CCRM a examinat proiectul Raportului de audit privind automatizarea procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112
Provincial, 1 octombrie 2025 07:40
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat ieri, 30 septembrie, în cadrul ședinței publice, proiectul Raportului de audit al performanței cu tema: „Automatizarea procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112 contribuie la îmbunătățirea serviciilor acordate populației în situații de urgență?". Auditul a arătat că Serviciul 112 își îndeplinește misiunea
Acum o oră
07:40
Acum 2 ore
07:10
În perioada 27–28 septembrie 2025, în municipiul Bălți, s-a desfășurat Campionatul orășenesc deschis la volei pe plajă „Toamna de Aur". La competițiile, care au avut loc pe terenul sportiv al Academiei de tenis de masă, au participat 18 echipe: 9 masculine și 9 feminine. În urma unei lupte strânse s-au desemnat câștigătorii și premianții turneului:
07:10
27 de instituții de învățământ general au primit un lot de carte pentru susținerea performanței școlare # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a facilitat distribuția unui lot de peste 5000 de exemplare de cărți noi în limba română către 27 de instituții de învățământ general din țară. Acțiunea face parte din amplul proiect de donație „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a", realizat în baza Acordului de parteneriat dintre Departamentul pentru
Acum 12 ore
21:50
Astăzi, 30 septembrie, s-au disputat 7 meciuri din runda a 3-a preliminară a Cupei Orange 2025/26. În această etapă, în competiție au început evoluția echipele din Liga 1. Site-ul fmf.md vă prezintă rezultatele complete ale confruntărilor, precum și marcatorii acestor meciuri. FC Real Sireți – CSFCJT Atletico 7-2 (în prelungiri) Au marcat: Vadim Gulceac 20, 73, 105+1, 112, Ghenadie Orbu
21:30
În dimineața zilei de 29 septembrie curent, echipa PAMU Drăgănești din cadrul SAMU Sîngerei a asistat nașterea unei fetițe, chiar în timpul transportării la spital. La ora 07:43, gravida de 26 ani a apelat la Serviciul 112 și a solicitat de urgență intervenția ambulanței pentru că avea dureri abdominale și contracții frecvente. Echipa AMU s-a
Acum 24 ore
16:10
Calendarul-cadru al târgurilor desfășurate în sectoarele capitalei. Târg tematic „Ziua Vinului", Târgul meșterilor populari, în Piața Marii Adunări Naționale, în perioada 4-5.10.2025. Târgurile micilor antreprenori și producători locali cu produse ECO și apicole – „Arome de toamnă", Târg al meșterilor populari, pe teritoriul sectoarelor, 4-5.10.2025, 11-12.10.2025, 18-19.10.2025, 25-26.10.2025. Târg dedicat Hramului orașului Chișinău, pe teritoriul
15:50
Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, a convocat în dimineața zilei de marți, 30 septembrie 2025, o ședință organizatorică cu participarea vicepreședintelui raionului, Igor Jidraș, a funcționarilor din cadrul Aparatului președintelui raionului, precum și a șefilor subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional. Pe agenda ședinței au fost incluse mai multe subiecte de importanță administrativă și comunitară, printre
15:20
Colaborare extinsă între Primăria Ungheni și Crucea Roșie Moldova pentru noi inițiative comunitare # Provincial
Colaborarea cu Societatea de Cruce Roșie din Moldova și, implicit cu filiala Ungheni, continuă. Primarul Vitalei Vrabie a avut o întrevedere cu directoarea nou-aleasă a filialei Ungheni, Anghelina Crivorucico, în vederea unui parteneriat viabil și util ambrelor părți. A fost semnat, totodată, și un Acord privind cooperare și bune relații de colaborare în domeniul dezvoltării
14:50
Astăzi, în cadrul ședinței cu administratorii întreprinderilor municipale, directorul Centrului de adăpost pentru animale fără stăpân a menționat în raportul său de activitate că la Bălți a avut loc o campanie de sterilizare a câinilor. În cadrul acestei campanii au fost sterilizați 150 de câini, dintre care 110 fără stăpân. Reamintim că în cadrul campaniei
14:40
Reținut pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice # Provincial
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu polițiștii din BPDS "Fulger" și procurorii PCCOCS, au documentat un caz complex de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. În vizorul oamenilor legii a ajuns un bărbat de 39 de ani, suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ
14:30
Vrei să contribui la buna guvernare și integritatea financiară a statului? Curtea de Conturi a Republicii Moldova te așteaptă! Curtea de Conturi este în căutare de auditori publici externi. E momentul să faci parte dintr-o instituție respectată, stabilă și dedicată responsabilității publice. De ce să aplici? Lucrând ca auditor public extern la CCRM, ai ocazia
13:50
Cinci dintre cele mai așteptate filme ale anului, inclusiv propunerea României la Premiile Oscar, vor putea fi vizionate în premieră în Republica Moldova la cea de-a 11-a ediție a Zilelor Filmului Românesc la Chișinău (ZFR), care se va desfășura între 16 și 19 octombrie la Cinematograful Cineplex-Loteanu. Pentru al doilea an consecutiv, ZFR aduce în
13:10
Astăzi, 30 septembrie 2025, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Bălți a avut loc o întrunire de lucru dedicată consolidării cooperării dintre structurile de stat, instituțiile medicale și educaționale, precum și organizațiile neguvernamentale, în vederea sprijinirii populației de etnie romă. La ședință au participat reprezentanți ai Direcției sănătate, Direcției învățământ, tineret și sport, Centrului
12:50
25 de ani de cooperare în Euroregiunea „Prutul de Sus” marcați printr-o masă rotundă la Siret # Provincial
Recent, Parcul Științific și Tehnologic East European Border din Siret a găzduit o masă rotundă aniversară cu genericul „25 de ani de cooperare transfrontalieră pe teritoriul Euroregiunii «Prutul de Sus»: experiență, particularități, provocări și căi de intensificare a colaborării". Participanții la eveniment au discutat despre proiectele implementate și dimensiunea economică a cooperării transfrontaliere. Un accent
12:50
Un grup de antreprenori din Regiunea de Dezvoltare Nord a participat, în perioada 25-27 septembrie, la expo-târgul „Smaki Regionów" (Gusturile Regiunilor) din orașul Poznań, Polonia. Membrii delegației moldovenești au participat la acest eveniment în contextul bunelor relații de colaborare dintre Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord și Oficiul Mareșalului Regiunii Polonia Mare (Wielkopolska). În cadrul expo-târgului „Smaki
12:10
Primăria municipiului Bălți informează locuitorii că astăzi, în cadrul ședinței cu administratorii întreprinderilor municipale, viceprimarul Vitalie Balan a solicitat reprezentantului ÎM „Apă-Canal" lista adreselor unde e sistată temporar furnizarea apei potabile din cauza unei situații de avarie. Furnizarea apei este întreruptă la următoarele adrese: str. Alexandru cel Bun, 20; str. Caraseov, 102; str. Independenței, 39;
12:00
Primăria Chișinău începe Campania de plantare de toamnă. Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi" va planta în sezonul autumnal un număr de 280 de arbori cu balot și 4300 de arbuști. Viceprimarul Ilie Ceban a precizat că strategia de plantare a arborilor cu balot este una eficientă, deoarece 90 la sută din acești copaci
11:40
În perioada 15 august – 26 septembrie 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a desfășurat apelul destinat fermierilor din sectorul zootehnic, pentru acordarea plăților directe per kilogram de produs. În total, au fost recepționate 222 de cereri cu suma solicitată de 103,95 mil.lei. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în raioanele: Glodeni
11:20
Ion Ceban, primarul general al capitalei, a anunțat schimbări în Cabinetul său. „De astăzi, funcțiile de șef al Cabinetului primarului general vor fi preluate de dna Tatiana Oboroc, iar comunicarea publică de dna Ludmila Corduneanu. Le mulțumesc din suflet doamnelor Elena Panuș și Nataliei Ixari pentru dedicație și implicare în toți acești ani" – a
11:20
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA ai MAI, anunță reținerea în flagrant a unui bărbat, care ar fi cerut de la o persoană suma de €4500 (peste 85.000 lei) pentru permisul auto de categoria „B" al soției unui cunoscut. Totuși, acesta a fost reținut chiar în momentul în care primea prima parte a sumei
11:10
În contextul protestului organizat ieri, în fața Parlamentului, Poliția precizează că, pe durata manifestației, 31 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, au fost conduse la inspectoratele de poliție Centru și Buiucani pentru documentare. În urma măsurilor întreprinse, au fost întocmite 24 de procese-verbale pentru „Încălcarea regulilor privind organizarea și desfășurarea întrunirilor publice", „Huliganism", și „Neîndeplinirea
11:00
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a contribuit la renovarea cazangeriei Centrului de Sănătate Balatina din raionul Glodeni. Investiția totală a fost de aproape 159 de mii de lei, dintre care 109 mii de lei au fost alocați de CNAM din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Contribuția Consiliului
10:30
Gestionarea patrimoniului public – un domeniu strategic pentru buna guvernare și dezvoltarea țării # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în Raportul său anual 2024 modul de gestionare a patrimoniului public, domeniu care constituie un pilon fundamental al bunei guvernări, cu impact direct asupra dezvoltării economice durabile, echității sociale și responsabilității administrative. Potrivit datelor oficiale din Registrul patrimoniului public, gestionat de Agenția Proprietății Publice (APP), la începutul anului
10:10
În perioada 30 septembrie – 5 octombrie 2025, în Republica Moldova va fi organizată Săptămâna Europeană a Sportului, o inițiativă a Comisiei Europene care promovează mișcarea, sportul și un stil de viață sănătos. Tema ediției din 2025 este „Sport pentru toți". Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova susține această inițiativă prin activități care vor
10:10
Trafic rutier suspendat în centrul Chișinăului în perioada 3–6 octombrie, cu ocazia Zilei Naționale a Vinului # Provincial
Primăria Chișinău informează că, în perioada: 03 octombrie 2025, ora 16:00 – 06 octombrie 2025, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G.Bănulescu –Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August
10:00
La această oră, ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice a INI, cu suportul polițiștilor din BPDS" Fulger", au descins cu percheziții într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor. Vom reveni cu detalii după finalizarea acțiunilor procesuale.
09:50
Prejudiciu de peste 250.000 lei: Bărbat condamnat pentru escrocherii cu anunțuri pe 999.md # Provincial
În urma acțiunilor procesuale desfășurate de procurori și organul de urmărire penală, un bărbat în vârstă de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat, printr-o sentință recentă, pentru comiterea a 5 episoade de escrocherie. Acestuia i-a fost aplicată o pedeapsă de 6 ani de închisoare, ce va fi executată într-un penitenciar de tip semiînchis,
Ieri
17:10
Grassroots Week. „Erasmus Scale Cup” 2025. Prima ediție a turneului pentru copii și-a desemnat semifinalistele # Provincial
Prima ediție a turneului pentru cop
17:00
200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și Taraclia au participat la tabăra de vară de limba română la Iași # Provincial
Cei 200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia și-au împărtășit experiențele trăite în cadrul taberei de vară de limbă română din România, de unde au revenit recent. Aceștia au participat în perioada 18-29 august la cursuri de limbă română la Iași, organizate de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat […] Post-ul 200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și Taraclia au participat la tabăra de vară de limba română la Iași apare prima dată în Provincial.
16:50
Au început lucrările de reparație pe strada Mihalcea Hîncu. Despre aceasta a anunțat Primăria Municipiului Hîncești, transmite PROVINCIAL. “Prima etapă a lucrărilor de reparație a străzii Mihalcea Hîncu a demarat, marcând un pas important în direcția modernizării infrastructurii rutiere din localitate. Intervențiile vizează o porțiune a străzii și fac parte dintr-un proiect amplu de investiții […] Post-ul (FOTO) Lucrări de reparație pe strada Mihalcea Hîncu din orașul Hâncești apare prima dată în Provincial.
16:40
Comuna Pervomaisc, raionul Căușeni, a finalizat construcția a trei centrale fotovoltaice, care vor asigura alimentarea cu energie verde a fântânilor arteziene și accesul continuu la apă pentru întreaga comunitate. Proiectul „Alimentarea cu energie electrică din surse regenerabile a fântânilor arteziene din satele Constantinovca și Pervomaisc”, a fost implementat în cadrul celei de-a doua ediții a Programului […] Post-ul Comuna Pervomaisc a finalizat construcția a trei centrale fotovoltaice apare prima dată în Provincial.
16:30
Primăria Chișinău informează că, în perioada 28 septembrie – 5 octombrie 2025, capitala Republicii Moldova este gazda Finalei Campionatului European U19 de futsal, un eveniment sportiv de anvergură continentală desfășurat la Chișinău Arena. La turneu participă opt selecționate naționale: ▪️Republica Moldova ▪️Portugalia ▪️Italia ▪️Ucraina ▪️Slovenia ▪️Spania ▪️Turcia ▪️Cehia Partida inaugurală a avut loc pe 28 […] Post-ul Orașul Chișinău găzduiește Finala UEFA Futsal U19 EURO 2025 apare prima dată în Provincial.
16:10
La Ungheni ar putea fi creat un Centru Comunitar cu sală de fitness dedicată vârstnicilor # Provincial
Grupul de Susținere Reciprocă din Ungheni își dorește un Centru Comunitar cu o sală de fitness, unde să vină oricine dorește, dar, în mod special, vârstnicii. Aici ar găsi un spațiu prietenos pentru socializare și recreere. În acest sens, primarul Vitalie Vrabie, secondat de viceprimarul Eduard Balan și reprezentantele Grupului de Susținere Reciprocă din Ungheni, […] Post-ul La Ungheni ar putea fi creat un Centru Comunitar cu sală de fitness dedicată vârstnicilor apare prima dată în Provincial.
16:10
În perioada 23-26 septembrie 2025, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit misiunea de follow-up a evaluării „peer review”, desfășurată cu participarea experților internaționali ai SIGMA, o inițiativă comună a Uniunii Europene și OECD. Experții Alastair Swarbrick, Inguna Sudraba și Lelde Dimante au examinat progresele realizate de CCRM în implementarea recomandărilor formulate în […] Post-ul Misiune de follow-up a evaluării „peer review” a Curții de Conturi apare prima dată în Provincial.
16:00
Primăria Chișinău informează că Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” desfășoară lucrări de plantare a arbuștilor de-a lungul bd. Mircea cel Bătrân. Arbuștii din specia Photinia, cu lăstari roșii și frunze lucioase verzi, sunt sădiți de obicei pentru la formarea unui gardu viu, datorită accentului de culoare pe care o conferă mediului urban pe […] Post-ul Lucrări de plantare a arbuștilor Photinia pe bd. Mircea cel Bătrân din Chișinău apare prima dată în Provincial.
15:50
CNAM: circa 650 de mii de persoane au beneficiat de preparate compensate în primele opt luni ale anului # Provincial
În jur de 650 de mii de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate în primele opt luni ale anului curent prin intermediul Sistemului informațional automatizat „eRețeta”. Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat farmaciilor contractate peste 826 de milioane de lei pentru preparatele compensate eliberate în perioada ianuarie-august, cu cca 82 […] Post-ul CNAM: circa 650 de mii de persoane au beneficiat de preparate compensate în primele opt luni ale anului apare prima dată în Provincial.
15:40
Maia Sandu: În satele mici sau în orașele mari. Fiecare vot a contat. Am demonstrat lumii întregi că suntem o țară de oameni curajoși și demni # Provincial
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, a mulțumit tuturor cetățenilor care au mers la vot, în țară sau peste hotare. „În satele mici sau în orașele mari. Fiecare vot a contat. Am demonstrat lumii întregi că suntem o țară de oameni curajoși și demni. Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați, speriați; […] Post-ul Maia Sandu: În satele mici sau în orașele mari. Fiecare vot a contat. Am demonstrat lumii întregi că suntem o țară de oameni curajoși și demni apare prima dată în Provincial.
15:00
La 1 octombrie 2025, la ora 17:00, în foaierul Palatului Municipal de Cultură din Bălți va avea loc un concert dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor în Etate. Colectivele artistice ale Palatului Municipal de Cultură vor prezenta momente muzicale emoționante și vor oferi spectatorilor emoții deosebite. Concertul dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor în Etate va fi […] Post-ul Concert dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor în Etate la Bălți apare prima dată în Provincial.
14:30
Chișinăul găzduiește aproape 60% dintre refugiații din Ucraina aflați în Republica Moldova # Provincial
Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Migrație (1 martie 2023 – 29 septembrie 2025), în municipiul Chișinău sunt înregistrați 48 857 de beneficiari de protecție temporară, cu 269 mai mulți decât săptămâna precedentă (22 septembrie 2025). Chișinăul concentrează aproape 60% din totalul refugiaților din Republica Moldova — 48 857 din totalul de 81 452 persoane. Evoluția […] Post-ul Chișinăul găzduiește aproape 60% dintre refugiații din Ucraina aflați în Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
14:20
Astăzi, 29 septembrie, marcăm Ziua mondială a inimii, un prilej pentru a atrage atenția asupra impactului bolilor cardiovasculare și a importanței unui stil de viață sănătos pentru prevenirea acestora. Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces la nivel global, provocând anual peste 20,5 milioane de decese. În regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății, acestea […] Post-ul Astăzi marcăm Ziua mondială a inimii apare prima dată în Provincial.
13:40
Proiectul Resurexion: Ungheni analizează riscurile climatice și soluțiile pentru un oraș mai rezilient # Provincial
Pe 25 septembrie curent, la Ungheni, a avut loc ședința părților interesate în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei strategii de reziliență pe mai multe niveluri pentru zonele urbane și bazinele hidrografice la condiții meteorologice extreme – Resurexion”, pentru a evalua riscurile de dezastre, cu accent pe fenomenele meteorologice extreme. Participanții au completat un chestionar de evaluare […] Post-ul Proiectul Resurexion: Ungheni analizează riscurile climatice și soluțiile pentru un oraș mai rezilient apare prima dată în Provincial.
13:40
Maxim Moroșan mulțumește bălțenilor: Împreună vom face tot ce ne stă în putință ca vocea fiecăruia dintre noi să fie auzită! # Provincial
Maxim Moroșan, consilier municipal și președinte al Organizației Teritoriale a PSRM din Bălți, a adresat mulțumiri bălțenilor pentru participare activă la vot și pentru că au votat pentru Blocul Electoral Patriotic, care a și obținut acolo cele mai multe voturi. „Dragi locuitori ai Bălțiului! Astăzi mă adresez vouă cu profundă recunoștință pentru sprijinul acordat Blocului […] Post-ul Maxim Moroșan mulțumește bălțenilor: Împreună vom face tot ce ne stă în putință ca vocea fiecăruia dintre noi să fie auzită! apare prima dată în Provincial.
13:20
Primăria Chișinău anunță demararea campaniei „Curățenia generală de toamnă”, desfășurată în perioada 15 septembrie – 30 noiembrie 2025. Această inițiativă urmărește igienizarea și înfrumusețarea spațiilor publice, curților blocurilor locative, parcurilor și zonelor verzi din capitală, în colaborare cu preturile de sector, întreprinderile municipale și cetățenii orașului. Principalele măsuri prevăzute: Evacuarea periodică a frunzelor uscate și […] Post-ul Primăria Chișinău îndeamnă locuitorii să participe la curățenia generală de toamnă apare prima dată în Provincial.
13:20
Sportivii din Bălți, printre cei mai buni la turneul internațional de judo din Lituania # Provincial
Primăria municipiului Bălți felicită discipolii Școlii Sportive Specializate „Boris Petuhov” pentru rezultatele remarcabile obținute la turneul internațional de judo „Žygimantas Rybinas Cup”, desfășurat în perioada 27 – 28 septembrie în Lituania, unde pentru victorie s-au întrecut judocani din 14 țări. În urma competiției, sportivii care reprezintă Școala Sportivă Specializată „Boris Petuhov” au cucerit 4 medalii: […] Post-ul Sportivii din Bălți, printre cei mai buni la turneul internațional de judo din Lituania apare prima dată în Provincial.
13:10
În perioada 23-24 septembrie 2025 a avut loc Conferința UEFA Playmakers, un eveniment care a reunit reprezentanți din 46 de asociații naționale pentru a împărtăși bune practici și a inspira noi modalități de dezvoltare a fotbalului feminin. Deschiderea conferinței a fost marcată de mesajul lui Giorgio Marchetti, Secretarul General UEFA, și Alyssa Lagonia, Coordonatoarea Dezvoltării Fotbalului Feminin […] Post-ul FMF, prezentă la Conferința UEFA Playmakers dedicată dezvoltării fotbalului feminin apare prima dată în Provincial.
13:10
În perioada 22–26 septembrie 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat spre plată 33,9 milioane de lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Cea mai mare parte a sumelor, în valoare de 27,49 milioane de lei, a fost direcționată pentru plățile directe per kilogram de produs. Alte […] Post-ul Subvențiile acordate fermierilor însumează 33,9 mil. lei săptămâna trecută apare prima dată în Provincial.
12:40
Igor Grosu: Ne angajăm să guvernăm pentru toți moldovenii, indiferent pentru cine au votat! # Provincial
„Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) are majoritate parlamentară, proeuropeană, doar pentru că voi ne-ați oferit această șansă – o două șansă, pentru că știm că mulți nu ați votat pentru partid, ci pentru viitorul european” – a declarat Igor Grosu, liderul partidului, în cadrul unei conferințe de presă. Președintele PAS a subliniat că aderarea la Uniunea […] Post-ul Igor Grosu: Ne angajăm să guvernăm pentru toți moldovenii, indiferent pentru cine au votat! apare prima dată în Provincial.
12:30
Protest în fața Parlamentului. BEP: Opoziția a luat 49%, iar PAS a luat doar 44%. PAS iar se ține pe diaspora # Provincial
Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei desfășoară o acțiune de protest în fața Parlamentului. Igor Dodon, fruntaș al formațiunii, a anunțat că Blocul a depus zeci de contestații la Comisia Electorală Centrală cu referire la încălcările depistate în procesul de votare la alegerile parlamentare de ieri. „Aceste alegeri au arătat că […] Post-ul Protest în fața Parlamentului. BEP: Opoziția a luat 49%, iar PAS a luat doar 44%. PAS iar se ține pe diaspora apare prima dată în Provincial.
12:20
Dorin Recean: Aceste alegeri au arătat că atunci când statul și cetățenii își apără împreună țara, câștigă democrația și câștigă oamenii # Provincial
Dorin Recean, prim-ministru, al doilea pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate pentru Parlament, a adresat mulțumiri cetățenilor „pentru lecția incredibilă de demnitate, curaj și dragoste de neam”. „Aceste alegeri au arătat că atunci când statul și cetățenii își apără împreună țara, câștigă democrația și câștigă oamenii. Mulțumesc fiecăruia pentru că v-ați apărat țara prin vot. […] Post-ul Dorin Recean: Aceste alegeri au arătat că atunci când statul și cetățenii își apără împreună țara, câștigă democrația și câștigă oamenii apare prima dată în Provincial.
11:20
Comisia Electorală Centrală (CEC), a prezentat, în cadrul unui briefing, rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare care au avut loc ieri, 28 septembrie 2025. În dimineața acestei zile, la ora 7.00 (ora Moldovei) s-au închis ultimele secții de votare, constituite pe teritoriul SUA: Sacramento, Seattle, Glendale și Las Vegas și în orașul Vancouver din Canada. Comisia […] Post-ul Date preliminare ale rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 apare prima dată în Provincial.
