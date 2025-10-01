CCRM a examinat proiectul Raportului de audit privind automatizarea procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112

12:40

„Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) are majoritate parlamentară, proeuropeană, doar pentru că voi ne-ați oferit această șansă – o două șansă, pentru că știm că mulți nu ați votat pentru partid, ci pentru viitorul european” – a declarat Igor Grosu, liderul partidului, în cadrul unei conferințe de presă. Președintele PAS a subliniat că aderarea la Uniunea […] Post-ul Igor Grosu: Ne angajăm să guvernăm pentru toți moldovenii, indiferent pentru cine au votat! apare prima dată în Provincial.