Tehnologii de ultimă generație și parada utilajelor agricole la „Moldagrotech” și „Farmer 2025”

Guvernul danez intenționează să implementeze prima taxă din lume care va fi aplicată pentru emisiile poluante ale animalelor de fermă, transmite Bloomberg. Astfel, potrivit autorităților, Guvernul de la Copenhaga investește miliarde de coroane în tehnologii care vor ajuta fermierii să își reducă emisiile, ceea ce va duce la diminuarea sumelor pe care vor trebui să le […] Articolul Guvernul danez ar intenționa să introducă o taxă pe emisiile poluante ale animalelor de fermă apare prima dată în AgroTV.