghei Lîsak, citat de BBC News.
PARLIAMENTARY ELECTIONS 2025 | Highest turnout reported in Chișinău, Bălți, Criuleni; lowest in Cantemir, Basarabeasca # Radio Moldova
The voter turnout in the parliamentary elections on September 28, 2025 was almost 4% higher than in the previous election in 2021. On Sunday, the voter turnout from four years ago - 48.3% - was reached about two hours before the polls closed. In total, 1,608,518 voters went to the polls on September 28, according to preliminary data from the Central Electoral Commission (CEC), which is almost 128,000 more than in 2021.
Prunele moldovenești se bucură de tot mai multă apreciere pe piața europeană, devenind un veritabil brand național. Peste 80% din producție este exportată în UE, iar anul acesta agricultorii vor putea livra fără taxe un volum de patru ori mai mare, datorită noilor condiții negociate de Guvernul de la Chișinău și Comisia Europeană. Producătorii afirmă că cererea este în creștere, datorită calității recunoscute de consumatorii europeni.
Halterofilul Dan Secrieru, asaltat cu oferte de a reprezenta alte țări! Răspunsul Federației Moldovenești de Haltere: „Nu aveți atâția bani!” # Radio Moldova
Tânărul halterofil moldovean Dan Secrieru uimește lumea sportului cu rezultate remarcabile la doar 17 ani, iar talentul, ambiția și performanțele nu sunt trecute cu vederea. Puștiul este asaltat cu oferte de a reprezenta alte țări. Anunțul a fost făcut de președintele Federației Moldovenești de Haltere, Antonio Conflitti, în cadrul emisiunii Arena Sportivă, la Moldova 1.
Maia Sandu, la Moldova 1: „Rusia nu mai poate lovi economic R. Moldova. I-am arătat Moscovei că putem să rezistăm” # Radio Moldova
Federația Rusă va continua campaniile de dezinformare, dar e mai greu să pună acum presiune pe R. Moldova, după votul oferit de cetățeni la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Președinta Maia Sandu a declarat, la emisiunea „În context” de la Moldova 1, că moldovenii i-au demonstrat „prin vot onest” Moscovei că „putem să rezistăm și să ne continuăm calea așa cum am decis noi, în R. Moldova”.
Marina Tauber, condamnată la șapte ani și jumătate de închisoare. Procurorii au cerut 13 ani de pușcărie # Radio Moldova
Deputata Marina Tauber a fost condamnată la șapte ani și șase luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023. De asemenea, instanța a dispus confiscarea de la Tauber a peste 206 milioane de lei în folosul statului.
UE pregătește schimbarea regulilor de aderare a statelor în timp ce Ungaria blochează negocierile cu Ucraina # Radio Moldova
Potrivit unor surse citate de publicația Financial Times, autoritățile Uniunii Europene se pregătesc să înceapă lucrările tehnice pentru primirea Ucrainei și Republicii Moldova în blocul comunitar, în pofida opoziției continue a Ungariei în privința Kievului. În special, Comisia Europeană a propus ajustarea regulilor sale pentru a ocoli veto-ul premierului ungar Viktor Orbán, transmite DW.
Propagandă și realitate - un corespondent pro-război prezice revenirea cavaleriei ruse # Radio Moldova
Atacând pozițiile Forțelor Armate ale Ucrainei pe motociclete din cauza lipsei tehnicii grele, militarii ruși au început să stăpânească încă un tip de deplasare pe câmpul de luptă - pe cai. Despre asta a povestit „corespondentul militar Z”, autorul proiectului Wargonzo, Semion Pegov, relatează publicația The Moscow Times.
Piața muncii își revine treptat - avem mai puțini șomeri și mai mulți oameni care lucrează sau își caută activ un loc de muncă. Potrivit Biroului Național de Statistică (BNS), în trimestrul doi al acestui an, numărul șomerilor s-a redus cu peste cinci mii, ajungând la circa 33 de mii. În același timp, a crescut numărul moldovenilor activi pe piața muncii.
Cehia închide centrele de viză de pe teritoriul Rusiei: restricții pentru diplomații ruși # Radio Moldova
Toate centrele de viză ale Cehiei situate pe teritoriul Rusiei și-au încetat activitatea. Potrivit datelor VFS Global, ultima zi de primire a documentelor în centrele regionale a fost 26 septembrie, iar la sucursala din Moscova — 29 septembrie, transmit gazeta.ru și The Moscow Times.
