Sprijinul României pentru integrarea europeană a R. Moldova, subiect de discuție la București

15:30

Președinta Maia Sandu a venit a mulțumit cetățenilor Republicii Moldova pentru că au participat la alegerile parlamentare, subliniind că „rezultatul votului nu este victoria unui partid sau a unor alegători, ci este victoria țării”. „Mulțumesc frumos tuturor cetățenilor care au mers la vot, în țară sau peste hotare. În satele mici sau în orașele mari. […] Articolul Președinta Maia Sandu: Rezultatul votului nu este victoria unui partid, ci victoria R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.