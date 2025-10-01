O avocată, reținută în timp ce transmitea presupuse droguri unui deținut în penitenciar (VIDEO)

Agora.md, 1 octombrie 2025 12:30

O avocată, reținută în timp ce transmitea presupuse droguri unui deținut în penitenciar (VIDEO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 30 minute
12:30
Nouă formulă de finanțare pentru grădinițele din R. Moldova. Din 2026, banii se vor împărți în funcție de nevoile fiecărei instituții Agora.md
12:30
Un fost primar din Băcioi, condamnat la opt ani de închisoare pentru corupere pasivă Agora.md
12:30
O avocată, reținută în timp ce transmitea presupuse droguri unui deținut în penitenciar (VIDEO) Agora.md
12:30
Ministrul Mediului: „Prețul lemnului a rămas același, iar rezerve sunt destule” Agora.md
Acum o oră
12:00
Cea mai mare centrală nucleară din Europa, fără energie externă de opt zile. Zelenski: „Situația e critică” Agora.md
Acum 2 ore
11:30
Când vom avea un Guvern nou? Ce (nu) poate face actualul Cabinet de miniștri Agora.md
11:20
În noul Parlament ar urma să fie instituită o nouă Comisie. Grosu: „De lucru vor avea toți” Agora.md
11:00
„Sunt convins, aș paria că va fi membră a UE în trei ani”: Nicușor Dan, despre R. Moldova Agora.md
Acum 4 ore
10:50
Liderul PAS: Candidatura lui Recean poate fi luată în calcul pentru o nouă funcție de premier Agora.md
10:40
Din octombrie, UE va implementa sistemul EES la frontierele externe Agora.md
10:40
Vor să fie deputați sau să cârmuiască ministerele? Ce spun Popșoi, Nosatîi și Lazarencu Agora.md
10:40
PeScurt // Maia Sandu va participa la Summitul Comunității Politice Europene, la Copenhaga, în perioada 1-2 octombrie. Aceasta va susține un discurs la deschidere și va avea întrevederi cu lideri europeni. Agora.md
10:30
Peste 10 ore de intervenție: Continuă lichidarea incendiului de la un depozit din capitală Agora.md
10:20
Recean: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Kremlinul nu o să ne lase așa, pur și simplu” (VIDEO) Agora.md
10:20
Peste 10 ore de intervenție: Lichidare a incendiului de la un depozit din capitală, continuă Agora.md
10:10
Culoarea albastră a râului Bîc rămâne un mister. Autoritățile nu au identificat încă sursa poluării (VIDEO) Agora.md
09:50
Se va regăsi sau nu Doina Nistor în următorul Guvern? „Ne concentrăm pe muncă și dezvoltare economică. Toate noutățile politice vor veni la timpul lor” (VIDEO) Agora.md
09:50
Nu se vede în Guvern, dar nu respinge șefia Legislativului: Grosu, despre viitorul său politic Agora.md
09:30
Jurnal de festival sau cum am văzut FILIT Chișinău Agora.md
09:20
Doina Nistor: „Ne propunem o creștere economică durabilă, cu valoare adăugată, bazată pe inovații și tehnologie” (VIDEO) Agora.md
Acum 6 ore
08:50
Dan Perciun: „Mi-aș dori să continui la Ministerul Educației. Avem planuri mari pentru sistemul educațional” (VIDEO) Agora.md
08:40
Șeful Cancelariei de Stat și-a dat demisia. Mija renunță și la funcția de secretar general al PAS Agora.md
08:30
Alexei Buzu: „Este prematur să vorbim despre noul guvern. A fost o onoare să lucrez alături de oameni integri” (VIDEO) Agora.md
08:30
Secretarul general al Guvernului și-a dat demisia. Recean: „Mulțumesc, Artur!” Agora.md
Acum 12 ore
00:00
Maia Sandu, despre reforma justiției: „Am fi putut face mai multe doar dacă schimbam Constituția” Agora.md
Acum 24 ore
23:30
Incendiu de proporții la un depozit din capitală. IGSU a anunțat nivel sporit de intervenție (UPDATE) Agora.md
21:50
AIC: Din octombrie, UE va implementa sistemul EES la frontierele externe Agora.md
21:50
Incendiu de proporții la un depozit din capitală Agora.md
21:30
Maia Sandu: „Măsurile întreprinse de autorități pentru a descuraja cumpărarea de voturi au funcționat” Agora.md
21:30
Aeroportul Internațional Chișinău: Din octombrie, UE va implementa sistemul EES la frontierele externe Agora.md
20:40
Pe hartă galben, în ochii lui Dodon - roșu? Liderul PSRM: „Toate partidele de opoziție au învins în țară” (VIDEO) Agora.md
19:40
Viktor Orbán, despre presupusul incident cu dronele ungare în Ucraina: „Și ce dacă?” Agora.md
19:00
PeScurt // Trei persoane, plasate în arest pentru 30 de zile în dosarul destabilizărilor. Cele trei persoane reținute anterior, în cadrul unei cauze penale pornite pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă, au fost plasate în arest pentru 30 de zile, informează Poliția Republicii Moldova.. Agora.md
18:30
După alegeri, Renato Usatîi anunță că va vizita Emiratele Arabe Unite, Finlanda și Suedia (VIDEO) Agora.md
18:10
Începe-ți cariera în AI: participă la Learning Marathon of Machine Learning Agora.md
18:10
„Postări de peste 5.000 de euro” și „Am scris mașina pe moșul meu”. Interceptări din cauza în care ar fi vizat Gabriel Călin (AUDIO) Agora.md
18:00
„Tauber este în căutare odată cu sentința pronunțată” vs. „Dacă aveți răbdare, revine peste opt ani”. Ce zic procurorul și avocatul pe caz (VIDEO) Agora.md
16:50
Garduri moderne metalice pentru securitate și stil contemporan Agora.md
16:40
„Se recunoaște vinovată”. Momentul în care judecătorii pronunță sentința în dosarul Tauber (VIDEO) Agora.md
16:20
Marina Tauber condamnată la șapte ani și șase luni de închisoare (FOTO) Agora.md
16:00
Orhei: Un automobil a ajuns într-un șanț. Un copil de șapte ani a fost rănit (VIDEO) Agora.md
16:00
Nou sistem de intrare și ieșire la Aeroportul din Chișinău Agora.md
16:00
Marina Tauber își află sentința. Judecătorii, în ședință (FOTO) Agora.md
15:50
Viorica Puica, magistrată la Curtea Constituțională, demisionează de la CSJ Agora.md
15:30
Raport CJI: Majoritatea posturilor TV au reflectat campania într-un mod neutru și corect. PAS și BEP, în centrul atenției Agora.md
15:10
Ce trebuie cunoască pasagerii care vor circula pe Aeroportul din Chișinău despre noul Sistem de Intrare/Ieșire al UE Agora.md
15:00
Arestul preventiv pentru fostul deputat PDM Vladimir Andronachi, prelungit Agora.md
14:50
Schemă de conversie a criptomonedelor pentru finanțarea ilegală a partidelor: Un bărbat reținut, bănuit de spălare de bani (AUDIO) Agora.md
14:30
Apele râului Bîc, colorate în albastru. Specialiștii, la fața locului (FOTO) Agora.md
14:20
Afghanistan: Talibanii au întrerupt accesul la internet în toată țara. Cele mai afectate - femeile și fetele, pentru care educația online era singura opțiune Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.