Așa s-a votat la Hristici: Blocul Electoral Patriotic a câștigat încrederea sătenilor
Observatorul de Nord, 1 octombrie 2025 11:00
Blocul Electoral Patriotic a câștigat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Hristici, raionul Soroca, acumulând mai multe voturi decât Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), clasat pe locul al doilea. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile s-au distribuit astfel: Blocul Electoral Patriotic – 138 voturi Partidul Acțiune […] Post-ul Așa s-a votat la Hristici: Blocul Electoral Patriotic a câștigat încrederea sătenilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Blocul Electoral Patriotic a câștigat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Iarova, raionul Soroca, depășind Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cu o diferență semnificativă. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile au fost distribuite astfel: Blocul Electoral Patriotic – 96 voturi Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) –
Așa s-a votat la Holoșnița: Blocul Electoral Patriotic a câștigat cele mai multe voturi
Blocul Electoral Patriotic a câștigat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Holoșnița, raionul Soroca, depășind Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cu o diferență de aproape 20 de voturi. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile exprimate s-au distribuit astfel: Blocul Electoral Patriotic – 136 voturi Partidul Acțiune
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Cureșnița, raionul Soroca, obținând aproape dublu față de Blocul Electoral Patriotic, aflat pe locul al doilea. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile au fost repartizate astfel: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 59
Blocul Electoral Patriotic a câștigat la limită scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Egoreni, raionul Soroca, devansând Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cu doar șase voturi diferență. Potrivit datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile au fost repartizate astfel: Blocul Electoral Patriotic – 139 voturi Partidul Acțiune și
Nivelul radiațiilor din Republica Moldova este normal – mesajul IGSU în contextul situației de la centrala nucleară din Zaporojie
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că, la acest moment, nu există niciun risc de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova, comunică moldpres.md Potrivit instituției, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), structură a ONU, a confirmat că incidentul produs recent la centrala nucleară din Zaporojie, Ucraina, nu a afectat siguranța nucleară. Reactoarele centralei
Mâine 2 octombrie, vor fi achitate pensiile și alocațiile sociale. Vezi tot calendarul finanțării prestațiilor sociale pentru luna octombrie
Casa Națională de Asigurări Sociale anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna octombrie. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 2 octombrie, la data de 7 octombrie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat
Așa s-a votat la Dubna: PAS a adunat de două ori mai multe voturi decât toți ceilalți candidați laolaltă
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat detașat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Dubna, raionul Soroca. Formațiunea pro-europeană a acumulat de patru ori mai multe voturi decât Blocul Electoral Patriotic, aflat pe locul al doilea. Conform datelor prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile exprimate s-au distribuit astfel: Partidul
EFA părăsește Cupa Orange 2025/26, după ce a foct învinsă, categoric, de FC Florești
Ieri, 30 septembrie, s-au disputat șapte meciuri din runda a 3-a preliminară a Cupei Orange 2025/26. În această etapă, în competiție au început evoluția echipele din Liga 1. Site-ul fmf.md a prezentat rezultatele complete ale confruntărilor, precum și marcatorii acestor meciuri. FC Real Sireți – CSFCJT Atletico 7-2 (în prelungiri). Au marcat:Vadim Gulceac 20, 73, 105+1, 112,
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în ședința publică din 30 septembrie 2025, a aprobat ajustări importante privind tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Soroca, precum și pentru serviciile auxiliare prestate de S.R.L. „Florești-gaz". ANRE a examinat solicitarea operatorului S.A. „Regia Apă-Canal Soroca" aflat în
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 1 octombrie 2025, euro va avea valoarea de 19 lei și 60 de bani, la fel ca ziua precedentă. Dolarul american se ieftinește cu 5 bani și va avea valoarea 16 lei și 68 de bani. Leul românesc va fi cotat
„Rusia va șterge moldovenii de pe fața pământului, iar acest teritoriu va fi populat cu kârghâzi și uzbeci"
Declarația aparține deputatului Dumei de Stat a Federației Ruse, Konstantin Zatulin, șeful Comisiei parlamentare pentru relațiile cu statele CS, transmite moldova1.md. Într-un interviu acordat agenției TASS, acesta a spus că „„Rusia va șterge moldovenii de pe fața pământului…moldovenii merită, la fel ca ucrainenii, să dispară ca națiune…și că rușii vor „popula R. Moldova cu kârghâzi
Horoscopul zilei de 1 octombrie 2025. Taurii se bucură de libertate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cu Luna care se odihnește în Capricorn, ambiția și focusul rămân supreme în aceste momente. Este un moment oportun pentru ca nativii să vadă ce înseamnă cu adevărat disciplina și progresul. Detaliile la locul de muncă sunt extrem de importante, iar adevărul suprem stă în puterea celor care îl urmăresc. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul lunii Octombrie: astrele te îndeamnă să alegi cu grijă direcția în care mergi
Luna octombrie 2025 aduce energie de începuturi și finaluri, marcând tranziția către o perioadă mai stabilă. Primele săptămâni sunt dinamice, pline de oportunități profesionale și sociale, iar spre final, accentul se mută pe introspecție, familie și consolidarea planurilor personale. Este o lună în care deciziile au greutate, iar astrele te îndeamnă să alegi cu grijă
Meteo, 1 octombrie 2025: început de lună cu ploi și valori termice mult sub media perioadei
În prima zi a lunii octombrie vom avea valori termice mult sub media perioadei, iar ploile începute la îmceput de săptămână vor coninua pe arii extinse. Astfel, temperatura aerului va fi de doar +4+7 grade Celsius, probabilitatea unor ploi va fi de 35 la sută, umiditatea aerului va fi de 89 procente, iar vântul va
În prima zi de octombrie prețul la benzină și motorină este mai mic, cu doi și,respectiv, un ban
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 1 octombrie. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,24 lei, ceea ce înseamnă ieftinire de doi bani, iar cel pentru un litru de motorină – 19,99 lei sau
Așa s-a votat la Dărcăuți: PAS a lăsat cu buza umflată Blocul Electoral Patriotic
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a clasat pe primul loc în satul Dărcăuți, raionul Soroca, la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Formațiunea pro-europeană a obținut aproape dublu față de Blocul Electoral Patriotic, situat pe locul al doilea. Conform datelor oficiale publicate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile s-au distribuit astfel: Partidul
Așa s-a votat la Căinarii Vechi: Blocul Electoral Patriotic a câștigat cele mai multe voturi
Blocul Electoral Patriotic a câș
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a clasat pe primul loc în satul Cosăuți, raionul Soroca, la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, devansând Blocul Electoral Patriotic. Rezultatele arată o competiție echilibrată între cele două formațiuni, dar cu un avantaj clar pentru PAS. În Cosăuți au fost deschise două secții de votare. Datele oficiale prezentate de […] Post-ul Așa s-a votat la Cosăuți: PAS a câștigat încrederea sătenilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
Așa s-a votat la Cremenciug: Blocul Electoral Patriotic a câștigat peste 100 de voturi # Observatorul de Nord
Blocul Electoral Patriotic a câștigat detașat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Cremenciug, raionul Soroca. Formațiunea a obținut de peste două ori mai multe voturi decât Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care s-a clasat pe locul al doilea. Datele oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29 arată următoarea distribuție a […] Post-ul Așa s-a votat la Cremenciug: Blocul Electoral Patriotic a câștigat peste 100 de voturi apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un accident rutier a avut loc astăzi, 30 septembrie, pe serpentinele din apropierea satului Peresecina, raionul Orhei, provocat, cel mai probabil, de condițiile meteo nefavorabile, spune Poliția. În incident a fost implicată o tânără țoferiță de 19 ani și o minoră de 7 ani, care a avut nevoie de îngrijiri medicale. „Astăzi, pe serpentinele din […] Post-ul Fetiță de 7 ani, rănită, după ce o mașină a ajuns într-un șanț, la Orhei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut cel mai mare număr de voturi în satul Bulboci, raionul Soroca, la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. PAS s-a detașat semnificativ de contracandidați, în timp ce Blocul Electoral Patriotic s-a situat pe locul secund. Datele oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29 arată următoarea […] Post-ul Așa s-a votat la Bulboci: PAS a acumulat cele mai multe voturi apare prima dată în Observatorul de Nord.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul Electoral Patriotic au dominat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Băxani, raionul Soroca. PAS a reușit să obțină un avans clar față de contracandidații săi, acumulând cele mai multe voturi în localitate. Datele oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29 arată următoarea distribuție […] Post-ul Așa s-a votat la Băxani: PAS a adunat cele mai multe voturi apare prima dată în Observatorul de Nord.
Deputata Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar semiînchis # Observatorul de Nord
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au pronunțat astăzi sentința în dosarul deputatei Marina Tauber. Aceasta a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis și a fost anunțată în căutare, comunică moldpres.md Aleasa poporului a fost privată de dreptul de a ocupa funcții publice și de a desfășura […] Post-ul Deputata Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar semiînchis apare prima dată în Observatorul de Nord.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul Electoral Patriotic, au dominat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Bădiceni, raionul Soroca. Cele două formațiuni au acumulat împreună aproape 750 de voturi, diferența dintre ele fiind de doar 20 de sufragii. În satul Bădiceni au fost deschise două secții de votare. Datele oficiale prezentate de […] Post-ul Așa s-a votat la Bădiceni: PAS a adunat cele mai multe voturi apare prima dată în Observatorul de Nord.
Nivelul apei în râul Nistru va crește, în perioada 30 septembrie – 4 octombrie # Observatorul de Nord
Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, nivelul apei în râul Nistru va crește în ultimele zile, iar apa se va scurge în limitele albiei minore. Situația rămâne sub supraveghere, iar populația este îndemnată să urmărească informările oficiale. Astfel, în legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Dnestrovsk de aproximativ 600 m³/s, în […] Post-ul Nivelul apei în râul Nistru va crește, în perioada 30 septembrie – 4 octombrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
Podcast OBSERVATORUL cu deputatul Ion Babici: Împreună vom duce Republica Moldova în Uniunea Europeană / VIDEO # Observatorul de Nord
Alegerile parlamentare din 28 septembrie au devenit deja istorie. Urmează punctul final – Curtea Constituțională să valideze acest scrutin și cei 101 deputați, aleși pe listele a cinci concurenți electorali, să înceapă activitatea și, cei mai important – împreună să tragă într-o direcție, pentru dezvoltarea Republicii Moldova și pentru a apropia ziua aderării noastre la […] Post-ul Podcast OBSERVATORUL cu deputatul Ion Babici: Împreună vom duce Republica Moldova în Uniunea Europeană / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
În atenția călătorilor! În Grecia se vor înregistra perturbări în domeniul transportului public rutier, feroviar, maritim și aerian # Observatorul de Nord
Ambasada Republicii Moldova la Atena anunță că miercuri, 1 octombrie 2025, începând cu ora 00:01, în Grecia se va declanșa o grevă care va afecta mai multe sectoare de activitate, inclusiv perturbarea transportului public, pentru o perioadă de 24 de ore. Astfel, în această perioadă, se pot înregistra perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, […] Post-ul În atenția călătorilor! În Grecia se vor înregistra perturbări în domeniul transportului public rutier, feroviar, maritim și aerian apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ziua Elevului – o sărbătoare plină de culoare și voie bună la Gimnaziul „Viorel Ciobanu” din comuna Șuri # Observatorul de Nord
Pe 26 septembrie curent, Gimnaziul „Viorel Ciobanu” din comuna Șuri a prins viață într-un mod deosebit – elevii au sărbătorit Ziua Elevului, o zi în care școala a fost mai mult decât lecții și caiete: a fost dans, muzică, zâmbete și surprize. Încă de la intrare, vizitatorii au fost întâmpinați de un decor special, pregătit […] Post-ul Ziua Elevului – o sărbătoare plină de culoare și voie bună la Gimnaziul „Viorel Ciobanu” din comuna Șuri apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii, marcată anual pe 29 septembrie, Centrul de Sănătate Publică Soroca, în colaborare cu CS Soroca-Noua, a organizat un seminar cu genericul „Fiecare bătaie a inimii contează”. Evenimentul a reunit pacienți și specialiști în domeniul medical, având drept scop sensibilizarea comunității cu privire la prevenirea bolilor cardiovasculare și la adoptarea […] Post-ul Ziua Mondială a Inimii marcată la Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
Poliția atenționează. Ploi pe întreg teritoriul țării, trafic în condiții de vizibilitate redusă # Observatorul de Nord
Poliția Națională informează că, la această oră, pe întreg teritoriul țării se circulă în condiții de ploaie, ceea ce reduce considerabil vizibilitatea și sporește riscul de producere a accidentelor rutiere. Pentru a evita incidentele, oamenii legii recomandă șoferilor să circule cu prudență maximă, să adapteze viteza la condițiile de drum și să mențină o distanță […] Post-ul Poliția atenționează. Ploi pe întreg teritoriul țării, trafic în condiții de vizibilitate redusă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Astăzi, în ultima zi de septembrie, au loc meciurile turului trei al Cupei Republicii Moldova Orange. Visocenii vor întâlni, în deplasare, echipa FC Florești, care evoluiează foarte bine în Liga I. Meciul se va disputa pe stadionul orășenesc din Tighina, cu începere de la ora 15:00 Post-ul În ultima zi de septembrie EFA are, la Tighina, meci de cupă cu FC Florești apare prima dată în Observatorul de Nord.
PAS câștigă în 26 de raioane din țară, inclusiv la Soroca, Florești și Drochia # Observatorul de Nord
Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare în 26 din cele 36 de raioane, municipii și regiuni ale țării. Cele mai bune rezultate PAS le-a obținut în raioanele Ialoveni unde a acumulat 65,57% din sufragii și Strășeni, cu 63,12% dintre voturi. PAS a obținut peste 50% dintre voturi și în Călărași, Criuleni, Hîncești, […] Post-ul PAS câștigă în 26 de raioane din țară, inclusiv la Soroca, Florești și Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 30 septembrie 2025: și moneda unică europeană, și dolarul american se ieftinesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru ultima zi a lunii septembrie, un euro va avea valoarea de 19 lei și 60 de bani, cu 2 bani mai puțin decât ieri. Dolarul american se ieftinește cu 5 bani și va avea valoarea 16 lei și 73 de bani. […] Post-ul Curs valutar, 30 septembrie 2025: și moneda unică europeană, și dolarul american se ieftinesc apare prima dată în Observatorul de Nord.
De la Soroca pornește „Jazz și Poezie” în cadrul Festivalului Jazz’n Chișinău # Observatorul de Nord
Municipiul Soroca devine punct de întâlnire pentru muzică și literatură. Pe 2 octombrie, Palatul de Cultură (sala mică) va găzdui concertul „Jazz și Poezie”, parte a Festivalului Internațional Jazz’n Chișinău, un eveniment ce îmbină armonios arta sonoră și cuvântul scris. Festivalul Jazz’n Chișinău aduce în Republica Moldova a doua ediție a proiectului „Jazz și Poezie”, […] Post-ul De la Soroca pornește „Jazz și Poezie” în cadrul Festivalului Jazz’n Chișinău apare prima dată în Observatorul de Nord.
Astăzi, 30 septembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologiloor vom avea ploi de scurtă durată și temperaturi sub media perioadei. Astfel, valorile termice se vor încadra între +6 și +11 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 45 la sută, umiditatea aerului va fi de 88 la sută, iar vântul […] Post-ul Meteo: ultima zi de septembrie va fi ploioasă și răcoroasă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 30 septembrie 2025. Racii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 30 septembrie 2025 aduce multe motive de optimism. Cele mai multe zodii se simt pregătite să lase în urmă trecutul și să îmbrățișeze noile începuturi. Este un moment potrivit pentru a încheia ceea ce trebuie încheiat și a face loc pentru ceva mai bun. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de […] Post-ul Horoscopul zilei de 30 septembrie 2025. Racii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru mâine, 30 septembrie. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,26 lei, ceea ce este cu doi bani mai scump decât ieri, iar cel pentru un litru de motorină – […] Post-ul În ultima zi de septembrie prețul la benzină și motorină crește apare prima dată în Observatorul de Nord.
L-a cunoscut în microbuzul Chișinău-Soroca, dar a dispărut la fel de repede cum a apărut în viața ei… # Observatorul de Nord
Uneori, viața scrie scenarii mai captivante decât orice film. Era o seară obișnuită de toamnă, o femeie a urcat într-un microbuz care pleca din Soroca spre Chișinău. Drumul promitea să fie unul liniștit, însă o întâlnire neașteptată i-a schimbat ritmul inimii. În salon se afla un bărbat trecut de 40 de ani, cu alură prietenoasă și […] Post-ul L-a cunoscut în microbuzul Chișinău-Soroca, dar a dispărut la fel de repede cum a apărut în viața ei… apare prima dată în Observatorul de Nord.
„Sunete din străbuni pentru glasuri de azi” – o lecție de suflet la Gimnaziul Pelinia # Observatorul de Nord
Elevii din I.P. Gimnaziul Pelinia, raionul Drochia, au trăit o adevărată călătorie în timp prin activitatea cultural-educativă „Sunete din străbuni pentru glasuri de azi”. Copiii au pășit cu emoție în universul cald al bunicilor, vizitând expoziția „Acasă la bunici”. Printre covoare și prosoape țesute cu grijă, obiecte vechi și povești ascunse în lăzile de zestre, […] Post-ul „Sunete din străbuni pentru glasuri de azi” – o lecție de suflet la Gimnaziul Pelinia apare prima dată în Observatorul de Nord.
Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca a marcat Ziua Limbilor Europene # Observatorul de Nord
Pe 26 septembrie, elevii și profesorii Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca au celebrat Ziua Limbilor Europene, eveniment dedicat diversității lingvistice și culturale a continentului. Cu peste 200 de limbi europene, dintre care 24 recunoscute ca oficiale în Uniunea Europeană, această zi subliniază importanța comunicării, a toleranței și a respectului reciproc între popoare. „Cunoașterea […] Post-ul Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca a marcat Ziua Limbilor Europene apare prima dată în Observatorul de Nord.
Emisiunea „W”: Alegerile istorice au trecut, dar nici la Soroca opoziția nu se resemnează / VIDEO # Observatorul de Nord
După anunțarea rezultatelor preliminare ale Alegerilor Parlamentare din Republica Moldova, în legislativul din Chișinău va domina iarăși o majoritate pro-europeană. PAS a obținut jumătate din voturile cetățenilor și ar putea avea 55 de mandate în Parlament. Opoziția însă nu vrea să recunoască înfrângerea, inclusiv în raionul Soroca, unde a pierdut în favoarea partidului de guvernământ. […] Post-ul Emisiunea „W”: Alegerile istorice au trecut, dar nici la Soroca opoziția nu se resemnează / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Conform datelor preliminare, doi soroceni și doi drochieni ar putea fi deputați în Parlamentul Republicii Moldova # Observatorul de Nord
Datele preliminare ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025 arată că, doi soroceni – Ion Babici (nr.55, Partidul Acțiune și Solidaritate) și Alla Pilipețcaia (nr.9, Blocul Patriotic) ar putea ocupa fotolii în viitorul legislativ. La fel, și două deputate din Drochia ar putea accede în legislativ – Marina Morozova (nr.36, Partidul Acțiune și Solidaritate) și […] Post-ul Conform datelor preliminare, doi soroceni și doi drochieni ar putea fi deputați în Parlamentul Republicii Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
De la livezile Sorocii pe rafturile Europei: povestea companiei Mialex Nord / VIDEO # Observatorul de Nord
Tot mai multe fructe moldovenești ajung astăzi în supermarketurile din Germania, Polonia și România. Printre exportatorii care au reușit să cucerească piața Uniunii Europene se numără Mialex Nord, o companie fondată în 2003 de antreprenorul Oleg Alexandrov. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, afacerea a început prin activitatea de intermediere: colecta producția de la micii […] Post-ul De la livezile Sorocii pe rafturile Europei: povestea companiei Mialex Nord / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Motto: „Mai multe limbi, mai multe oportunități” La 26 septembrie 2025, în cadrul Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca, a avut loc un atelier de lucru dedicat Zilei Limbilor Europene. Evenimentul a reunit elevii instituției, care au participat activ la activități menite să promoveze cunoașterea și respectul pentru diversitatea lingvistică și culturală a Europei. Scopul activității […] Post-ul Atelier de lucru: „Europa unită prin diversitate lingvistică” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Strategia Culturală a municipiului Soroca pentru următorii cinci ani, propusă spre consultări publice # Observatorul de Nord
Primăria Municipiului Soroca a pus pe masa consultărilor publice un document strategic de importanță majoră: Strategia de Dezvoltare Culturală pentru perioada 2026–2031. Proiectul propune o viziune ambițioasă pentru orizontul anului 2030 și urmărește repoziționarea culturii în centrul vieții publice, ca factor de progres social, economic și identitar. Documentul, elaborat în baza cadrului legal național și […] Post-ul Strategia Culturală a municipiului Soroca pentru următorii cinci ani, propusă spre consultări publice apare prima dată în Observatorul de Nord.
Chiar și o creștere moderată a valorilor tensiunii arteriale se asociază cu o speranță de viață mai redusă # Observatorul de Nord
Hipertensiunea arterială prezintă o creștere persistentă a valorilor tensiunii arteriale >140/90mmHg. Incidența hipertensiunii arteriale este înaltă în rândul populației. Hipertensiunea arterială poate provoca complicații majore: infarct miocardic, angină pectorală, accident cerebral vascular, aritmii și insuficiență renală. Cele mai vulnerabile organe la influența hipertensiunii arteriale sunt: cordul, creierul, retina, rinichii și ochii. Chiar și o creștere […] Post-ul Chiar și o creștere moderată a valorilor tensiunii arteriale se asociază cu o speranță de viață mai redusă apare prima dată în Observatorul de Nord.
„Votul – mai puternic decât toate armele”: Primele reacții externe după rezultatele alegerilor din Republica Moldova # Observatorul de Nord
Victoria PAS la parlamentarele din 28 septembrie este văzută peste hotare ca o lecție de democrație și un pas hotărât spre Uniunea Europeană. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comparat votul cetățenilor moldoveni cu o armă simbolică, mai puternică decât tot arsenalul Moscovei, transmite tv8.md „O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua […] Post-ul „Votul – mai puternic decât toate armele”: Primele reacții externe după rezultatele alegerilor din Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
Elevii clasei a IV-c, îndrumați de profesoara Oxana Moscalu, au participat la o activitate dedicată valorificării patrimoniului cultural, în cadrul decadei tematice desfășurate la instituție. Tema discuțiilor a fost legată de șezători, prosoape, ii, covoare, obiceiurile de nuntă, rolul „casei mari” și felul în care era amenajată odinioară gospodăria. Lecția a fost condusă de muzeografa […] Post-ul Tradițiile noastre prin ochii copiilor – lecție despre prosoape și șezători apare prima dată în Observatorul de Nord.
Toamna cu parfum de literatură la Drochia – întâlnire cu scriitoarea Lorina Bălteanu # Observatorul de Nord
Toamna este anotimpul care ne îndeamnă la reflecție, la emoții curate și la întâlniri care lasă urme în suflet. Pe 25 septembrie curent, Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” din orașul Drochia, a găzduit un eveniment deosebit, parte a Campaniei Naționale „Să citim împreună”, inițiată de Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”. Invitata specială a […] Post-ul Toamna cu parfum de literatură la Drochia – întâlnire cu scriitoarea Lorina Bălteanu apare prima dată în Observatorul de Nord.
