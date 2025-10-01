Incendiu puternic pe șoseaua Muncești: depozit de materiale bituminoase, mistuit de flăcări
Moldova1, 1 octombrie 2025 07:40
Un incendiu de proporții a izbucnit în seara zilei de 30 septembrie 2025 într-un depozit cu materiale de construcție bituminoase, situat pe șoseaua Muncești din municipiul Chișinău. Pompierii au intervenit conform nivelului sporit de intervenție pentru lichidarea focului, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Șase răniți în urma atacului rusesc asupra Harkovului: incendii și distrugeri în cartiere rezidențiale # Moldova1
Șase oameni au fost răniți în noaptea de miercuri, 1 octombrie, în urma unui atac masiv lansat de armata rusă asupra orașului Harkov. Printre victime se află o femeie de 80 de ani și trei bărbați de 25, 27 și 34 de ani, care au fost transportați la spital cu răni provocate de explozii. Un tânăr de 21 de ani a primit îngrijiri medicale la fața locului, scrie DW.
Corespondență Dan Alexe // Summit UE: R. Moldova și Ucraina ar putea începe negocierile fără a le numi astfel # Moldova1
Șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană se reunesc miercuri, 1 octombrie, la Copenhaga, în Danemarca – țară care deține președinția rotativă a Uniunii. Întâlnirea va fi urmată joi de un summit al Comunității Politice Europene extinse, formată din 47 de membri.
Igor Grosu: Comisie parlamentară pentru integrare europeană în viitorul Legislativ; Candidatura lui Dorin Recean la funcția de premier nu este exclusă # Moldova1
O nouă comisie parlamentară, dedicată integrării europene, ar putea fi înființată în viitoarea legislatură, a anunțat liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu.
Planul Maiei Sandu pentru reintegrarea R. Moldova și schimbarea atitudinii găgăuzilor față de Chișinău # Moldova1
Reintegrarea Republicii Moldova necesită abordări diferite și soluții concrete pentru fiecare dintre cele două regiuni-cheie: regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia. Președinta Maia Sandu a subliniat că, în cazul Autonomiei Găgăuze, este esențial un dialog susținut pentru reconstruirea încrederii și sprijinirea unor lideri integri care să faciliteze accesul regiunii la fondurile naționale și internaționale. În ceea ce privește regiunea transnistreană, soluția vizează retragerea trupelor ruse și o integrare treptată, bazată pe un plan economic susținut de partenerii internaționali.
Profesiile viitorului: studenții descoperă oportunitățile în animație, game design și multimedia # Moldova1
Animația, Game Design-ul și Producția Multimedia sunt recunoscute drept unele dintre cele mai inovatoare profesii ale viitorului, atrăgând un număr tot mai mare de studenți cu fiecare an. Astfel, tinerii de la patru instituții de învățământ superior care au ales aceste direcții de studiu, au avut ocazia să participe astăzi la un tur al centrului Mediacor. Aici au descoperit studiouri, echipamente, săli de curs, care le vor sta la dispoziție pentru a-și transforma ideile în proiecte de impact.
Zăpada și gerul au pătruns în Europa în ultimele zile de septembrie. Pe Transalpina, unul dintre cei mai înalți munți din România, circulația a fost suspendată temporar din cauza formării unui strat de gheață. În regiunile montane din Ucraina și Polonia, ninsorile și vântul puternic au transformat peisajele într-un decor de iarnă autentic, cu temperaturi sub zero grade Celsius. Condițiile au atras turiști, care au profitat de frumusețea naturală a vârfurilor înzăpezite.
Judecătorii care se tem de hoți și tergiversează dosarele, îndemnați să plece din sistem: „Vetting-ul trebuie să continue până la ultima persoană” # Moldova1
Reforma justiției se află pe „o traiectorie pozitivă”, iar curățarea sistemului trebuie „să continue până la ultima persoană din sistem”. Totodată, judecătorii care „se tem de hoți” și tergiversează nejustificat dosarele, „trebuie să plece din sistem”, afirmă președinta Maia Sandu.
Doi agenți din stânga Nistrului, printre arestații pentru organizarea dezordinilor în masă # Moldova1
Cele trei persoane reținute în ziua alegerilor, bănuite de implicare în organizarea dezordinilor în masă, au fost arestate pentru 30 de zile. Doi dintre arestați ar fi angajați ai structurilor de forță din stânga Nistrului și urmau să provoace incendii la instituțiile de stat în schimbul sumelor de până la o mie de dolari.
Cel puțin 15 oameni au fost răniți la Dnipro într-un atac cu drone rusești. O persoană a decedat # Moldova1
În urma unui atac cu drone rusești lansat marți asupra orașului Dnipro, 15 persoane au fost rănite, a declarat șeful administrației militare regionale, Serghei Lîsak, citat de BBC News.
Prunele moldovenești se bucură de tot mai multă apreciere pe piața europeană, devenind un veritabil brand național. Peste 80% din producție este exportată în UE, iar anul acesta agricultorii vor putea livra fără taxe un volum de patru ori mai mare, datorită noilor condiții negociate de Guvernul de la Chișinău și Comisia Europeană. Producătorii afirmă că cererea este în creștere, datorită calității recunoscute de consumatorii europeni.
Halterofilul Dan Secrieru, asaltat cu oferte de a reprezenta alte țări! Răspunsul Federației Moldovenești de Haltere: „Nu aveți atâția bani!” # Moldova1
Tânărul halterofil moldovean Dan Secrieru uimește lumea sportului cu rezultate remarcabile la doar 17 ani, iar talentul, ambiția și performanțele nu sunt trecute cu vederea. Puștiul este asaltat cu oferte de a reprezenta alte țări. Anunțul a fost făcut de președintele Federației Moldovenești de Haltere, Antonio Conflitti, în cadrul emisiunii Arena Sportivă, la Moldova 1.
Maia Sandu, la Moldova 1: „Rusia nu mai poate lovi economic R. Moldova. I-am arătat Moscovei că putem să rezistăm” # Moldova1
Federația Rusă va continua campaniile de dezinformare, dar e mai greu să pună acum presiune pe R. Moldova, după votul oferit de cetățeni la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Președinta Maia Sandu a declarat, la emisiunea „În context” de la Moldova 1, că moldovenii i-au demonstrat „prin vot onest” Moscovei că „putem să rezistăm și să ne continuăm calea așa cum am decis noi, în R. Moldova”.
Marina Tauber, condamnată la șapte ani și jumătate de închisoare: peste 206 milioane de lei confiscați în folosul statului # Moldova1
Deputata Marina Tauber a fost condamnată la șapte ani și șase luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023. De asemenea, instanța a dispus confiscarea de la Tauber a peste 206 milioane de lei în folosul statului.
UE vrea să schimbe procedura de aderare a statelor, pentru a evita veto-ul Ungariei în cazul Ucrainei # Moldova1
Potrivit unor surse citate de publicația Financial Times, autoritățile Uniunii Europene se pregătesc să înceapă lucrările tehnice pentru primirea Ucrainei și Republicii Moldova în blocul comunitar, în pofida opoziției continue a Ungariei în privința Kievului. În special, Comisia Europeană a propus ajustarea regulilor sale pentru a ocoli veto-ul premierului ungar Viktor Orbán, transmite DW.
Piața muncii își revine treptat - avem mai puțini șomeri și mai mulți oameni care lucrează sau își caută activ un loc de muncă. Potrivit Biroului Național de Statistică (BNS), în trimestrul doi al acestui an, numărul șomerilor s-a redus cu peste cinci mii, ajungând la circa 33 de mii. În același timp, a crescut numărul moldovenilor activi pe piața muncii.
Cehia închide centrele de viză de pe teritoriul Rusiei și impune restricții pentru diplomații ruși # Moldova1
Toate centrele de viză ale Cehiei situate pe teritoriul Rusiei și-au încetat activitatea. Potrivit datelor VFS Global, ultima zi de primire a documentelor în centrele regionale a fost 26 septembrie, iar la sucursala din Moscova — 29 septembrie, transmit gazeta.ru și The Moscow Times.
Bibliotecile a 27 de instituții de învățământ general din țară au fost completate cu volume noi, toate în limba română. Lotul de peste 5.000 de exemplare a fost distribuit în cadrul proiectului „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a”, în baza Acordului de parteneriat dintre Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova al Guvernului României și Biblioteca Națională a Republicii Moldova.
PARLAMENTARE 2025 | Alegătorii din Cantemir și Basarabeasca, cei mai dezinteresați de scrutin. Raionul cu cea mai mare mobilizare a alegătorilor # Moldova1
Rata de participare la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 a fost mai mare cu aproape 4% decât la scrutinul precedent din anul 2021. Duminică, rata de participare la vot de acum patru ani - 48.3% - a fost atinsă cu circa două ore înainte de închiderea secțiilor de votare. În total, la urne s-au prezentat, pe 28 septembrie, potrivit datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale (CEC), 1.608.518 alegători, cu aproape 128 de mii mai mulți decât în 2021.
Populația Republicii Moldova îmbătrânește: peste 616 mii de persoane au trecut de 60 de ani # Moldova1
În Republica Moldova, fiecare al patrulea locuitor are 60 de ani și peste. La începutul anului 2025, populația vârstnică a ajuns la peste 616 mii de persoane, ceea ce înseamnă puțin peste un sfert din total și confirmă un nivel înalt de îmbătrânire demografică. Statisticile relevă și alte tendințe importante: femeile trăiesc mai mult, dar primesc pensii mai mici decât bărbații, bolile aparatului circulator și tumorile maligne afectează tot mai mulți vârstnici, iar veniturile gospodăriilor în care locuiesc persoane în etate depind în mare parte de prestațiile sociale, mai ales în mediul rural.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben de înghețuri, valabil pentru zilele de 2 și 3 octombrie curent.
Atacând pozițiile Forțelor Armate ale Ucrainei pe motociclete din cauza lipsei tehnicii grele, militarii ruși au început să stăpânească încă un tip de deplasare pe câmpul de luptă - pe cai. Despre asta a povestit „corespondentul militar Z”, autorul proiectului Wargonzo, Semion Pegov, relatează publicația The Moscow Times.
Jurnalistul Dan Alexe: Primele discuții pentru accelerarea integrării europene a R. Moldova ar putea avea loc chiar pe 1 octombrie, la Copenhaga # Moldova1
Rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie subliniază importanța strategică pentru stabilitatea regională și confirmă angajamentul Uniunii Europene de a susține parcursul european al Republicii Moldova, într-un moment decisiv pentru avansarea negocierilor de aderare. Jurnalistul Dan Alexe, corespondentul Teleradio-Moldova la Bruxelles, a comunicat că sprijinul popular pentru vectorul european oferă un impuls semnificativ procesului de aderare și consolidează parteneriatul UE – Republica Moldova.
Gazele pentru consumatorii noncasnici mari vor fi achiziționate doar prin negociere, începând cu aprilie 2026 # Moldova1
Consumatorii noncasnici mari, cu un consum anual de peste 100.000 de metri cubi de gaze naturale, vor fi scutiți de obligația de serviciu public și vor trebui să contracteze gaze doar prin negociere. Decizia va intra în vigoare pe 1 aprilie 2026, potrivit calendarului de liberalizare graduală a pieței gazelor naturale aprobat marți, 30 septembrie, de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
Precipitațiile abundente care au început noaptea trecută și au continuat pe parcursul zilei de astăzi au făcut prăpăd la Odesa, Ucraina. Străzile din oraș și drumurile din regiune au fost acoperite de apă, iar circulația pe principalele artere a fost blocată.
Experți, despre votul proeuropean și neregulile scrutinului: „Cetățenii au dat o palmă corupției” # Moldova1
Scrutinul parlamentar din 28 septembrie este văzut ca fiind un moment decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova. Rezultatele acestuia reflectă maturitatea alegătorilor, în pofida încercărilor de manipulare și a presiunilor externe. Deși au documentat sute de nereguli în ziua votului, observatorii concluzionează că procesul electoral a fost organizat corect, reacțiile internaționale confirmând un sprijin ferm pentru opțiunea proeuropeană – au declarat mai mulți experți invitați în emisiunea „Spațiul Public”, de la Radio Moldova.
Ucraina este pregătită din punct de vedere tehnic să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană, însă Ungaria continuă să blocheze deschiderea primului grup de capitole. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, care a început luni, o vizită de trei zile în Ucraina. Comisara va evalua progresul reformelor în domeniul statului de drept, a luptei împotriva corupției și a protecției drepturilor minorităților.
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a câștigat turneul ATP 500 de la Tokyo. În marea finală, liderul mondial l-a învins pe americanul Taylor Fritz, scor 6:4, 6:4. Alcaraz a obținut victoria după o oră și 33 de minute. Ibericul a cucerit al treilea său titlu consecutiv, după cele de la Cincinnati și US Open, având și o serie de 18 victorii la rând. Spaniolul și-a îmbunătățit recordul personal, cu 67 de victorii în acest an, din 74 de partide disputate.
Frumoasa poveste a halterofilului moldovean Dan Secrieru, care la doar 17 ani face senzație pe arena internațională # Moldova1
Halterofilul Dan Secrieru uimește întreaga lume a sportului cu rezultate remarcabile, devenind revelația anului. Tânărul halterofil Dan Secrieru are doar 17 ani și într-o perioadă de doar 3 luni a urcat pe cele mai înalte trepte ale podiumului de premiere.
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi rămâne încă 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost luată marți, 30 septembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Procuratura Anticorupție a anunțat că instanța a admis demersul privind prelungirea măsurii preventive aplicate lui Andronachi.
INTERCEPTĂRI // „Am înscris mașina ceea pe moșul meu”. Gabriel Călin ar fi primit 150.000 de dolari din Federația Rusă # Moldova1
Fostul jurnalist Gabriel Călin, candidat la ultimele alegeri parlamentare și cunoscut pentru promovarea propagandei ruse în R. Moldova, a fost reținut astăzi, pentru 72 de ore. Acesta este acuzat că ar fi primit, în ultimii patru ani, 150.000 de dolari din Federația Rusă, o parte din bani fiind cheltuiți pentru activități politice.
Noi motoare de creștere: un scenariu optimist estimează avansarea PIB-ului cu 4.3% în 2028 # Moldova1
Deși economia Republicii Moldova continuă să se confrunte cu provocări majore, tendințele structurale se schimbă și apar noi motoare de creștere care atenuează efectele sectoarelor aflate în scădere. Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării avansează trei scenarii de evoluție economică, cu creșteri anuale ale Produsului Intern Brut între 1.5% și 4.3% până în anul 2028 – cel mai înalt ritm dintre toate scenariile analizate.
Angajații Guvernului Republicii Moldova și-au început astăzi ziua de muncă cu exerciții de înviorare. Zeci de funcționari au făcut sport în holul instituției, ghidați de un antrenor profesionist. Activitatea este parte a Săptămânii Europene a Sportului, o inițiativă a Comisiei Europene, lansată marți și în Republica Moldova. Scopul acțiunii este promovarea unui mod sănătos de viață în rândul tinerilor.
Războiul din Gaza, care durează de aproape doi ani, pare să se apropie de final. Președintele american Donald Trump a propus un plan de pace. Documentul prevede eliberarea tuturor ostaticilor israelieni deținuți de Hamas și demilitarizarea Fâșiei. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care a fost primit la Casa Albă, a declarat că Israelul se va retrage în etape din Gaza, dar va menține și un perimetru de securitate pentru următoarea perioadă. Hamas nu a dat o reacție până la această oră, motivând că nu au primit încă documentul.
Numărul copiilor înscriși în școlile din Chișinău a crescut cu aproape 23.000 în ultimii opt ani # Moldova1
Numărul elevilor înscriși în școlile din Chișinău a crescut cu 22.703 în ultimii opt ani. Dacă, în 2017, capitala avea 85.458 de elevi, în acest an sunt 108.161, o creștere de peste 26%, a raportat marți, 30 septembrie, viceprimara capitalei, Angela Cutasevici, la ședința Primăriei Chișinău.
Moldovenii vor intra în iarnă cu stocuri suficiente de lemne, dar prețurile vor fi mai mari. S-a scumpit și cărbunele # Moldova1
Republica Moldova va intra în sezonul rece cu suficiente stocuri de lemne de foc. Potrivit Agenției Moldsilva, deja sunt depozitați 135.000 de metri steri de lemne, iar până la sfârșitul anului stocurile vor fi completate cu alți 117.000 de metri steri.
Alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au încheiat și, înainte ca noile autorități să-și preia integral atribuțiile, urmează a fi întreprinși mai mulți pași legali instituționali.
Podul de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău a fost redeschis circulației în totalitate, după aproape trei ani de incomodități în trafic cauzate de lucrările de reconstrucție a acestui obiectiv. Viceprimara capitalei, Irina Gutnic, a făcut anunțul la ședința Primăriei Chișinău din 30 septembrie, deși primarul Ion Ceban s-a filmat, în ultima zi a campaniei electorale pentru parlamentare, pe același pod, anunțând același lucru.
Biroul Național de Statistică: PIB-ul Moldovei crește cu 1.1% în trimestrul al II-lea. Șomajul scade # Moldova1
Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a crescut modest în al doilea trimestru al anului, cu 1.1%, în timp ce rata șomajului a scăzut la 4%, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Directorul general al instituției, Oleg Cara, a prezentat situația în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că evoluția PIB-ului a fost influențată, în principal, de construcții, energie și comerț, în timp ce șomajul a înregistrat scăderi pe toate categoriile principale.
Marina Tauber își va afla astăzi sentința: de ce este acuzată apropiata condamnatului Ilan Șor # Moldova1
Marina Tauber, ex-vicepreședinta fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional, își va afla, marți, 30 septembrie, sentința în dosarul în care este acuzată de falsificarea rapoartelor financiare, acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat și amestec în înfăptuirea justiției. Pronunțarea verdictului este programată pentru ora 16:00, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Un singur reprezentant, o singură misiune - medalia! Republica Moldova va fi reprezentată la Campionatele Mondiale de Haltere doar de Marin Robu # Moldova1
Sportivul moldovean Marin Robu va concura la Mondialele din Norvegia într-o nouă categorie de greutate, cea de până la 88 de kilograme.
