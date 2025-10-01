PM Dorin Recean: We must complete justice reform
“Let’s not be overly optimistic, because I don’t believe the Kremlin will simply leave us alone,” Prime Minister Dorin Recean cautioned at the beginning of the government meeting on October 1, just three days after the parliamentary elections. He expressed gratitude to citizens for their participation in the vote and praised state institutions for successfully defending the integrity of the electoral process against attempts at external interference.
Miniștrii din Guvernul Recean despre viitorul lor în noul Executiv: „Decizia aparține echipei, dar ne dorim să continuăm proiectele"
Unii miniștri din Guvernul Recean ar dori să-și continue activitatea în noul Executiv, dar spun că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a câștigat o nouă majoritate parlamentară, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală, nu a luat deocamdată nicio decizie vizavi de viitoarea garnitură guvernamentală. Totuși, liderul PAS, Igor Grosu, a lăsat să se înțeleagă faptul că Dorin Recean, numărul doi din lista electorală a formațiunii, va rămâne la șefia Guvernului, iar unii miniștri actuali își vor continua activitatea și în noul Executiv.
Republica Moldova – membră a UE în trei ani: „Un termen realist", susține președintele României
Trei ani – este „un termen foarte realist” pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, consideră președintele României, Nicușor Dan. Într-un interviu pentru Euronews România, liderul român a menționat că victoria forțelor proeuropene la alegerile parlamentare din 28 septembrie deschide calea spre un proces accelerat de integrare, chiar dacă negocierile oficiale nu vor fi lansate imediat.
Guvernul schimbă formula de finanțare a grădinițelor: bani în funcție de copii, cheltuieli și necesități
Bugetul fiecărei grădinițe din Republica Moldova va fi stabilit, din anul 2026, în funcție de numărul de copii înscriși, de nevoile lor specifice și de cheltuielile necesare pentru funcționarea instituției. Noua formulă de finanțare, aprobată de Guvern pe 1 octombrie, prevede includerea în calcul a salariilor personalului, costurilor pentru energie și utilități, alimentație și materiale educaționale.
Mandatul Guvernului Recean se încheie odată cu validarea alegerilor parlamentare. Cum și când va fi numit noul Cabinet # Radio Moldova
Mandatul Guvernului Dorin Recean încetează în ziua validării alegerilor parlamentare din 28 septembrie, a anunțat purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă, la briefingul susținut după ședința de miercuri, 1 octombrie, a Cabinetului de miniștri.
Igor Grosu se află la București, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan. Vizita a fost anunțată de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate pe rețelele de socializare, fiind confirmată și de Parlament, fără să se precizeze dacă Igor Grosu a mers în România în calitate de președinte de partid sau președinte al Parlamentului de legislatura a XI-a, care își continuă mandatul până la confirmarea rezultatelor alegerilor din 28 septembrie și validarea noilor deputați.
PARAMENTARE 2025 | Patruzeci de milionari în viitorul Parlament. Bărbații vor domina, din nou, Legislativul # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova și-au ales, pe 28 septembrie, noul Parlament care, potrivit datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale (CEC), ar putea avea cinci fracțiuni parlamentare, dintre care una majoritară.
Revista presei internaționale // UE întocmește un plan de apărare împotriva atacurilor rusești; Dronele ucrainene provoacă criză energetică în Rusia # Radio Moldova
Presa internațională reflectă tensiunile militare și politice din Europa, pe fondul amenințărilor rusești și al măsurilor de apărare adoptate de statele occidentale. În vizorul publicațiilor străine se află și propunerea liderilor occidentali de a instala sisteme antiaeriene în vestul Ucrainei, dar și alte proiecte de apărare care vor fi analizate azi la summitul informal al Consiliului European. Atenția agențiilor internaționale de presă se concentrează și pe criza energetică din Rusia, cauzată de atacurile cu drone ucrainene. Disputele politice din Statele Unite, care au dus azi la blocarea activității guvernului federal, se numără printre alte subiecte abordate de presa străină.
Revista presei // Premieră în politica moldovenească: un partid a reușit să intre în Parlament bazându-se exclusiv pe campania din mediul online # Radio Moldova
Federația Rusă va continua campaniile de dezinformare, dar e mai greu să pună acum presiune pe R. Moldova, după votul oferit de cetățeni la alegerile parlamentare din 28 septembrie, scrie Moldova 1. Președinta Maia Sandu a declarat, la emisiunea „În context” de la postul public de televiziune, că cetățenii RM i-au demonstrat „prin vot onest” Moscovei că „putem să rezistăm și să ne continuăm calea așa cum am decis noi, în R. Moldova”. „Alegerile au trecut. Sigur că o să urmeze dezinformări, așa cum am văzut (...), dar Moscova nu are ce să ne facă. Nu poate să ne închidă gazul. Pe curent electric, în curând o să dăm în exploatare linia Chișinău – Vulcănești, deci o să avem mai multe alternative. Piața noastră de desfacere nu depinde de Federația Rusă. Da, mai avem niște exporturi, dar nu poate să ne lovească economic așa cum a făcut-o de multe ori în trecut, inclusiv când erau guverne proruse la guvernare. Și atunci ne-a lovit cu embargouri și agenții noștri economici au pierdut foarte mult”.
Cheltuieli record pentru aparatul represiv: 38% din bugetul Rusiei, direcționat către armată și structuri de forță # Radio Moldova
După cheltuielile militare, care, în urma invaziei din Ucraina, s-au majorat aproape de patru ori și au ajuns la niveluri record comparabile cu perioada URSS, autoritățile ruse pregătesc o creștere bruscă a finanțării altor structuri de forță, scrie publicația The Moscow Times.
Precizări după incidentul produs la centrala nucleară din sudul Ucrainei: Nu există pericol de contaminare în R. Moldova # Radio Moldova
Riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova nu există – anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în contextul incidentului produs la centrala nucleară din sudul Ucrainei.
Alexandru Tănase, la Radio Moldova: Avem un președinte exemplar, dar veriga slabă a fost Parlamentul # Radio Moldova
Cu un mandat proeuropean, noul Legislativ poartă responsabilitatea consolidării echilibrului politic și instituțional. Pe fundalul carențelor anterioare, constituționalistul Alexandru Tănase subliniază importanța unei schimbări substanțiale în componența actuală a Parlamentului, pentru a face față provocărilor politice.
Avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dezvoltarea economică, pacea și securitatea regională se numără printre principalele subiecte care vor fi discutate la Summitul Comunității Politice Europene, care are loc la Copenhaga, Danemarca, în perioada 1-2 octombrie. La reuniune participă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
„Să nu ne îmbătăm cu apă rece, pentru că nu cred că Kremlinul ne va lăsa pur și simplu în pace”, a avertizat premierul Dorin Recean la începutul ședinței de Guvern din 1 octombrie. El a mulțumit cetățenilor pentru participarea la scrutinul parlamentar și a apreciat instituțiile statului care, spune el, au reușit să apere integritatea procesului electoral în fața tentativelor de ingerință externă.
Rusia pregătește deschiderea celui mai mare crematoriu din Europa, pe fundalul pierderilor record din Ucraina # Radio Moldova
Autoritățile din Sankt Petersburg, pe fondul pierderilor grele de pe frontul din Ucraina - considerate de serviciile de informații occidentale drept cele mai mari pentru Rusia de la cel de-Al Doilea Război Mondial - au decis să modernizeze și să extindă considerabil crematoriul orașului, astfel încât acesta să devină cel mai mare din Europa, scrie publicația The Moscow Times, cu referire la canalul specializat de Telegram „Похоронный траст” („Funeral Trust”).
Artur Mija demisionează de la Guvern: „Am decis să iau o pauză de la activitatea politică” # Radio Moldova
Secretarul General al Guvernului și, totodată, Secretarul General al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Artur Mija, și-a anunțat demisia din ambele funcții, după un deceniu de activitate politică. Oficialul a precizat că decizia a fost luată înaintea campaniei electorale și ține de o opțiune personală. Demisia sa a fost aprobată în cadrul ședinței Guvernului din 1 octombrie, unde premierul Dorin Recean i-a mulțumit public pentru activitatea sa.
Rusia a atacat Harkovul cu rachete balistice și bombe ghidate. Bilanț preliminar: șase răniți # Radio Moldova
Șase oameni au fost răniți în noaptea de miercuri, 1 octombrie, în urma unui atac masiv lansat de armata rusă asupra orașului Harkov. Printre victime se află o femeie de 80 de ani și trei bărbați de 25, 27 și 34 de ani, care au fost transportați la spital cu răni provocate de explozii. Un tânăr de 21 de ani a primit îngrijiri medicale la fața locului, scrie DW.
Incendiu de proporții la un depozit din Chișinău: 18 autospeciale și 70 de pompieri mobilizați # Radio Moldova
Un incendiu de proporții a izbucnit în seara zilei de 30 septembrie 2025 într-un depozit cu materiale de construcție bituminoase, situat pe șoseaua Muncești din municipiul Chișinău. Pompierii au intervenit conform nivelului sporit de intervenție pentru lichidarea focului, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Corespondență Dan Alexe // Summit UE: R. Moldova și Ucraina ar putea începe negocierile fără a le numi astfel # Radio Moldova
Șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană se reunesc miercuri, 1 octombrie, la Copenhaga, în Danemarca – țară care deține președinția rotativă a Uniunii. Întâlnirea va fi urmată joi de un summit al Comunității Politice Europene extinse, formată din 47 de membri.
O nouă comisie parlamentară, dedicată integrării europene, ar putea fi înființată în viitoarea legislatură, a anunțat liderul PAS, Igor Grosu, la PRO TV.
Reintegrarea Republicii Moldova necesită abordări diferite și soluții concrete pentru fiecare dintre cele două regiuni-cheie: regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia. Președinta Maia Sandu a subliniat că, în cazul Autonomiei Găgăuze, este esențial un dialog susținut pentru reconstruirea încrederii și sprijinirea unor lideri integri care să faciliteze accesul regiunii la fondurile naționale și internaționale. În ceea ce privește regiunea transnistreană, soluția vizează retragerea trupelor ruse și o integrare treptată, bazată pe un plan economic susținut de partenerii internaționali.
Șefa statului insistă asupra retragerii trupelor ruse din stânga Nistrului și a curățării clasei politice găgăuze # Radio Moldova
Animația, Game Design-ul și Producția Multimedia sunt recunoscute drept unele dintre cele mai inovatoare profesii ale viitorului, atrăgând un număr tot mai mare de studenți cu fiecare an. Astfel, tinerii de la patru instituții de învățământ superior care au ales aceste direcții de studiu, au avut ocazia să participe astăzi la un tur al centrului Mediacor. Aici au descoperit studiouri, echipamente, săli de curs, care le vor sta la dispoziție pentru a-și transforma ideile în proiecte de impact.
Zăpada și gerul au pătruns în Europa în ultimele zile de septembrie. Pe Transalpina, unul dintre cei mai înalți munți din România, circulația a fost suspendată temporar din cauza formării unui strat de gheață. În regiunile montane din Ucraina și Polonia, ninsorile și vântul puternic au transformat peisajele într-un decor de iarnă autentic, cu temperaturi sub zero grade Celsius. Condițiile au atras turiști, care au profitat de frumusețea naturală a vârfurilor înzăpezite.
Integrarea europeană nu se va întâmpla, dacă nu finalizăm reforma justiției: „Trebuie să continuăm procesul de curățare până la capăt” # Radio Moldova
Reforma justiției se află pe „o traiectorie pozitivă”, iar curățarea sistemului trebuie „să continue până la ultima persoană din sistem”. Totodată, judecătorii care „se tem de hoți” și tergiversează nejustificat dosarele, „trebuie să plece din sistem”, afirmă președinta Maia Sandu.
Judecătorii care se tem de hoți și tergiversează dosarele, îndemnați să plece din sistem: „Vetting-ul trebuie să continue până la ultima persoană” # Radio Moldova
Reforma justiției se află pe „o traiectorie pozitivă”, iar curățarea sistemului trebuie „să continue până la ultima persoană din sistem”. Totodată, judecătorii care „se tem de hoți” și tergiversează nejustificat dosarele, „trebuie să plece din sistem”, afirmă președinta Maia Sandu.
Cele trei persoane reținute în ziua alegerilor, bănuite de implicare în organizarea dezordinilor în masă, au fost arestate pentru 30 de zile. Doi dintre arestați ar fi angajați ai structurilor de forță din stânga Nistrului și urmau să provoace incendii la instituțiile de stat în schimbul sumelor de până la o mie de dolari.
În urma unui atac cu drone rusești lansat marți asupra orașului Dnipro, 15 persoane au fost rănite, a declarat șeful administrației militare regionale, Serghei Lîsak, citat de BBC News.
PARLIAMENTARY ELECTIONS 2025 | Highest turnout reported in Chișinău, Bălți, Criuleni; lowest in Cantemir, Basarabeasca # Radio Moldova
The voter turnout in the parliamentary elections on September 28, 2025 was almost 4% higher than in the previous election in 2021. On Sunday, the voter turnout from four years ago - 48.3% - was reached about two hours before the polls closed. In total, 1,608,518 voters went to the polls on September 28, according to preliminary data from the Central Electoral Commission (CEC), which is almost 128,000 more than in 2021.
Prunele moldovenești se bucură de tot mai multă apreciere pe piața europeană, devenind un veritabil brand național. Peste 80% din producție este exportată în UE, iar anul acesta agricultorii vor putea livra fără taxe un volum de patru ori mai mare, datorită noilor condiții negociate de Guvernul de la Chișinău și Comisia Europeană. Producătorii afirmă că cererea este în creștere, datorită calității recunoscute de consumatorii europeni.
Halterofilul Dan Secrieru, asaltat cu oferte de a reprezenta alte țări! Răspunsul Federației Moldovenești de Haltere: „Nu aveți atâția bani!” # Radio Moldova
Tânărul halterofil moldovean Dan Secrieru uimește lumea sportului cu rezultate remarcabile la doar 17 ani, iar talentul, ambiția și performanțele nu sunt trecute cu vederea. Puștiul este asaltat cu oferte de a reprezenta alte țări. Anunțul a fost făcut de președintele Federației Moldovenești de Haltere, Antonio Conflitti, în cadrul emisiunii Arena Sportivă, la Moldova 1.
Maia Sandu, la Moldova 1: „Rusia nu mai poate lovi economic R. Moldova. I-am arătat Moscovei că putem să rezistăm” # Radio Moldova
Federația Rusă va continua campaniile de dezinformare, dar e mai greu să pună acum presiune pe R. Moldova, după votul oferit de cetățeni la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Președinta Maia Sandu a declarat, la emisiunea „În context” de la Moldova 1, că moldovenii i-au demonstrat „prin vot onest” Moscovei că „putem să rezistăm și să ne continuăm calea așa cum am decis noi, în R. Moldova”.
Marina Tauber, condamnată la șapte ani și jumătate de închisoare. Procurorii au cerut 13 ani de pușcărie # Radio Moldova
Deputata Marina Tauber a fost condamnată la șapte ani și șase luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023. De asemenea, instanța a dispus confiscarea de la Tauber a peste 206 milioane de lei în folosul statului.
UE pregătește schimbarea regulilor de aderare a statelor în timp ce Ungaria blochează negocierile cu Ucraina # Radio Moldova
Potrivit unor surse citate de publicația Financial Times, autoritățile Uniunii Europene se pregătesc să înceapă lucrările tehnice pentru primirea Ucrainei și Republicii Moldova în blocul comunitar, în pofida opoziției continue a Ungariei în privința Kievului. În special, Comisia Europeană a propus ajustarea regulilor sale pentru a ocoli veto-ul premierului ungar Viktor Orbán, transmite DW.
Propagandă și realitate - un corespondent pro-război prezice revenirea cavaleriei ruse # Radio Moldova
Atacând pozițiile Forțelor Armate ale Ucrainei pe motociclete din cauza lipsei tehnicii grele, militarii ruși au început să stăpânească încă un tip de deplasare pe câmpul de luptă - pe cai. Despre asta a povestit „corespondentul militar Z”, autorul proiectului Wargonzo, Semion Pegov, relatează publicația The Moscow Times.
Piața muncii își revine treptat - avem mai puțini șomeri și mai mulți oameni care lucrează sau își caută activ un loc de muncă. Potrivit Biroului Național de Statistică (BNS), în trimestrul doi al acestui an, numărul șomerilor s-a redus cu peste cinci mii, ajungând la circa 33 de mii. În același timp, a crescut numărul moldovenilor activi pe piața muncii.
Cehia închide centrele de viză de pe teritoriul Rusiei: restricții pentru diplomații ruși # Radio Moldova
Toate centrele de viză ale Cehiei situate pe teritoriul Rusiei și-au încetat activitatea. Potrivit datelor VFS Global, ultima zi de primire a documentelor în centrele regionale a fost 26 septembrie, iar la sucursala din Moscova — 29 septembrie, transmit gazeta.ru și The Moscow Times.
Proiectul „Dotarea bibliotecilor” aduce peste 5.000 de cărți elevilor din mai multe școli din țară # Radio Moldova
Bibliotecile a 27 de instituții de învățământ general din țară au fost completate cu volume noi, toate în limba română. Lotul de peste 5.000 de exemplare a fost distribuit în cadrul proiectului „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a”, în baza Acordului de parteneriat dintre Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova al Guvernului României și Biblioteca Națională a Republicii Moldova.
PARLAMENTARE 2025 | Chișinău, Bălți și Criuleni au înregistrat cea mai mare prezență la urne. La polul opus s-au situat raioanele Cantemir și Basarabeasca # Radio Moldova
Rata de participare la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 a fost mai mare cu aproape 4% decât la scrutinul precedent din anul 2021. Duminică, rata de participare la vot de acum patru ani - 48.3% - a fost atinsă cu circa două ore înainte de închiderea secțiilor de votare. În total, la urne s-au prezentat, pe 28 septembrie, potrivit datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale (CEC), 1.608.518 alegători, cu aproape 128 de mii mai mulți decât în 2021.
Îmbătrânirea demografică, o realitate tot mai vizibilă: vârstnicii reprezintă peste un sfert din populația țării # Radio Moldova
În Republica Moldova, fiecare al patrulea locuitor are 60 de ani și peste. La începutul anului 2025, populația vârstnică a ajuns la peste 616 mii de persoane, ceea ce înseamnă puțin peste un sfert din total și confirmă un nivel înalt de îmbătrânire demografică. Statisticile relevă și alte tendințe importante: femeile trăiesc mai mult, dar primesc pensii mai mici decât bărbații, bolile aparatului circulator și tumorile maligne afectează tot mai mulți vârstnici, iar veniturile gospodăriilor în care locuiesc persoane în etate depind în mare parte de prestațiile sociale, mai ales în mediul rural.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben de înghețuri, valabil pentru zilele de 2 și 3 octombrie curent.
Propagandă și realitate - un corespondentul pro-război prezice revenirea cavaleriei ruse # Radio Moldova
Opțiunea proeuropeană exprimată prin vot – un pas hotărât pentru începerea negocierilor cu UE, jurnalistul Dan Alexe # Radio Moldova
Rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie subliniază importanța strategică pentru stabilitatea regională și confirmă angajamentul Uniunii Europene de a susține parcursul european al Republicii Moldova, într-un moment decisiv pentru avansarea negocierilor de aderare. Jurnalistul Dan Alexe, corespondentul Teleradio-Moldova la Bruxelles, a comunicat că sprijinul popular pentru vectorul european oferă un impuls semnificativ procesului de aderare și consolidează parteneriatul UE – Republica Moldova.
Marina Tauber, condamnată la 7 ani și și jumătate de închisoare. Procurorii au cerut 13 ani de pușcărie # Radio Moldova
Deputata Marina Tauber a fost condamnată la șapte ani și șase luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023. Sentința a fost pronunțată pe 30 septembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit deciziei instanței, pedeapsa va începe să fie executată din momentul arestării. Marina Tauber nu se află în R. Moldova și a fost dată în urmărire.
ANRE a stabilit calendarul liberalizării treptate a pieței gazelor: marii consumatori - din 2026, cei mijlocii - din 2027 # Radio Moldova
Consumatorii noncasnici mari, cu un consum anual de peste 100.000 de metri cubi de gaze naturale, vor fi scutiți de obligația de serviciu public și vor trebui să contracteze gaze doar prin negociere. Decizia va intra în vigoare pe 1 aprilie 2026, potrivit calendarului de liberalizare graduală a pieței gazelor naturale aprobat marți, 30 septembrie, de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
Precipitațiile abundente care au început noaptea trecută și au continuat pe parcursul zilei de astăzi au făcut prăpăd la Odesa, Ucraina. Străzile din oraș și drumurile din regiune au fost acoperite de apă, iar circulația pe principalele artere a fost blocată.
Scrutinul din 28 septembrie – moment decisiv pentru parcursul european al R. Moldova, susțin experții # Radio Moldova
Scrutinul parlamentar din 28 septembrie este văzut ca fiind un moment decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova. Rezultatele acestuia reflectă maturitatea alegătorilor, în pofida încercărilor de manipulare și a presiunilor externe. Deși au documentat sute de nereguli în ziua votului, observatorii concluzionează că procesul electoral a fost organizat corect, reacțiile internaționale confirmând un sprijin ferm pentru opțiunea proeuropeană – au declarat mai mulți experți invitați în emisiunea „Spațiul Public”, de la Radio Moldova.
Marta Kos: Kievul are capacitatea tehnică pentru deschiderea negocierilor de aderare la UE # Radio Moldova
Ucraina este pregătită din punct de vedere tehnic să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană, însă Ungaria continuă să blocheze deschiderea primului grup de capitole. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, care a început luni, o vizită de trei zile în Ucraina. Comisara va evalua progresul reformelor în domeniul statului de drept, a luptei împotriva corupției și a protecției drepturilor minorităților.
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a câștigat turneul ATP 500 de la Tokyo. În marea finală, liderul mondial l-a învins pe americanul Taylor Fritz, scor 6:4, 6:4. Alcaraz a obținut victoria după o oră și 33 de minute. Ibericul a cucerit al treilea său titlu consecutiv, după cele de la Cincinnati și US Open, având și o serie de 18 victorii la rând. Spaniolul și-a îmbunătățit recordul personal, cu 67 de victorii în acest an, din 74 de partide disputate.
Frumoasa poveste a halterofilului moldovean Dan Secrieru, care la doar 17 ani face senzație pe arena internațională # Radio Moldova
Halterofilul Dan Secrieru uimește întreaga lume a sportului cu rezultate remarcabile, devenind revelația anului. Tânărul halterofil Dan Secrieru are doar 17 ani și într-o perioadă de doar 3 luni a urcat pe cele mai înalte trepte ale podiumului de premiere.
