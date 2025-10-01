Tehnologii de ultimă generație și parada utilajelor agricole la „Moldagrotech” și „Farmer 2025”
Agro TV, 1 octombrie 2025 11:00
Fermierii și profesioniștii din sectorul agricol sunt așteptați la expozițiile internaționale „Moldagrotech" și „Farmer", care se vor desfășura în perioada 16–19 octombrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo". Evenimentul, ajuns la ediția a 46-a pentru „Moldagrotech" și a 28-a pentru „Farmer", va reuni peste 200 de companii din Republica Moldova și din țări precum […]
Acum 5 minute
11:20
Riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova nu există. Asigurările vin din partea Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în urma unui incident produs la centrala nucleară din sudul Ucrainei. Nivelul radiațiilor din țară rămâne constant de mai mulți ani, iar dacă vor apărea schimbări, vor fi imediat anunțate instituțiile responsabile, a declarat IGSU. […]
11:20
Guvernul implementează 11 proiecte noi de dezvoltare regională și locală în Republica Moldova # Agro TV
Guvernul implementează 11 proiecte noi de dezvoltare regională și locală în țară, cu o valoare totală de circa 208 milioane de lei. În acest sens, Guvernul a aprobat Includerea proiectelor în Documentul Unic de Program pentru anii 2025–2027. Inițiativele vor contribui la creșterea calității vieții cetățenilor, a precizat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regoionale, Vladimir Bolea. VLADIMIR […]
Acum 30 minute
11:00
Tehnologii de ultimă generație și parada utilajelor agricole la „Moldagrotech” și „Farmer 2025” # Agro TV
Fermierii și profesioniștii din sectorul agricol sunt așteptați la expozițiile internaționale „Moldagrotech" și „Farmer", care se vor desfășura în perioada 16–19 octombrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo". Evenimentul, ajuns la ediția a 46-a pentru „Moldagrotech" și a 28-a pentru „Farmer", va reuni peste 200 de companii din Republica Moldova și din țări precum […]
11:00
O nouă metodă de finanțare a grădinițelor, care va fi aplicată începând cu anul 2026, a fost aprobată de Guvern. Formula a fost pilotată pe parcursul anului 2025 în patru raioane – Anenii Noi, Cahul, Florești și Nisporeni. Rezultatele pilotării au arătat că noul mecanism permite o alocare mai clară și mai previzibilă a bugetelor și reduce […]
11:00
Incendiul de proporții la un depozit de materiale de construcție de pe șoseaua Muncești din Capitală # Agro TV
În seara zilei de 30 septembrie, un incendiu puternic a izbucnit pe șoseaua Muncești din Chișinău, la un depozit de materiale de construcție. Cu flăcările au luptat 70 de pompieri și salvatori, sprijiniți de 18 autospeciale. Pentru asigurarea ordinii publice și securității zonei afectate, la fața locului au intervenit și echipaje ale poliției și carabinierilor. […]
10:50
În ajunul Zilei Profesorului, marcate pe 5 octombrie, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a venit cu un apel către părinți și cadre didactice, prin care cere stoparea colectării banilor cu prilejul acestei sărbători. DAN PERCIUNE, ministrul Educației și Cercetării: ,,Încurajăm pe toată lumea să raporteze aceste cazuri, în special la CNA. Acolo sunt […]
Acum 2 ore
09:50
AIPA: Subvenții de peste 73 de milioane de lei, destinate fermierilor din sectorul zootehnic # Agro TV
Fermieri din sectorul zootehnic vor primi peste 73 milioane lei sub formă de subvenții în plăți directe Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că a desfășurat, în perioada 15 august – 26 septembrie 2025, apelul destinat fermierilor din sectorul zootehnic pentru acordarea plăților directe per kilogram de produs. Astfel, potrivit AIPA, au fost […]
09:40
Rezervația „Codrii” amenințată de un număr excesiv de cerbi: Specialiștii recomandă vânătoarea de selecție # Agro TV
Numărul cerbilor din Rezervația naturală ''Codrii'' a ajuns la aproximativ o mie, de aproape zece ori mai mult decât norma admisă, ceea ce pune presiune asupra pădurii și culturilor agricole din zonă. ȘTEFAN MANIC, cercetător științific în cadrul Rezervației naturale "Codrii": ,, Dacă pe suprafața nostră de 5200 ha norma ar fi de 100-120 de […]
Acum 4 ore
09:20
Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a înregistrat în trimestrul II 2025 o majorare de 1,1%comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. OLEG CARA, director general al Biroului Național de Statistică: ,,Putem menționa construcțiile, valoare acestor activități a crescut în trimestrul II față de trimestrul II de […]
09:20
În municipiul Chișinău a început campania de salubrizare de toamnă, care se va desfășura până la 30 noiembrie. Astfel, potrivit directorului interimar al întreprinderii municipale "Spații Verzi", Emilia Braga, urmează să fie curățate parcurile, scuarurile, cimitirele și spațiile verzi. Containerele de gunoi vor fi spălate și suplimentate acolo unde este necesar, iar străzile și sistemele […]
09:10
Atenționarea de călătorie în Grecia. Ministerul Afacerilor Externe precizează că miercuri, 30 septembrie, în țara elenă este programată o grevă generală de 24 de ore, desfășurată la nivel național. Aceasta ar putea genera perturbări majore în circulația transportului public, inclusiv în rețelele rutiere, feroviare, maritime și aeriene. Astfel, călătorii sunt îndemnați să verifice din timp […]
09:10
Peisaje de iarnă în plină toamnă, în România. Imaginile de poveste au fost surprinse luni, 29 septembrie, la Suceava și Harghita. Potrivit autorităților de peste Prut, pe Transalpina, la peste 1.700 de metri altitudine, s-a așternut un strat de zăpadă de câțiva centimetri. Drumarii au intervenit cu utilaje și au împrăștiat material antiderapant. Oamenii legii […]
08:50
Antibioticele, între tratament și abuz: experții avertizează asupra riscului rezistenței antimicrobiene # Agro TV
Utilizarea excesivă a antibioticelor devine o problemă tot mai gravă, avertizează specialiștii. Ana Volneanschi, secretar științific la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, atrage atenția că abuzul de antibiotice, atât în medicină, cât și în domeniul veterinar, duce la rezistența antimicrobiană. ANA VOLNEANSCHI, secretar științific al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică: ,, Se folosesc tot mai […]
Acum 24 ore
17:40
Pentru miercuri, ne așteptăm la ploi slabe și cer noros, vântul va sufla din partea de nord-est. În centrul Republicii Moldova temperaturile maxime vor ajunge până la 11 grade, iar cele minime, în timpul nopții, vor coborî până la 6 grade. Ziua se vor înregistra 9 grade, iar noaptea 4 în nordul Republicii Moldova. În […]
17:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 1 octombrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 24 de bani, cu 2 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 99 de […]
17:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 1 octombrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 60 de bani, la fel ca ziua precedentă. Dolarul american se ieftinește cu 5 bani și va avea valoarea 16 lei și 68 de bani. Leul românesc va fi cotat la […]
Ieri
18:00
Mai mulți simpatizanți ai Blocului „Patriotic" au protestat luni, 29 septembrie, în fața Parlamentului. Aceștia au denunțat încălcări care în opinia lor, ar fi avut loc în ziua alegerilor. Peste 250 de mii de cetățeni moldoveni din regiunea Transnistreană nu au putut vota, iar mai mulți observatori internaționali nu au fost lăsați să intre la […]
17:30
După prelucrarea a 100% din procesele verbale, rezultatele preliminare arată că în Parlament vor accede cinci formațiuni politice. Este vorba despre Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Patriotic, Blocul Alternativa, Partidul Politic Partidul Nostru și Partidul Politic Democrația Acasă. Rezultatele alegerilor parlamentare 2025: Partidul Acțiune și Solidaritate – 50,20% Blocul Electoral Patriotic – 24,17% Blocul Alternativa […]
16:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 30 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 60 de bani, cu 2 bani mai puțin. Dolarul american se ieftinește cu 5 bani și va avea valoarea 16 lei și 73 de bani. Leul românesc va fi cotat la […]
15:50
Pe 30 septembrie, se anunță cer noros și ploi slabe de scurtă durată pe timp de zi. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 15 grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 8 grade în centrul țării. Vântul va sufla din nord-est cu o viteză de 18 km/h în centrul țării. La […]
14:50
O treime din alimentele bune pentru consum ajung anual la gunoi, în timp ce milioane de oameni suferă de foame. Din anul 2019, la inițiativa Organizației Națiunilor Unite, pe 29 septembrie este marcată Ziua Mondială de Conștientizare privind Risipa și Pierderile Alimentare. Evenimentul, instituit cu sprijinul FAO și UNEP, atrage atenția asupra necesității reducerii pierderilor […]
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 30 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 26 de bani, cu 2 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 de lei, cu 6 […]
13:00
Tot mai puține grămezi de frunze, care fumegă vedem în acestă perioadă în satele din țară. Dacă în anii trecuți acest obicei era răspândit, astăzi tot mai mulți oameni aleg metode prietenoase cu mediul. În Lozova, raionul Strășeni, locuitorii s-au arătat responsabili: unii transformă frunzele în compost, alții le colectează în saci menajeri, de unde […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
În Republica Moldova, trufele – ciuperci rare și prețioase, considerate adevărate delicatese gastronomice își duc existența ascunsă sub pământ, la adâncimi cuprinse între 15 și 40 de centimetri. Deși puțin cunoscute publicului larg, aceste specii au atras de-a lungul anilor atenția cercetătorilor. Unul dintre ei este Ștefan Manic, micolog și doctor habilitat în științele naturii. […]
26 septembrie 2025
18:00
Fermierii ar trebui să cultive în următorii ani, o sută de mii de hectare de sorg. Recomandarea vine din partea reprezentanților Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit experților FAO Moldova, sorgul este o plantă rezistentă la secetă, iar în prezent, în țara noastră, sunt cultivate 600 de hectare. În anul 2025 au fost semănate peste […]
17:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada 27 – 29 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 24 de bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 94 […]
17:10
Un tir cu peste 32 de oi este blocat deja de mai bine de șase zile la Vama Leușeni-Albița. Potrivit presei române, motivul blocajului la granița dintre România și Republica Moldova este legat de incapacitatea firmei importatoare din Republica Moldova de a achita taxele vamale, aceasta aflându-se în insolvență. Autoritățile
17:10
Pentru perioada 27-28 septembrie se așteaptă cer variabil însoțit de vreme fără precipitații. Totodată, meteorologii anunță cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul țării pentru 27 și 29 septembrie. În orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse la suprafața solului și izolat în aer, se vor produce înghețuri cu intensitatea de -1…-3 grade Celsius […] Articolul COD GALBEN de înghețuri pe întreg teritoriul țării în perioada 27–29 septembrie apare prima dată în AgroTV.
17:00
Republica Moldova, invitată de adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri # Agro TV
Republica Moldova ar putea adera la convenția Uniunii Europene, care va simplifica comerțul. Consiliul Uniunii Europene a anunțat joi, 25 septembrie, decizia prin care țara noastră este invitată să adere la Convenția din 20 mai 1987. Potrivit autorităților, acesta este un pas istoric pentru Serviciul Vamal și pentru întreaga țară, confirmând direcția fermă de integrare […] Articolul Republica Moldova, invitată de adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri apare prima dată în AgroTV.
17:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare hidrologică, valabilă pentru perioada 27 septembrie – 3 octombrie. Potrivit specialiștilor, în acest timp, se menține o scurgere redusă a apei în râurile din Republica Moldova. Zonele vizate sunt râul Prut, Nistru, sectorul Dubăsari – Tudora și majoritatea râurilor mici din țară. Potrivit clasificării Serviciului Hidrometeorologic de […] Articolul Cod roșu, portocaliu și galben de secetă pe unele râuri din țară apare prima dată în AgroTV.
25 septembrie 2025
18:50
De Ziua Internațională a Limbilor, la Chișinău, se va desfășura Festivalul Internațional de Literatură și Traducere. Astfel, timp de patru zile în capitală vor veni 75 de scriitori din 12 state ale lumii. Evenimentul își propune să promoveze în rândul cetățenilor noștri studierea limbilor străine, dar și să ancoreze Republica Moldova în Cultura Europeană. La […] Articolul La Chișinău se desfășoară Festivalul Internațional de Literatură și Traducere apare prima dată în AgroTV.
18:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 26 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 25 de bani, cu 2 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 88 de […] Articolul Noi prețuri la carburanți apare prima dată în AgroTV.
17:20
A început sezonul ciupercilor, dar și al intoxicațiilor. În acest context, specialiștii atenționează despre pericolul la care se expun cetățenii care consumă ciuperci de pădure. Potrivit medicului toxicolog, Alexandru Belecciu, otrăvirea cu ciuperci reprezintă o urgenţă medicală, iar cu cât simptomele intoxicației apar mai rapid, cu atât starea bolnavului este mai gravă. ALEXANDRU BELECCIU, medic […] Articolul Atenție la consumul de ciuperci! apare prima dată în AgroTV.
17:20
Un bărbat de 75 de ani a fost salvat, după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale. Incidentul a avut loc miercuri, 24 septembrie, într-o gospodărie din localitatea Caracui, raionul Hâncești. Potrivit salvatorilor, bărbatul desfășura lucrări în apropierea bazinului, iar la un moment dat nu a mai fost observat de vecini. Astfel, […] Articolul Un bărbat a fost salvat la Hâncenști dintr-o fântână apare prima dată în AgroTV.
17:20
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Conceptul Sistemului informațional „Sistemul de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS)” și Regulamentul privind resursa informațională aferentă. Noul instrument digital va conecta fermierii cu cercetătorii, consilierii agricoli și organizațiile de profil, oferindu-le acces la informații actualizate, tehnologii moderne și oportunități de finanțare pentru dezvoltarea afacerilor. INA BUTUCEL, secretar general adjunct […] Articolul AKIS- sistemul informațional care va conecta fermierii, cercetarea și consilierea apare prima dată în AgroTV.
17:10
MOLDMEDIZIN & MOLDDENT 2025 – Inovație, colaborare și dezvoltare în domeniul sănătății, la Chișinău # Agro TV
Cea de-a XXVIII-a ediție a expoziției internaționale specializate MOLDMEDIZIN & MOLDDENT să desfășoară în aceste zile la Chișinău. La evenimentul de referință pentru sectorul medical și farmaceutic din Republica Moldova, participă 70 de expozanți, dintre care 20 sunt pentru prima dată. De la profesioniști din domeniul medical – medici, farmaciști, profesori universitari și studenți – […] Articolul MOLDMEDIZIN & MOLDDENT 2025 – Inovație, colaborare și dezvoltare în domeniul sănătății, la Chișinău apare prima dată în AgroTV.
17:10
Compania Națională de Asigurări în Medicină a alocat peste 250.000 de lei din fondul măsurilor de profilaxie pentru procurarea unui nou lot de vaccin împotriva hepatitei virale B, pentru adulți. Este vorba despre 4.800 de doze care vor fi utilizate pentru imunizarea persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare. Lotul a fost recepționat la […] Articolul Un nou lot de vaccin împotriva hepatitei virale B, achiziționat de CNAM apare prima dată în AgroTV.
17:10
Pe 26 septembrie se așteaptă cer variabil însoțit de vreme fără precipitații. Totodată, meteorologii anunță cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul țării pentru 27 și 28 septembrie. Noaptea și dimineața, local, la înălțimea de 2 cm de la suprafața solului, se vor semnala înghețuri cu intensitatea de -1-2 grade Celsius. Potrivit meteorologilor, temperaturile în […] Articolul COD GALBEN de înghețuri pe întreg teritoriul țării apare prima dată în AgroTV.
17:00
Pacienții Institutul Mamei și Copilului vor beneficia de investigații diagnostice de o precizie sporită. Un cabinet de rezonanță magnetică nucleară a fost inaugurat joi, 25 septembrie SERGIU GLADUN, directorul Institutului Mamei și Copilului: ,,Acest echipament o să ne dea posibiliatea să facem diagnosticul mai precis și mai rapid, datorită acestui fapt sigur că asistența mediaclă […] Articolul Cabinet de rezonanță magnetică nucleară, inaugurat la Institutul Mamei și Copilului apare prima dată în AgroTV.
17:00
Prima linie feroviară electrificată cu ecartament european, construită în Republica Moldova # Agro TV
În Republica Moldova va fi construită prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău–Ungheni, ceea ce ar permite legătura directă cu infrastructura modernă de transport feroviar din Uniunea Europeană. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale precizează că proiectul reprezintă o investiție strategică, cu impact pozitiv pe termen lung. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale „Este […] Articolul Prima linie feroviară electrificată cu ecartament european, construită în Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
16:50
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 26-28 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 64 de bani, cu 2 bani mai mult. Dolarul american se scumpește cu 2 bani și va avea valoarea 16 lei și 72 de bani. Leul românesc va fi cotat la […] Articolul Curs valutar: 26-28 septembrie apare prima dată în AgroTV.
16:30
Primele 41 de gospodării vulnerabile din mediul rural al Republicii Moldova vor beneficia de lucrări de renovare energetică, finanțate prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial, susținut de Uniunea Europeană și Guvernul Germaniei. Intervențiile sunt programate să fie finalizate înainte de venirea sezonului rece, în funcție de particularitățile fiecărui lot regional, pentru a asigura […] Articolul 41 de gospodării vulnerabile din Republica Moldova vor fi renovate energetic apare prima dată în AgroTV.
24 septembrie 2025
16:20
Pe 25 septembrie, vom avea parte de cer variabil. Potrivit meteorologilor, temperaturile în centrul țării vor ajunge până la 17 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la 10 grade Celsius, vântul va sufla cu o viteză de 18 km/h, din direcția nord-est. Ziua și noaptea se așteaptă precipitații slabe în nordul țării, iar vântul […] Articolul Ploi slabe în sudul țării apare prima dată în AgroTV.
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 25 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 62 de bani, cu un ban mai mult. Dolarul american se scumpește cu 8 bani și va avea valoarea 16 lei și 70 de bani. Leul românesc va fi cotat la […] Articolul Curs valutar: 25 septembrie apare prima dată în AgroTV.
15:10
Guvernul a aprobat transmiterea a 119 bunuri publice, printre care clădiri, stații de pompare, bazine, canale și terenuri aferente, în administrarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Decizia a fost luată la propunerea Agenției Proprietății Publice, iar prin valorificarea ei, fermierii vor avea acces la surse sigure de irigare, contribuind la obținerea unei producții agricole mai […] Articolul 119 bunuri publice vor fi transmise Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare apare prima dată în AgroTV.
15:00
Guvernul a aprobat un nou Regulament care prevede transmiterea bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate din Fondul pentru Eficiență Energetică către beneficiari. Documentul stabilește un mecanism simplificat, eliminând etapele birocratice și asigurând acces rapid la investiții pentru persoane fizice, juridice și asociații de proprietari. Conform regulamentului, bunurile și serviciile finanțate vor fi transmise gratuit, pe baza […] Articolul Regulament nou pentru transmiterea bunurilor destinate eficienței energetice apare prima dată în AgroTV.
12:10
Guvernul danez ar intenționa să introducă o taxă pe emisiile poluante ale animalelor de fermă # Agro TV
Guvernul danez intenționează să implementeze prima taxă din lume care va fi aplicată pentru emisiile poluante ale animalelor de fermă, transmite Bloomberg. Astfel, potrivit autorităților, Guvernul de la Copenhaga investește miliarde de coroane în tehnologii care vor ajuta fermierii să își reducă emisiile, ceea ce va duce la diminuarea sumelor pe care vor trebui să le […] Articolul Guvernul danez ar intenționa să introducă o taxă pe emisiile poluante ale animalelor de fermă apare prima dată în AgroTV.
12:10
Un camion care transporta floarea-soarelui a luat foc pe traseul R-32 Cahul-Taraclia. Cazul a fost înregistrat în seara zilei de 23 septembrie. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, la fața locului au intervenit trei echipe de pompieri. În timpul operațiunii, pompierii au reușit evacuarea în siguranță a unei butelii de gaz din cabina camionului, […] Articolul Un camion care transporta floarea-soarelui a luat foc din mers pe traseul R-32 apare prima dată în AgroTV.
12:10
15 elevi și studenți vor primi burse de merit pentru rezultate excepționale la învățătură pe parcursul anul de studii 2025-2026. Lista beneficiarilor a fost aprobată de Cabinetul de miniștri. GALINA RUSU, secretar general al Ministerului Educației și Cercetării: ,,Cuantumul burselor Președintelui Republicii Moldova sunt de 3.860 de lei pentru studenții din învățământul superior și 2.995 […] Articolul 15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Președintelui Republicii Moldova apare prima dată în AgroTV.
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 25 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 27 de bani, cu 2 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 87 de […] Articolul Noi prețuri la carburanți apare prima dată în AgroTV.
