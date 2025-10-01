1 octombrie – Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Un sfert din populația țării are 60 de ani și peste

14:00

Sportivul moldovean Marin Robu va concura la Mondialele din Norvegia într-o nouă categorie de greutate, cea de până la 88 de kilograme. „Această competiție este cea mai importantă că participă sportivi de pe toate continentele. Pot spune că e o luptă chiar imposibilă pentru unii. Chiar este mai greu ca la Olimpiadă. Asta deoarece la Mondiale […]