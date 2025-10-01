Așa s-a votat la Hristici: Blocul Electoral Patriotic a câștigat încrederea sătenilor

06:30

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 1 octombrie. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,24 lei, ceea ce înseamnă ieftinire de doi bani, iar cel pentru un litru de motorină – 19,99 lei sau […] Post-ul În prima zi de octombrie prețul la benzină și motorină este mai mic, cu doi și,respectiv, un ban apare prima dată în Observatorul de Nord.