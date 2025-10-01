Marina Cârnaț a născut, în timp ce soțul ei se află în vacanță. Primele imagini cu mezina familiei
Realitatea.md, 1 octombrie 2025 12:30
Marina Cârnaț a născut al 10-a copil, în timp ce soțul ei se află în vacanță. Teodor Cârnaț împreună cu = în Thailanda. Influencera a adus pe lume o fetiță. Influencera a publicat primele imagini cu micuța pe rețelele de socializare. „A 10-a noastră minune, care încă nu știe cât de mult a fost așteptată
• • •
Acum 15 minute
12:40
Republica Moldova nu este afectată de situația de la centrala nucleară din Zaporojie # Realitatea.md
Pe teritoriul Republicii Moldova nu există riscuri de contaminare radioactivă, din cauza problemelor raportate la centrala nucleară din Zaporojie, aflată sub ocupație rusă. Despre aceasta anunță Inspectoratul General pentru Situații Urgență (IGSU). Instituția precizează că nivelurile de radiație sunt normale și monitorizate permanent, fără depășirea limitelor admise. Agenția Internațională pentru Energie Atomică nu a transmis
Acum 30 minute
12:30
Asigură-ți progresul financiar. Deschide un depozit și poți câștiga un depozit PROGRESS de 10.000 sau 50.000 MDL! # Realitatea.md
Fie că economisești pentru un plan măreț sau pur și simplu vrei siguranță financiară pentru familia ta, un depozit la termen rămâne o alegere perfectă. La OTP Bank, îți oferim o soluție simplă și sigură de a-ți crește economiile. În plus, acum fiecare depozit deschis îți poate aduce și un premiu special. Alege siguranța și
12:30
Marina Cârnaț a născut, în timp ce soțul ei se află în vacanță. Primele imagini cu mezina familiei # Realitatea.md
Marina Cârnaț a născut al 10-a copil, în timp ce soțul ei se află în vacanță. Teodor Cârnaț împreună cu = în Thailanda. Influencera a adus pe lume o fetiță. Influencera a publicat primele imagini cu micuța pe rețelele de socializare. „A 10-a noastră minune, care încă nu știe cât de mult a fost așteptată
Acum o oră
12:20
Se caută director la Parcul Industrial „Tracom”: Consiliul Societății a anunțat concurs # Realitatea.md
Pentru ocuparea funcției de director al S.A. „TRACOM", Consiliul Societății a lansat concurs public, conform hotărârii din 15 septembrie 2025. Data-limită pentru depunerea dosarelor este 15 octombrie 2025, ora 16:00. Dosarele incomplete sau depuse după acest termen nu vor fi examinate, potrivit Agenției Proprietăți Publice (APP). Mai multe informații pot fi consultate aici. Pentru cele
12:10
Peste 250 de tineri cercetători vor putea accesa studii de doctorat și postdoctorat cu finanțare de la bugetul de stat, în anul academic 2025–2026. Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi planul de admitere, oferind 229 de granturi pentru doctorat și 23 pentru postdoctorat, destinate cetățenilor moldoveni și străini. Pentru studii de doctorat, ciclul III, vor
12:10
Drone defensive vor fi produse în România, pentru apărarea NATO. Ucraina – partener la fabricarea lor # Realitatea.md
În România vor fi produse drone defensive, pentru protejarea spațiului aerian al Alianței Nord – Atlantice. Ucraina va fi partener la fabricarea lor, a declarat la ONU șefa diplomației de la București, Oana Țoiu. Ministra română de Externe a menționat că negocierile cu Ucraina au început înainte să aibă incursiunile rusești din ultimele săptămâni în
12:00
Elon Musk anunță că va lansa „Grokipedia”, un rival al enciclopediei online Wikipedia # Realitatea.md
Elon Musk a declarat marţi că dezvoltă un „rival" pentru Wikipedia prin intermediul startup-ului său de inteligenţă artificială xAI. Platforma online se va numi „Grokipedia", srie DPA, preluată de Agerpres. Elon Musk, proprietarul reţelei sociale X, a declarat că noul serviciu va reprezenta „o îmbunătăţire semnificativă" faţă de enciclopedia online consacrată, ale cărei articole sunt
12:00
VIDEO Grosu rămâne în Parlament, Recean – premier și Gherasimov – viceprim-ministra pentru Integrare Europeană # Realitatea.md
Liderul PAS, Igor Grosu, rămâne în noul Parlament, iar Dorin Recean ar putea să-și mențină funcția de premier al Republicii Moldova, la fel ca și Cristina Gherasimov – cea de viceprim-ministră pentru Integrare Europeană. Politicianul a dat de înțeles despre asta la emisiunea „În PROfunzime" de la Pro TV Chișinău, ediția din 30 septembrie curent,
Acum 2 ore
11:50
Un tânăr de 23 de ani a fost depistat conducând sub influența drogurilor pe strada Mihail Sadoveanu din sectorul Ciocana al capitalei. Incidentul a avut loc în noaptea trecută, când ofițerii de patrulare au observat că șoferul unui Ford se deplasa neuniform în trafic. Conducătorul auto a fost oprit și condus la Dispensarul Republican de
11:50
Din 1 noiembrie, un medicament pentru osteoporoză va fi compensat: 5.000 de femei vor beneficia # Realitatea.md
De la 1 noiembrie 2025, un nou medicament pentru osteoporoză va fi compensat din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Potrivit Ministerului Sănătății, circa 5.000 de femei vor beneficia anual de acest preparat, pentru care urmează să fie alocate peste 6 milioane de lei. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
11:40
Plîngău și Macari nu vor face parte din fracțiunea PAS în Parlament: Așteptăm de la început validarea mandatelor # Realitatea.md
Dinu Plîngău și Stela Macari nu vor face parte din fracțiunea PAS din Parlament și vor fi deputați independenți. Cei doi au candidat pe listele partidului de guvernare, după ce Platforma DA a decis că nu va participa la scrutin. Informația a fost confirmată pentru Newsmaker de către Dinu Plîngău. Politicianul a menționat că decizia
11:40
Un ex-primar al comuniei Băcioi, condamnat pentru corupție: 8 ani de închisoare și amendă de 150.000 lei # Realitatea.md
Un fost primar al comunei Băcioi din municipiul Chișinău a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă. Totodată, instanța l-a amendat cu 150.000 de lei și l-a privat de dreptul de a ocupa funcții publice timp de 5 ani. Potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), în privința acestuia a fost aplicată măsura arestului preventiv,
11:40
Momentul impactului, surprins de o cameră. Noi imagini de la accidentul de pe strada Muncești # Realitatea.md
Au apărut noi imagini video cu momentul în care o mașină se izbește violent de un pilon electric pe strada Muncești din capitală. Coliziunea s-a produs în weekend, în jurul orei 01:21, iar în urma impactului, un tânăr de 19 ani a fost grav rănit și transportat la spital. Secvențele surprinse de o cameră de
11:30
Trăiește emoția documentarului „Grigore Vieru. Poetul neamului” – sâmbătă, 4 octombrie, de la 19:00 la RLIVE TV # Realitatea.md
Sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 19:00, telespectatorii pot urmări la RLIVE TV documentarul „Grigore Vieru. Poetul neamului", o producție dedicată unuia dintre cei mai iubiți poeți ai spațiului românesc. Lansarea oficială a filmului a avut loc la Chișinău, în prezența echipei de cineaști din România, coordonată de profesorul Adrian Otovescu, alături de scenarista Mădălina
Acum 4 ore
10:50
Bucureștiul găzduiește, în perioada 2–5 octombrie 2025, cea de-a 10-a ediție a Summitului RePatriot, cel mai important forum dedicat românilor de pretutindeni. Evenimentul aniversar se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și reunește peste 300 de antreprenori, investitori, lideri comunitari și profesioniști din țară și din diaspora. Deschiderea oficială are loc joi, 2 octombrie,
10:40
Începând cu anul viitor, grădinițele din Republica Moldova vor beneficia de o nouă formulă de finanțare, aprobată de Guvern în ședința din 1 octombrie 2025. Aceasta va direcționa creșterile viitoare ale bugetelor către instituțiile preșcolare subfinanțate. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) precizează că măsura are ca scop reducerea treptată a discrepanțelor dintre grădinițe și asigurarea
10:40
Clara Volintiru: Cred în scenariul 2030 privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Realitatea.md
Câștigarea alegerilor parlamentare de către partidul PAS, susținut de președinta Maia Sandu, oferă speranțe mari, pe termen mediu, de aderare a Republicii Moldova la UE, declara Clara Volintiru. „Vedem o consolidare a unui bloc de lideri proeuropeni combatanți împotriva agresiunii rusești", susține șefa GMF România. Cum s-ar putea face totuși această aderare, împreună cu alte
10:40
Guvernul condus de Dorin Recean rămâne în funcție și după alegerile parlamentare, însă doar pentru a gestiona treburile curente. Precizarea a fost făcută astăzi de purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă. Potrivit acestuia, până în ziua în care Curtea Constituțională validează oficial rezultatele alegerilor, actualul Guvern își exercită atribuțiile în deplinătatea lor. După validare
10:30
Lipsă de buget, lipsă de like-uri: Ambasada SUA oprește postările până la vremuri mai bune # Realitatea.md
Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău a anunțat că pagina sa de Facebook nu va mai fi actualizată în mod regulat. Decizia vine în contextul suspendării alocărilor bugetare în SUA, care afectează inclusiv activitatea comunicării publice a misiunilor diplomatice. „Acest cont de Facebook nu va fi actualizat în mod regulat până la reluarea completă
10:20
Zelenski avertizează asupra unei situații „critice” la centrala nucleară din Zaporojie: „Nu are curent de 7 zile” # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat marți că centrala nucleară din Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, este deconectată de șapte zile consecutive de la rețeaua electrică. Potrivit lui, aceasta este cea mai îndelungată perioadă de întrerupere a alimentării cu energie de la începutul invaziei și a ocupării centralei, cea mai mare din Europa, transmite The
10:20
De astăzi, 1 octombrie, agricultorii și autoritățile publice locale pot solicita sprijin financiar din partea statului pentru investiții în sectorul agricol. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a dat startul recepționării cererilor de subvenționare, termenul-limită fiind stabilit pentru 1 decembrie 2025. Apelul include două forme de sprijin: subvenții acordate pe etape și subvenții
10:20
CineMADE in România: Filmul „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari”, de la 22:00 la RLIVE TV # Realitatea.md
Pelicula „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari" de Radul Jude este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. „Titlul este un citat, de aceea e pus între ghilimele. Fraza a fost rostită în Consiliul de Miniștri, în vara lui 1941, de către
10:00
Pompierii lucrează în continuare pentru stingerea incendiului de la depozitul de pe șoseaua Muncești din Chișinău. La fața locului sunt 19 autospeciale și 75 de salvatori, care lucrează pentru lichidarea completă a focului. Pentru a asigura continuitatea intervenției, în această dimineață a fost efectuată rotația efectivului, fiind ridicate pe alertă și gărzile de rezervă. Laboratorul
10:00
Tânăr de 20 de ani, pedepsit cu închisoare pentru că a promis permis de conducere contra mită # Realitatea.md
Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare, pedeapsă ce urmează a fi executată într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Sentința a fost pronunțată recent, în urma acțiunilor procesuale desfășurate de procurori și organele de urmărire penală. Potrivit
10:00
Guvernul implementează 11 proiecte de dezvoltare în țară cu o valoare totală de peste 200 de milioane de lei # Realitatea.md
11 proiecte noi de dezvoltare regională și locală, cu o valoare totală de circa 208 milioane de lei, vor fi implementate în localitățile din Republica Moldova. Includerea proiectelor în Documentul Unic de Program pentru anii 2025–2027 a fost aprobată de Guvern. Inițiativele vor contribui la creșterea calității vieții cetățenilor, prin sporirea mobilității urbane, reabilitarea infrastructurii de
09:50
Doina Nistor, despre PIB-ul Moldovei: Economia își menține ritmul de creștere și stabilitatea pentru investitori # Realitatea.md
Ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, a explicat că economia Republicii Moldova se află pe o traiectorie de relansare. La solicitarea jurnaliștilor, oficiala a comentat miercuri, 1 octombrie curent, datele recente privind evoluția PIB-ului care, potrivit ei, confirmă o tendință pozitivă și oferă premise pentru continuarea creșterii. PIB-ul Moldovei a crescut cu 1,1% în
09:30
De ce a ajuns Serbia tabără de antrenament pentru destabilizările rusești din Europa # Realitatea.md
Odată cu intensificarea războiului hibrid al Rusiei asupra Europei, Balcanii de Vest au devenit locul preferat de ruși pentru antrenarea unor „unități" folosite pentru destabilizări, provocări și violențe pe care le exportă mai apoi în țările unde Kremlinul are un interes, transmite antena3.ro. Poliția sârbă a arestat, luni, 11 persoane, acuzate de „incitare la ură"
09:30
VIDEO Răspunsul Doinei Nistor dacă se va regăsi în noul Guvern: „Toate noutățile vor fi la timpul lor” # Realitatea.md
„Toate noutățile vor fi la timpul lor". Așa a răspuns ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, când a fost întrebată dacă se va regăsi în noul Guvern. S-a întâmplat miercuri, 1 octombrie curent, înainte de ședința Cabinetului. „După cum vedeți
09:10
Ministrul Muncii nu știe dacă se va regăsi în noul Guvern: „Este prematur să vorbim” # Realitatea.md
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, nu știe deocamdată dacă își va continua activitatea în viitorul Cabinet de Miniștri. Declarația a fost făcută miercuri, 1 octombrie, înainte de ședința Guvernului. Întrebat despre o eventuală continuare în viitorul Executiv, ministrul a subliniat că decizia privind componența echipei guvernamentale îi aparține premierului. „Eu multe îmi doresc […] Articolul Ministrul Muncii nu știe dacă se va regăsi în noul Guvern: „Este prematur să vorbim” apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
VIDEO Ministrul Educației, îndemn pentru profesori, în ajunul zilei de 5 octombrie: Colectările încalcă flagrant codul de etică # Realitatea.md
În ajunul Zilei Mondiale a Educației și a Zilei Profesorului, marcate pe 5 octombrie, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a venit cu un apel ferm către părinți și cadre didactice, cerând stoparea practicii de colectare a banilor cu prilejul acestei sărbători. „Încurajăm pe toată lumea să raporteze aceste cazuri, în special la CNA. Acolo […] Articolul VIDEO Ministrul Educației, îndemn pentru profesori, în ajunul zilei de 5 octombrie: Colectările încalcă flagrant codul de etică apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 1-2 octombrie 2025 la Summitul Comunității Politice Europene care se va desfășura la Copenhaga. În acest moment, Danemarca asigură președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului va susține o intervenție la sesiunea de deschidere a reuniunii și, pe parcursul summitului, va avea întrevederi bilaterale și […] Articolul Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
„Să nu ne îmbătăm cu apă rece” – a fost mesajul premierului Dorin Recean către colegi în debutul ședinței de Guvern # Realitatea.md
Premierul Dorin Recean a deschis ședința Guvernului din 1 octombrie 2025 cu un mesaj de mulțumire adresat alegătorilor moldoveni, dar și reprezentanților instituțiilor de stat „care au apărat integritatea votului”. „Ceea ce este important acum este să nu ne îmbătăm cu apă rece”, a îndemnat șeful Executivului colegii din Cabinet. „Nu cred că Kremlinul să […] Articolul „Să nu ne îmbătăm cu apă rece” – a fost mesajul premierului Dorin Recean către colegi în debutul ședinței de Guvern apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Noul secretar general este Ana Calinici. Premierul: Artur Mija a demonstrat cât de buni pot fi tinerii în politică # Realitatea.md
Premierul Dorin Recean a deschis ședința Guvernului din 1 octombrie 2025 cu un mesaj despre alegerile parlamentare și imediat după a ținut să-i mulțumească lui Artur Mija care și-a anunțat demisia din funcția de secretar general, decizie susținută de restul Cabinetului de miniștri. În locul său a fost numită Ana Calinici. „Vreau să-i mulțumesc pentru […] Articolul Noul secretar general este Ana Calinici. Premierul: Artur Mija a demonstrat cât de buni pot fi tinerii în politică apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Ministrul Educației, Dan Perciun, a afirmat că își dorește să rămână în viitorul Guvern, evidențiind existența unor proiecte importante pentru modernizarea sistemului educațional. „Urmează să avem o discuție în acest sens. Nu am discutat încă despre garnitură, așa că nu cred că cineva vă poate da acum un răspuns precis. Dar, bineînțeles că mi-ar plăcea […] Articolul Dan Perciun: Avem planuri mari pentru sistemul educațional și angajamente apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Aproape 100 de elevi blocaţi sub dărâmături la două zile după prăbuşirea unei şcoli în Indonezia # Realitatea.md
Cel puțin 91 de elevi au rămas prinși sub dărâmăturile din beton la aproape două zile după prăbușirea unei școli islamice în Indonezia, au anunțat autoritățile după ce au verificat lista de prezență și au primit informații de la familiile îngrijorate ale copiilor dispăruți. Peste 300 de salvatori lucrează disperaţi pentru a-I elibera pe supravieţuitori, […] Articolul Aproape 100 de elevi blocaţi sub dărâmături la două zile după prăbuşirea unei şcoli în Indonezia apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Artur Mija și-a anunțat demisia din funcția de secretar general al Guvernului și al PAS: „După 10 ani, iau o pauză de la activitatea politică” # Realitatea.md
Artur Mija a anunțat marți seara, printr-o postare pe Facebook, că își dă demisia din funcția de secretar general al Guvernului și din cea de secretar general al Partidului „Acțiune și Solidaritate”. „It was nice while it lasted… Se fac aproape 10 ani de când sunt implicat politic la PAS. În acești 10 ani, am […] Articolul Artur Mija și-a anunțat demisia din funcția de secretar general al Guvernului și al PAS: „După 10 ani, iau o pauză de la activitatea politică” apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
1 octombrie – Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Un sfert din populația țării are 60 de ani și peste # Realitatea.md
Un sfert dintre locuitorii Republicii Moldova, adică 25,9% din populație, au vârsta de 60 de ani și peste. În cifre absolute, acest lucru înseamnă peste 616 de mii de persoane, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS) pentru începutul acestui an, transmite IPN. Statisticile arată că femeile trăiesc mai mult decât bărbații. În 2024, diferența […] Articolul 1 octombrie – Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Un sfert din populația țării are 60 de ani și peste apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Un atac aerian cu bombe ghidate asupra orașului Harkov, situat în nord-estul Ucrainei, a provocat rănirea a șase persoane și a provocat mai multe incendii, informează oficialii regionali. Cinci dintre cei răniţi, toţi adulţi, au fost transportaţi la spital, a afirmat, Oleg Sinegubov, guvernatorul regiunii Harkov. Igor Terekov, primarul din Harkov, al doilea cel mai […] Articolul Atac aerian rus asupra Harkovului: şase persoane rănite şi incendii în oraş apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Pentru data de 1 octombrie, leul moldovenesc înregistrează o ușoară apreciere, conform cursului valutar publicat de Banca Națională a Moldovei. Iată cotațiile stabilite pentru principalele valute: Euro – 19,6008 lei; Dolarul american – 16,6886 lei, în scădere cu 0,05 lei; Leul românesc – 3,8580 lei, cu 0,01 lei mai puțin decât în ziua precedentă; Hrivna […] Articolul Curs valutar 1 octombrie: Dolarul american continuă să se deprecieze apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Un incendiu de proporții a izbucnit în seara zilei de 30 septembrie pe șoseaua Muncești din Chișinău. Focul a cuprins un depozit de materiale de construcții situat la adresa Muncești 801. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a declarat un nivel sporit de intervenție, mobilizând la fața locului 70 de salvatori și pompieri, susținuți de 18 […] Articolul VIDEO Incendiu puternic la o fabrică de cablaje de pe strada Muncești din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Pe 1 octombrie, vremea se menține mohorâtă în întreaga țară. Cerul va fi predominant noros, iar ploile își vor face apariția atât pe parcursul nopții, cât și al zilei. Temperaturile vor fi modeste, cu maxime de până la +14°C ziua și minime de +7°C noaptea. Nordul țării va înregistra temperaturi de până la +12°C în […] Articolul Toamna își face simțită prezența: Ploi și temperaturi în scădere pe 1 octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
06:20
Furnizarea energiei electrice va fi temporar întreruptă astăzi, 1 octombrie pe mai multe străzi. Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că vor fi efectuate lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice, în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite clienților. Chişinău, sectorul Botanica: str. Munceşti 799 în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de modernizare […] Articolul Fără lumină pe 1 octombrie în Chișinău și în alte localități. Adresele vizate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Trei morți în Brazilia din cauza alcoolului contrafăcut. Autoritățile suspectează crimă organizată # Realitatea.md
Guvernul brazilian a anunţat marţi, 30 septembrie curent, deschiderea unei anchete privind mai multe cazuri de intoxicaţie cu alcool contrafăcut, dintre care trei mortale, anchetă ce va examina eventuale legături cu crima organizată, relatează știrileprotv.ro. În total, şase cazuri de intoxicaţie cu metanol, o substanţă extrem de toxică, amestecată în băuturi alcoolice, au fost raportate […] Articolul Trei morți în Brazilia din cauza alcoolului contrafăcut. Autoritățile suspectează crimă organizată apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
SUA trimit în Danemarca echipamente anti-drone înaintea a două summit-uri cu zeci de șefi de stat și de guvern # Realitatea.md
Statele Unite au trimis echipamente anti-drone în Danemarca pentru summit-urile europene din 1 şi 2 octombrie, a anunțat marți, 30 septembrie curent, Ministerul danez al Apărării, informează antena3.ro. SUA se alătură astfel mai multor state occidentale care au oferit sprijin guvernului de la Copenhaga, după ce mai multe aparate fără pilot au survolat teritoriul țării […] Articolul SUA trimit în Danemarca echipamente anti-drone înaintea a două summit-uri cu zeci de șefi de stat și de guvern apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Aeroportul din Bruxelles va anula toate zborurile de plecare din 14 octombrie din cauza unei greve # Realitatea.md
Aeroportul din Bruxelles a anunțat marți, 30 septembrie curent, că va anula toate zborurile de plecare din data de 14 octombrie, din cauza unei greve naționale organizate de sindicatele belgiene, care protestează împotriva unui plan de reducere a costurilor propus de guvern, transmite agerpres.ro. „Din cauza acțiunii sindicale la nivel național de marți, 14 octombrie, […] Articolul Aeroportul din Bruxelles va anula toate zborurile de plecare din 14 octombrie din cauza unei greve apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
FOTO Lotul olimpic al Republicii Moldova a cucerit medalia de argint și bronz la Olimpiada Balcanică de Informatică # Realitatea.md
Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut o medalie de argint și o medalie de bronz la cea de-a 32-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatică. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 25 septembrie – 1 octombrie 2025, la Udine, Italia. Medalia de argint a fost obținută de către Alin Popescu, elev la Liceul Teoretic „Orizont”, […] Articolul FOTO Lotul olimpic al Republicii Moldova a cucerit medalia de argint și bronz la Olimpiada Balcanică de Informatică apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor găzduiește două misiuni de experți, desfășurate în cadrul parteneriatului instituțional și strategic cu Oficiul de Stat pentru Protecția Consumatorilor și Siguranța Alimentelor din Saxonia Inferioară (LAVES), Germania. Prima misiune are ca obiectiv evaluarea progresului activităților realizate în cadrul proiectului bilateral ANSA – LAVES. Evaluatorul desemnat va analiza implementarea activităților, va […] Articolul Cooperare internațională: Germania sprijină evaluarea și modernizarea ANSA apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Peste 3000 de participanți la FILIT Chișinău 2025: patru zile de literatură și cultură # Realitatea.md
FILIT Chișinău 2025 a adunat zeci de autori, traducători, editori, critici literari și profesioniști din 11 țări ale lumii. Evenimentul, care a atras peste 3 000 de participanți s-a desfășurat timp de patru zile, în care au avut loc întâlniri cu scriitori celebri, ateliere, activități pentru copii, întâlniri ale autorilor cu elevi, mese rotunde, recitaluri […] Articolul Peste 3000 de participanți la FILIT Chișinău 2025: patru zile de literatură și cultură apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Președinta Maia Sandu a declarat că procesul de vetting în justiție trebuie să continue până la evaluarea tuturor magistraților, subliniind că există judecători cu probleme de integritate care urmează să fie verificați de Comisia de evaluare. Declarația a fost făcută la emisiunea „În context” de la Moldova 1. „Vettingul trebuie neapărat să continue, până la […] Articolul Maia Sandu: „Vettingul trebuie să continue până la evaluarea tuturor magistraților” apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Un cocostârc a fost surprins plimbându-se nestingherit pe strada Ismail din Chișinău, blocând pentru câteva momente circulația rutieră. Pasărea a apărut brusc în fața unui troleibuz, care s-a oprit și a așteptat ca aceasta să traverseze. Imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale și au stârnit numeroase reacții. În înregistrare, se observă cum cocostârcul se […] Articolul Moment inedit în capitală. Un cocostârc a oprit circulația pe strada Ismail apare prima dată în Realitatea.md.
