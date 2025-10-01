Ambasada SUA la Chișinău anunță că pagina de Facebook nu va fi actualizat la timp
Curentul.md, 1 octombrie 2025 11:10
Ambasada SUA la Chișinău anunț a din cauza suspendării alocării bugetare, contul de Facebook al ambasadei nu va fi actualizat la timp. ”Din cauza suspendării alocărilor bugetare, acest cont de Facebook nu va fi actualizat în mod regulat până la reluarea completă a activității, cu excepția informațiilor urgente privind siguranța și securitatea. În această perioadă, […]
• • •
Vrei să cumperi un cărucior și nu știi dacă să alegi un model 3 în 1 sau unul tradițional? Te ajutăm noi. Mai jos, găsești toate informațiile de care ai nevoie pentru a lua o decizie corectă în acest sens. Îți spunem care sunt diferențele dintre cărucioarele tradiționale și cele 3 în 1 și ce […]
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat schimbări de cadre. Artur Mija a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului, din 1 octombrie curent. Ana Calinici, secretar de stat al Guvernului, a preluat interimatul funcției de secretar general al Guvernului. Constantin Nedelea a fost numit director general adjunct al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga. În prezent, Danemarca deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului va susține o intervenție la sesiunea de deschidere a reuniunii și, pe parcursul summitului, va avea întrevederi bilaterale și multilaterale cu lideri […]
Proiectul Raportului de audit privind automatizarea procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112, examinat de CCRM # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat marți, 30 septembrie, în cadrul ședinței publice, proiectul Raportului de audit al performanței cu tema: „Automatizarea procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112 contribuie la îmbunătățirea serviciilor acordate populației în situații de urgență?”. Auditul a arătat că Serviciul 112 își îndeplinește misiunea […]
Poliția și PCCOCS investighează tranzacții ilegale cu criptomonede și finanțări politice din Rusia: Un bărbat a fost reținut # Curentul.md
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu polițiștii din BPDS “Fulger” și procurorii PCCOCS, au documentat un caz complex de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. În vizorul oamenilor legii a ajuns un bărbat de 39 de ani, suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ […]
Vrei să contribui la buna guvernare și integritatea financiară a statului? Curtea de Conturi a Republicii Moldova te așteaptă! Curtea de Conturi este în căutare de auditori publici externi. E momentul să faci parte dintr-o instituție respectată, stabilă și dedicată responsabilității publice. De ce să aplici? Lucrând ca auditor public extern la CCRM, ai ocazia […]
Rezultatul candidaților independenți: Andrei Năstase a obținut peste 13 mii de voturi, depășind mai multe partide politice! # Curentul.md
Niciun candidat independent nu a reușit să ajungă în Parlament urmare a scrutinului din 28 septembrie curent, însă cei care participat în acest mod au reușit să acumuleze chiar mai multe voturi decât unele partide politice sau blocuri, informează CURENTUL. Cel mai bun rezultat între independenți l-a obținut Andrei Năstase – 0,85% sau 13 420 de voturi. […]
Platforma Reîntregirii Naționale: Alegătorii ne-au dat dreptate. Cei care au sfidat apelul la unitate unionistă au fost pedepsiți prin vot # Curentul.md
Platforma Reîntregirii Naționale spune că „alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 au fost o alegere între spațiul european-românesc și „russkii mir”. Cetățenii responsabili au decis să spună „Adio” imperiului rusesc și au ales drumul european. Această victorie electorală nu este o victorie de partid – este victoria celor dornici de LIBERTATE și de revenire ACASĂ”, […]
Rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie urmează a fi validate. În context, Parlamentul a publicat informații despre etapele și procedurile legale de constituire a noului Parlament, informează CURENTUL. Astfel, Comisia Electorală Centrală va totaliza rezultatele scrutinului în cel mult 5 zile. Ulterior, alegerile urmează să fie validate de Curtea Constituțională în cel mult 10 zile. După […]
BEP: În Moldova au avut loc alegeri în care voința cetățenilor a fost sfidată. Continuăm lupta pentru drepturile cetățenilor # Curentul.md
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a venit cu o declarație în care spune că, la 28 septembrie 2025, în Moldova au avut loc alegeri în care voința cetățenilor a fost sfidată prin ingerința funcționarilor, utilizarea abuzivă a resurselor administrative și multiple încălcări grave ale legislației. Blocul Electoral Patriotic a spus că va continua lupta pentru drepturile […]
Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare, infirmă speculațiile precum că observatorii pe care i-a desemnat ar fi primit onorarii consistente pentru activitate. „Am observat în ultimele zile o campanie perfidă de insinuări: se sugerează, fără nicio dovadă, că observatorii desemnaţi de mine la alegerile parlamentare ar fi primit din partea mea onorarii consistente pentru activitatea […]
„Îngrijorări că restricțiile impuse în faza finală, formulate în termeni generali, pot periclita dreptul de a candida” – ENEMO, după limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei” # Curentul.md
Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor Parlamentare a Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), în Raportul cu concluziile preliminare privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 s-a referit și la cazul Partidului Republican „Inima Moldovei”, care a fost exclus din cursa electorală cu 2 zile înainte de ziua votării, remarcând faptul că partidelor politice […]
În Cimișlia au fost inaugurate două stadioane construite cu sprijinul Uniunii Europene # Curentul.md
Copiii, tinerii și sportivii din Cimișlia se bucură de două stadioane multifuncționale moderne. Noile terenuri, destinate baschetului, voleiului și tenisului de câmp, au fost construite cu sprijinul Uniunii Europene și vor găzdui antrenamente, competiții și evenimente comunitare în aer liber. Evenimentul de inaugurare a fost sărbătorit alături de întreaga comunitate prin dansuri, cântece și meciuri […]
Termenul limită de prezentare a informației privind beneficiarii efectivi este 31 decembrie 2025 # Curentul.md
Agenția Servicii Publice reamintește că persoanele juridice, inclusiv organizațiile necomerciale, întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier) înregistrate în Republica Moldova, sunt obligate să prezinte și/sau să actualizeze informația privind beneficiarii efectivi la Agenția Servicii Publice, până la data de 31 decembrie 2025. Nedeclararea, declararea incompletă sau incorectă a informației cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii […]
Observatori OSCE: Moldova a organizat alegeri democratice, în ciuda atacurilor hibride fără precedent # Curentul.md
Alegerile parlamentare din Moldova au fost competitive și au oferit alegătorilor o alegere clară între alternative politice, însă procesul a fost afectat de cazuri grave de interferență străină, finanțare ilegală, atacuri cibernetice și dezinformare extinsă, în ciuda eforturilor autorităților de a răspunde acestor provocări, se arată într-o declarație a observatorilor internaționali. Misiunea comună de observare, formată […]
CCRM: Deficiențe majore în administrarea patrimoniului public, în ciuda creșterii valorii acestuia # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în Raportul său anual 2024 modul de gestionare a patrimoniului public, domeniu care constituie un pilon fundamental al bunei guvernări, cu impact direct asupra dezvoltării economice durabile, echității sociale și responsabilității administrative. Potrivit datelor oficiale din Registrul patrimoniului public, gestionat de Agenția Proprietății Publice (APP), la începutul anului […]
Victoria Sănduța: Am înțeles că politica nu funcționează doar pe competență. Drumul e mai complicat și necesită o altă abordare # Curentul.md
Victoria Sanduța, candidat independent la alegerile parlamentare, care a acumulat 2 861 de voturi, ceea ce reprezintă 0,18% din numărul total, a declarat că rezultatul „este mult sub așteptările mele, dar fiecare vot înseamnă o persoană care a crezut în mine și pentru asta vă mulțumesc din suflet”, informează CURENTUL. „Aceasta a fost prima mea experiență electorală […]
În contextul protestului organizat ieri, în fața Parlamentului, Poliția precizează că, pe durata manifestației, 31 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, au fost conduse la inspectoratele de poliție Centru și Buiucani pentru documentare. În urma măsurilor întreprinse, au fost întocmite 24 de procese-verbale pentru „Încălcarea regulilor privind organizarea și desfășurarea întrunirilor publice”, „Huliganism”, și „Neîndeplinirea […]
Schimbări în echipa primarului general: Ceban desemnează un nou șef de Cabinet și o nouă purtătoare de cuvânt # Curentul.md
Ion Ceban, primarul general al capitalei, a anunțat schimbări în Cabinetul său. „De astăzi, funcțiile de șef al Cabinetului primarului general vor fi preluate de dna Tatiana Oboroc, iar comunicarea publică de dna Ludmila Corduneanu. Le mulțumesc din suflet doamnelor Elena Panuș și Nataliei Ixari pentru dedicație și implicare în toți acești ani” – a […]
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA ai MAI, anunță reținerea în flagrant a unui bărbat, care ar fi cerut de la o persoană suma de €4500 (peste 85.000 lei) pentru permisul auto de categoria „B” al soției unui cunoscut. Totuși, acesta a fost reținut chiar în momentul în care primea prima parte a sumei […]
Bărbat din Chișinău, condamnat la închisoare pentru escrocherii cu automobile pe 999.md # Curentul.md
În urma acțiunilor procesuale desfășurate de procurori și organul de urmărire penală, un bărbat în vârstă de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat, printr-o sentință recentă, pentru comiterea a 5 episoade de escrocherie. Acestuia i-a fost aplicată o pedeapsă de 6 ani de închisoare, ce va fi executată într-un penitenciar de tip semiînchis, […]
SFS a încasat 3,8 miliarde de lei la Bugetul public național, în perioada 22–26 septembrie 2025 # Curentul.md
În perioada săptămânii precedente, 22-26 septembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 3,8 miliarde de lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului Fiscal de […]
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie, la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Reuniunea se desfășoară la Strasbourg, Republica Franceză, și este dedicată dezbaterii unor subiecte de actualitate, printre care protecția jurnaliștilor din Gaza și eliberarea jurnaliștilor ucraineni captivi în Federația Rusă, susținerea statului de […]
Curtea de Conturi a găzduit misiunea de follow-up a evaluării „peer review”, desfășurată cu participarea experților internaționali ai SIGMA # Curentul.md
În perioada 23-26 septembrie 2025, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit misiunea de follow-up a evaluării „peer review”, desfășurată cu participarea experților internaționali ai SIGMA, o inițiativă comună a Uniunii Europene și OECD. Experții Alastair Swarbrick, Inguna Sudraba și Lelde Dimante au examinat progresele realizate de CCRM în implementarea recomandărilor formulate în […]
Poliția a descins cu percheziții într-o cauză penală de finanțare ilegală a partidelor politice # Curentul.md
La această oră, ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice, cu suportul polițiștilor din BPDS” Fulger”, au descins cu percheziții într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor. Vom reveni cu detalii după finalizarea acțiunilor procesuale.
Ministerul Mediului a desfășurat consultări publice privind gestionarea produselor și deșeurilor textile # Curentul.md
Ministerul Mediului a organizat consultări publice repetate privind Proiectul Regulamentului de gestionare a produselor textile și a deșeurilor textile, un document esențial pentru implementarea responsabilității extinse a producătorului (REP) în acest sector. Actul prevede: Stabilirea unui mecanism clar pentru colectarea, sortarea, reutilizarea și reciclarea textilelor, în conformitate cu standardele europene; Introducerea unui sistem obligatoriu de […]
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, CNA a desfășurat percheziții la Chișinău, Orhei, Glodeni, Dondușeni, Criuleni și alte localități în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și […]
PSDE: Suntem profund recunoscători tuturor celor care au oferit încrederea și au votat pentru cei Trei Trandafiri # Curentul.md
Partidul Social Democrat European a mulțumit tuturor celor ce au ieșit la vot și celor care au oferit votul pentru formațiune. „Suntem profund recunoscători tuturor celor care au oferit încrederea lor Partidului Social Democrat European și au votat pentru cei Trei Trandafiri – simbolul social -democației europene și a unei echipe profesioniste, cu experiență și […]
Maia Sandu: Mulțumesc fiecărui cetățean care a mers la vot. Am demonstrat responsabilitate: și acasă, și în diasporă # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a mulțumit tuturor cetățenilor care au mers la vot. Ea a menționat că fiecare vot a contat. „Am demonstrat responsabilitate: și acasă, și în diasporă, și cei care ieri toată ziua au cules struguri pe câmp, pentru că iată vin ploile, și cei care au avut secția de votare la […]
Dorin Recean, despre alegeri: „Au fost o lecție de demnitate, curaj și dragoste de neam” # Curentul.md
Dorin Recean, prim-ministru, al doilea pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate pentru Parlament, a adresat mulțumiri cetățenilor „pentru lecția incredibilă de demnitate, curaj și dragoste de neam”. „Aceste alegeri au arătat că atunci când statul și cetățenii își apără împreună țara, câștigă democrația și câștigă oamenii. Mulțumesc fiecăruia pentru că v-ați apărat țara prin vot. […]
PLDM: Moldova și-a reconfirmat dorința de integrare europeană, dar a păstrat monopolul PAS asupra instituțiilor statului # Curentul.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, spune că, după un scrutin caracterizat printr-o presiune psihologică imensă asupra electoratului, Republica Moldova și-a reconfirmat dorința de integrare europeană, dar a păstrat monopolul PAS asupra instituțiilor statului, perpetuând astfel statul clientelar construit pe durata mandatului precedent. „Președinta Maia Sandu se poate felicita. La fel cum o […]
Dmitri Torner, liderul Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, a adresat un mesaj de mulțumire tuturor celor care au susținut formațiunea la alegerile parlamentare. „Colegi, prieteni! Vreau, în primul rând, să vă mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în noi și ne-au oferit votul lor. Fiecare vot a fost un semn de încurajare pentru […]
Andrei Năstase: Îmi doresc ca cei care vor forma majoritatea în noul Parlament să aibă înțelepciunea de a fi cu adevărat alături de popor # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent, a mulțumit alegătorilor pentru încrederea și sprijinul pe care i l-au oferit. „Fiecare gest de susținere a însemnat pentru mine mai mult decât un vot – a fost o dovadă de prietenie, solidaritate și credință într-o Moldovă mai bună. Îmi doresc ca cei care vor forma majoritatea în noul Parlament să […]
„Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) are majoritate parlamentară, proeuropeană, doar pentru că voi ne-ați oferit această șansă – o două șansă, pentru că știm că mulți nu ați votat pentru partid, ci pentru viitorul european” – a declarat Igor Grosu, liderul partidului, în cadrul unei conferințe de presă. Președintele PAS a subliniat că aderarea la Uniunea […]
Maxim Moroșan mulțumește bălțenilor pentru voturile pentru Blocul Patriotic: Totul abia începe! # Curentul.md
Maxim Moroșan, consilier municipal și președinte al Organizației Teritoriale a PSRM din Bălți, a adresat mulțumiri bălțenilor pentru participare activă la vot și pentru că au votat pentru Blocul Electoral Patriotic, care a și obținut acolo cele mai multe voturi. „Dragi locuitori ai Bălțiului! Astăzi mă adresez vouă cu profundă recunoștință pentru sprijinul acordat Blocului […]
Olesea Stamate: Această rundă a fost câștigată de politicienii care funcționează prin frică, manipulare și presiuni # Curentul.md
Olesea Stamate, candidat independent la parlamentare, care a obținut 0,37% (4749 voturi), a adresat mulțumiri fiecărui alegător care a votat-o. „Numărătoarea voturilor e practic finalizată. Vreau să mulțumesc fiecărui alegător care m-a susținut. În condițiile actuale a fost un adevărat act de curaj. În contextul în care campania a fost doar despre sperietori (război, închiderea granițelor […]
Ilie Bolojan: Locul R. Moldova este în marea familie europeană. România va fi alături pe acest drum # Curentul.md
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan a adresat felicitări din inimă cetățenilor Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană. „Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni […]
Blocul electoral Patriotic organizează protest în fața Parlamentului după alegerile parlamentare # Curentul.md
Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei desfășoară o acțiune de protest în fața Parlamentului. Igor Dodon, fruntaș al formațiunii, a anunțat că Blocul a depus zeci de contestații la Comisia Electorală Centrală cu referire la încălcările depistate în procesul de votare la alegerile parlamentare de ieri. „Aceste alegeri au arătat că […]
Președintele României, Nicușor Dan a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare şi pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării. „Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi. Transmit felicitări și autorităților Republicii Moldova și doamnei Președintă Maia […]
Zelenskyy: „Moldova în Europa câștigă, în ciuda eforturilor destabilizatoare ale Rusiei” # Curentul.md
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy a avut o discuție cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și a felicitat-o „pentru o victorie foarte importantă”. „Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, în timp ce Moldova în Europa câștigă. Subversiunea rusă, dezinformarea constantă – nimic din toate acestea nu a funcționat. Este important faptul că […]
Igor Grosu: Am dat cea mai importantă lecție a democrației – până și un abuzator ca Rusia poate fi învins # Curentul.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a câștigat alegerile parlamentare de ieri – preliminar, cu 50,166% (791 042 voturi), în cadrul unei conferințe de presă, a mulțumit cetățenilor pentru voturile acordate ieri. „Moldova, mă închin în fața ta! Ai câștigat bătălie după bătălie! Rusia a aruncat tone de bani, tone de minciuni și ilegalități; a […]
Igor Munteanu: Discursul despre ”ori noi, ori război”, a îngrozit cetățenii. CUB rămâne fidel principiilor sale de a fi național # Curentul.md
Liderul CUB, Igor Munteanu, a mulțumit celor care și-au acordat votul pentru formațiune. El spune că acestea au fost primele alegeri parlamentare la care Partidul CUB a participat, acumulând 0.84% (13309). „În comparație cu alte partide, CUB nu a irosit bani iresponsabil pe voturi adunate cu hurta.Din păcate, în aceste alegeri nu s-a discutat despre […]
Irina Vlah: Alegerile data de 28 septembrie au fost o farsă. „Inima Moldovei” rămâne alături de popor și împreună vom continua lupta # Curentul.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că „alegerile parlamentare din data de 28 septembrie 2025 au fost o farsă, un spectacol de prost gust regizat de PAS cap-coadă, cu roluri distribuite din timp, iar rezultatul este unul pe măsura eforturilor depuse de actorii implicați în acest spectacol”. „E timpul să recunoaștem cu toții: […]
Poliția: Deținem informații cǎ pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitalǎ oamenilor li se promit bani # Curentul.md
Poliția a comunicat că deține informații că pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitală oamenilor li se promit bani, în contextul în care persoanele se abțin în a ieși în stradă. Poliția amintește repetat organizatorilor că poartă răspundere absolută pentru aceste acțiuni și că legea pedepsește astfel de ilegalitate. „Poliția respectă dreptul fiecărei persoane […]
Mureșan: Victoria în alegeri va accelera drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană # Curentul.md
Guvernarea pro-europeană a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și președinta Maia Sandu au obținut, în ultimii patru ani, progrese importante pentru țară: reforme esențiale, consolidarea parcursului european, începerea negocierilor de aderare și apropierea de instituțiile Uniunii Europene. Totodată, Republica Moldova a reușit să câștige încrederea partenerilor europeni și internaționali. Potrivit europarlamentarului Siegfried Mureșan, următorii patru […]
După procesarea celor 1 973 de procese-verbale din țară, Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut 44,13% sau 574 054 de voturi. În total au fost exprimate în țară 1 300 759 de voturi. Pentru Blocul Patriotic au votat 28,25% sau 367 526 de alegători. Blocul Alternativa a obținut 9,22%, ceea ce reprezintă 119 893 de […]
În perioada 22 – 28 septembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 925,2 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 105,9%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 29,5 miliarde lei, ceea […]
Potrivit rezultatelor preliminare, în noul Parlament vor fi 37 de femei, ceea ce reprezintă 36,6% din totalul deputaților. Această cifră este mai mică decât în 2021, când femeile reprezentau 39,6% din legislativ, ceea ce indică un recul în ceea ce privește reprezentarea de gen. Conforma datelor oferite de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), analiza distribuției […]
După procesarea a 99,3% din procese verbale, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) obține majoritatea voturilor în noul Parlament. Pentru PAS au votat aproape 50% din alegători. Blocul Electoral Patriotic a înregistrat un scor de 24,31%. Blocul Alternativa a acumulat 8%. În Legislativ mai ajuns Partidul Nostru, cu un scor de 6,22% și Partidul Democrația Acasă […]
