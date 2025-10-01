Incendiu puternic pe șoseaua Muncești: depozit de materiale bituminoase, mistuit de flăcări

22:00

Animația, Game Design-ul și Producția Multimedia sunt recunoscute drept unele dintre cele mai inovatoare profesii ale viitorului, atrăgând un număr tot mai mare de studenți cu fiecare an. Astfel, tinerii de la patru instituții de învățământ superior care au ales aceste direcții de studiu, au avut ocazia să participe astăzi la un tur al centrului Mediacor. Aici au descoperit studiouri, echipamente, săli de curs, care le vor sta la dispoziție pentru a-și transforma ideile în proiecte de impact.